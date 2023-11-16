НБА завязала с сигаретами. А когда-то это была вредная привычка многих чемпионов

Остался только пепел.

Ни для кого не секрет, что образ современного спортсмена как рок-звезды давно и безнадежно тлеет, подобно окурку.

Причина, как по мне, не только в пресловутых нагрузках, диктуемых современностью.

Да, нынешняя НБА с 82 матчами регулярки, бэк-ту бэками не терпит расхлябанности, если ты претендуешь на роль звезды, а не человека-вентилятора с полотенцем наперевес. Та же самая интенсивность графика и физических нагрузок заставляет игроков ударяться в крайности, ставшие обыденностью: восстановительные системы, криогенные камеры, терморегулирующиеся постели, антигравитационные беговые дорожки. Согласитесь, звучит как реквизит для съемок фильма «Интерстеллар».

Курение как один из шаблонных атрибутов протеста давно изжил себя, превратившись в анахронизм. Критерии безвозвратно изменились. Круто играть не просто ярко, но и долго, круто зарабатывать миллионы, грамотно их инвестировать и оставаться актуальным уже после окончания карьеры, а не жить былыми заслугами.

Время вытравливает даже самые сильные привычки, и это наглядно показывает история взаимоотношений НБА и сигарет.

Курили в основном в 60-е и 70-е. Но даже тогда старались не делать этого напоказ

Что интересно, однозначного ответа на вопрос – почему? – нет. Отчасти потому, что сам процесс не поощрялся, но считался вполне естественным. Ни у кого и в мыслях не было козырять тем, что они способны одновременно и курить, и классно играть в баскетбол, а вот впадать в немилость к главному тренеру не хотелось.

Дать волю своим грешкам можно было, например, в случае больших побед. Может быть, поэтому одними из самых заядлых курильщиков НБА называют игроков легендарных «Селтикс» 60-х-начала 70-х Дона Нельсона, Джо Джо Уайта и Томми Хейнсона. В те времена бостонцы правили лигой, завоевав в период с 1959 по 1969 десять титулов. Резвящиеся чемпионы так часто попадали в газеты, что подарили множество замечательных кадров будущим поколениям на долгие годы вперед. Вот, например, десятикратный чемпион НБА в составе «кельтов» (8 раз как игрок, дважды в качестве главного тренера) Томми Хейнсон аккуратно пыхтит сигареткой, посматривая, чтобы Джон Хавличек не залил ее победным шампанским.

«Многие из тех парней были заядлыми курильщиками. Дэйв Дебушер из «Никс» не только курил в большом перерыве, но спокойно выпивал по шесть банок пива после игры. В «Селтикс» больше всех дымил Томми Хейнсон, Боб Кузи вроде бы покуривал», – свидетельствовал журналист Boston Globe Боб Райан.

Забавно, но Кузи опровергает свое пристрастие к табакокурению, хотя оказался чуть ли не единственным, кто в свое время стал лицом реальной рекламной кампании.

«Тогда все мы стремились разжиться лишним долларом. Сейчас популярный спортсмен получит минимум миллион за минутный ролик на национальном телевидении. Мне заплатили тысячу. Внезапно позвонил парень из Kent. А у нас не было агентов, адвокатов, финансовых консультантов. Мне сделали предложение, и я сказал: «Ok», хотя даже не курил сигарет. Сигары – было. Это одна из многих привычек, которые я потом перенял у Рэда Ауэрбаха. Но вот сигарет я никогда не курил. Когда мы были детьми, у нас не было денег, чтобы вообще что-то купить. А чертовы сигареты были слишком дорогими.

Что касается того плаката, то я понял, во что влип, только когда увидел рекламу. Тогда подумал: «Да уж, это не тот образ, с которым я хочу ассоциироваться». Я немедленно связался с людьми из Kent, сказал, что готов вернуть деньги, пожать руки и разбежаться, только бы они убрали эту рекламу отовсюду. Они меня выслушали, и вы не поверите, изъяли тираж рекламных плакатов. Думаю, они просто поняли, кто я и почему так поступил.

Мы все были детьми из гетто, хватавшимися за все, до чего могли дотянуться. Если кто-то предлагал вам тысячу долларов за снимок для рекламы, вы использовали эту возможность, не задумываясь. Я просто ошибся. Не хотел, чтобы дети восприняли этот плакат как призыв к курению. Даже в те дни, в начале 50-х, мы понимали, что курение сигарет – не лучшая привычка. В любом случае, тот раз был единственным в моей карьере, когда я вернул деньги».

Высказался Кузи и о Хейнсоне. Правда, там обошлось без сюрпризов.

«О, боже! Томми. Я часто говорил ему: «Если бы ты носился по площадке так же быстро, как в перерыве мчишь в раздевалку, то был бы чемпионом мира». Как только звучал сигнал о начале большого перерыва, он превращался в молнию, становился человеком-вспышкой. Он бежал обратно в раздевалку, лишь бы поскорее закурить. А чуть погодя заходил Ред Ауэрбах, дымя своей сигарой. Мы всей командой сидели и слушали установки Арнольда сквозь пелену дыма, создаваемую его сигарой и сигаретами Томми».

В начале 90-х эстафету приняли европейцы. Благодаря сигаретам «Лейкерс» задрафтовали Владе Диваца

Югославский центровой не любит вспоминать свое дымное прошлое, хотя именно оно позволило ему оказаться в одном из самых привилегированных клубов лиги.

На драфте-1989 выбор Диваца прогнозировался в диапазоне от 12 до 20 пика. И это никак не устраивало «Лейкерс», которые всегда были падки на перспективных центровых. Тогда-то сметливый генменеджер клуба Джерри Уэст и придумал легкий и дешевый способ пошатнуть репутацию Диваца, чтобы того не выбрали раньше 26-пика калифорнийцев.

Уэст связался с Владе и попросил его почаще появляться на публике с сигаретой в зубах.

«Просто кури, как ты обычно это делаешь. И все будет нормально», – дал четкую ориентировку Уэст.

Игрок воспринял указания буквально и в свой первый прилет в Лос-Анджелес сошел с трапа самолета, мусоля меж зубами сигарету. Владе проявлял фантастическое упорство и исполнительность по ходу всего периода до драфта и даже во время церемонии. Серба видели курящим даже в Зеленой комнате, где собирают наиболее перспективных игроков. Уловка сработала, «Лейкерс» взяли Диваца под 26-м номером и некоторое время мирились с его вредной привычкой.

Причем самому клубу для того, чтобы Владе решил завязать делать, особо ничего не пришлось.

«Да, я курил одно время. В день уходило меньше пачки, что-то около 10 сигарет. Но, когда попал в НБА, то быстро понял, что надо исправляться. Причем главным фактором стало даже не здоровье… Здоровье, конечно, тоже, но тогда я больше думал об игре. Совсем другие скорости, нужно было быть более выносливым», – вспоминал Дивац.

Только вот со временем серб настолько адаптировался в лиге, что иногда нет-нет да и вспоминал советы старика Уэста.

«Владе курил перед играми. Как-то я захожу в туалет, а он стоит в кабинке, закрылся, только голова сверху торчит. Стоит и курит. Я ему: «Владе, черт, ты куришь сигареты перед игрой?!» Он сразу засуетился и быстро потушил, но да, я спалил его», – рассказывал одноклубник Диваца по «Сакраменто» начала нулевых Майк Бибби.

А вот нынешний президент ФИБА-Европа и бывший игрок «Торонто» Хорхе Гарбахоса спалился сам и чуть было не спалил чартерный самолет «Рэпторс». Перед отлетом команды с гостевого матча Хорхе решил торжественно перекурить это дело в туалете. Система пожарной безопасности оказалась чересчур чувствительной, сработал сигнал, предупреждающей о возгорании, и потребовалось определенное время, чтобы объяснить одноклубникам курьезность ситуации.

Покуривали и другие легионеры. В разное время с сигаретами ловили Дино Раджу, Дарко Миличича, Пабло Приджиони, Милоша Теодосича, Луку Дончича, но все это было скорее баловством или данью уважения старым привычкам, которые постепенно сошли на нет.

В Европе вообще сигареты долго оставались неизменным атрибутом баскетболистов. Табачных историй хватает чуть ли не про всех советских звезд, но самая знаменитая – о сигарете за 1650 долларов про Александра Белостенного.

«Отец заходит в Архангельском в туалет и чувствует, что кто-то курит, – вспоминал Владимир Гомельский. – В пансионате только его подопечные. Через три дня команде вылетать в США. Папа тут же забыл, зачем пришел, притаился в засаде. А в кабинке туалета абсолютно уверенный в своей неуязвимости последнюю сигарету перед сном выкуривал Белостенный. Докурил, аккуратно спустил воду вместе с окурком и вышел из кабинки, попав прямо под прицел недоброго взгляда Александра Яковлевича Гомельского. На следующее утро Саша вылетал из Внуково обратно в Киев, а сборная СССР из Шереметьево-2 – в США.

По окончанию турне все игроки сборной получили премию в размере тысячи шестисот пятидесяти долларов США – по тем временам феноменальные деньги. Белостенный этой премии был лишен. Вместо него в турне отправился Николай Дерюгин, основной конкурент за место в составе».

А что сейчас?

Можно назвать это естественным выгоранием. К доказанной зависимости и чрезвычайной вредности табака для здоровья добавилась широта выбора.

Майкл Джордан философствует в интервью ценителю сигар Марвину Шенкену.

Леброн купается в клубах кальяна.

Целая россыпь звезд НБА занимается просветительской деятельностью в отношении пользительных свойств каннабиса, а сама лига уже не проверяет игроков на употребление, фактически проведя повсеместную легализацию. Попыхивают Кевин Дюрэнт, Ламело Бол, Клэй Томпсон, все тот же Леброн и даже его сынишка.

Обычные сигареты стали не просто допотопной, но и какой-то плебейской привычкой. В ней нет стиля, прогрессивности, ты не вложишь средства в табачную кампанию. Зато можешь сделать 100 миллионов на ферме по выращиванию марихуаны, как Эл Харрингтон, открыть сеть волшебных магазинов, как Шон Кемп, или просто инвестировать в кампанию по легализации, как Кармело Энтони и Джон Уолл.

Все это прибыльнее, презентабельнее и масштабнее вложений в пачку сигарет, от которой будет лишь вред здоровью.

Фото: East News/AP Photo, AP Photo/Roberto Pfeil; x.com/nba; reddit.com