Трогательная благодарность в адрес первых тренеров – неотъемлемая часть торжественной речи любого игрока, которого вводят в Зал славы. И, тем не менее, неподражаемому Дирку Новицки удалось соригинальничать и здесь. Немец, конечно же, поблагодарил своего легендарного ментора, человека, который, по словам Новицки, «создал его» – Хольгера Гешвинднера, но сделал это таким образом, чтобы все те, кто не знал этого господина, непременно заинтересовались его персоной.

«Этот человек заставлял меня одной рукой играть на саксофоне, а другой стучать мяч о паркет», – описал одну и множества метод Гешвинднера Новицки.

После подобных заявлений сложно удержаться от того, чтобы не поинтересоваться, чем еще знаменит этот могучий старец.

Набирал 100 очков в школьном матче, изучал психиатрию и физику, закончил карьеру баскетболиста в 47 лет

Когда одному из наиболее самобытных тренеров современности задают вопрос, зачем вы всем этим занимаетесь, Гешвинднер реагирует практически на автомате.

«Мне дали шанс и в меня поверили. Все мои действия – это лишь попытка отблагодарить тех, кто заметил меня, и вместе с тем дать молодым ребятам возможность понять, хотят ли они заниматься баскетболом или это всего лишь инструмент для того, чтобы они решили, чем они будут заниматься в жизни», – объясняет свою мотивацию Гешвинднер.

Как правило, если речь заходит о Хольгере, предметами антропологических исследований чаще всего становятся нестандартные подходы к тренировкам. Гораздо реже люди задаются вопросом, чем обусловлена подобная оригинальность. И только лишь обратившись к его истории, легко понять, что с учетом его собственных баскетбольных университетов система Гешвинднера не могла быть никакой другой.

Гешвинднер очень органичен в образе эдакого чудаковатого европейского гения, и не хотелось бы разрушать этот кинематографический ореол, но такова уж проза жизни.

Базу его игровых и тренерских навыков заложил Эрнест Батлер, чернокожий американец родом из Индианы, который играл за команды университета Болл Стэйт и Южно-Калифорнийского университета. В резюме Батлера, помимо информации о наличии педагогического образования, есть и сведения о прохождении военной службы. В частности, будучи военнослужащим, он около года провел в Нюрнберге. После армии, начиная с 1962-го, Батлер решил совместить обе ипостаси и стал преподавать в средней школе на американской военной базе в Гисене.

«Он плохо говорил по-немецки и выглядел слегка потерянным среди других учителей. Практически все они были белыми, ходили в строгих спортивных костюмах, профильным спортом для них был гандбол, бег, и они ничего не знали о баскетболе. Для Эрни же баскетбол наоборот был естественной частью периода его взросления. А еще он отлично ладил с людьми, чисто на эмоциональном уровне», – описывает Батлера биограф Дирка Новицки Томас Плетцингер.

Именно Батлер стал человеком, заметившим Гешвинднера.

«Это было в 1963-м году, и я никогда не забуду, как впервые увидел Хольгера. Да и как забыть, в том матче он набрал 100 очков. Ему было 17 лет, но его игра выглядела очень зрелой. Он использовал свои сильные качества очень дозировано. Как только повышалось давление на команду или разница в счете становилась минимальной, он мгновенно прибавлял. Хольгер проявлял себя в те моменты, когда это было необходимо. Это мог быть трехочковый, перехват или пас. Он был универсальным плеймейкером – делал все, что было необходимо, и тогда, когда это было необходимо. По этой причине многим казалось, что он индивидуалист, не любит и не хочет играть на команду . Но это было не так. Все было совсем наоборот», – вспоминал знакомство с Гешвинднером Батлер.

Впечатлившись талантом паренька, Эрни уговорил Хольгера играть за команду «Гисен». Решающую роль сыграли нетипичные по европейским меркам баскетбольные тренировки и джаз. Гешвинднер обожал читать, подросток с непомерным аппетитом проглатывал абсолютно все, от многотомных собраний нордических эпосов до учебников по математике и физике, поэтому любые аналогии с искусством мгновенно завладевали его вниманием.

Батлер, увлекавшийся игрой на саксофоне, убедил его, что баскетбол может быть такой же музыкальной импровизацией, как и танец или пение. Чтобы подтвердить теорию, он начал играть на саксофоне и попросил Гешвинднера имитировать партию ударных при помощи ударов мяча о паркет. Обычная тренировка дриблинга превратилась в увлекательную игру, а само упражнение впоследствии стало одним из самых востребованных в арсенале будущего тренера.

«Баскетбол – это джаз. Такова была идея Эрни. Пятеро парней, каждый из которых делает что-то свое, импровизирует, ищет наилучший способ проявить себя. Каждый ждет своего шанса выступить соло, но при этом каждый работает на команду для достижения общей цели. Батлер научил этому Гешвинднера, а Гешвинднер научил Новицки», – подтверждает Плетцингер.

И Хольгер впитал в себя желание узнавать новое и стремление импровизировать не только на площадке, но и за ее пределами. После окончания средней школы он изучал физику и математику в трех разных университетах – в Гисене, Мюнхене и Марбурге. Работал в центре обработки данных Мюнхенского института психиатрии им. Макса Планка и в центре психологического здоровья в Бамберге. Принимал участие в тестировании ориентированных на изучение психофизики компьютерных программ в Австралии и Японии.

Большую часть из этого он совмещал с игрой в баскетбол. Причем, на самом высоком уровне.

Гешвинднер на протяжении шести лет представлял сборную Германии на самых престижных турнирах (на его счету 85 матчей в майке национальной команды). Пиком его игры за «Бундесманшафт» стала домашняя Олимпиада-1972, проходившая в Мюнхене, где 26-летний разыгрывающий был не просто основным игроком, а капитаном. Он принял участие во всех 9 матчах немцев на турнире и стал вторым по результативности в сборной (13,7 очка в среднем за игру) после Норберта Тимма (15,9 очка в среднем за игру).

Несмотря на то что клубная карьера Гешвинднера ограничивалась рамками домашнего чемпионата, ее нельзя назвать не успешной. Он выступал за «Гисен», «Мюнхен», «Бамберг», «Геттинген», «Кельн» и везде был одним из главных действующих лиц. На его счету четыре победы в чемпионате, один кубок страны и целая россыпь матчей, которые считаются классикой немецкого баскетбола. Игровую карьеру он завершил лишь в 47 лет, выступая в региональной лиге за «Эггольсхайм», где, помимо пользы на площадке, уже вовсю практиковал тренерские навыки . В совокупности Гешвинднер провел в Бундеслиге (1-й и 2-й дивизионы) более 600 матчей. Уже сам по себе факт подобного спортивного долголетия делает его игровую карьеру успешной. Хотя сейчас это, конечно же, всего лишь часть другой истории.

Хольгер действительно сделал Новицки с нуля. Тот в благодарность выкупал его из тюрьмы

Когда мы говорим «сделал с нуля», это не означает «быть первым тренером». К моменту, когда Гешвинднер заприметил Дирка, тот уже играл за молодежку «Вюрцбурга», команду его родного города. Хольгер в каждом интервью отвергает лавры «первооткрывателя Новицки» и подчеркивает, что не считает себя человеком, который привил Дирку интерес к баскетболу. И то, и другое – правда.

Промежуточным звеном между Хольгером и Дирком был Клаус Пернекер – преподаватель химии в гимназии, где обучался Новицки. Там же Пернекер, работавший на полставки в качестве тренера, начал склонять Дирка к занятиям баскетболом, поскольку на тот момент «лучшая игра с мячом» была лишь одной из опций.

« Я воспринимал баскетбол исключительно как женский вид спорта . И не только потому, что моя мама и сестра занимались баскетболом. Просто в моих глазах у него были слишком сильные конкуренты. Судите сами, в теннисе царил Борис Беккер, и в каждом немецком дворе бегали мальчишки с прическами «под Дер Бомбера». Я сам с такой ходил, занимался теннисом и мечтал о победе на «Уимблдоне».

Потом шел гандбол. В США эта игра не популярна, но это контактный спорт, там можно сбивать с ног, цеплять за майку, там ставят пенальти. Баскетбол в сравнении с гандболом выглядел игрой, где за каждый контакт тебе готовы свистнуть фол. Мне нравился напор и мощь гандбола, но когда я начал резко расти, это стало проблемой. Гандбол очень интенсивная и резкая игра, и я просто не успевал.

Поэтому, когда мой кузен пригласил меня на баскетбольную тренировку, то я шел без энтузиазма. Я был скептически настроен. Но спустя сорок минут понял, что такое любовь с первого взгляда. Тренировка показалась мне каким-то мгновением. У меня не было слов, только ощущение, что я соприкоснулся с чем-то удивительным и прекрасным», – вспоминал Новицки.

Так что справедливо говорить о том, что к баскетболу Дирк пришел более-менее сам, а к Гешвинднеру его аккуратно подвел Пернекер, который в 1994-м оповестил Хольгера о том, что на молодежном турнире в Швайнфурте он увидит нечто особенное.

«Он был таким длинным и тощим, при этом исполнял все, что должен уметь делать хороший баскетболист. Единственное, что сразу же бросалось в глаза – отсутствие технических навыков. Как будто собственное тело сковывало его. Тогда я подошел и спросил его: «Слушай, кто-нибудь занимается с тобой индивидуально?». Он ответил: «Нет. Никто». Я предложил ему потренироваться, он согласился. Так началось это безумное и удивительное приключение», – абсолютно точно описывает взаимоотношения с Дирком Гешвинднер.

Одним из первых навыков, которым Гешвинднер принялся обучать Дирка, стала… нотная грамота.

«Он пригласил на тренировку Эрни Батлера, и тот начал играть на саксофоне. Сначала мне пришлось танцевать под эту мелодию, затем водить мяч. Потом я, ни разу не играя на саксофоне, был вынужден извлекать из него звуки и смотреть, как Хольгер водит мяч. Под конец тренировки он дал мне ноты и сказал: «К завтрашнему занятию тебе надо выучить эти партии». Я сразу же понял, что влип в нечто серьезное», – признавался Новицки.

Но это было только лишь начало.

«Сейчас я понимаю, что без него я был бы скучным бизнесменом или художником-оформителем в компании моих родителей. В баскетбол я бы играл от силы раз в неделю, только чтобы не обзавестись пивным животом. Я очень ленивый. Правда. Я всегда предпочитаю путь наименьшего сопротивления. Поэтому то, что Хольгер все время был рядом, спасло меня. Он всегда говорил: «Сдаваться – не вариант» . Он говорил это в любых случаях, не только применительно к баскетболу.

Он говорил так о моей военной службе. Я хотел увильнуть от армии, поскольку все мои мысли были заняты баскетболом. Хольгер сказал: «Отлично»… И предложил мне пройти базовую армейскую подготовку, вместе с моим одноклубником и товарищем по несчастью Робертом Гарреттом. Это были самые тяжелые месяцы в моей жизни.

День рождение или Рождество. Хольгер протягивает мне сверток со словами: «Поздравляю! Сдаваться – не вариант». А я уже знаю, что там книга. Что-то типа «Истории природы» Карла Фридриха фон Вайцзеккера. Я говорю ему: «Хольгер, я не потяну, это слишком сложно…». В итоге я прочел книгу, и это побудило меня сходить на оперу «Персифаль» в Байрорте. И так всегда. То, что он и Эрни учили меня играть на разных музыкальных инструментах, привело к тому, что я играл на гитаре с группой на свадьбе моей сестры в Лас-Вегасе. Каждый раз совет или упражнение Хольгера обязательно помогали мне в игре или в жизни. Он воспитал меня как игрока, как личность. И я не знаю, что из этого важнее», – благодарил ментора Новицки.

Гешвинднер вплотную занимался не только нравственным воспитанием, но и сформировал образ Новицки как революционного игрока.

«Мне с самого начала было ясно, что Дирк при росте 2,13 метра должен был эксплуатировать свои преимущества, но одни только физические данные не могли сделать из него хорошего баскетболиста. Баскетбол – это, прежде всего, атакующая игра. Вот почему мы сосредоточились именно на технике броска . В результате он стал одним из первых игроков ростом более 2,10 метра, реализовавших более 50% своих бросков, по меньшей мере, 40% трехочковых и более 90% штрафных бросков в течение отдельно взятого сезона», – акцентировал внимание на главном Хольгер.

Гешвинднер заставлял Дирка часами отжиматься на пальцах, потому что именно это упражнение, по мнению специалиста, является лучшим для формирования кисти под трехочковый бросок. Для этих же целей Дирк вместо бросковых тренировок наматывал километраж на байдарке.

« Хольгер ненавидит железо и силовые тренировки. Он считает, что упражнения должны быть интересными и естественными. Ты должен увлечься . А что может быть увлекательного в том, чтобы поднимать штангу по двадцать раз. Гребля на байдарке тренирует хват, силу кистей. Если ты гребешь вместе с пятьюдесятью людьми, это помогает понять, как работать в одном ритме, дает ощущение командного духа.

Когда мы пытались улучшить игру в защите, то я брал уроки фехтования. В фехтовании атака и оборона взаимосвязаны. Права на ошибку нет, движения должны быть плавными и в тоже время выверенными, точными. Плюс наличие амуниции усложняет обзор. Не скажу, что фехтование улучшило мою защиту, но я понял принцип. Думаю, это рабочая идея, и она вполне способна помочь кому-нибудь», – Новицки об очередном примере мультизадачности тренировок Гешвинднера.

Сотрудничество Хольгера и Дирка, начавшееся в 1994-м, с годами переросло в нечто настолько семейное и близкое, что эту взаимосвязь впору сравнивать с отношениями внутри мафиозного клана. Тем более, прецедент имеется.

В июле 2005-го в ходе расследования дела об уклонении от уплаты налогов Гешвинднер был заключен под стражу. Новицки, как утверждает журнал «Spiegel», не без помощи своего американского работодателя (читай Марка Кьюбана) внес залог в размере 15 миллионов евро, после чего тренер был освобожден после четырех с половиной недель заключения. После «отсидки» Хольгер – опять-таки, при участии Дирка – внес еще 5 миллионов евро в счет неуплаты налогов.

В последующем уголовном процессе Хольгер признал вину, отделался годом условно и штрафными выплатами размером в 50000 евро на счета некоммерческих организаций. Вывод простой: Хольгер Гешвинднер ни разу не святой, но Дирк любит его и таким и готов благодарить не только на словах, но и тогда, когда требуются его непосредственная помощь и участие.

Сейчас Гешвинднер продолжает тренировать. Среди его последних клиентов – Виктор Вембаньяма

Можно не сомневаться в том, что такого же тандема, как с Новицки, у Гешвинднера больше не будет никогда. То, насколько идеально сошлись его методы тренировок с исполнительностью и талантом Дирка, в английском имеет простое определение «match made in heaven».

Разве это повод останавливаться? Сегодня тренировочный лагерь Гешвинднера под названием «Институт прикладного озорства» живет полной событиями жизнью, совмещая занятия с молодыми ребятами, перспективными игроками и членами национальной сборной Германии. Причем в последнем случае речь идет не обязательно о баскетболе. В гости к Хольгеру заезжают как потренироваться, так и потренировать футболист Симон Рольфес, гандболист Хеннинг Фриц, баскетболист Бонифаций Н’Донг и многие другие.

Учитывая специфику методологии магистра-озорника, встретить здесь также можно оперных певиц, преподавателей бальных танцев, программистов. Каждый из них трудится для того, чтобы еще больше повысить эффективность тренировок Гешвинднера. Здесь нет разделений: поешь ты арию, в такт которой тренируются совсем молодые ребята, или занимаешься программным обеспечением системы «Dirkometrix», которая анализирует наиболее эффективную траекторию бросков. Главное, чтобы никому не было скучно, и каждый чувствовал причастность к общей цели – расширение кругозора и улучшение физической формы.

Именно за этим сюда едут даже те, кого чаще ожидаешь увидеть на драфт-комбайнах или при свете вспышек фотокамер.

В 2021-м Виктор Вембаньяма заезжал в лагерь Хольгера всего на десять дней, но этого времени специалисту хватило, чтобы сформировать мнение и дать наставление самому обсуждаемому игроку предстоящего чемпионата НБА.

«У парня есть потенциал для того, чтобы изменить сами принципы, по которым мы играем в баскетбол последние несколько десятилетий. Но ему и тем, кто с ним будет работать, необходимо действовать крайне осторожно. Перед тем как он уехал, я сказал ему: « Постарайся держаться подальше от тяжестей. Если они попытаются сделать из тебя типичного силового игрока, ты закончишься как баскетболист до того, как тебе исполнится 25 лет ». Все восхищаются тем, как баскетболист с подобной антропометрией может так двигаться и бросать. Но многие почему-то не говорят о том, что все это удается ему только лишь по той причине, что он достаточно легок для своего роста. Если он наберет мышечную массу, все это исчезнет», – предостерегает Гешвинднер.

Хольгера часто называют сумасбродом и в некоторых случаях шутом, при этом забывая, что шут – это тот, кто всегда говорит правду. Даже королю. Так что, когда речь идет об одном из самых нестандартных игроков в современной истории НБА, может, стоит прислушаться к человеку, который «создал Дирка Новицки».

Фото: imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages.ru/ Lars Baron/Bongarts/Getty Images, Andreas Rentz, Lars Baron