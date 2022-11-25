Статистика Макса и RB19 – двух машин для побед.

В 2023 году «Ред Булл» и Макс Ферстаппен демонстрируют доминирование, которого «Формула-1» не видела никогда. После поломок на старте нового технического регламента в 2022-м ракета от Эдриана Ньюи улетела в космос, «Феррари» откатилась, «Мерседес» все еще не подтянулся, чуда «Астон Мартин» не хватило для борьбы с чемпионами – в итоге Ферстаппен наслаждается отсутствием конкуренции на фоне проваливающего сезон напарника Серхио Переса.

«Ред Булл» одержал рекордные 13 побед подряд – и серия продолжается

В 2022 году «Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов впервые с 2013-го и завершил сезон победой на Гран-при Абу-Даби. Гонкой ранее, в Бразилии, австрийцы проиграли пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, завершили рекордную для команды серию побед (девять подряд, повторение результата 2013 года) и тут же начали новую, еще более внушительную.

Две интриги текущего сезона заключались в том, сможет ли «Ред Булл» превзойти рекорд «Макларена» 1988 года Айртона Сенны и Алена Проста (11 побед подряд) и установит ли вечное достижение – сезон без поражений.

На первый вопрос ответ уже получен: RB19 приехал к финишу первым 13 раз подряд и не собирается останавливаться. На счету чемпионов феноменальные 22 победы в 23 последних гонках (разбавленные тем самым успехом Расселла в Сан-Паулу) – такое не проделывал даже доминирующий «Мерседес». В 2015-2016 годах Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли 20 Гран-при из 21 – иронично, что тогда две серии по десять побед разделила первая победа в карьере дебютанта «Ред Булл» Ферстаппена.

Естественно, на счету команды из Милтон-Кейнса и лучшее начало сезона в истории «Ф-1»: 12 побед против тех же 11 у «Макларена»-1988. «Мерседес» далеко позади – восемь выигрышей на старте сезона-2019 и шесть в 2014-м, другие команды еще ниже.

Чемпионам осталось выиграть «всего» десять гонок до исторического сезона без поражений

Учитывая сенсационную скорость RB19, помешать «Ред Булл» выиграть все гонки в 2023-м может лишь редкая ошибка Макса, авария или поломка. Пока есть ощущение, что Ферстаппену с небольшой помощью Переса удастся принести «Ред Булл» сезон без поражений – впервые за более за 70-летнию историю серии.

Ближе всего к достижению подбирался тот самый «Макларен» 1988 года с 15 победами в 16 Гран-при. Были еще «Феррари»-1952 (семь побед в восьми гонках) и «Альфа Ромео»-1950 (шесть в семи), когда «чемпионат пилотов» был далек от «Ф-1» в нынешнем представлении с единым сводом правил.

В абсолютных величинах лидерами остаются «Мерседес», одержавший 19 побед за сезон-2016 (из 21) и прошлогодний «Ред Булл» (17 из 22). Рекорд команды, установленный ими же, Макс и Чеко могут повторить уже в сентябре.

Фантастический Ферстаппен в шаге от рекорда Феттеля

Упоминавшиеся 22 триумфа «Ред Булл» в последних 23 Гран-при распределены между партнерами крайне неравномерно: 19 у Ферстаппена, три у Переса. На старте сезона напарники обменялись победами (по две у каждого), после чего роли разделились: Макс стал выигрывать гонки, а Серхио – звание гонщика дня за прорывы после неудачных квалификаций.

В Венгрии чемпион оказался на верхней ступени подиума в седьмой раз подряд, сравнявшись с Альберто Аскари (1952-1953 года), Михаэлем Шумахером (2004) и Нико Росбергом (2015-2016), после чего последний призвал Макса «остановиться, пожалуйста».

Ферстаппен предсказуемо не послушался и перед летним перерывом вышел на чистое второе место в истории. Еще один успех позволит Максу повторить серию другого пилота «Ред Булл» Себастьяна Феттеля из 2013-го.

Макс не сходит с подиума на протяжении всех 13 победных этапов «Ред Булл». Еще два призовых места позволят нидерландцу повторить серию Фернандо Алонсо (2005-2006 года), три – Льюиса Хэмилтона (2014-2015). Первое место по подиумам подряд занимает Михаэль Шумахер (19 в 2001-2002 годах) – с его достижением двукратный чемпион может сравняться уже в начале октября.

Более того, Ферстаппен 13 раз кряду не опускался ниже второго места. Круче только серия Шумахера в 2002-м (15 финишей на первом и втором местах подряд).

Макс на пути к третьему титулу подряд

Итог сезона-2023 предопределен, вопрос лишь в том, когда Ферстаппен формально оформит третье чемпионство. При идеальном для него раскладе титул достанется Максу там же, где и год назад – в Японии. Разница только в том, что в 2022-м гонщик снял все вопросы за четырех этапа до финиша, а нынешнем потенциально – за шесть. И это с учетом двух спринтов после гонки на «Сузуке»!

Ферстаппен составит компанию другим трехкратным чемпионам – Айртону Сенне, Нельсону Пике, Джеки Стюарту, Ники Лауде и Джеку Брэбэму. Больше – только у Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона (по семь), Хуана-Мануэля Фанхио (пять), Алена Проста и Себастьяна Феттеля (по четыре). Подряд три титула и более брали лишь Шумахер, Фанхио, Феттель и Хэмилтон.

Какие еще рекорды ждут Ферстаппена и его команду

В 2023-м Макс одержал десять побед в 12 гонках и имеет все шансы перебить рекорд, установленный им же – 15 выигранных Гран-при за сезон-2022. В процентном соотношении лидерство у Аскари (шесть из восьми, 75 процентов), Ферстаппен пока идет с опережением (83,33 процента).

В 2021 году Ферстаппен превзошел достижение Шумахера по подиумам за сезон (18 в 22 гонках, сейчас – 13 в 13). А по доле подиумов рекорд Михаэля можно лишь повторить – в 2002-м немец завершил в призах все 17 этапов. Оба показателя сейчас выглядят вполне достижимыми.

Учитывая форму Переса, перекрыть рекорд «Мерседеса» по дублям за год (12 в 2015-м) будет проблематично. Тем не менее, 12 этапов хватило «Ред Булл», чтобы повторить лучшее достижение в истории команды, установленное годом ранее – пять дублей.

Место в истории

Уже в этом году Макс может выйти на третье место в истории по количеству побед. Сейчас на счету пилота 45 побед, причем 35 из них завоеваны с 2021 года. Рядом с Ферстаппеном – Прост (51) и Феттель (53), а до первых двух строчек пока далеко: у Шумахера 91 победа, у Хэмилтона – 103, и этот показатель еще может увеличиться.

Молодая команда, выступающая в «Ф-1» с 2005 года, уже настигает титанов. По количеству Гран-при «Ред Булл» занимает лишь девятое место в истории, а по победам сравняется или вплотную приблизится к легендарному «Уильямсу» (104 победы против 114). Не таким уж недостижимым кажется и показатель «Мерседеса» (125), выше – лишь «Макларен» (183) и «Феррари» (242).