Привыкнуть к союзу Карри и Пола невозможно. Они кусались почти десять лет

У Криса Пола много лиц, при этом каждое из них умудряется вызывать раздражение у той или иной категории граждан. Это еще одна из граней разносторонней даровитости разыгрывающего. Чаще всего и наиболее показательно он демонстрировал ее в отношении своего нового клуба и главной его звезды Стефа Карри.

По этой причине даже наиболее оптимистично настроенные болельщики «воинов» не без опасений ждали начала нового сезона и возможных столкновений внутри коллектива. Упрекать их за это трудно. Слишком уж обширна история локальных конфликтов между Полом, Карри и «Уорриорс».

Лето 2009 года

Любые отношения вне зависимости от того, чем они в итоге закончатся, начинаются с флирта. Таковым для Криса Пола и «Уорриорс» стала работа опытного разыгрывающего с новичком команды, выбранным на драфте-2009 под седьмым номером.

Делл Карри долгое время выступал за «Шарлотт», Стеф и его брат ходили в школу в Северной Каролине. А Пол, на тот момент выступавший за «Хорнетс», куда «шершни» как раз и переехали из Шарлотт, и вовсе родился в Северной Каролине. Все это привело к совместным тренировкам Пола и Карри в межсезонье перед дебютным сезоном Стефа.

«Он был отличным наставником. Глядя на то, как он готовится к сезону, я понял, насколько внимательно нужно относиться к нюансам, чтобы достичь такого уровня мастерства, как у него. Какой самодисциплиной и упорством необходимо обладать», – рассказал Карри в интервью ESPN в 2018 году.

Только лишь работой дело не ограничилось. Тем же летом Пол и Карри вместе отдыхали в Диснейленде в Орландо.

Правда, в отличие от Карри, Пол не торопился возвращать комплименты. О том, что он сразу разглядел в Стефе талант, 38-летний защитник рассказал NBC Sports Bay Area только в 2021-м, через три года после того, как Карри впервые упомянул о совместных тренировках и отдыхе.

24 апреля 2014 года

Спустя год после того, как «Уорриорс» просочились во второй раунд плей-офф, они вернулись в постсезонку, чтобы встретиться с «Клипперс», командой с лучшим нападением в лиге, которым деловито рулил Крис Пол.

В третьей игре у Карри был шанс вывести «Голден Стэйт» вперед в серии со счетом 2-1, но антагонист помешал ему реализовать трехочковый.

Многие тогда утверждали, что не обошлось без фола, и Карри, сначала сказав, что «не собирается искать оправданий и жаловаться на это», в конечном итоге не сдержался.

«Я всегда думал, что если есть контакт с телом бросающего игрока, который находится в прыжке – это фол. Вот и все», – кратко выразил свое видение Стеф в интервью USA Today.

В последующих играх «Уорриорс» имели шансы огорчить фаворита, но потеряли всех центровых, выставили на седьмую встречу Дэвида Ли на пятерке и сошли с дистанции. «Клипперс» взяли серию в семи матчах, однако та серия впоследствии оказалась переломной в истории «Голден Стэйт»: поражение в ней оправдало отставку Марка Джексона и изменивший все приход Стива Керра, а под лозунгом «все керрово» команду ждали годы доминирования и исторических побед.

Сезон-2014/2015

По мере того как Карри превращался из тщедушного, склонного к травмам игрока из клуба-неудачника в полновесную суперзвезду, он находил все более изуверские способы мучить соперников поставленными на поток сверхдальними трехочковыми. Одними из тех, кому чаще всего доставалось от «убийцы с лицом ребенка», были «Клипперс». В матчах с «парусниками» Карри усердствовал настолько акцентировано, что даже тренер «воинов» Стив Керр хватался за голову то ли от неверия, что в его распоряжении есть такой игрок, то ли от жалости к сопернику.

«Клипперс» стали вечными клиентами «Голден Стэйт», а Крис Пол – идеальным статистом в самых дерзких акциях юного наследника. За три последующих года «Уорриорс» позволили соседям по дивизиону победить лишь однажды, причем именно в этих матчах красочнее и безжалостнее всего выглядели убийственные трехочковые спурты третьей и начала четвертой четвертей, когда Карри пожаривал соперников за несколько минут.

4 ноября 2015 года

Дрэймонд Грин в типичной для него провокаторской манере, как бы между прочим, заявил в интервью Mercury News.

«Это как раз то, что сейчас движет Стефом – он хочет быть лучше Криса Пола. И так и должно быть. Он не имеет ничего личного против Криса, это сугубо профессиональное: «Я хочу быть лучше тебя». Думаю, каждый использует кого-то в качестве раздражителя, чтобы подтолкнуть себя на новый уровень развития.

«Плохие парни» унижали Майкла Джордана за счет преимущества в силе и жесткости. Он учел все, что с ним произошло, и стал сильнее. Больше их трюки не срабатывали. Примерно то же самое произошло и со Стефом. Он сильнее, выносливее, реже нарушает правила. Это еще одна причина, по которой сейчас он может играть против Криса на равных».

10 апреля 2017 года

Колумнист The Athletic Маркус Томпсон в эфире подкаста Джейсона Макинтайра поведал еще об одной причине, усложнившей отношения между Карри и Полом.

«Понимаете, Крис Пол был тем, на кого Стеф равнялся. На тот момент Пол и «Клипперс» стабильно попадали в число фаворитов чемпионата, и многие считали, что Крис был тем следующим в очереди за кубком. А потом внезапно этим парнем оказался Стеф.

О Карри и «Уорриорс» стали чаще говорить, «Голден Стэйт» стали сравнивать с великими командами прошлого. И со стороны могло показаться, что Карри говорил Полу: «О, я равняюсь на тебя». А потом сам стал фокусом всеобщего внимания и восхищения. Криса это, безусловно, задело, и не его одного».

Томпсон, близкий к структуре «Уорриорс» и особенно к их лидеру, в общих чертах расписывал, почему главные лица эпохи – от Леброна до Пола – недолюбливают светлокожего выскочку.

Финал Западной конференции 2018 года

Перед началом сезона-2017/2018 Пол был обменян в «Хьюстон», чтобы составить один из самых креативных дуэтов всех времен с непостоянным Джеймсом Харденом. О том, что новая звездная коллаборация с участием Пола может стать чем-то большим, нежели ярким, но пустым бурлеск-шоу, которым оказались «Клипперс», начали говорить уже по ходу регулярки. В трех матчах очного противостояния с «Уорриорс» Хьюстон» одержал верх со счетом 2-1.

Одна из тех встреч подарила нам бессмертный мем с пантомимой Криса Пола.

Кроме того, техасцы, обладавшие первым нападением в лиге (набирали в среднем по 114,7 очка за матч) выиграли чемпионат с лучшим показателем 65-17, а Харден получил звание MVP.

Сейчас, пожалуй, можно говорить о том, что встреча команд в финале Западной конференции, стала главной серией в карьере Криса Пола.

В третьем матче Карри на последних секундах атаки акцентировано легко забил через Хардена, после чего не преминул отпраздновать успех саркастичным «шимми».

Пол вернул должок в пятом матче.

Благодаря победе в пятом матче «Хьюстон» повел в серии 3-2, но лидерство было омрачено травмой подколенного сухожилия, которая не позволила Полу сыграть в двух последних матчах серии. По мере того как «Уорриорс» с методичным цинизмом забирали серию, представители СМИ все более единодушно сходились на том, что Пол постепенно превращается в травмата, чье здоровье способно подвести команду в самый ответственный момент.

Спорить было тяжело. В шестом и седьмом матчах «Рокетс» добивались двузначного преимущества к перерыву, но в обоих случаях только для того, чтобы затем разбазарить его. Решающая игра и вовсе стала эпитафией столь удачно начинавшегося сезона: команда реализовал 7 бросков из 44 из-за дуги.

После поражения игроки и руководство «Рокетс» показательно сопровождали каждый комментарий сноской на то, что если бы Пол не травмировался, то «Хьюстон» гарантированно прошел дальше.

24 июня 2018 года

Когда твое соперничество начинают рассматривать через призму иронии, граничащей с троллингом, значит, все и впрямь серьезно. И медиа понимают это лучше всех. Поэтому приглашение Карри и Пола в качестве участников шоу «Семейные разборки знаменитостей» было беспроигрышным вариантом.

Программа представляет собой оригинальную версию «Своей игры», в которой участники демонстрируют собственную эрудированность, реакцию и сообразительность. Несмотря на то, что соперничество происходило за пределами баскетбольной площадки, а Пол не был травмирован, его команда проиграла и в этот раз. На сей раз его унизила доминирующая Айеша Карри, выступившая для Стефа в роли Кевина Дюрэнта, только в области народной психологии.

Полуфинал Западной конференции 2019 года

Крис Пол и «Хьюстон» продолжали пикировать и рапортовать о проблемах, даже когда казалось, что им сопутствует удача.

На этот раз команды встретились раундом ранее, чем в предыдущем году, а ситуация, в которой оказались соперники, выглядела очередным доказательством наличия у судьбы своеобразного чувства юмора. Лидерство «Голден Стэйт» в серии (3-2) и травма Кевина Дюрэнта походили на отражение в кривом зеркале прошлогодней серии.

Определяющий не только судьбу серии, но и будущее Пола в «Рокетс» шестой матч состоялся на домашней площадке «Хьюстона». Подготовка к игре сопровождалась массой инсайдов о том, что «Рокетс» прилагают максимум усилий для того, чтобы доставить дискомфорт своим оппонентам. В частности, сообщалось, что Пол чуть ли не персонально запретил Карри тренироваться на арене.

В конечном итоге подобное упорство возымело обратный эффект. «Уорриорс» выиграли со счетом 118:113, а Карри набрал 33 очка против 27 у Пола. В раздевалку лидер «Уорриорс» уходил со словами: «А ну выгони меня с площадки еще раз, пацан». Получателя сообщения можно было назвать с первого раза.

26 февраля 2020 года

Даже оказавшись в ни на что серьезное не претендующей «Оклахоме», Пол не упускал возможности публично выразить свое отношение к игроку, чей талант признал одним из первых.

На шоу Тейлора Рукса Крису предложили создать прообраз идеального разыгрывающего. Для своего Франкенштейна Пол выбрал следующие составляющие: взрывной прыжок Деррика Роуза, игра в проходах Кайри Ирвинга, трехочковый Стива Нэша, игра на подборе Рассела Уэстбрука, видение площадки Леброна Джеймса, атлетизм Дерона Уильямса и Бэрона Дэвиса, способность реализовывать в клатче Гилберта Аренаса и баскетбольный IQ самого Криса Пола.

Гремучая смесь, ничего не скажешь, и все же отсутствие Стефа Карри выглядело настолько явным, что пренебрежительное отношение к вечному оппоненту не то что читалось между строк, а горело огромным, жирным шрифтом.

13 марта 2023 года

Мартовский матч регулярного чемпионата между «Санс» и «Уорриорс» вновь напомнил о непростых отношениях между игроками.

В одном из эпизодов Карри пошел в силовой проход и после контакта с Полом оттолкнул возрастного защитника и положил непростой мяч. Попадание сопроводил не только свисток, извещающийся о фоле, но и колкая фраза: «Сейчас уже не 2014 год». Речь, конечно, о периоде, когда Пол в последний раз по-настоящему серьезно мог доставить хлопоты Карри.

После матча в разговоре с корреспондентами Крис, как ни пытался, все не равно звучал неубедительно.

«Да я не знаю, что произошло в 2014 году. Вы все мне скажите», – незадачливо вопрошал Пол.

Теперь, когда он стал игроком «Уорриорс», возможно, Карри будет ему неоднократно напоминать ему об этом. Только на этот раз уже в ходе совместных тренировок.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How