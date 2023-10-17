Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Здоровая ирония и любовь к игре.

Скажу по секрету, различные медиалиги не вызывают генерализованный зуд, нервный тик и прочие признаки навязчивой раздражительности, если относиться к этому

явлению как к субкультуре, а не пытаться уровнять его с профессиональным спортом. Если следовать этой нехитрой доктрине, то можно хотя бы попытаться оценить труд немалого количества людей, которые пробуют по-новому упаковать и популяризировать тот или иной вид спорта.

Другое дело, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и зачастую желание создать медийный шум вокруг проекта играет с создателями контента злую шутку: склоки, споры, конфликты, высосанные из левого пальца третьей правой ноги сороконожки – заслоняют собой спорт, мешают оценить уровень мастерства участников и собственно сам продукт. Хотя, казалось бы, для успеха есть все: деньги букмекеров, информационная поддержка спортивных порталов, интерес представителей шоу-бизнеса, звучные имена профессиональных и полупрофессиональные спортсменов...

Не хватает, как правило, главного – самоиронии. Того качества, благодаря которому в Лос-Анджелесе фактически с нуля раскрутилась обаятельная и самодостаточная лига. Такая же независимая и ироничная, как и главная звезда этого соревнования – голливудская актриса Обри Плаза.

Что за Обри Плаза, при чем тут вообще баскетбол?

Обри Плаза – человек, который опровергает своим существованием тот самый архетип, что Голливуд сейчас насаждает везде, всюду и всяческими способами. Со свойственной каждой крупной индустрии болезненной избыточностью фабрика грез стремится представить нам образ сильной, независимой и волевой, но по причине неуемной гиперболизации вместо изящного, выписанного портрета каждый раз выдает неуклюжую карикатуру. Плаза же – живой пример того, как можно совмещать успешность в профессии, оставаясь при этом не похожей ни на кого, самодостаточной и не укладывающейся в стандартные рамки.

Обри не Марго Робби и не Флоренс Пью, она с самого начала карьеры облюбовала для себя нишу на стыке мейнстрима и независимым кино и чувствует себя там весьма комфортно. В ее фильмографии вполне естественным образом уживаются подростковая экш-комедия «Скотт Пилигрим против всех», криминальный бенефис актрисы «Преступница Эмили» с популярным сатирическим ситкомом «Парки и зоны отдыха» или недавним фильмом Гая Ричи «Операция Фортуна».

Плаза не ставит целью покорить «высокие жанры» и с готовностью берется за озвучку популярных и непопсовых мультфильмов («Губка Боб», «Симпсоны», «Маленький демон»), пишет сценарии, выступает с комедийными скетчами, продюсирует безнадежные, но интересные независимые проекты на своей студии «Evil Hug Production». Заниматься всем сразу, добиваться успехов и переживать непременные неудачи ей помогает абсолютно здоровое отношение к себе и своей работе.

«Не понимаю тех, кто хочет быть актером, музыкантом, продюсером и при этом всерьез рассчитывает добиться в каждой из этих профессий уровня Брандо, Элвиса или Кирка Дугласа. Перфекционизм, наверное, круто, но я предпочитаю делать то, что мне нравится, в компании людей, которые мне нравятся. Пускай критики разнесут фильм, где я сыграла, зато я весело проведу время с приятными людьми и может даже прокачусь на независимый фестиваль в Торонто или Сиэтл», – спокойно рассуждает Плаза.

С таким же равнодушием к чужому мнению Плаза открыто говорит и о своей личной жизни. Неважно, о чем идет речь – о том, что в 2004 году у нее случился инсульт, следствием которого стал частичный паралич и расстройство речи, которую она потом восстанавливала. Или брак с режиссером Джеффом Баэном, который мирно сосуществует с признанием Плазы в том, что она бисексуалка.

Для Обри практически нет запретных тем просто потому, что на каждую она из них она способна рассуждать со здоровой долей самоиронии и юмора. Не зря в среде ее поклонников за ней закрепилось прозвище «Королева троллей». Руководствуясь точно таким же намерениями, Плаза вписалась в баскетбольную авантюру.

Еще будучи школьницей, Плаза играла в церковной лиге и поэтому в начале десятых с готовностью откликнулась на предложение своей подруги Марии Бласуччи пополнить состав команды «Пистолетные креветки» («Pistol Shrimps»), выступающей в женской любительской лиге под эгидой Департамента отдыха и парков Лос-Анджелеса.

Сборище экстравагантных сумасбродок, состоящее по большей части из сценаристок, актрис, представительниц стендапа, некоторые из которых даже не знали правил, практически сразу приобрело культовый статус. Случайные зрители, попавшие на матч «креветок», записывали подкаст о жизни команды, страничка в соцсетях мгновенно приросла огромным количеством подписчиков, в продажу поступил нехитрый мерч, а кульминацией стал документальный фильм режиссера Брента Ходжа и продюсера Моргана Сперлока, создателя скандальной разоблачительного видео-эссе «Двойная порция» о влиянии McDonald’s на массовое ожирение в США.

«Не знала, наберется ли у нас состав, не говоря уже о том, что происходит сейчас. Идея было только в том, чтобы собираться по вторникам играть в баскетбол. Когда я отправила заявление на участие, мне сказали: «Оу, ну, женская лига вроде как существует, но в ней нет команд. Каждый год мы надеемся, что женщины придут записываться, но они этого не делают. Если сформируете состав участников, то играйте».

Я отправила регистрационную форму всем девчатам из «креветок», а они кинули ее своим друзьям – комикам из Upright Citizens Brigade и iO West. Там была форма и фраза, типа: «Вам не обязательно хорошо играть в баскетбол, но нам нужны команды. Просто создайте команду». И многие люди откликнулись.

А потом начали появляться какие-то люди со словами «О, мы можем что-нибудь сделать для вас?». И мы такие: «Ну, давайте, отлично», а потом возник этот тип с камерой, и вот мы уже в на кинофестивале Трайбека», – совершала экскурс в историю Мария Бласуччи, капитан команды, актриса и сценарист.

Плаза, конечно же, тоже внесла свою лепту.

«Однажды девушка, против которой я защищалась, спросила меня, не сфотографируюсь ли я с ней после игры, а ей говорю: «Легко, при условии, что ты отдашь мне мяч прямо сейчас». И она отдала, я убежала в отрыв и забила лэй-ап. Но больше подобное не прокатывало. Я пыталась, но, увы, моей популярности хватило только на один раз», – призналась Обри.

Отдельно стоит сказать про название. «Pistol Shrimps» или креветки-щелкуны – реальные представители фауны. Это креветки размером не больше среднего пальца с ассиметричными клешнями. Одна из них – та, что побольше – при сжатии образует давление, позволяющее выпускать из клешни струю пузырьков такой скорости и силы, что она способна не только оглушить более крупных членистоногих, но и разбить стеклянный стакан.

Образ отлично срезонировал с баскетболом, и мерчандайзинг с эмблемой «креветок» стал хитом продаж. Другие тоже не отставали. В лиге появились команды с названиями «Slam Drunk», «Shecago Bulls», «LA Nail Clippers», «Kareem Abdul Jababes», «Peaches and Kareem», а количество участников стремительно разрасталось.

«Никакой героики и огромных бюджетов, мы просто дали знать девушкам Лос-Анджелеса, что им необязательно сидеть в чатах и обсуждать жизнь знаменитостей. Вместо этого можно просто весело провести время, побросать мяч в кольцо, а потом съесть по куску пиццы. Для этого не нужно быть звездой или уметь играть, необходимо только свободное время во вторник вечером. В первом сезоне было семь команд. Во втором – двенадцать. В третьем – двадцать четыре. Сейчас вроде бы двадцать шесть», – говорила комик Молли Хоуки.

Плаза стала лицом «Креветок». Устроила импровизированное «Решение», попала на ESPN и теперь мелькает на матчах «Спаркс»

Организованность барышень из «креветок», готовность других команд поддержать их начинание и энтузиазм болельщиков – это, конечно, замечательно, но то, что многие увязывают эту лигу с именем Плазы, абсолютно закономерно.

Первый раз она рассказала о команде на шоу Джимми Фэллона.

«Все эти ток-шоу – странное времяпрепровождение. Я стараюсь редко там появляться, но когда попадаю, то никогда не знаю, что сказать. Да и вопросы обычно какие-то дурацкие, типа: «Какие ваши творческие планы?». Поэтому, когда меня спросили, я начала рассказывать о баскетбольной команде, а потом это просто завирусилось», – признавалась Плаза.

Когда Обри появлялась на матчах лиги, но отсутствовала на паркете, местные балагуры принялись донимать ее расспросами. Актриса немедленно включилась в игру.

«Знаете, после моей жуткой травмы в декабре у меня было много времени подумать о баскетбольной карьере, о том, куда я двигаюсь. И я решила выйти на рынок свободных агентов. Хочу оценить свои возможности, понять, насколько ценят мои баскетбольные навыки другие команды. Я собираюсь посидеть с семьей и подумать о том, какая команда подходит мне лучше», – с каменным лицом заявила Плаза.

Юмореска настолько широко разошлась по соцсетям, что о своем решении Плаза объявляла в эфире ESPN.

Большую часть эфирного времени Обри рассказывала, как мама готовила ей завтрак, а потом сообщила, что переходит в команду «Spice Squirrels» («Космические белки»). Конечно же, никто не удивился, узнав, что такой команды не то что нет в лиге, но и в принципе не существует. Все эти забавы и скетчи пошли на пользу «Пистолетным креветкам». Про команду начали писать издания типа GQ, LA Weekly и прочие. А вот рекламный ролик для Burger King с участием команды оказался ностальгической пародией, но получился настолько аутентичным, что рестораторы не пошли в суд, а отправили «креветкам» благодарственное письмо.

1996 Pistol Shrimps Burger King Commercial from Ryan Corrigan on Vimeo.

При этом девушки до сих пор продолжают гнуть свою линию.

«Эта баскетбольная команда никак не повлияла на мою карьеру. Нет, я ничего от этого не выигрываю. Это все – большая хохма, которая позволяет нам чаще видеться с подругами и улучшает настроение», – рассказывала Мария Бласуччи.

А вот Обри Плаза, по-видимому, все еще подыскивает себе новую команду. В этом сезоне ее частенько видели на матчах клуба женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Потенциального работодателя она приветствует в типичной манере.

«Начала посещать матчи в прошлом году. У моей сестры были сезонные абонементы, и я начала ходить с ней. Круто, что тут скажешь. Мне нравится наблюдать за игроками. Это вдохновляет.

В свое время я цепко играла в защите, постоянно была на мяче. Людям ужасно не нравилось выходить против меня, потому что я обычно просто выключала их», – объяснила свое присутствие актриса.

Хочет верить, что эти фразы в прошедшем времени не означают, что барышня повесила кроссовки на гвоздь и еще побудет хотя бы играющим тренером «Пистолетных креветок». Хотя как-то она признавалась, что главная причина ее ухода – как раз свалившаяся на команду популярность: Плаза изначально воспринимала баскетбол как хобби, как возможность отдохнуть и побыть вдали от камер, но вскоре они настигли ее и на баскетбольной площадке.

Фото: The Pistol Shrimps