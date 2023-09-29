Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

Фанаты Карима, запасайтесь носовыми платками.

Вся первая половина прошлого сезона НБА походила на предновогоднюю Таймс Сквер. Только публика выжидающе отчитывала секунды не до Нового года, а до момента, когда Леброн обойдет Карима Абдул-Джаббара и станет самым результативным игроком в истории лиги.

Казалось бы, все остальные возможные рекорды меркнут по сравнению с этим достижением, но, во-первых, у Джеймса все еще на одно чемпионство меньше, чем у Кобе (лучшего «лейкера» всех времен по свежей версии сайта Fadeaway World), и, во-вторых, на два меньше, чем у Джордана, за призраком которого Леброн продолжает гнаться в грезах леброносексуалов.

Времени наверстать упущенное все меньше, а значит, необходимо пытаться нейтрализовать разрыв за счет индивидуальных достижений и наибольшего количества упоминаний в графе «статистические рекорды». И предстоящий чемпионат предоставит Леброну немало возможностей для этого. Сезон-2023/2024 станет для 39-летнего форварда 21-м в его карьере. Поэтому не удивительно, что именно почтенный возраст и беспрецедентное спортивное долголетие будут лежать в основе большинства потенциальных рекордов Джеймса.

Категория «Old, but gold»

Сразу оговоримся, к золотому блеску трофея Лэрри О’Брайена это пока не относится: уж больно сильна оппозиция на Западе, а на здоровье Дэвиса – не говоря о лидерских качествах – надежды как не было, так и нет.

И все же демонстрировать элитную статистику в 39 лет – это сильно.

В прошлом чемпионате Джеймс набирал в среднем 28,9 очка, 8,3 подбора, 6,8 передачи и 0,9 перехвата за 35,5 минуты при реализации бросков, равной 58,3%. Это действительно выдающаяся статистическая линия, и если Леброн продолжит держать планку, то эти цифры станут лучшим показателем для игрока в возрасте 39 лет и старше в истории НБА.

На данный момент это достижение на счету Карла Мэлоуна: в сезоне-2002/2003 39-летний «Почтальон» доставлял в кольца соперника в среднем по 20,6 очка. В том же чемпионате Джордан в своем втором сезоне за «Уизардс» (и последнем в карьере) набирал в среднем по 20.

За вычетом этой парочки никто в возрасте 39 лет не пробивал средний показатель в 20 очков.

Джеймс может – и наверняка преодолеет эту отметку. Тут за него говорит не только мотивация, но также и история. В сезоне-2021/2022 37-летний «Король» набирал по 30,3 очка, и уже тогда это было уникально. Для сравнения никто из игроков в истории НБА в возрасте 35 лет и старше не добирался до среднестатистического показателя в 27 очков. Так что подчинять себе время Леброну не впервой.

Джеймс также может составить компанию Джордану и Мэлоуну в том, что касается количества игрового времени. Все в том же сезоне-2002/2003 форвард «Юты» проводил на паркете по 36,2 минуты за игру, а Джордан по 37. Оба на сегодня – единственные, кто в столь почтенном возрасте в среднем за матч наматывал по 33 минуты и больше.

Также Леброну вполне по силам оказаться в числе элитных подбирающих. Там числится все тот же Мэлоун (8,7 подбора за игру в сезоне-2003/2004) и еще Роберт Пэриш, который в сезоне-1992/1993 собирал аж по 9,4 подбора. Для этого Джеймсу нужно будет лишь делать 8 и более подборов за игру.

Ну а там где Мэлоун, там и Стоктон. И вот это достижение тоже кажется одним из наиболее очевидных с учетом того, что Леброн, по сути, является главным плеймейкером своей команды. А это значит, что он станет единственным игроком, помимо Джона Стоктона, который в среднем делает более шести результативных передач за сезон в возрасте 39 лет и старше. Лучший разыгрывающий в истории «Юты» делал 7,7 результативных передачи за игру в сезоне-2002/2003 и 8,2 передачи в сезоне-2001/02.

Как видите, фронт работ внушительный, но зато, если Джеймс в первой же половине чемпионата покажет, что готов с ним справляться, то автоматом заработает еще одну ачивку.

Звездный юбилей

Будем надеяться, старик это переживет, ведь в случае чего посторониться вновь придется Кариму. Леброн уже сравнялся с Абдул-Джаббаром по наибольшему количеству Матчей звезд в истории (у обоих по 19 при том, что один раз центровой «Лейкерс» выступал в качестве замены травмированного игрока).

Сейчас Джеймс – единственный человек в истории НБА, который провел 19 Матчей звезд подряд и все 19 раз был в стартовом составе. Сами понимаете, такую серию нельзя прерывать – слишком красивая цифра норовит нарисоваться в будущем сезоне.

Важный нюанс: если за Леброна проголосуют как за игрока стартовой пятерки (в чем можно не сомневаться) и он выйдет на Матч звезд с первых минут, опять-таки это будет первый подобный случай в истории для человека 39 лет.

Знатоки абсолютно справедливо припомнят Майкла Джордана, в 39 лет выходившего в старте на Матч звезд-2003 года, но здесь, увы, никуда без формализма. Технически представителем стартовой пятерки тогда был выбран Винс Картер, а Джордан изначально был среди запасных, и только принципиальный отказ от игры в старте в его пользу (кроме Картера на это был готов пойти Айверсон) позволил Майклу выйти с первых минут.

Абдул-Джаббар, несмотря на равенство матчей, в общем-то, уже проиграл Джеймсу в том, что касается стартовых привилегий. В 1987 и 1988 годах Карим выбирался в качестве запасного, а в 1989 году подменял травмированного Мэджика. Если не считать 40-летнего Дирка Новицки, который сыграл в Матче звезд-2019 в качестве «специального дополнения к составу», Джордан и Карим – единственные легальные прецеденты в том, что касается заездов великовозрастных ветеранов на Матчи звезд.

И даже если Джеймс выйдет в стартовом составе на свой юбилейный, двадцатый Матч звезд, ему все равно останется что доказывать. Ведь если он не просто выйдет для галки, а возьмет четвертый для себя титул MVP Матча звезд, то не только сравняется по количеству этих наград с Бобом Петтитом и Кобе Брайантом, но и может стать первым игроком в истории Матчей звезд, кто получал MVP в трех различных десятилетиях (Джеймс брал в 2006-м, 2008-м, 2018-м).

Так что как минимум одна сочная интрига для февральской тусы в Индиане уже точно есть.

Больше, больше круглых цифр!

Да, снова 20. Будет странно, если «Лейкерс» или PR-служба Леброна не придумают хотя бы какой-нибудь завалящий хэштег на эту тему, не говоря уже о рекламной кампании. Ведь, помимо Матчей звезд, у Джеймса есть возможность стать первым игроком, попавшим 20 раз в сборные лучших по итогам сезона (All-NBA Teams).

Рекорд уже и так принадлежит ему (ближайшие преследователи – Абдул-Джаббар, Данкан и Брайант входили в сборные по 15 раз). Но в прошлом сезоне он стал третьим игроком, добившимся включения в сборную в возрасте 38 лет. До него это удавалось Тиму Данкану в сезоне-2014/2015 и Абдул-Джаббару в сезоне-1985/1986. Так почему бы Леброну не продолжить бравировать сочетанием стабильности и высочайшего исполнительского мастерства.

И снова Карим

Почитатели ностальгии и ретро, а так же любители раз за разом ставить перед Леброном новые задачи заговорили об этом рекорде сразу же, как только Джеймс обошел Джаббара по количеству очков. Во многом потому, что это достижение не что иное, как испытание временем.

Леброну нужно будет продержаться еще несколько сезонов, прежде чем он сможет приблизиться к абсолютному рекорду Карима по общему количеству минут в НБА (57 446), но долгожитель из «Лейкерс» может утихомирить критиков уже в этом сезоне, ведь до второй строки ему осталось совсем чуть-чуть.

За карьеру Джеймс провел 54 092 минуты в регулярном чемпионате, что на 760 меньше, чем у Карла Мэлоуна за всю карьеру. Если в сезоне-2023/2024 Леброн будет проводить в среднем столько же минут, сколько и в сезоне-2022/2023 (35,5), то он обойдет «Почтальона» уже в 22 игре сезона.

Джеймс будет чаще вставать на линию?

Посмотрим. Хотя, вероятно, это не тот случай, когда фанаты «Лейкерс» будут однозначно приветствовать подобные стремления.

На данный момент Леброн занимает четвертое место в истории НБА по общему количеству реализованных штрафных бросков (8 087): Топ-3 открывает Кобе, у которого на 291 бросок больше. Если Джеймс будет совершать в среднем по 4,6 штрафных броска (прошлогодний показатель) в каждом матче сезона, ему хватит 64 матчей, чтобы обойти Брайанта. Тот, кто не очень радуется подобным перспективам и ревностно относится к наследию Кобе, может успокаивать себя тем, что последний раз Леброн отыграл 60+ матчей три года назад, в сезоне-2019/2020.

Каждый подбор по цене двух

Все так, поскольку каждый отскок будет приближать Леброна сразу к двум достижениям. И если в одном случае это попытка упрочить свое имя среди группы гигантов в их профильном деле, то в другом – готовность к свержению очередной иконы «Лейкерс».

Лишь десяти игрокам в истории удалось совершить 9000 и более подборов в защите за карьеру. Джеймс – в их числе: на его щиту 9001 подбор на своем щите. Если в следующем сезоне, он в среднем будет собирать по 7,1 подбора в защите (предыдущий показатель), то ему потребуется 56 игр, чтобы превзойти общий показатель – кого? правильно – Карима Абдул-Джаббара (9 394), и 68 матчей, чтобы оставить позади одного из главных революционеров игры под щитами – Мозеса Мэлоуна (9 481).

Все это подогревает интерес, но не интригует так, как возможность стать лидером по количеству подборов среди всех легких форвардов в истории НБА. Леброн завершил прошлый сезон с 10 667 подборами за карьеру, что является вторым показателем для третьих номеров за всю историю лиги. Лидирующую позицию занимает еще одна легенда «Лейкерс» – Элджин Бэйлор, на счету которого 11 463 подбора. Поймать «Кролика» в этом году вряд ли получится, для этого Джеймсу потребуется увеличить среднее количество подборов до 9,7 и демонстрировать данный показатель на протяжении всех 82 матчей (практически нереально), но даже с прошлогодними показателями Леброну под силу пробить отметку в 11 000, а это уже серьезная заявка на будущее.

Противостояние с прошлыми и нынешними современниками

Не все же тревожить мощи легенд давнего прошлого. Тем более, что они уже ничего не могут поделать. А вот конкуренция со стороны соперников, находящихся в активной стадии карьеры, придает подобной гонке большую остроту. Особенно если речь о представителе «Голден Стэйт».

Сейчас Джеймс занимает девятое место по количеству реализованных трехочковых (2261). И скоро он улучшит позицию, поднявшись сразу на две строчки: ему нужно 21 раз попасть из-за дуги, чтобы сделать ручкой Джейсону Терри, и 29 – чтобы спровадить Винса Картера. Если же Леброн будет попадать трехочковые как и в прошлом сезоне (2,9 в среднем за игру) и при этом примет участие в 66 матчах, то обгонит бывшего одноклубника по «Кливленду» Кайла Корвера (2450), который сейчас занимает пятую строчку в списке лучших дальнобойщиков.

Азарта этой гонке добавляет и то, что настигает рекордсменов не только Джеймс. Клэй Томпсон отстает от Леброна всего на 48 трехочковых. В прошлом сезоне один из символов династии «Уорриорс» реализовывал в среднем по 3,8 трехочкового за игру. Так что сценарий, при котором Леброн обгонит Терри и Картера, а затем станет жертвой бесстрастного снайпера, очень вероятен.

Больше не значит лучше, но тоже достижение

Невзирая на кокетливые заверения Леброна в том, что он никогда не видел себя главным бомбардиром в командах, за которые играл (точно?), в этом сезоне он наверняка опровергнет собственные слова на практике.

Речь, естественно, о количестве попыток.

Сейчас на счету Джеймса 28 044 бросков с игры, что на 263 меньше, чем у Карима Абдул-Джаббара. Все, что нужно Леброну для очередного измывательства над заслуженным старцем и выхода на первое место в истории по этому показателю – не сбавлять прошлогодний темп.

В прошлом сезоне Леброн в среднем совершал 22,2 броска за матч. Если он продолжит придерживаться подобной тактики, то выйдет на первую строчку уже к 12 матчу.

Перехватить инициативу у Дрекслера

На полновесный рекорд это не тянет, но ввиду своей неизбежности это достижение определенно достойно упоминания.

Джеймс занимает девятое место в истории по общему количеству перехватов (2186). Обретающийся строчкой выше Клайд Дрекслер оторвался всего на 21 перехват, и это явно не то число, которое Джеймс не сможет преодолеть. С учетом прошлогодних показателей (0,9 перехвата за игру) ему хватит для этого 24 матчей.

А вот дальше уже соперничать гораздо тяжелее. Учитывая возраст и стратегию, не подразумевающую изнурительную игру в защите, достать Скотти Пиппена (седьмое место и 2307 перехватов), а также Мориса Чикса (шестое и 2310) будет затруднительно.

Абсолютизировать величие

38 652 очка – цифра историческая, но только не тогда, когда осознаешь, что до 40 000 нужно добрать всего 1 348 очков. А это по меркам сегодняшней атакующей НБА не так уж и много. Леброн превзошел Карима Абдул-Джаббара, но что ему мешает упрочить свое наследие, чтобы впредь на него никто не покусился.

К тому же достижение отметки в 40 000 очков автоматически сделает Джеймса единственным игроком в истории НБА, набравшим 40 тысяч очков, 10 тысяч подборов и 10 тысяч передач. Ради такого можно будет придумать какой-нибудь специальный термин, уверен, заядлые фаны Джеймса сподобятся на какое-нибудь громоздкое и августейшее определение.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Patronite/Allsport, Jason Miller, Thearon W. Henderson, Kyle Terada, Harry How