Прогнозы на ЛЧ от авторов Спортса’‘: все (почти) верят в «Ман Сити», Холанда и Пепа

Кто окажется прав?

Авторы Спортса’’ уже готовы к новому сезону Лиги чемпионов: и вот наши прогнозы на этот сезон. Мы выбрали первую восьмерку общего этапа (те, кто выйдут сразу в 1/8 финала, без дополнительного раунда), а также назвали участников финала и лучших игроков/тренеров.

Максимилиан Алфимов, шеф Ставок на Спортсе

Нынешняя Лига чемпионов – скорее про умение играть в гладком чемпионате, чем распределять силы по группе. Поэтому на общем этапе верю в «Ливерпуль» и «Сити» – у них большой опыт в подобных мероприятиях.

Впрочем, подобный формат оставляет минимум шансов командам послабее. Так что в топ-8 вообще не будет сюрпризов – здесь исключительно топы. Может, и в другом порядке, но наполнение сильно не изменится.

А вот от финала в этом году жду сюрпризов. «Сити» силен и снова врывается в ЛЧ в статусе главного фаворита, но только «Реалу» в XXI веке покорялась Лига чемпионов дважды подряд (вообще трижды, но два подряд трофея больше не брал вообще никто). Ну и в целом главные фавориты редко брали трофей – чистая статистика , ничего личного.

Поэтому мне кажется, что в финал доберутся два кубковых мастера: «Ливерпуль» и «Атлетико». Диего Симеоне в очередной раз докажет, что может меняться и все равно давать качество, а «Ливерпуль» при Арне Слоте уже выглядит качественной командой, которая способна брать трофей. В АПЛ не выйдет – зато в Лиге чемпионов все шансы будут.

Отсюда и лучший игрок – Алиссон. Все как будто забыли о талантах бразильца, но в плей-офф ему нужно будет подтаскивать, а яркие сэйвы он делать умеет, да и на игру защиты влияет прилично. Хотелось бы выделить Салаха, но именно Алиссон станет главным героем. А статус лучшего бомбардира уйдет Эрлингу Холанду – эта машина по забиванию голов может создать себе задел уже на общем этапе.

Руслан Копылов, шеф блоговой редакции

Да, «ПСЖ» не выйдет напрямую, но может добраться до финала. Как так? «Сити», «Бавария», «Арсенал», «Атлетико», выскочки «Жирона» и «Штутгарт», кусачие ПСВ и «Зальцбург» – это соперники парижан на этапе лиги. Попасть в восьмерку в таких условиях тяжело, поэтому скорее команда Луиса Энрике поедет в дополнительный раунд плей-офф.

Но дальше уже ничего не страшно. Весной можно забить на чемпионат – все равно выиграют с отрывом – и готовиться только к матчам Лиги чемпионов.

А вот выбор «Ман Сити» – скорее романтический (логично всегда выбирать «Реал», как мы знаем). Контракт Гвардиолы до 2025 года: забирает еще один требл и уходит из Манчестера абсолютным победителем этой игры. Рядом плачет КДБ, который тоже собрался следующим летом в чемпионат послабее.

Два удивления на этапе лиги.

1. Невыход «Ливерпуля». Слишком тяжелый расклад достался команде Арне Слота (хотя и не такой жесткий, как у «ПСЖ»): «Реал», «Байер» и сильные середняки. Все это между играми в АПЛ, где проходных матчей почти нет.

2. Выход «Ювентуса» после пропуска еврокубков и перестройки – но тут как раз повезло со жребием: «Ман Сити» и 7 команд по силам.

Лучший игрок – Кевин де Брюйне. Бельгиец давно доказал, что для магии ему хватает даже выходов на замену.

Лучший бомбардир – Эрлинг Холанд. 41 мяч в 39 играх – 1,05 гола за матч. Машине добавили 2 матча на общем этапе, чтобы влететь в топ-10 бомбардиров ЛЧ еще перед плей-офф. Смелый прогноз – замахнется на 56 голов Руда ван Нистелроя.

Лучший тренер – Ханси Флик. Первое место в Ла Лиге после безумия, которое творилось летом – этот немец настоящий гений, потому что пока вывозит и делает «Барселону» сильнее.

Дмитрий Письменский, автор и соцредактор

Старый формат ЛЧ позволял хотя бы минимально прикинуть последствия группового этапа и возможные сетки в плей-офф, в новом можно разве что предположить, какие команды пройдут дистанцию с наименьшими потерями.

«Реал» после Зидана никогда не брал два кубка ЛЧ подряд, поэтому легко допускаю, что в этом году победит «Сити». Команда настолько глубока, сыграна и уверена в себе, что Пеп, обойдясь без мощных закупок летом, по-прежнему крушит всех подряд. Идеальный оппонент – «Реал». Надеюсь, суперкомпьютеры не устроят досрочный финал где-нибудь в 1/4.

«Сити» и «Реал» не получили сопоставимых соперников – да, есть сложные выезды (у Анчелотти – в Ливерпуль и Бергамо, у Пепа – в Париж и Турин), но статус фаворитов остается. Возможные потери «Интера» – в играх против «Сити» и «Арсенала», в остальном уровень оппозиции позволяет проходить дистанцию без больших проблем.

Похожий расклад и у «Арсенала» – сопротивление явно могло быть и покрепче, но Артета будет выживать в условиях борьбы за два трофея – сложновато на фоне навалившихся травм – кто-то точно украдет у Микеля очки. Главное, чтобы не те самые карманники.

«Байер» должен без проблем врываться в топ-8 (хотя Алонсо и ждут испытание от Симеоне и Индзаги), а свежести «Барсы» Флика точно хватит на спокойный выход в плей-офф напрямую. Из опасений (для обеих команд) – качество глубины. В первую очередь это касается «Барсы», где неприлично много опций в атаке, но есть проблемы в опорной, центре обороны и нападения. Любое повреждение = тактический ребус для Флика.

«Ливерпуль» расположил ниже во многом из-за короткой дистанции с новым тренерам – до конца непонятно, чего ждать, но первые опасения по Арне Слоту уже есть. «Ноттингем Форест» показал, чего нужно избегать, чтобы слотбол не доставлял много проблем. И да, в этой восьмерке нет «ПСЖ», потому что Луису Энрике уже второй год подряд достается группа смерти. Не думаю, что в матчах с «Сити», «Атлетико», «Баварией» и «Арсеналом» получится выбить 12/12, а это 50% очков, доступных на групповом этапе.

Лучший игрок? Верю в Винисиуса – принца плей-офф ЛЧ (до королевского статуса Роналду пока далековато) с опытом побед, хорошей формой и возможным бустом в виде «Золотого мяча». На фоне адаптации Мбаппе именно Вини самый надежный и стабильный механизм в атаке «Реала», который точно доберется до финальных стадий ЛЧ. Но есть конкурент – Родри. Если France Football не даст «Золотой мяч», то справедливость будут восстанавливать АПЛ и ЛЧ, вручая призы лучшему игроку турнира. «Сити» с Родри и без – принципиально разные команды. Мы уже убедились, что жизнь без КДБ возможна. Без Родри сияющие механизмы «Сити» начинают скрипеть (хотя на старте сезона Пеп починил и это!).

Лучший бомбардир – Харри Кейн. Единственный человек в мире, способный навязать Холанду хоть какую-то конкуренцию. Поможет календарь (есть удобные мишени вроде «Слована» и «Фейеноорда») и Майкл Олисе (их потенциальная связка с Харри – чит-код для Компани).

Лучший тренер – Пеп Гвардиола. Лучший тренер мира по умолчанию, правило распространяется на все турниры, в которых участвует «Сити».

Максим Полтавец, блоговый редактор

Любопытно, что команд в первой корзине девять, а напрямую проходят в 1/8 финала только восемь. То есть кого-то из топов пришлось выбросить уже на этом этапе. Я выбрал этим неудачником «Байер» – сейчас они не выглядят претендентами на первую восьмерку.

«Сити» и «Реал» просто не позволят себе упасть ниже определенного уровня, «Барселона» и «Бавария» высоко благодаря удобному календарю. «ПСЖ» и «Ливерпуль» с трудом, но пройдут непростое расписание. Немного алогично верю в «Интер». Почему-то кажется, что Индзаги пройдет общий этап с минимальными потерями, а проблемы начнутся уже в плей-офф.

В мире, где «Реал» все еще не нашел идеальный баланс, сложно не ставить фаворитом Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Вера в «Атлетико», опять же, не очень логичная. Но кажется, что Симеоне с трудом выползет из группы, а потом соберет скальпы в плей-офф в режиме «назло всему миру».

Если уж я ставлю на победу «Манчестер Сити», то у Эрлинга Холанда будет минимум 15 матчей, чтобы забить голов 20-25, побить все рекорды ЛЧ и собрать все возможные награды.

Лучшим тренером в случае победы «Сити» полностью заслуженно выберут Пепа Гвардиолу. А самым веселым будет, если после этого «Ман Сити» отправят в низшие лиги за нарушения ФФП – и в следующем сезоне в ЛЧ сыграет команда из английских подземелий.

Валерий Самсонов, автор

Хосеп Гвардиола, вероятно, покинет «Сити» в конце сезона. Отчаливать из Манчестера с единственной за девять лет победой в Лиге чемпионов точно ниже амбиций испанца: в «Барселоне» Пеп дважды за четыре сезона брал трофей.

Второй очевидный претендент на титул – «Реал». Конечно, действующий победитель ЛЧ точно рассчитывает в конце мая оказаться в Мюнхене. Но для этого нужно решить два вопроса со звездочкой: отсутствие Тони Крооса и наличие Килиана Мбаппе.

За «Сити» и «Реалом» притаилась россыпь клубов, которые могут дойти минимум до четвертьфинала: «Байер», «Ювентус» и «Ливерпуль» – с помощью свежих идей Хаби Алонсо, Тиаго Мотты и Арне Слота. «Интер» и, особенно, «Атлетико» – за счет сбитого состава.

Кто может удивить? В отрицательном плане – «Барселона». Да, Ханси Флик очаровал всех ярким стартом в Ла Лиге, но уровень соперников был сильно ниже ЛЧ. С положительной стороны – «Астон Вилла». Теперь из Лиги чемпионов нет запасного люка в Лигу Европы, поэтому Унаи Эмери будет рубиться за менее привлекательный трофей.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan