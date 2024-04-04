Проблемы с голосом – профессиональная болезнь тренеров. Великий Билл Шарман из-за этого даже завершил карьеру

«Камон, летсгоу» не так уж безопасно.

С момента назначения на пост главного тренера «Милуоки» Док Риверс наговорил и сделал (или не сделал, судя по игре команды) столько всего противоречивого, что сложно проникнуться к нему симпатией. А когда он начинает рассуждать о неудачах «Бакс» своим голосом, напоминающим персонажа Грута из «Стражей Галактики», то общее впечатление от услышанного и увиденного не выражает ничего, кроме тотальной беспомощности.

Так было не всегда. Вот как звучал голос Риверса в бытность игроком «Атланты».

А так в 90-х, когда он делал первые шаги в качестве эксперта на TNT.

В наши дни его голос звучит чуть иначе.

И это, надо сказать, далеко не худший вариант.

В 2011-м Риверсу сделали операцию на горле. Он не мог повышать голос в течение нескольких недель

Представители тренерского штаба, как и игроки команды, проходят профессиональное медицинское обследование перед каждым сезоном, но если небольшой переизбыток веса не вызывает у них беспокойства, то вот проблемы с голосом – это всегда тревожный знак. Тот же Риверс признавался, что не воспринимал изменения голоса всерьез до тех пор, пока бывший тренер «Селтикс» Джим О’Брайен не приучил его регулярно посещать отоларинголога. Как раз по ходу одной из таких проверок врачи обнаружили у Риверса плотные образования на лимфатических узлах, после чего тут же отправили его на биопсию. Тренер и его близкие выдохнули только тогда, когда узнали, что болячки не являются злокачественными.

«Чрезвычайно благодарен Джиму О’Брайену за его совет. Каждый тренер должен проходить диагностические процедуры, касающиеся горла. Мы много кричим и максимально задействуем наши связки. Это делает нас более восприимчивыми к любым заболеваниям и проблемам, связанным с горлом», – признавался Риверс после операции.

Тренеру тогда еще «Селтикс» удалили полипы в горле, после чего он не мог повышать голос на протяжении нескольких недель. Со временем тембр и тональность речи Риверса стабилизировалась, но, как можно судить по 2024-му, отнюдь не на длинной дистанции.

И это проблема, у которой нет одного простого решения. Тренеры, работающие абсолютно на всех уровнях, находят свои средства, которые становятся чем-то вроде превентивным мер.

«Это проблема серьезнее, чем принято считать. Долгое время я спасался леденцами от кашля, но потом понял, что у меня просто не хватает терпения их рассасывать, – признавался тренер команды университета Род-Айленда Дэн Херли. – Я могу сгрызть пачку леденцов за считанные секунды. К середине сезона мой голос звучит так, как будто у меня простуда, фарингит или что-то в этом роде. Ты не можешь говорить, потому что у тебя пропал голос, и тебе больно, даже когда ты шепчешь. Каждый год к октябрю я стабильно теряю голос. К этому привыкаешь, но это не нормально».

С ним солидарен и тренер Техасского технического университета Базз Уильямс.

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«Дело не только в играх. Это каждодневное насилие над голосом на тренировках, сеансах разбора игр, а затем и на матчах. Это все издержки работы тренером. Ты обязан повышать голос, чтобы продемонстрировать авторитет, донести свою точку зрения, покритиковать игрока, рефери или быть услышанным посреди толпы».

Медики предупреждают о серьезных последствиях, но специфика работы тренера не позволяет окончательно исцелить горло

«Хронические проблемы такого характера могут грозить самыми серьезными последствиями: потеря голоса, рак горла, рези и спазмы в шейном отделе. Когда вы кричите, то лишь усугубляете травму. Ваши голосовые связки начинают набухать и воспаляться», – констатирует доктор Майкл Питман, руководящий отделом отоларингологии в больнице Маунт-Синай, Нью-Йорк.

Специалисты и сами все прекрасно понимают, но не в силах заставить говорить себя шепотом во время тайм-аутов и тренерских установок, поэтому прибегают к самым разным мерам по сохранению своего главного рабочего инструмента.

Бывший тренер «Никс» и «Селтикс» Рик Питино, который сейчас работает с командой университета Сент-Джон, на время тренировок подключает микрофон к громкой связи, чтобы сэкономить голосовой ресурс для матчей.

«Я научен болезненным опытом. В самом буквальном смысле слова. Первые 20 лет работы в качестве тренера я испытывал постоянные боли в голосовых связках. Иногда члены моей семьи не могли понять, что я хочу им сказать. Ужасное ощущение беспомощности и дискомфорта ».

Джимми Патсос, бывший тренер команды университетов Лойола и Сиена, ныне работающий комментатором на матчах «Уизардс», долгое время сидел на вишневых пастилках от кашля, но затем нашел более действенный способ.

«Пастилки, леденцы и им подобные средства работают только как обезболивающие, но не решают проблему. Несколько лет назад я абсолютно случайно оказался в компании вокалиста, который выступает на Бродвее. Он сказал, что все эти драже и леденцы – худшее средство от охриплости голоса. Он посоветовал мне брать уроки вокала, чтобы грамотно распределять нагрузку на связки. Я научился задействовать грудные мышцы, легкие. У меня появилось ощущение, словно я заново научился говорить ».

Аналогичные советы часто дают и врачи.

«Я занимался вокалом, и это был полезный опыт. Но… поймите правильно, там тебя учат задействовать диафрагму, давать меньшую нагрузку на связки. Это не то, о чем ты думаешь по ходу игры, – признавал Базз Уильямс. – Иногда я стараюсь следовать советам, но когда ты оказываешься в эпицентре эмоций, ты не думаешь: «О, вот как надо правильно кричать».

В еще более затруднительной ситуации оказываются женщины.

Согласно исследованиям, голосовые связки среднестатистического мужчины вибрируют от 110 до 150 раз в секунду. У женщины, чей тембр изначально выше, этот показатель составляет почти 200 раз в секунду.

Ассистент тренера женской команды университета Коннектикут Джамелл Эллиотт прекрасно знает, каково это. Она уже работала на этой же должности в период с 1998-го по 2008-й, но затем ей представился шанс попробовать себя в качестве главного тренера команды университета Цинциннати.

«К началу ноября у меня пропадал голос, – вспоминала Эллиотт. – Даже не нужно было смотреть в календарь. И так каждый сезон. Я пила ромашковые чаи с медом, делала ингаляции, но ничего не помогало. До этого я 10 лет работала ассистентом в Коннектикуте, и со мной ни разу не случалось ничего подобного. Были дни, когда я просыпалась и говорила себе: «Господи, надеюсь, это тот самый день, когда ко мне вернется голос». Иногда чуда не случилось, иногда – наоборот. Тогда я думала: «Да, это здорово! Как же это приятно слышать свой собственный голос. Говорить так, как я обычно говорю ».

Билл Шерман из-за проблем с голосом и вовсе завершил карьеру

Шерман стал тренером в 1966 году и проработал всего десять лет, до 1976-го. Это может показаться странным, если учесть, что за это время он руководил командой, которая установила вечную серию в 33 победы и добыла долгожданный титул для «Лейкерс» в 1972 году. Более того, именно Шерман считается первым «настоящим» тренером в НБА, он придумал утренние разминки и сделал их частью подготовки, начал разбирать соперников и заниматься предматчевой стратегией. Шерман же – тот, кто нашел подход к Уилту Чемберлену и убедил его стать органичной частью единого целого.

Он сам всегда говорил, что главной причиной для такой краткой карьеры стало серьезное повреждение голосовых связок, от которых он так и не оправился. Это случилось прямо по ходу той самой серии из 33 побед кряду.

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«Я всегда любил поорать, – вспоминал Шерман. – Когда я вернулся из Милуоки, у меня всю неделю страшно болело горло. Дошло до того, что никто не мог расслышать, что я говорю. Врач запретил мне разговаривать как минимум 10 дней. Но я не мог себе такого позволить. Мы боролись за титул. Я попытался использовать мегафон на батарейках, но во время матча это было исключено. Так что я продолжал вопить. Врачи мне говорили, что так не стоит делать, но я был убежден, что голос восстановиться по окончании сезона. Но повреждения были слишком тяжелыми. Голос так и не вернулся ».

Шерман привел «Лейкерс» к титулу, но после этого, по сути, потерял возможность работать. В те времена о восстановлении голоса совсем ничего не знали.

«Последние два года я был просто ужасен. Когда у меня завершился контракт, то господин Кук не стал его со мной продлевать, сказал, что хочет видеть меня в качестве генерального менеджера. Он осознал, что не могу выполнять нормально свою работу с таким голосом».

Так и сегодня тренеры понимают, что частое повышение голоса не способствует укреплению здоровья, но также они понимают и еще кое-что.

«Я работал тренером на протяжении 22 сезонов и за это время так и не нашел другого способа, как заставить игроков слушать себя, – объяснял аналитик ESPN Сет Гринберг. – К тому же для большинства из тех, кого я знаю, баскетбол – это не просто работа, а дело жизни. И когда дело обстоит таким образом, ты понимаешь, что без рисков и жертв никуда. Это касается времени, отношений с семьей и здоровья. Поэтому, когда в следующий раз вы увидите орущего тренера, не думайте, что он требует от игрока слишком многого, в этот же самый момент он и сам отдает частичку себя ».

Железобетонный аргумент, ничего не скажешь.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Alex Goodlett; AP /Gus Ruelas