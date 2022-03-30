Рейтинг Sports.ru за аравийский Гран-при: Хэмилтон идет ко дну, Алонсо и Боттас в шаге от вершины даже без финиша

Шумахер и Латифи – главные разочарования сезона.

После двух этапов сезона-2022 гонщики «Феррари» занимают первые два места в чемпионате, но после неудачи в Бахрейне «Ред Булл» и Макс Ферстаппен подтвердили, что не намерены без боя сдавать титул. Действующий чемпион «Формулы-1» одержал первую победу в сезоне на Гран-при Саудовской Аравии – и подтянулся в рейтинге Sports.ru.

Мы оценили выступления в Джидде по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (2-е место на финише), Карлос Сайнс – 8,5 (3-е)

Леклер сделал все что мог и был близок ко второй подряд победе – совершить обратный обгон Ферстаппена было трудно из-за превосходства «Ред Булл» по максимальной скорости. Сайнс пока не так привык к машине, о чем и сам говорит, но подиум есть подиум.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (5-е), Льюис Хэмилтон – 6 (10-е)

Хэмилтон кое-как минимизировал потери (подняться выше помешало невезение со стратегией), однако старт с 15-й позиции – это совсем неприлично. Расселл впервые вчистую переиграл опытного напарника и провел относительно скучный этап, заняв место, соответствующее силе болида – между топами и остальными.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е), Серхио Перес – 8 (4-е)

Макс выиграл не без везения, с нескольких попыток добив Леклера, но в целом не выглядел мощнее монегаска. Перес провел великолепную квалификацию и взял первый поул. В гонке Серхио сильно не повезло с пит-стопом – в то же время после потери лидерства мексиканец так и не смог оказать существенного давления на Сайнса.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (6-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (сход)

Оба пилота в этом году неплохо реализуют потенциал «Альпин». В этот раз Алонсо оказался быстрее, но сошел, а Окон по ходу гонки уступал не только напарнику, но и Боттасу. 6-е место – прекрасный результат для француза, да и еще и с обгоном на последних метрах, однако во многом он определен поломками конкурентов.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7,5 (9-е), Мик Шумахер – 3 (не участвовал)

Магнуссен выжал многое из болида «Хааса» – разве что к третьему сегменту квалификации оказался не готов на 100 процентов физически и стал десятым. В гонке же Кевин поборолся с «Мерседесом» и показал хороший результат с учетом невыгодной тактики. Тем не менее, с таким болидом можно добиваться большего. Шумахер в квалификации разбил машину и отрезал себя от гонки и потенциальных очков только по своей вине.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8,5 (сход), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (11-е)

Боттас освоился в качестве лидера команды – пробился в третий сегмент квалификации, неплохо стартовал, сражался с «Альпин» и опережал Окона. Уехать из Джидды с хорошими очками Валттери помешал лишь сход. Чжоу снова существенно проигрывает напарнику и в квалификации, и в гонке. В то же время новичок мог бы второй раз подряд подняться в топ-10, если бы не технические проблемы на старте и неразбериха со штрафом – китайцу дважды пришлось прорываться из хвоста пелотона.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 8 (8-е), Юки Цунода – без оценки (не стартовал)

Гасли показал отличный результат с учетом невезения с моментом пит-стопа и боли, мешавшей ему на последних кругах. В минус Пьеру можно записать только проигрыш двух позиций на старте (одну из которых он через несколько кругов вернул). Для Цуноды уик-энд вышел тренировочным – квалификацию и гонку запорол мотор, и в боевом режиме мы Юки так и не увидели.

«Макларен»: Ландо Норрис – 7,5 (7-е), Даниэль Риккардо – 6,5 (сход)

После фильма ужасов на первом Гран-при «Макларен» уверенно попал в очки благодаря Норрису, который чуть не опередил даже «Альпин» Окона. Риккардо в Джидде смотрелся послабее, но тоже был близок к попаданию в топ-10.

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 7,5 (13-е), Нико Хюлькенберг – 6,5 (12-е)

Стролл наконец-то поехал быстрее резервиста Хюлькенберга и финишировал ниже Нико из-за тарана со стороны Албона. Пилоты «Астон Мартин» пока конкурируют только друг с другом – попасть в топ-10 не помогает даже россыпь сходов.

«Уильямс»: Алекс Албон – 5 (сход, классифицирован 14-м), Николас Латифи – 3 (сход)

У Латифи в 2022-м все совсем плохо – на этот раз провал в квалификации и крэш в гонке. Албон опять лучше напарника, но в Саудовской Аравии тоже отличился со знаком «минус» – закончил гонку, слишком оптимистично атаковав Стролла.

Европейские издания тоже выдали Ферстаппену и Леклеру фактически равные оценки (правда, у Шарля, в отличие от конкурента, есть одна «десятка»). Понравилось экспертам и выступление Переса – а вот Сайнс с Боттасом отправились в середину списка.

Средние оценки по сезону: Магнуссен и Боттас в пятерке лучших, Хэмилтон выпал из топ-10

В число лучших гонщиков по итогам двух Гран-при внезапно вошли Магнуссен и Боттас, а безусловным лидером является Леклер. Хэмилтон же из-за неудачи в Джидде вылетел из десятки лучших по версии Sports.ru. Впрочем, на ранней стадии сезона резкие перестановки неизбежны – скорее всего, более реальная картина сложится через несколько гонок.

(В таблице представлены средние оценки за Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI