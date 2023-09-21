Был обречен с самого начала.

Пока наша киноиндустрия отказывается тонуть и выплывает всеми возможными способами, в том числе используя навигационные методы флибустьеров и корсаров, западные законодатели мод в аналогичной отросли тоже переживают не лучшие времена. Забастовка профсоюза сценаристов и актеров, призванная одним махом уровнять степень доходов Тимоти Шаламе и того парня, который озвучивал зловещий скрип двери в каком-нибудь ужастике от студии Asylum, уже сейчас заставляет крупных игроков терпеть убытки, откладывать и закрывать проекты.

К числу потерпевших легко можно было бы причислить и только что почивший сериал «Время побеждать» о расцвете династии «Лейкерс» 80-х, у которого на IMDB стоит заоблачная оценка 8,3 – самая высокая для художественных сериалов, посвященных реальным спортивным событиям.

Сериал самоуничтожился благодаря роскошному, но не раскрытому потенциалу, ужасному таймингу и неаккуратному отношению к первоисточнику

Главный алогизм «Времени побеждать» заключается в том, что сериалу, изобилующему неточностями и ляпами, сложно предъявлять со строгим педагогическим прищуром преподавателя ВГИКа. Просто потому, что все совершенные авторами ошибки типичны и практически неизбежны для выбранного ими жанра.

Судите сами:

1. В основе сюжета у вас ярчайший период в истории НБА, с какой точки зрения ни глянь: пик одного из самых знаковых спортивных противостояний, становление целой лиги как бизнеса, 80-е с их флером фривольности. О каждой из этих составляющих мы более-менее знаем, о них нам рассказывали сами участники событий в многочисленных документалках и репортажах.

Это манящий своим разнообразием и потенциалом, но вместе с тем далеко не самый благодатный материал для работы. Результат известен каждому заинтересованному, а вот не вовлеченного зрителя тематика едва ли пленит.

Наконец, никто не отменял пресловутую мантру о том, что жизнь – лучший драматург. Как бы ты ни был хорош, экранизация в лучшем случае оживит интерес к уже случившимся событиям, но не сравнится с ними и уж тем более не превзойдет.

2. Главные герои. Мало того, что один колоритнее другого, и про каждого можно снимать отдельное кино, так они еще и реальные люди, большая часть из которых живет и здравствует, а по сему – не факт, что оценит творческий взгляд авторов на собственные всамделишные деяния.

3. Специфика съемок спортивных матчей. Архисложно снять спортивное состязание так, чтобы оно не превращалось в череду потешных трюков и прыжков на батуте, сохраняло реализм повествования и при этом имело кинематографическую ценность и вовлекало зрителя в действие. Это отдельное искусство, кино в кино, поджанр, о который ломали зубы даже мэтры. Мартин Скорсезе признавался, что никогда так не мучился с постановкой кадра, съемкой в рапиде и монтажом, как на съемках боев в фильме «Разъяренный бык» – биографической драме о жизни боксера Джейка Ламотты, которого сыграл Роберт Де Ниро. И это бокс, где в фокусе лишь два атлета, а не гораздо более динамичный баскетбол с большим количеством участников действия.

4. Хронология. Становление «Шоутайм «Лейкерс», дуэль Мэджика и Берда сначала в университете, а затем в НБА, их отношения вне площадки – все это плотно сбито и закрючковано, когда читаешь об этом на бумаге, но в реальности это месяцы, чемпионаты и годы. Огромный временной период, который создателям было необходимо адаптировать для сериального формата.

Сегодняшний зритель, потребляющий огромное количество видео и киноконтекта, уже прекрасно осведомлен о том, что чрезмерное использование флэшбеков – признак не самого мастеровитого режиссера, а следствие скудного количества художественных приемов в его арсенале. То же самое касается и голоса за кадром – кино должно показывать, а не рассказывать.

Поэтому все эти плашки с надписями «прошло три года» или непрекращающееся авторское бормотание едва ли могли помочь создателям.

И это не перечисление недостатков, а набор причин, по которым один за одним на дно идут экранизации, байопики и прочие жанры, признанные продемонстрировать роль человека в истории. Ровно по тем же вышеозначенным причинам в прошлом году вдрызг провалился мини-сериал «Майк» от Hulu.

Только там все еще было приправлено комментариями самого Тайсона, который во всеуслышание заявил, что стриминг-сервис не обращался к нему за консультациями и благословением, а сам он не получит ни цента от сборов. После этого сериал попросту прокляли и забыли еще до того как он закончился (всего 8 серий). Не пожалели даже Харви Кейтеля, на голом классе изобразившего Каса Д’Амато.

Концовка второго сезона «Времени побеждать», пожалуй, квинтэссенция всех ошибок, сумбура и последствий закрытия сериала, просуществовавшего всего 17 эпизодов. Хотели показать одно, запомнилось другое, в итоге сняли третье.

Самый яркий кадр серии, рассказывающей о победе Берда над Мэджиком в финале-1984 (их первая встреча в финалах) – плывущий в клубах сигарного дыма Ред Ауэрбах, обняв трофей Ларри О’Брайена, обращается то ли к зрителям, то ли к Джерри Бассу со словами: «Оставьте династии нам». Выглядит как злодей из водевиля, но определенно запоминается.

Финальная сцена, показанная на предпросмотре и закрывавшая сезон, фокусировалась на деморализованном Мэджике: пустая душевая, еще более опустошенный Джонсон одиноко сидит на полу, эдакий референт к знаменитому фото Кобе, грустная музычка от «Led Zeppelin» и открытая концовка с предпосылками к рассказу о реванше и продолжению противостояния «Селтикс» и «Лейкерс».

Как только стало известно, что сериал зарубили, создателям срочно пришлось штопать концовку. Закруглить решили без изысков – беседой Джерри Басса с юной дочерью Джинни, в которой владелец пророчит, что «когда-нибудь это все будет принадлежать ей», а «Лейкерс» – это на века. Из доводов только: «Cause we fucking own it». В качестве погребального савана фигурирует двухминутная монтажная склейка, рассказывающая о том, чем закончилось противостояние, как Джерри Уэст выменял на драфте Кобе Брайанта и так далее.

Именно этот прием можно фиксировать как капитуляцию и признание своей главной ошибки – неловкого обращения с таймингом событий. Если в первом сезоне нам нерасторопно рассказывают о событиях сезона-1979/1980, словно в дрему (первый баскетбольный матч показывают то ли в третьей, то ли в пятой серии), погружают нас в мир бурлеска Лос-Анджелеса тех лет, то во втором сезоне резко взвинчивают темп и начинают тасовать персонажей. Четыре сезона несутся один за другим, искажая время, прерываясь флешбеками и путаясь в незаконченных сюжетных линиях. Не спасает даже вывод на одну из лидирующих позиций персонажа Лэрри Берда. Шон Патрик Смолл очень старается, но в некоторых сценах, вроде той, где он является Мэджику в виде галлюцинации попивающей пиво на кушетке, актера откровенно подставляют.

Погруженные в специфику зрители, ожидавшие обстоятельного продолжения, не выдержали и бросили просмотр. Те, кто был не в курсе, но хотел более-менее понять суть конфликта Мэджика и Берда, элементарно заплутали в перепетых сюжета, количестве персонажей, именах функционеров, игроков и тоже сдались. В августе разница в рейтингах между просмотром первого и второго сезонов составила критичные 30%.

Сообщается, что в итоге аудитория по сравнению с первым сезоном упала на 50%. Только не совсем понятно, от какого числа – по ходу первого сезона «Время побеждать» вырос от 1 миллиона до 6 миллиона зрителей.

Для закрытия «Времени побеждать» хватало и объективных причин. Создатели были готовы к этому и призывали зрителей спасти сериал

Можно сколько угодно уличать авторов в промашках и подхихикивать над пресловутым «я – художник, я так вижу», но ведь сериалы – это в значительной степени про стратегию продвижения, рекламу и статистику, нежели про индивидуальный почерк и художественную ценность. И тут «Времени побеждать» тоже не свезло.

Телеканал HBO начал выпуск последних серий второго сезона в первых числах августа, задолго до сезона НБА и чемпионата NCAA. Для сравнения – премьера первого сезона состоялась в начале марта, как раз перед началом «Мартовского безумия» и в преддверии плей-офф НБА, идеальное время для потребления околобаскетбольного продукта.

Этот фактор наложился на обычную сезонную засуху. Сериал столкнулся с проблемой выхода в эфир во время года, когда люди обычно меньше смотрят телевизор из-за поездок в отпуск и стремлении больше времени проводить на свежем воздухе.

Добавьте сюда те самые 50%, забастовку сценаристов и актеров, одним из следствий которой является запрет на популяризацию и раскрутку уже готовых проектов, и поймете, что следующее, чем предстояло заняться создателям сериала – заготовкой гробов. Снижение рекламного потенциала – прямая и явная угроза кассовым сборам любых, особенно крупнобюджетных, проектов, поэтому сейчас премьеры всех блокбастеров спешно перебрасывают на 2024-й. «Время побеждать», конечно, не «Дюна» или «Годзилла», но в сериале хватает заметных лиц: Джон Си Райли, Эдриан Броуди, Джейсон Кларк, Джейсон Сигел. Ни они, ни другие артисты не имели возможности поучаствовать в раскрутке шоу. Пыталась владелица «Лейкерс» Джинни Басс… ну, как пыталась, дежурные слова благодарности авторам, надежда на то, что зрители оценят и, в общем-то, все.

Преисполнившись отчаяния после известия о закрытии сериала, в народ вышел Джефф Перлман, автор книги, адаптация которой легла в основу сценария.

«Клянусь вам, будущее «Времени побеждать» висит на волоске. Нам нужны зрители. Забастовки наносят непоправимый ущерб. Пожалуйста, помогите распространить информацию. Второй сезон получился потрясающим. Но HBO очень популярная платформа с огромным выбором контента. Нам нужны ваши просмотры», – написал в соцсетях Перлман.

Упоминание HBO тут, мягко говоря, не лишнее. Это, может, и популярная платформа с обилием контента, но не стоит забывать, что HBO Max – вотчина Warner Brothers, которые в последние несколько лет занялись капитальной кадровой прополкой и сократили расходы (под косьбу-молотьбу попадают целые отделы). Недавнее исследование вполне себе авторитетного издания Variety зафиксировало, что начиная с 2020 года HBO закрыл 26,9% показываемых на сервисе сериалов. Это первое место в рейтинге, дальше идут: Disney+ (21,1%), Paramount+ (16,9%), Hulu (15,2%), Netflix (10,2%), Peackock (10%), Prime Video (9%), Apple TV+ (4,9%).

Так что, как видите, поддержки сериалу было ждать неоткуда. Может быть, все было немного более обнадеживающе, если бы «Время побеждать» понравился непосредственным фигурантам действа. Но и тут все вышло с точностью до наоборот.

Легенды «Лейкерс» разнесли сериал в пух и прах. Джерри Уэст требовал извинений, угрожая судом

Часто в таких ситуациях старички обходятся обычным «фи» вместо конструктивной критики или четкой позиции. «Время побеждать» попал в исключения и был уничтожен по всем фронтам изо всех орудий.

Мэджик Джонсон раскритиковал постановщиков за непрофессионализм при постановке игровых эпизодов и за то, что к созданию не были привлечены профессиональные баскетболисты. Правда, справедливости ради, стоит сказать, что скоро нас ждут целых два шоу во славу «Лейкерс»: одно – от Мэджика, другое – от Джинни Басс. Так что по факту Джонсон просто бортанул конкурентов.

Опытный критик, писатель, публицист, эссеист и каратист Карим Абдул-Джаббар назвал и книгу, и сериал «скучными», а работу актеров в кадре охарактеризовал как «грубое изображение фигурок отдаленно напоминающих людей».

«Общего примерно столько же, сколько у фигурки Лего Хана Соло и реального Харрисона Форда. Каждому персонажу свойственна только одна черта или характеристика, которую создатели выкручивают на максимум. Джерри Басс – эгоманьяк-антрепренер, Джерри Уэст – чокнутый тренер, Мэджик Джонсон – озабоченный простак, меня изобразили напыщенным уродом», – бушевал могучий дед в интервью MEDIA.ite

Джерри Уэст разобиделся еще сильнее. Но, не впадая в экзальтацию, решил сделать все по-деловому и пригрозил подать на создателей шоу в суд. Уэст отправил письмо в Warner Bros. Discovery, HBO и продюсеру сериала Адаму Маккею, в котором потребовал опровержения, извинений и возмещения морального ущерба за то, что он счел «ложным и дискредитирующим изображением» себя.

HBO пришлось делать все, чтобы минимизировать подобные выпады во втором сезоне, и утихомиривать главных героев.

«Время побеждать» не является документальным фильмом и не позиционировался как таковой. Тем не менее, сериал и его изображения основаны на обширных фактологических исследованиях и надежных источниках. HBO решительно поддерживает наших талантливых создателей и актерский состав, которые перенесли драматизацию этой эпической главы в истории баскетбола на экран», – говорилось в официальном ответе стриминг-сервиса.

До суда инцидент не дошел, но и хорошей рекламы сериалу не сделал. Все же настолько единодушное отрицание аутентичности и качества продукта от столь уважаемых господ не могло не повлиять на мнение зрителей. Линейных просмотров (от серии к серии) было крайне мало, зрители заходили глянуть скорее из интереса «А насколько это плохо», чем с реальным желанием посмотреть сериал. Некоторые из спортивных сайтов, запустившие после премьеры рубрики с рецензиями каждого эпизода, со временем свернули инициативу. Шоу не только не хотели смотреть, про него не хотели читать. После того как авторы «Времени побед» проиграли везде, где только можно, закрытие сериала стало закономерным концом, а не сенсацией.

Фото: кадры из фильма «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»