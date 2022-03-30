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Рейтинг Sports.ru за аравийский Гран-при: Хэмилтон идет ко дну, Алонсо и Боттас в шаге от вершины даже без финиша

Эстебан Окон Эстебан Окон
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Юки Цунода Юки Цунода
Джордж Расселл Джордж Расселл
Мик Шумахер Мик Шумахер
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Ред Булл Ред Булл
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Феррари Феррари
Альфа Таури Альфа Таури
Альфа Ромео Альфа Ромео
Гран-при Саудовской Аравии
Хаас Хаас
Ланс Стролл Ланс Стролл
Астон Мартин Астон Мартин
Мерседес Мерседес
Валттери Боттас Валттери Боттас
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Альпин Альпин
Александр Албон Александр Албон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Николас Латифи
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Макларен Макларен
Уильямс Уильямс
Формула-1
Шарль Леклер Шарль Леклер
Серхио Перес Серхио Перес
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Ландо Норрис Ландо Норрис
Авто Авто

Шумахер и Латифи – главные разочарования сезона.

После двух этапов сезона-2022 гонщики «Феррари» занимают первые два места в чемпионате, но после неудачи в Бахрейне «Ред Булл» и Макс Ферстаппен подтвердили, что не намерены без боя сдавать титул. Действующий чемпион «Формулы-1» одержал первую победу в сезоне на Гран-при Саудовской Аравии – и подтянулся в рейтинге Sports.ru.

Мы оценили выступления в Джидде по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в Гран-при, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (2-е место на финише), Карлос Сайнс – 8,5 (3-е)

Леклер сделал все что мог и был близок ко второй подряд победе – совершить обратный обгон Ферстаппена было трудно из-за превосходства «Ред Булл» по максимальной скорости. Сайнс пока не так привык к машине, о чем и сам говорит, но подиум есть подиум.

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«Мерседес»: Джордж Расселл – 8 (5-е), Льюис Хэмилтон – 6 (10-е)

Хэмилтон кое-как минимизировал потери (подняться выше помешало невезение со стратегией), однако старт с 15-й позиции – это совсем неприлично. Расселл впервые вчистую переиграл опытного напарника и провел относительно скучный этап, заняв место, соответствующее силе болида – между топами и остальными.

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«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е), Серхио Перес – 8 (4-е)

Макс выиграл не без везения, с нескольких попыток добив Леклера, но в целом не выглядел мощнее монегаска. Перес провел великолепную квалификацию и взял первый поул. В гонке Серхио сильно не повезло с пит-стопом – в то же время после потери лидерства мексиканец так и не смог оказать существенного давления на Сайнса.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (6-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (сход)

Оба пилота в этом году неплохо реализуют потенциал «Альпин». В этот раз Алонсо оказался быстрее, но сошел, а Окон по ходу гонки уступал не только напарнику, но и Боттасу. 6-е место – прекрасный результат для француза, да и еще и с обгоном на последних метрах, однако во многом он определен поломками конкурентов.

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«Хаас»: Кевин Магнуссен – 7,5 (9-е), Мик Шумахер – 3 (не участвовал)

Магнуссен выжал многое из болида «Хааса» – разве что к третьему сегменту квалификации оказался не готов на 100 процентов физически и стал десятым. В гонке же Кевин поборолся с «Мерседесом» и показал хороший результат с учетом невыгодной тактики. Тем не менее, с таким болидом можно добиваться большего. Шумахер в квалификации разбил машину и отрезал себя от гонки и потенциальных очков только по своей вине.

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«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8,5 (сход), Чжоу Гуаньюй – 6,5 (11-е)

Боттас освоился в качестве лидера команды – пробился в третий сегмент квалификации, неплохо стартовал, сражался с «Альпин» и опережал Окона. Уехать из Джидды с хорошими очками Валттери помешал лишь сход. Чжоу снова существенно проигрывает напарнику и в квалификации, и в гонке. В то же время новичок мог бы второй раз подряд подняться в топ-10, если бы не технические проблемы на старте и неразбериха со штрафом – китайцу дважды пришлось прорываться из хвоста пелотона.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 8 (8-е), Юки Цунода – без оценки (не стартовал)

Гасли показал отличный результат с учетом невезения с моментом пит-стопа и боли, мешавшей ему на последних кругах. В минус Пьеру можно записать только проигрыш двух позиций на старте (одну из которых он через несколько кругов вернул). Для Цуноды уик-энд вышел тренировочным – квалификацию и гонку запорол мотор, и в боевом режиме мы Юки так и не увидели.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 7,5 (7-е), Даниэль Риккардо – 6,5 (сход)

После фильма ужасов на первом Гран-при «Макларен» уверенно попал в очки благодаря Норрису, который чуть не опередил даже «Альпин» Окона. Риккардо в Джидде смотрелся послабее, но тоже был близок к попаданию в топ-10.

«Астон Мартин»: Ланс Стролл – 7,5 (13-е), Нико Хюлькенберг – 6,5 (12-е)

Стролл наконец-то поехал быстрее резервиста Хюлькенберга и финишировал ниже Нико из-за тарана со стороны Албона. Пилоты «Астон Мартин» пока конкурируют только друг с другом – попасть в топ-10 не помогает даже россыпь сходов.

«Уильямс»: Алекс Албон – 5 (сход, классифицирован 14-м), Николас Латифи – 3 (сход)

У Латифи в 2022-м все совсем плохо – на этот раз провал в квалификации и крэш в гонке. Албон опять лучше напарника, но в Саудовской Аравии тоже отличился со знаком «минус» – закончил гонку, слишком оптимистично атаковав Стролла.

Европейские издания тоже выдали Ферстаппену и Леклеру фактически равные оценки (правда, у Шарля, в отличие от конкурента, есть одна «десятка»). Понравилось экспертам и выступление Переса – а вот Сайнс с Боттасом отправились в середину списка.

Средние оценки по сезону: Магнуссен и Боттас в пятерке лучших, Хэмилтон выпал из топ-10

В число лучших гонщиков по итогам двух Гран-при внезапно вошли Магнуссен и Боттас, а безусловным лидером является Леклер. Хэмилтон же из-за неудачи в Джидде вылетел из десятки лучших по версии Sports.ru. Впрочем, на ранней стадии сезона резкие перестановки неизбежны – скорее всего, более реальная картина сложится через несколько гонок.

(В таблице представлены средние оценки за Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/HOCH ZWEI

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