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Ставки для «чайников»: как начать играть, какую сумму выделить, стоит ли ставить на любимую команду?

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Дисклеймер: ставки – это развлечение, а не способ заработка. Есть риск губительной зависимости. Лучше не пытайтесь играть на деньги, если не уверены, что сможете вовремя остановиться.

С чего нужно начать? Какого букмекера выбрать? На что именно ставить? Как вообще выбирать матчи для ставок? Разбираемся – что нужно делать, если вы хотите играть на ставках, но не знаете как.

Самое первое: какого букмекера выбрать? 

Важно регистрироваться в легальной компании, их в России полтора десятка: «Балтбет», «Бетбум», «Бетсити», «Винлайн», «Зенит», «Леон», «Лига Ставок», «Марафон», «Мелбет», «Олимп», «Пари», «Спортбет», «Тенниси», «Фонбет».

Конечно, существуют и нелегальные (у них лицензии в других странах). Плюс один: не нужно платить налоги, так как они не передают данные в российскую налоговую службу. Но риски перевешивают: может не получиться вывести деньги (или даже пополнить счет), при конфликте не удастся обратиться в российский суд. И вы можете просто потерять деньги.

Поэтому мы сосредоточимся на легальных российских букмекерах. На что нужно обратить внимание при выборе:

• На величину коэффициентов по сравнению с другими букмекерами.

• Много ли вариантов для ставок – по видам спорта (есть ваш любимый?) и по конкретным событиям.

• Удобный ли сайт, и хорошо ли выглядит мобильное приложение.

• Есть ли способ оплаты – пополнения и вывода средств – который вам подходит.

Изучить все эти моменты можно еще до регистрации – достаточно прогуляться по сайтам.

Что понадобится для регистрации?

Сначала номер телефона или почта, иногда – паспортные данные. После подтверждения телефона или почты надо пройти идентификацию. Букмекер должен убедиться, что вы совершеннолетний.

Достаточно просто выполнять инструкции, они всегда несложные.

Когда зарегистрировались, забирайте фрибет – бонус при регистрации, который предлагает компания. А еще – обязательно изучите, какими бывают фрибеты. Подарком от букмекера можно и нужно пользоваться. Фрибеты помогут на начальном этапе.

Фрибеты в букмекерской конторе: что это такое, как их получить и какие они бывают

Хорошо, а на что ставить? Надо определиться, что вы лучше знаете

Поставить на победу малоизвестного клуба или игрока в малоизвестном чемпионате – бессмысленное развлечение. Выберите турнир, в котором разбираетесь, определите круг команд, которые вам хорошо известны. Обязательно задействуйте статистику, прочтите последние новости о командах и игроках, чтобы понять, какие есть нюансы вроде травм и дисквалификаций.

Делать ставку стоит тогда, когда вы действительно уверены в исходе после анализа информации.

Так, а сколько вообще ставить? Нужно понять размер банка

Главное правило – на ставки разумно выделять деньги, потеря которых не станет для критичной. Как на обычное развлечение вроде похода в бар или театр.

Определившись с суммой, установите для себя лимит, ниже которого опускаться нельзя. На ставку выделяйте не больше 5% от банка. Слишком крупные ставки – неоправданный риск.

Существуют и виртуальные счета, где можно играть без денег. С них лучше начать – так вы поймете, сколько могли бы потенциально проиграть или выиграть, если бы ставили деньги.

Хочу ставить на явного фаворита – что не так? Выгода слишком мала

Обычно на победу явного фаворита дают коэффициент от 1.10 до 1.40, а может и ниже. Ощутимой прибыли такая ставка не даст: поставили 1000 рублей, заработали максимум 400. А при сенсации, если он не победит, сумма сгорит.

Примерно так же и с экспрессами из нескольких побед фаворитов: тот же риск, только из-за осечки одной команды слетит весь экспресс.

Лучше рассматривать коэффициенты от 1.70, но при этом провести тщательный анализ команд и самого матча перед ставкой. И не рисковать без уверенности.

Поставлю на своих и заодно поболею! Или нет? Лучше так не делать

Это давнее правило – не ставить на любимый клуб, особенно если вы и правда за него переживаете. Любая эмоция может затмить здравый смысл, а анализ получится необъективным. Лучше в целом разделять боление за клуб и желание выиграть ставку – так вы более здраво оцените ситуацию.

Есть обратная тактика ставить против любимой команды. Если она выиграет – радость, но потеря денег, а если проиграет – грусть, зато прибыль. Такой подход возможен, если это приносит позитивные эмоции и не вгоняет в зависимость.

Обидно было проиграть, можно тут же отыграться? Нет. Категорически

Самая распространенная проблема: ставка не сыграла – человек хочет мгновенно отыграться. И, как правило, сливает весь банк. Делать так ни в коем случае нельзя. Особенно если поражение вышло слишком досадным или неожиданным. Эмоции затмевают разум и не дают спокойно провести анализ.

Именно поэтому так важно: чтобы ставить деньги, нужно быть уверенным в устойчивости своего психологического состояния.

Но ведь можно ставить не только на чью-то победу? Конечно, вариантов для ставок очень много

Победа одной команды или непроигрыш другой – базовый уровень. Хотя и тут много тонкостей, почитайте здесь:

Что такое двойной исход в ставках? Разбираемся, приводим примеры

Есть более сложные ситуации и разнообразные показатели

Например, ставки с форой: они дают шанс возврата денег или проигрыша не полной ставки, а, например, половины. Или ставки на тоталы: количество голов, очков, угловых или желтых карточек.

Дополнительных ставок тоже море: кто выиграет в первом тайме, сколько будет голов во втором, назначит ли судья пенальти, случится ли удаление, забьет ли определенный игрок, удастся ли забить в определенный промежуток времени и так далее.

Можно делать и долгосрочные ставки – на чемпионство какой-либо команды в турнире. Правда, ждать расчета придется до конца сезона.

Хорошо, я сделал ставку на матч – и мне просто ждать финального свистка?

Да, но вы можете делать ставки и во время игры – этот режим называется «лайв» (от английского live). Букмекер предоставляет линию в прямом эфире, когда идет матч – там тоже есть варианты с исходами, форами, забитыми мячами и другими опциями. А коэффициенты меняются в зависимости от происходящего.

Кстати, компании часто дают возможность смотреть матчи прямо у себя на сайте – качество, как правило, невысокое, но следить за событиями удобно. Часто бывает так, что даже если какой-либо матч не транслируют привычные платформы, у букмекеров видео есть.

Больше материалов о том, как играть на ставках – в блоге «Академия ставок», там мы в деталях поясняем базовые понятия, и более сложные особенности беттинга.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Marc Atkins, Catherine Ivill, Eric Espada, Brandon Bell

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