Почему в баскетболе дают именно 24 секунды на атаку

Время не остановить.

Сколько раз, глядя на промах игрока своей любимой команды в концовке, вы думали о том, что все было сделано верно, но просто не хватило удачи или времени. И если удачу сложно измерить в граммах, джоулях или малазийских квачах, то время – величина более конкретная. А стало быть, наличие 24 секунд на атаку в баскетболе тоже цифра, не взятая с потолка.

Вот и возникает вполне справедливый вопрос: тогда откуда?

Конечно же, во всем, как всегда, виноваты «Лейкерс»

А точнее их беспардонная и бесхитростная доминация на заре НБА, положившая начало главной реформе с момента изобретения баскетбола.

Можно было бы подумать, что победы «озерников» из Миннеаполиса так всем осточертели, что остальные команды лиги собрали консилиум, на котором и втиснули баскетбол в рамки 24 секунд.

Отнюдь.

Реформа и вправду началась с победы. Но только не «Лейкерс».

22 ноября 1950 года «Лейкерс» принимали на домашнем «Миннеаполис Аудиториум» «Форт Уэйн Пистонс». Игра не изобиловала событиями и скоростями, центровой и центральной фигурой всего действа был долговязый гигант в очках по имени Джордж Майкан. Гигант ростом 2,08 вальяжно возвышался над суетой, творившейся где-то там чуть выше паркета, и, руководствуясь не столько стремлением, сколько доступностью, время от времени переправлял мяч в кольцо. «Пистонс» не просто не могли совладать с первым доминирующим «большим» в истории баскетбола, у них просто не было для этого никаких ресурсов. А когда у тебя нет никакого инструментария для достижения цели, остается лишь воспользоваться его отсутствием.

Поэтому главный тренер гостей Мюррей Менденхолл приказал игрокам «морозить» мяч – отказаться от собственного нападения и сосредоточиться на том, чтобы не отдавать владение оппоненту. Никакого лимита времени на атаку в лиге, существовавшей всего четыре года, на тот момент не было, и единственным способом для «Лейкерс» наказать наглое бездействие со стороны соперника были фолы. А поскольку выходом на линию штрафных тогда карались любые нарушения – даже если игрок не находился в активной фазе броска – то баскетболисты «Пистонс» раз за разом деловито вставали на линию и наказывали обидчиков. Матч продлился все 48 минут, на двоих команды сообразили 31 бросок с игры, из которых реализовали 8, пародия на баскетбол завершилась со счетом 19:18 в пользу «Пистонс» . Спустя 73 года этот результат остается самым низким за всю историю лиги.

«Если то, что я сейчас наблюдал, называется баскетболом, то я не хочу иметь с этим ничего общего», – заявил сразу же после финального свистка главный тренер «Лейкерс» Джон Кундла.

Тот матч в Миннеаполисе не был чем-то новым, подобные прецеденты уже случались, просто они не носили столь явный и откровенно садистский характер. Команды, завладевавшие преимуществом на первых минутах игры, перепасовывали мяч друг другу и ждали фолов соперника. Руководство лиги пребывало в растерянности, болельщики, освистывая игроков и матерясь, толпами покидали трибуны, а профессиональный баскетбол оказался на грани краха.

Поняв, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, мирковать принялись представители клубов. Идея о необходимости лимитированного времени на атаку обсуждалась с 1944 года, но с тех пор никто так и не сподобился предоставить какую-то жизнеспособную концепцию. Пока в 1954 году на авансцену не вышли владелец «Сиракьюз Нэшнлз» (в будущем «Филадельфия») Дэнни Байазон и генменеджер клуба Лео Феррис.

Самое важное правило в истории НБА

Парочка дерзких новаторов и не вполне грамотных математиков представила свое видение механизма, который должен был определять, как долго атакующая команда может удерживать мяч во время владения перед тем, как совершить попытку броска (при этом мяч обязательно должен был задеть кольцо или щит).

Байазон и Феррис выбрали протяженность в 24 секунды, исходя из собственного опыта. Оба долгое время наблюдали за матчами и высчитали, что в стандартном матче, где баскетболисты действительно играли, а не ждали, когда закончится время, каждая команда в среднем совершала по 60 попыток бросков. Байазон и Феррис взяли количество минут матча (48), перевели их в секунды (2880), затем разделили секунды на общее число бросков, совершаемых обеими командами (по 60 каждая), и получили приблизительную цифру – 24 секунды .

«Нэшнлз» опробовали новшество на тренировках и заметили очевидный прогресс: игроки меньше держали мяч, чаще бросали по кольцу, а игра приобрела более динамичный и менее предсказуемый характер. Схема с лимитом в 24 секунды была представлена совету управляющих НБА, который, подумав, что хуже все равно уже не будет, одобрил новинку и немедленно ввел ее в эксплуатацию.

Первые матчи, сыгранные с использованием 24 секунд на атаку, состоялись 30 октября 1954 года.

Триумвират подопытных выглядел следующим образом: «Милуоки Хоукс» – «Форт Уэйн Пистонс», «Нью-Йорк Никс» – «Миннеаполис Лейкерс», «Рочестер Роялз» – «Бостон Селтикс».

Поначалу правило внедряли не слишком изящно. Чаще всего новичку команды вручали секундомер, ставили на боковую линию и заставляли кричать «Время!» всякий раз, как истекали 24 секунды, но ближе к концу сезона все арены были оснащены счетчиками, время на которых видели игроки, судьи и зрители.

Концовка сезона дала первые результаты, а с ними и доказательства состоятельности теории Байазона/Ферриса. Среднее количество попыток за игру выросло на 11 – с 75,4 до 86,4. Результативность подскочила с 79,5 очка за игру до 93,1, и эти цифры продолжили расти.

За предыдущие два года – 1953 и 1954 – в плей-офф случилось лишь три матча, в котором одна из команд набрала 100+ очков. В плей-офф сезона-1954/1955 года одна или обе команды набирали 100+ очков более чем в половине матчей (11 из 21 игры). Начиная с 1954 года посещаемость матчей НБА выросла более чем на 50% .

Ну, и немаловажное следствие, в сезоне-1954/1955 победу в чемпионате после трехлетней гегемонии «Лейкерс» одержали – угадайте с одного раза – те самые «Сиракьюз Нэшнлз», адаптировавшиеся к новому правилу раньше всех. Это стало первым и единственным чемпионством в 14-летней истории клуба.

Несмотря на очевидный успех, у 24 секунд нашлись и свои критики. Спортивный обозреватель New York Post Милтон Гросс писал, что игра стала чересчур хаотичной, из нее пропал дух шахматной стратегии, а баскетбол превратился в упражнение для математиков, статистиков и тех, кто следит за временем.

Оригинальность Гросса и ему подобных на корню зарубил первый президент в истории НБА Морис Подолофф, в честь которого назван нынешний титул MVP чемпионата.

«Мы приняли правило 24 секунд, и оно сработало настолько хорошо, что могу смело назвать его настоящим спасением профессионального баскетбола. На данный момент посещаемость наших игр увеличилась на 57%. Это самое важное правило в истории НБА», – отметил в 1955-м Подолофф.

24 секунды – это много или мало?

Пытливые умы Байазона и Ферриса несомненно изменили баскетбол к лучшему. Но насколько точны были их подсчеты? Исследования, проведенные энтузиастами несколько десятилетий спустя, показали, что Байазон и Феррис ошиблись в средней оценке 60 бросков за игру.

По архивной статистике получается, что среднее количество бросков одной команды за игру в сезоне-1953/1954 составляло 75,4, а не 60. А в предыдущие сезоны этот показатель был еще выше. В стартовой точке расчетов парочка чудо-первооткрывателей и горе-математиков ошиблась на 22,74%. И если рассчитывать формулу на основе новых данных, то в сухом остатке на атаку должно выделяться 19 секунд.

Но и это еще не все.

Согласно данным Basketball-Reference, с момента, как было введено правило 24 секунд, количество бросковых попыток увеличилось примерно на 38%. Сегодняшний средний показатель по лиге составляет 88,4 броска за игру, на 22,4 броска выше того золотого стандарта, который использовали в расчетах Байазон и Феррис. И если взять за основу новую мерку, удвоить (88,4 броска от каждой из двух команд), а затем 2880 секунды (48 минут матча) разделить на полученное число бросков (176,8), то на атаку останется примерно 16,3 секунды: 16 чистыми . Иными словами сегодня команды НБА играют с 8 лишними секундами в запасе.

Здесь, конечно, открывается обширное поле для фантазий о том, как бы выглядел такой баскетбол. Смогли бы в подобной игре существовать «большие». Насколько комфортно, а главное, компетентно в подобных условиях могли работать судьи. Сделало бы подобное изменение лигу еще более популярной в эру ускорения потребления контента и дефицита концентрации внимания. Но, помимо дум о будущем, здесь есть повод и для взгляда назад.

Как тут не вспомнить Майка Д’Антони, который еще в начале нулевых со своими «7 секундами или меньше» ставил на уши всю НБА.

Как не удивиться тому, что в сезонах-2014/2015, 2016/2017 и 2017/2018 «Уорриорс», согласно расширенной статистике, занимали либо первое, либо второе место по броскам, сделанным «слишком рано» (very early), когда счетчик показывал 18-22 секунды.

Новое время диктует новые стандарты. И это уже не грезы о чем-то, что могло бы быть. В 2018-м году лига изменила правила, согласно которым, если команда забирает подбор в атаке, секундомер не сбрасывает время до изначальной величины в 24 секунды, как это было на протяжении 62 лет. Вместо этого он начинается отсчитывать 14 секунд, чтобы ускорить темп и сделать акцент на атаке. Ведь команде не нужно время на введение мяча из-за лицевой и степенный переход на половину площадки соперника.

Сейчас, когда читаешь вроде бы заурядные слова Подолоффа о важности правила 24 секунд для истории НБА, не только осознаешь степень его прозорливости, но и приходишь к новым идеям. Мало того, что это правило подарило нам ту лигу, которую мы любим и знаем сегодня, оно благодаря ошибке оставило нам небольшой зазор для того, чтобы когда-нибудь потом попробовать сделать ее еще лучше. И быстрее.

Фото: AP Photo/John Rooney; Gettyimages.ru/Andy Lyons; dailyorange.com