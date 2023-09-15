У «Хьюстона» опять проблемы.

В последнее время скандалов, связанных с рукоприкладством и абьюзивным поведением спортсменов, стало так много, что остается лишь гадать, либо новое поколение атлетов уверовало в свою исключительность и, как следствие, безнаказанность, либо рамки абьюза стали настолько размыты, что в качестве надругательства можно расценивать дружеский поцелуй.

Очередной повод поразмыслить на эти не самые приятные, но, увы, все более актуальные вопросы на днях предоставил пока еще игрок «Рокетс» Кевин Портер-младший. Печально констатировать, но в его случае это не шокирует, хотя нюансов в этой истории хватает.

Обвинение в насилии над подругой лишь одна из глав богатой биографии Портера

Расстояние между любовью и ненавистью каждый измеряет по-разному: шаг, миг, количество карат и так далее. В случае с Портером-младшим и его девушкой – баскетболисткой женской НБА Кайзой Гондрезик – это было количество часов с вечера воскресенья, когда они вместе щеголяли на мероприятии по случаю нью-йоркской недели моды, до 6:30 утра понедельника.

Именно тогда полицейские задержали игрока «Рокетс» в четырехзвездочном отеле Millennium Hilton в Мидтауне. Наряд приехал после звонка в службу «911» и обнаружил Портера-младшего и Гондрезик со следами удушения и побоев.

После задержания и предварительного допроса полицейские заявили, что Портер-младший якобы несколько раз ударил девушку, после чего обхватил ее руками за шею начал душить. Позже, в медицинском центре, где Гондрезик оказывали помощь, а заодно фиксировали тяжкие телесные, выяснилось, что помимо рассечения под правым глазом, у девушки сломан один из шейных позвонков. Клинику она покинула с наложенными швами и в специальном шейном бандаже.

Прокуратура практически сразу возбудила против Портера дело по обвинению в нападении второй степени тяжести и удушении. Игрок себя виновным не признал и вышел под залог в 75000 долларов: для дальнейшего разбирательства ему предстоит явиться в суд 16 октября. Сколь ужасной и возмутительной ни казалась бы эта история, те, кто более-менее знаком с повадками Кевина Портера-младшего, едва ли удивились. Ведь парень начал бугуртить задолго до прихода в НБА.

Январь 2019: Отстранение от занятий и тренировок из-за «проблем с поведением»

Будучи первокурсником в Университете Южной Калифорнии, Портер был отстранен от занятий на неопределенный срок. Тренер «троянцев» Энди Энфилд никогда не делился подробностями, хотя и утверждал, что причиной были «повышенная эмоциональная реакция и проблемы с поведением».

Август 2020: Нападение на женщину в Кливленде

По окончании дебютного сезона в НБА – смутьяна под 30-м пиком взяли «Кэвальерс» – Портер решил, что достойно принял крещение на баскетбольной площадке и теперь настало время заявить о себе иначе. Поэтому в межсезонье он не придумал ничего изобретательнее, чем повздорить с женщиной в одном из торговых центров Кливленда. Игрока обвинили в том, что он ударил кулаком и дернул женщину за волосы в ходе ссоры, произошедшей между ней и сестрой Портера-младшего.

Никаких официальных обвинений не последовало, но осадочек, что называется, остался.

Ноябрь 2020: Три-пит

Портер оказался одним из фигурантов автомобильной аварии, в которой, к счастью, обошлось без жертв.

Зато Кевин продемонстрировал все многообразие свое натуры раздолбая. После прибытия полиции и составления протокола ему было предъявлено обвинение сразу по трем пунктам: неспособность управлять транспортным средством, хранение марихуаны и – куда без классики – ненадлежащее хранение заряженного огнестрельного оружия.

Позже все обвинения были сняты, но образ того, кто такой Кевин Портер-младший, уже начал сформировываться у многих.

Январь 2021: Конфликт с руководством «Кэвальерс»

Это могло бы быть обычным недоразумением, если бы не импульсивность Портера-младшего, который принялся разносить раздевалку, когда узнал, что его шкафчик перенесли в другую часть помещения. Терпение президента «Кэвальерс» Коби Олтмана лопнуло, и вскоре после этого клуб обменял неуравновешенного паренька в «Рокетс».

С момента выбора на драфте, Портер-младший отыграл за «Кливленд» 50 матчей, набирая в среднем по 10 очков, 3,2 подбора и 2,2 передачи за игру.

Апрель 2021: Нарушил протоколы и правила НБА по борьбе с COVID-19

Новый клуб, новые свершения, новый масштаб. Кевин решил, что вздорить с клубами для него как-то мелковато, и стал бедокурить по-крупному.

28 апреля НБА оштрафовала Портера на 50 000 долларов после того, как он посетил стриптиз-клуб в Майами. Компанию ему составил его партнер по команде Стерлинг Браун. Парочку накрыли после того, как Браун затеял драку на выходе из клуба. Вероятно, стандартную историю можно было бы спустить на тормозах, но то было время ковида, и лига запрещала игрокам посещать общественные собрания в закрытых помещениях численностью 15 и более человек. Под ограничение попадали клубы, лаунж-бары, танцплощадки и места, где усталый путник за символическую сумму может получить приватный танец.

Портер-младший не мог всего этого не знать, но решил проявить тупой авантюризм и здесь.

Январь 2022: Потасовка с тренером

1 января – день подарков. Так вот помощник главного тренера «Рокетс» Джон Лукас прямо во время игры получил в дар от Портера-младшего не только отборную матерщину. Сперва Кевин бросил в тренера какой-то предмет, после чего игрока и представителя тренерского штаба пришлось срочно разнимать. Игрок не стал дожидаться санкционных мер и взысканий, а сразу же отправился в раздевалку, после чего сел в машину и поехал домой.

К этому остается лишь добавить, что Джон Лукас – человек, непосредственно отвечающий за воспитание Портера, тот, благодаря кому «Рокетс» продолжали верить в игрока после всего выше и после его столь же инфантильных действий непосредственно на паркете.

Во всем этом перечне диковатых выходок поражает не столько их беспросветная тупость, сколько регулярность. Складывается ощущение, что в детстве Портер-младший хотел стать полицейским, но не сложилось, и теперь он может попасть в участок только в качестве задержанного. Вот и ходит как на работу.

И можно было бы сказать, что в случае с Гондрезик он превзошел себя, если бы не странные показания самой потерпевшей и агитационные речюги ее сестры, которые лишь усугубляют и без того неприятную ситуацию.

Кто такая Кайза Гондрезик и при чем тут ее сестра?

Я без понятия, почему в зарубежных публикациях Кайзу Гондрезик называют звездой женской НБА. «Индиана Фивер» выбрала девушку на драфте-2021 под 4-м номером, но это единственный атрибут потенциальной звезды, дальше – звездная пыль. Девушка отыграла за команду в 19 матчах, после чего была выведена из состава. Статистика говорит сама за себя: 1,9 очка, 1 подбор, 0,9 передачи за 9,1 минуты игрового времени.

Перед началом следующего сезона Кайза пыталась пробиться в состав «Чикаго Скай», но дальше тренировочных сборов дело не пошло. На момент бурного романа с Портером-младшим она находилась в статусе свободного агента, из профессиональных достижений которого можно отметит разве что титул «Баскетбольной Мисс Мичиган». Это не делает ее женщиной-вамп, просто никак не соотносится со статусом звезды женской НБА, большая часть которых сейчас активно задействована в матчах чемпионата и едва ли находит время фланировать по неделям моды.

Но куда интереснее не то, кем Кайза Гондрезик является, а то, что она сказала или, точнее, не сказала. После появившихся в прессе обвинений и леденящих кровь описаний того, как Портер-младший жестоко с ней обращался, внезапно начали всплывать следующие детали.

Сперва источник, знакомый с Гондрезик, сообщил New York Post, что Гондрезик «не давала показаний правоохранительным органам и пожаловалась им на то, что ей приписывают ложные формулировки, не являющиеся ее словами».

Можно было бы махнуть рукой на откровения «источника» рукой, если бы не полноправные представители девушки. Адвокат Гондрезик Роберт Хантман в своем официальном заявлении, сделанном в среду, сообщил следующее.

«Мисс Гондрезик хочет выразить свою глубокую признательность общественности за поддержку и молитвы. Что касается моей клиентки, то многое из того, что было написано в прессе с приписыванием ей заявлений, базируется на неточных формулировках, вводящих в заблуждение. Она не давала и не обнародовала никаких заявлений по собственной воле».

Она просит всех уважать ее частную жизнь и избегать спекуляций относительно того, что произошло, а также воздерживаться от раскрытия любых вводящих в заблуждение заявлений относительно мистера Портера. Она просит прессу и всех официальных лиц воздержаться от любых суждений и спекуляций по этому вопросу, которые будут исправлены должным образом и добросовестно. Спасибо вам», – заключил Хантман.

От самой девушки никаких официальных заявлений пока не было, поэтому остается только наживать себе морщины на лбу в попытках понять, какой логикой руководствуется барышня, которая, судя по всему, еще не решила, хочет она возмездия для бойфренда или нет.

Зато пока она определяется, свое мнение четко выразила старшая сестра Кайзы Калабриа.

«Кевин Портер-младший, если ты думаешь, что можешь тронуть мою сестру и не получить адекватный ответ, тогда лучше считай свои гребаные дни. Надейся, что сможешь ходить после всего этого на своих двоих, не говоря уже о том, чтобы играть в баскетбол. Может быть, подобное дерьмо и сходило тебе с рук, потому что мамочка не лупила тебя. Но мы мутузим сосунков с раскрашенными ногтями вроде тебя каждый день. Не показывай свой нос в наш дом. Мы сделаем это с тобой, сученыш», – гласит запись Калабрии в соцсетях, которую один из комментаторов охарактеризовал как «голос разума».

Подобные лозунги добавляют происходящему событийности, но не ясности. Судя по всему, Гондрезик заняла выжидательную позицию, и ее реальные намерения будут понятны в ходе рассмотрения дела.

Что дальше?

Как бы там ни маневрировала Гондрезик, но в самой НБА, видимо, черпают информацию из более однозначных источников – уже известно, что «Рокетс» поскорее хотят выменять Портера, хотя его 4-летнее соглашение на 82,5 млн только вступает в силу в сезоне-23/24. «Хьюстон» прекрасно понимал, какими нетривиальными умственными способностями обладает их игрок. Судить об этом можно по тому, что лишь первый год по контракту гарантирован.

Логика обмена вовсе не в том, что молодая команда не может позволить себе перестройку вокруг того, кто лупцует женщин. В современной НБА место в платежной ведомости мало что значит, так как звездных свободных агентов практически нет. Именно «Рокетс» обладали самыми большими возможностями на рынке в это межсезонье и употребили его с полным обоснованием этого тезиса – кинули сотни миллионов Фреду Ванвлиту и Диллону Бруксу, а еще укрепились Джеффом Грином и Джоком Лэндейлом. При всем уважении к прическе Брукса это не вполне похоже на создание «Большого Трио» «Майами» при том, что в финансовом плане конкурентов у «Хьюстона» не было.

Именно поэтому «Рокетс» рассматривают (при желании) истекающий контракт Портера как возможность забрать компетентного игрока в ротацию, пусть даже и доплатив драфт-пиками. Приход Име Удоки и ряда ветеранов с чемпионским опытом предполагает, что Тилман Фертитта дал «Хьюстону» отмашку больше его не позорить.

Все это очень прагматично.

Прошлым летом мы видели два случая домашнего насилия – у форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса и центрового «Сакраменто» Ришона Холмса. Оба в прошедшем сезоне – по сути – не участвовали. От первого «Хорнетс» открестились – он получил 30-матчевую дисквалификацию от лиги и 3 года условно от правосудия, но весь год провел в подвешенном состоянии и вернулся в состав этим летом. Второй потратил часть сезона на то, чтобы доказать свою невиновность, а затем подать встречный иск: обвинения против него были сфабрикованы его бывшей женой, которая боролась с ним за право опеки над ребенком.

Даже если Гондрезик теперь будет утверждать, что собственными ручищами сломала себе позвоночник, в следующем сезоне Кевин Портер вряд ли появится.

Как показывает случай Майлза Бриджеса, карьера хьюстонского забияки в НБА еще вполне реальна. Вот только нужно понимать, что масштаб у персонажей совсем разный: Бриджес в перспективе мог претендовать на звездный статус, хотя бы благодаря своей зрелищной игре, и впервые в жизни преступил закон, тогда как Портер не только наплодил скандальных историй, но и на площадке впечатлял главным образом тупостью решений и эгоизмом. Это не такой талант, чтобы закрывать глаза на подобные репутационные потери.

Фото: East News/AP Photo/Jacob Kupferman, AP Photo/Adam Hunger; Gettyimages.ru/Jared Siskin, Carmen Mandato, Patrick Smith; instagram.com/kevinporterjr