Кайри Ирвинг впитал лучшее из стилей легенд НБА. И стал самым техничным игроком в истории

Мастер тысячи стилей.

К Кайри Ирвингу часто прикрепляют эпитеты «самый техничный», «самый умелый», «лучшие скиллы в истории баскетбола». То, на чем другие баскетболисты строили карьеры, для него – лишь часть рабочего атакующего арсенала.

Швырок на победу в игре с «Денвером» – шикарен, но мне Кайри Ирвинг навсегда запомнится своим знаменитым слаломным проходом на тренировке сборной США. Нанизывая на финты Кевина Дюрэнта, Джеймса Хардена и прочих более именитых на тот момент игроков, Ирвинг, словно персонаж компьютерной игры или классического фильма о кунг-фу, забирал часть силы и навыков каждого из них.

Единственным, чей талант Ирвингу не удалось забрать, стал Кобе. Может быть, поэтому юный разыгрывающий уговаривал Брайанта сыграть один на один, подтверждая серьезность своих намерений ставкой в 50 тысяч. Брайант привычно распекал парня, называл его школьником, высмеивал ничтожное количество матчей университете («С ума сошел? Даже твой отец знает, что ты не сможешь меня обыграть. Ты же пацан. Ты сыграл два матча в универе, то что у тебя есть степень, не делает тебя студентом»), и говорил, что соперничество с ним – легкие деньги.

Отчасти не обманул.

И все же, несмотря на то, что Ирвинг не сумел овладеть фанатичной одержимостью Кобе, его непоколебимой целеустремленностью, Кайри в последующие годы доказал – в отдельных случаях отсутствие характера можно компенсировать навыками и умениями. При наличии их в чрезмерном количестве.

1. Угроза первого шага

Первое, что бросается в глаза при взгляде на игру Ирвинга – естественность и простота, с которой он отбивает баскетбольную чечетку. Базисом для большинства атак Кайри является заурядный элемент. Создание пространства для маневра при помощи угрозы первого шага – одно из азбучных движений, которые отрабатываются на тренировках. Правда, в большинстве случаев за ложным шагом следует бросок, а не проход. Но не эта разница делает этот элемент в исполнении Кайри особенно эффективным.

Поскольку у Ирвинга один из самых быстрых первых шагов в НБА, соперники (особенно более габаритные, оказавшиеся против Кайри в результате размена) обычно дают ему свободное пространство, чтобы занять более выгодную позицию и сохранить возможность обороняться. Если этого не делать, Кайри будет разрывать их за счет стартовой скорости.

Фактически защитники сами отдают территорию, Кайри за счет джеб-степа только прощупывает, насколько далеко готов отойти игрок и в какую сторону намеревается двигаться. Дальнейшее – уже дело техники. Многие строили на этой незатейливой обманке всю свою игру, но не Кайри, чей багаж трюков обширнее.

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Патентованное движение: Кармело Энтони

2. Сайд-степ

Как только Кайри начинает ведение, защитникам стоит оформлять страховку коленей, голеностопов, а заодно подавать на Ирвинга в суд, в надежде слупить денег за моральный ущерб.

Кайри не теряет резкости, в какую бы сторону он ни пошел – влево или вправо. То же самое касается его отшагиваний. Сам игрок неоднократно признавался, что принимает решение инстинктивно, по ситуации. Подобный подход свойственен далеко не всем. Клэй Томпсон говорил, что легче уходить в сторону слабой стороны (в его случае, влево) – так меньше шансов быть заблокированным, поскольку, чтобы накрыть бросок, защищающемуся приходится подшагивать и тянуться к дальней точке от себя.

Ирвинг же довольно часто идет вправо. Во-первых, скорость позволяет ему это делать. А, во-вторых, в таких ситуациях ему на руку играет эффект неожиданности. Сейчас подобную манеру игры все чаще отмечают у Джейсона Тейтума. В целом, несложно догадаться почему.

Патентованное движение: Джейсон Тейтум

3. Кроссовер

Невозможно говорить об Ирвинге и не упомянуть то изобилие кроссоверов, которыми он обладает. История подарила нам массу разыгрывающих, блестяще владеющих этим элементом. Но даже в самых известных случаях речь шла о какой-то конкретной модификации. Аллен Айверсон чаще всего методично раскачивал защитника, перекладывая мяч с одной руки на другую, после чего уходил в отрыв благодаря своему первому шагу.

Тим Хардуэй обыгрывал оборону на двух шагах за счет проноса мяча под ногой. Собственно, отсюда и растут ноги у его прозвища, полученного игроком еще во времена выступления за команду университета Техаса в Эль Пасо (UTEP) – «Utep Two-Step».

У Ирвинга невозможно выделить какой-то конкретный тип кроссовера, которым бы он, по-хорошему, злоупотреблял. Это всегда либо серия вроде бы хорошо знакомых кроссоверов, но в произвольном порядке, либо какая-то импровизация.

«Вы всегда хотите иметь в своем репертуаре приемы «на всякий случай, – рассказал разыгрывающий. – Нужно, чтобы защита оставалась в неведении. Я не хочу, чтобы парни знали, что за движение я сейчас намереваюсь сделать, даже если они хорошо выполнили свою домашнюю работу в видеокомнате».

Патентованное движение: Аллен Айверсон

И Тим Хардуэй.

4. Пивот

Речь не только о стандартном, «дошкольном» пивоте – «лоб в лоб». Кайри – мастер игры спиной к кольцу, поэтому в состоянии обыгрывать за счет чувства контакта, находясь вполоборота к сопернику. Из этого положения открываются новые углы для движения и атаки. И в который раз: для других баскетболистов – это целый стиль игры, в случае с Кайри – лишь одна из красок в его палитре.

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Будь то классический пивот, исполненный в отнюдь не самой привычной ситуации (вообще без пространства).

Или вариация на тему «Смитти» – пивота вполоборота, популяризированного Стивом Смитом.

Патентованное движение: Разные – как и вариации пивотов – Айзейи Томасы.

Старый.

И новый.

А также Стив Смит.

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5. Комбинирование

Даже Ирвинга нельзя назвать игроком без слабых мест (в нападении), но умение успешно комбинировать многочисленные элементы друг с другом дарует ему одно из редчайших преимуществ в современном баскетболе – непредсказуемость. Все привыкли каталогизировать игроков. Не потому что мы такие современные или проницательные, просто к этому нас приучила сама игра.

Нам проще ориентироваться, оперируя понятиями «3&D», «скорер», «плеймейкер», но Кайри с трудом можно втиснуть даже в привилегированную категорию «тройной угрозы», представители которой способны набирать очки с дистанции, в проходе и создавать моменты для атаки для своих партнеров.

В отдельно взятом матче Кайри может набрать 60 очков.

В другом – отметиться 18 передачами.

А на третий – может и просто не явиться: начиная со школы Ирвинг стабильно пропускает минимум 10 матчей в сезоне. В единственном сезоне за университет «Дьюк» Ирвинг принял участие в 11 играх из 37.

И вот тут сложно нащупать какие-то параллели. Звериная многостаночность Уэстбрука тут неуместна (у Ирвинга всего 3 трипл-дабла за карьеру), минорный спад Роуза после стремительного взлета тоже не подходит (Деррик так и не вернулся на прежний уровень, а Ирвинг даже в самые смутные времена не опускался ниже определенной планки).

6. Клатч

Главный эпизод в карьере Ирвинга – бросок на последних секундах в седьмом матче финальной серии-2016.

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«Гоняться за Кайри на протяжении седьмого матча было неимоверно тяжело. Я чувствовал себя полностью вымотанным. Вся серия была очень сложной. В моей баскетбольной карьере есть две вещи, о которых я сожалею. Первая – случай в 2011-м, когда меня повязали за хранение травки. Вторая – что я разменялся на том пик-н-ролле с Джей Ар Смитом и Ирвингом, оставив Стефа против Кайри.

Стеф – отличный защитник, но теперь Кайри – навеки в истории как автор одного из величайших бросков в финале. Я до сих пор не могу смотреть повтор того момента. Слишком некомфортно. Меня буквально жжет изнутри. Как я позволил себе тот размен?», – спустя многие годы негодует Клэй Томпсон.

Уверен, если поспрашивать, в лиге найдется немало игроков со схожими чувствами.

Патентованный прием: Дэмиан Лиллард

7. Данк

«Я пришел в то время, когда позиция разыгрывающего защитника претерпевала изменения. В 2010-м, за год до меня, был задрафтован Джон Уолл. В 2012-м в лиге появился Дэйм Лиллард, Стеф начинал набирать обороты, Стив Нэш продолжал карьеру. Эти четверо и стали теми, на кого я равнялся, когда искал свою нишу в НБА.

Изначально я хотел стать лучшим данкером лиги, но быстро понял, что недостаточно высок. Поэтому решил сосредоточиться на том, что у меня получилось лучше всего – быть креативным, находить неожиданные пути к кольцу. Я просто адаптировал тот атлетизм, который у меня был к игре, впоследствии ставшей узнаваемой. К стилю Кайри Ирвинга», – поделился разыгрывающий в подкасте The Knuckleheads.

При этом амбиции лучшего данкера нет-нет, да вылезают наружу.

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Патентованный прием: Кайри, конечно, не Деррик Роуз или Стив Фрэнсис, но при своих данных смотрится не хуже какого-нибудь Стефона Марбери.

8. Транзишн и смена вектора движения

Было бы странно, если бы человек, который способен обыгрывать целую команду на носовом платке.…

…не делал этого на полной скорости, имея полную свободу действий и способность менять вектор движения так, как ему заблагорассудится.

Куда более странно, что до него лучше всех этим навыком владел белый. Пусть и родившийся к Африке. Пусть и с канадским паспортом. Пусть и болеющий за «Тоттенхем».

Патентованный прием: Стив Нэш

9. Передачи после обыгрышей

Когда ты лучший дриблер за всю историю баскетбола, очень сложно заставить себя исполнять непосредственные обязанности разыгрывающего защитника. Тем не менее, иногда Кайри приходится на это идти. И пускай количественно он не превосходит лучших представителей амплуа, ориентированных на пас, однако ассистирует партнерам Ирвинг так же, как и обыгрывает оппонентов один в один. Стильно.

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Патентованный прием: Крис Пол

10. Нео-ретро

Такова игра Кайри Ирвинга. Она вызывающая, провокационная, чрезмерно изобильная. Вместе с тем она претендует не только на эффектность, но и на переосмысление приемов, которые некогда были популярны, а сейчас можно увидеть не так часто. По крайней мере, в таком виртуозном исполнении.

Джордж Гервин подтвердит.

Джулиус Ирвинг поддержит.

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Хаким Оладжувон согласно кивнет головой.

Мэджик…: «Я спрыгнул с дивана и вопил после победного броска Кайри из-за штрафной линии в матче против «Наггетс»!! Это один из самых или вообще самый великий победный бросок левой рукой, что я видел».

Даже легенды в один голос говорят: Кайри – и впрямь самый технически одаренный баскетболист в истории, который с мячом умеет практически все.

Некоторым болельщикам и журналистам это тяжело признать в силу самых разных причин.

Одни считают, что талант такой величины должен был конвертироваться в нечто большее, чем одинокое чемпионство на самом старте карьеры в качестве помощника Леброна.

Для других баскетбольное дарование Ирвинга полностью заслоняет его эксцентричный взгляд на мироустройство и фармацевтику.

Третьи так и не смогли ему простить, что Ирвинг ни в одной команде не смог стать лидером (а команд набралось уже много).

У каждого – своя причина назвать Кайри классным игроком, а затем обязательно найти оговорку.

Но такую коллекцию технических навыков мы не видели ни у одного баскетболиста. Пока не появился Кайри Ирвинг.

Фото: East News /AP Photo/Peter K. Afriyie