В спорте нет болельщиков несноснее, чем у «Лейкерс»

Говоря критически о болельщиках какой-то определенной команды, первое, чего хочется избежать, так это формирования у собеседника впечатления, что ты имеешь в виду всю фан-базу в целом. Фанаты бывают разные, и особенно хорошо это видно на примерах клубов с не самой большой выборкой поклонников. Просто потому, что чисто математически проще определить процент не самых адекватных (а такие есть у каждой команды).

Когда же речь идет о клубе с огромным количеством последователей, сформировать моральный облик различных болельщицких сословий внутри этого гигантского сообщества сложно. И тогда уже хочешь не хочешь, а приходится доверяться не только статистике, но и личным впечатлениям.

В этом смысле фанатам «Лейкерс» не позавидуешь, поскольку многие впечатления – даже объективные – говорят против них.

Фанов «Лейкерс» слишком много

Ребята, ну, правда. По опросам statista.com на период 2022/2023, 61% респондентов квалифицировали «Лейкерс» как самый любимый клуб НБА (на втором месте «Буллс» с 59% голосов, и все мы знаем почему) .

А это значит, что даже те люди из числа опрошенных, которые не интересуются баскетболом, так или иначе ассоциируют себя с «озерниками».

Это не то чтобы плохо, просто в такой массе болельщиков и псевдо-болельщиков сложно углядеть идентичность. Понимаю, куда увлекательнее и азартнее поддерживать команду, которая претендует на что-то конкретное. Однако болеть за «Лейкерс» – это как болеть за футбольный суперклуб, выкупающий чужих суперзвезд и доминирующий благодаря привилегированному положению.

А ведь куда честнее и интереснее переживать взлеты и падения с командой, у которой есть свое лицо, есть своя история, есть постепенное развитие. Даже если это лицо распухло до неузнаваемости от побоев и ушибов, как у нынешнего «Детройта».

Обидно, что так многие идут по легкому пути. Поверхностность болельщиков «Лейкерс» – притча во языцех: не раз и не два поклонники других клубов разыгрывали их, расспрашивая о выдуманных игроках или требуя назвать какие-то конкретные фамилии из действующего состава, кроме Брайанта и Джеймса.

Болельщиков «Лейкерс» – много не только потому, что болеть за «Лейкерс» приятно, но и потому, что это тупо модно.

Фаны «Лейкерс» считают свою команду «народной»

Нет, может быть, в той же вселенной, где в мишленовских ресторанах лангустинов подают по цене беляшей. Тогда – да, нет вопросов.

Но последний раз, когда я изучал вопрос, «Лейкерс» все еще считались олицетворением голливудского блеска и гламура. Все-таки согласитесь, мало кто в НБА может позволить себе в качестве маскота трехкратного обладателя Оскара Джека Николсона, 32 появления в финальных сериях НБА и майки вообще всех суперзвезд из «Пантеона величия», кроме Майкла Джордана и Билла Расселла, под сводами.

Поэтому, когда «анджелинос» (так именуют себя фанаты «Лейкерс») говорят о «народности» «Лейкерс» или того смешнее о менталитете «синих воротничков», хочется узнать: сколько получают лос-анджелесские «синие воротнички», чтобы заплатить за места, с которых будет видно под каким номером в этом сезоне играет Леброн Джеймс – под 6-м или 23-м?

«Лейкерс» были и есть команда привилегированных.

Отчасти поэтому ее болельщики с завидной периодичностью ведут себя откровенно по-хамски.

Фаны «Лейкерс» высокомерны по отношению к соперникам

Согласен, такое поведение можно назвать составляющей культуры боления и закономерным поведением по отношению к соперникам.

Но вот вам история.

«Я давно болею за «Лейкерс» и люблю эту команду, но при этом я достаточно взрослый человек, чтобы признавать очевидное: фаны нашей команды – одни из худших, если не худшие в НБА, – рассказал анонимный болельщик «озерников». – Помню, недавно на игре против «Далласа», когда гости лидировали, какой-то пьяный мудак, болеющий за «Лейкерс», вскочил и начал невнятно орать: «Эй, где Кобе!? Он бы тебя изнасиловал, черт возьми! Он изодрал бы твою задницу в клочья!»

Этот парень орал снова и снова. В нашей секции было полно детей. Он сам пришел с подругой и девочкой лет 14. Они были напуганы, да и вообще все эти слова были не очень уместны, учитывая историю с Кобе в начале нулевых. Это было отвратительно. Но болельщики «Лейкерс» вокруг нас подбадривали его и громко смеялись над его выходками. Увы, но это всего лишь одна маленькая история из множества, которых я насмотрелся на арене «Лейкерс» за эти годы».

Легко сказать, что это лишь история какого-то мифического парня, да и вообще такое могло случиться где угодно.

Пожалуй, только есть мнение, что болельщики, позволяющие себе фамильярничать с игроками своей команды, совершенно точно будут гнобить фанатов соперника. А в том, что фаны «Лейкерс» не умеют и не любят щадить своих игроков, надеюсь, ни у кого нет сомнений.

Фаны «Лейкерс» токсичны по отношению к игрокам своей команды

«Любимцами», конечно, становятся далеко не все. Но зато «избранным» достается сверх меры.

Дэнни Грину и его девушке угрожали смертью, если защитник не начнет играть лучше. Расселлу Уэстбруку любезно обещали изнасиловать его супругу.

Малик Бизли несколько раз обращался к фанам с просьбой перестать писать гневные послания в адрес его семьи.

Самый громкий случай произошел, когда Бизли в день рождения сына решил организовать онлайн-трансляцию в соцсетях, чтобы поделиться семейной радостью. Не прошло и минуты, как нагрянули фаны «Лейкерс», которые стали распекать Бизли, его семью и детей. Магистральная мысль была такая: какого хрена ты радуешься жизни, а ну вали в зал тренировать дальний бросок.

Согласитесь, не самые лучшие методы для придания мотивации игрокам любимой команды.

Ну и раз уж мы упомянули соперников и игроков, то как оставить в стороне других важных участников спортивных матчей.

Фаны «Лейкерс» чаще всех жалуются на судей

Согласно исследованиям BetOnline, сделанным на основе анализа данных сети, которую недавно прикупил Илон Маск, болельщики «Лейкерс» чаще остальных жалуются на работу арбитров .

Некоторые соотносят такую статистику с большим количеством фанатов команды из Лос-Анджелеса (о чем мы уже упомянули), но дело в том, что «озерники» заняли первое место с большим отрывом от второго места, которое досталось «Никс», и третьего, закрепленного за «Бруклином».

А вот наиболее стоическое отношение к работе судей, как оказалось, проявляют болельщики «Портленда»: они жалуются меньше всех.

Фаны «Лейкерс» относятся к игрокам как к собственности

Мы уже знаем, что происходит с игроками «Лейкерс», к которым болельщики «озерников» не испытывают пиетета.

Что же происходит с теми, которые им приглянулись?

Такие, как правило, делятся на две категории. В отношении тех, кто не выступает за «Лейкерс», бытует убежденность, что добиться успеха они смогут исключительно в майке фиолетово-золотого цвета. Если же игроки делают выбор в пользу другой команды, то моментально теряют привлекательность и превращаются в изгоев и предателей. В том случае, когда игрок все-таки решает присоединиться к «Лейкерс», он становится своим, причем до такой степени, что чуть ли не всем обязан семейству Басс до десятого колена.

И мало кто задумывается над тем, что «Лейкерс» не выбирали этого игрока и не воспитывали.

Давайте, положа руку на сердце, кроме Кобе – кого и когда в последний раз вырастили «Лейкерс»? Лонзо Болла, Джулиуса Рэндла, Кайла Кузму, Д’Анджело Рассела, Лэрри Нэнса? Нет, «Лейкерс» всегда брали чужое, а болельщики легко подменяли понятия, не задумываясь о том, что чемпионами их чаще всего делали пришлые игроки, а не воспитанные «озерниками» баскетболисты вознаграждали клуб его заботу и веру чемпионскими титулами.

Фаны «Лейкерс» не знают своей истории

И это опять-таки следствие потребительского отношения к игрокам и достижениям клуба. Фаны «Лейкерс» не сопереживают баскетболистам и предпочитают абстрагироваться от неудачных циклов своей команды.

В большинстве фанаты «Лейкерс» оперируют эпохами – «Шоутайм», «Шакобе», «Черной Мамбы», «Пришествием Короля» (муралы которого поначалу они же сами и закрашивали). То есть временными отрезками, сопряженными с успехом или периодами, когда команда была близка к ним. Все назовут вам стартовую пятерку «Лейкерс» образца три-пита и даже ввинтят имя Роберта Орри, удачно выходившего со скамейки.

Но кто из них припомнит времена, когда на тренерском мостике заправлял Дел Харрис, а в старте выходили люди типа Элдена Кэмпбелла, Седрика Себаллоса и Энтони Пилера. Их вроде как и нет, хотя «Лейкерс» первой половины 90-х тоже имели определенное обаяние и шарм.

Фаны «Лейкерс» обожают козырять количеством титулов

Культура баннеров и чемпионских колец так или иначе сквозит в любом разговоре на тему НБА. Но если в беседу вовлечены болельщики «Лейкерс», можно быть уверенным на 99,9%, что магическое число 17 рано или поздно прозвучит как часть заклинания, которое раз и навсегда утвердит тотальное превосходства «озерников» над всеми остальными. И не дай вам бог сказать, что часть этих титулов была взята, когда клуб базировался в Миннеаполисе, а лига находилась, по сути, в зачаточном состоянии.

Хорошо, если собеседник окажется сведущим человеком и приведет разумные доводы в пользу своей точки зрения, а не выдаст что-нибудь из серии: «Лучшая пятерка всех времен – Мэджик, Кобе, Леброн, Шак, Карим, а «Лейкерс» – лучшая команда в истории, потому что каждый из них играл за нее».

А ведь есть и такие теоретики, и их немало.

Те, из болельщиков «Лейкерс», что не поверхностны, совершенно упороты

Окей, вы болеете за «Лейкерс», потому что это единственный суперклуб НБА: у них 17 титулов, у них все супергерои баскетбола, у них все голливудские звезды, у них перманентный «Дом-2», у них гламурные золотые цвета и беспрецедентное влияние на историю баскетбола…

Вопросов нет.

Проблема в том, что такова лишь половина болельщиков «Лейкерс».

Вторая половина – вообще другая.

Именно эти люди считают себя лучшими знатоками баскетбола и ежедневно в интернете казнят Дарвина Хэма (как до этого в курилках казнили Фила Джексона, Дела Харриса и Пэта Райли).

Именно эти люди обожают некоторых любимцев до неприличия. Так Алекс Карузо становится величайшим игроком в истории, Остин Ривз – «деревенской мамбой», Роберт Сакре – самым известным скамеечником.

Именно такие люди считают, что любой малоизвестный резервист – это на сто процентов человек, который совершенно по-другому раскроется именно в «Лейкерс» и станет той самой недостающей деталью для очередного чемпионства. Они готовы превозносить до небес Лонни Уокера, чего уж говорить о том, когда на них падают возрастные, но, конечно, готовые обрести в Лос-Анджелесе десятую молодость Кармело Энтони, Расселл Уэстбрук или Тревор Ариза.

Именно они считают, что все клубы НБА только и ждут того момента, когда смогут отдать «Лейкерс» свои ценные активы. Любой сколько-нибудь продолжительный отрезок неудач генерирует волну обсуждения потенциальных обменов, и по большей части поклонники калифорнийцев сходятся на том, что за пару пиков второго раунда они будут согласны принять в свою команду Николу Йокича или Стефа Карри.

Именно эти люди рукоплещут своему руководству летом. Например, в этом году они короновали Роба Пелинку за его хитроумные действия по сохранению прошлогодней команды и приобретение атлетичных игроков, способных помочь Леброну. И их совершенно не смущает, что того же самого Пелинку они казнят уже в декабре – за то, что тот притащил каких-то не умеющих бросать чуваков, не способных помочь Леброну.

Именно такие люди уверены, что все, вообще все только и мечтают играть за «Лейкерс». Поэтому усиление за счет лучших свободных агентов летом – от Дэмиана Лилларда до Пола Джорджа, от Кавая Ленарда до Майлза Тернера – это вопрос исключительно желания самого руководства.

С поклонниками «Лейкерс» нельзя шутить (даже непонятно, зачем я так рискую). Потому что они доводят до абсурда саму идею боления.

Фаны «Лейкерс» пресыщены успехами

И в данном случае это не их вина. Это их беда.

В августе Los Angeles Times опубликовали эссе Дэйва Шиллинга под названием «Фандом «Лейкерс» – агония и экстаз, которые дано понять лишь некоторым спортивным болельщикам».

Название слегка претенциозное, но в целом Шиллинг честно описывает свои ощущения как фана «Лейкерс».

Он пишет о том, что наблюдение за чемпионатом давно перестало вызывать в нем отклик, эмоциональная сенсорика не реагирует не только на результаты отдельных матчей, но даже на провальные сезоны. Все сводится к апатичному: «Ладно, что ж, в следующем сезоне». Признания автора в том, что частые победы девальвировали чувство триумфа, наводят на сравнения с мышками, умирающими от очередной бессмысленной дозы дофамина.

«Победа делает вас пресыщенным. Она лишает вас радости от свершений», – заключает Шиллинг.

И так думает не только он.

Фаны «Лейкерс» – одни из самых верных, но не совсем

Чтобы вы невзначай ни подумали, что я вознамерился во что бы то ни стало вывалять фанатов «Лейкерс» в смоле и перьях, попробую объяснить. Хотя для кого-то это может быть оправданием…

По данным Betway Insider, на ноябрь 2023 у «Лейкерс» третья по преданности фанбаза . А в 2019-м, согласно fananalytics.com,болельщики «озерников» и вовсе были первыми. То есть народ ассоциирует себя с «Лейкерс» массово, часто и долго.

Другое дело, как эти самые преданные фанаты демонстрируют свою поддержку. Один из самых популярных клубов НБА не входит в первую десятку по посещаемости (11-е место, 18814), уступая среди прочего таким клубам, как «Орландо» (10-е место, 18835) и «Кливленд» (8-е место, 19432) .

Попасть обычному болельщику на трибуны «Криптоком Арены» попросту дорого, планомерному посещению матчей люди предпочитают точечные покупки билетов на матчи с интересными соперниками.

Но и тут есть нюанс.

Частенько болельщики «Лейкерс» покидают арену в середине третьей или четвертой четверти, даже в случае если в игре сохранилась интрига. Дело в том, что стоянка обходится очень дорого, поэтому многие паркуются неподалеку, на подъезде к спортивному сооружению. И даже при таких исходных, если не поторопиться, то велик шанс встрять в пробку. Так что верность болельщиков, с одной стороны, подтверждена цифрами, а, с другой, девальвируются тягой к комфорту.

И в таких штришках, пусть применимые и не ко всем, но и заключается одиозность болельщиков «Лейкерс»: многочисленных, избалованных, самодовольных, фанатичных и неисправимых.

Фото: Gettyimages.ru/David McNew