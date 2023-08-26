Ожидание любого крупного турнира с участием сборной США в контексте «как же на этот раз выступит очередная модификация звездно-полосатых», как мне кажется, утомляет даже самих американцев. Не тяготит или заставляет испытывать давление, а именно что погружает в липкую дрему. Мы неоднократно видели эквивалентные по своей эпичности победы (Олимпиада-1992) и провалы (Олимпиада-2004) США, так что ни один из этих исходов не станет для зрителя подлинным откровением.

Именно по этой причине лучше всего рассматривать международные турниры как возможность ознакомиться с абсолютно непохожими друг на друга баскетбольными культурами, их становлением, упадком и развитием. Особенно, если речь идет о настоящем буме, который прямо сейчас происходит в Канаде.

У Канады самое талантливое поколение в истории, но оно рискует ничего не добиться

Итоговый результат Канады на этом турнире – без всяких сносок и кавычек одна из самых главных интриг грядущего чемпионата мира. И она настолько очевидна, что здесь не нужно прибегать к построению структурных аллегорий.

Канада занимает уверенное второе место по количеству делегатов из НБА. Зазор между Штатами с их тремя с лишним сотнями и 23 канадцами, казалось бы, не способен ни на что другое, кроме как вдохновить на саркастичный комментарий. Но, во-первых, австралийцы, занимающие третью строчку, уступают северянам вдвое (их всего 10 человек). И, во-вторых, просто пробегитесь по фамилиям канадцев, среди которых практически нет откровенно проходных игроков.

Эй Джей Лоусон, Дуайт Пауэлл (оба – «Даллас»)

Эндрю Нембхард, Бенедикт Матурин (оба – «Индиана»)

Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»)

Брэндон Кларк («Мемфис»)

Калеб Хьюстан («Орландо»)

Крис Буше («Торонто»)

Кори Джозеф («Детройт»)

Дэлано Бэнтон, Ошэй Бриссетт (оба – «Бостон»)

Диллон Брукс («Хьюстон»)

Юджин Оморуйи («Вашингтон»)

Джамал Мюррей («Денвер»)

Келли Олиник («Юта»)

Кем Берч («Сан-Антонио»)

Лу Дорт, Шэй Гилджес-Александер (оба – «Оклахома-Сити»)

Мфионду Кабенгеле (прошлый сезон провел в «Бостоне», с нового сезона будет выступать за греческий АЕК)

Никил Александер-Уокер («Миннесота»)

Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»)

Шейден Шарп («Портленд»)

Трей Лайлз («Сакраменто»)

Подтяните сюда Джошуа Примо, которого «Сперс» со скандалом выдворили в самом начале чемпионата, дерните с пенсии опытного Тристана Томпсона, пробовавшего свои силы в «Лейкерс», и гипотетически Канада могла бы собрать аж два состава – напомним, в заявке должно быть 12 человек – целиком состоящих из игроков НБА. Кроме американцев, такого себе не может позволить никто.

Подобная массовость – следствие многолетней, кропотливой работы и любопытных факторов, о которых речь пойдет ниже, но пока необходимо четко прописать, почему этот турнир настолько важен для команды кленового листа. Можно сколько угодно вспоминать, что баскетбол как таковой придумал канадец, а первый матч в истории НБА состоялся между командами «Нью-Йорк Никс» и «Торонто Хаскис», но в реалиях нового века главной точкой отчета для канадской сборной является 2000-й год. Именно тогда канадцы, ведомые Стивом Нэшем, в последний раз играли на Олимпиаде.

Канада дошла до четвертьфинала, где в борьбе уступила будущим серебряным медалистам – сборной Франции с великим Антуаном Ригодо и ужасным Лораном Скьярой. Нэш, набравший 10 очков и 8 передач, покидал площадку на шатающихся ногах и в слезах.

В общем-то, приемлемый результат (например, испанцы пролетели мимом плей-офф). Искренние эмоции Нэша, который стал лучшим распасовщиком турнира (6,9 передачи в среднем за игру) и его индивидуальные успехи в НБА распалили интерес канадцев к баскетболу. Последующие двадцать лет федерация скрупулезно создавала все условия для раскрытия и воспитания талантов.

Именно поэтому непопадание сборной под предводительством Ника Нерса на последнюю Олимпиаду в Токио было воспринято как провал, и канадская федерация практически сразу презентовала свою концепцию так называемого «Летнего ядра» (Summer Core).

14 ведущих игроков канадской сборной, включая Мюррея, Гилджеса-Александера, Уиггинса, Барретта и других, подписали петицию, согласно которой обязуются представлять команду на протяжении трех межсезоний подряд: во время летнего отборочного цикла на чемпионат мира-2023, на самом чемпионате мира и на Олимпийских играх в Париже. Чтобы поехать на Олимпиаду впервые с 2000-го, Канаде необходимо войти в число двух лучших команд из Северной и Южной Америки на турнире.

Группу Н, куда, помимо Канады, входят Франция, Латвия и Ливан многие поспешили окрестить «группой смерти». Но для канадцев, уверен, куда важнее тот факт, что турнирная сетка не предполагает матча с США, а значит, у команды Жорди Фернандеса есть отличный шанс и на путевку в Париж, и на медали чемпионата мира, которых у канадцев не было никогда. Владыки Севера 14 раз бывали на чемпионатах мира, но их лучшим результатом по сей день остается 6-е место в 1978-м и 1982-м.

И это, конечно, момент истины. Потому что, если северяне не отберутся на Олимпиаду, то можно забыть о канадских звездах НБА в цветах национальной сборной.

И дело даже не столько в нежелании, сколько в востребованности.

Посмотрите на того же Гилджеса-Александера. В прошедшем сезоне он стал всего лишь вторым канадцем (после Нэша), попавшим в первую сборную лучших игроков чемпионата, и первым, набиравшим в среднем более 30 очков (31,4) за игру. «Оклахома» доверху упакована молодыми талантами и вот-вот начнет глубинное бурение плей-офф. Получится или нет – другой вопрос, но и Шэй и Лу Дорт будут задействованы в процессе по полной и едва ли будут иметь силу и мотивацию (здоровье?) ехать в сборную ради отборочных матчей.

То же самое касается Джамала Мюррэя, который не смог присоединиться к команде на этом чемпионате мира только по причине накопившейся усталости. «Денвер» – действующий чемпион, а сам канадец сразу же после победы в финальной серии озвучил претензии на три-пит.

Ар Джей Барретт, казалось бы, самый исполнительный из канадских представителей НБА. Не мудрено, его папа Роуэн Барретт был одним из тех, кто утирал слезы Нэша в 2000-м, а сейчас является вице-президентом и генменеджером канадской сборной. Но даже его будет не так просто затащить сюда, если он сам и «Никс» будут становиться все лучше. А это вроде бы и планируется.

Те, кто не сможет на что-то претендовать в плей-офф, тоже найдут для себя причины. Молодые Матурин и Шарп будут делать все, чтобы по окончании контракта новичка обоснованно претендовать на большие деньги. Будет ли у них после энергозатратного сезона силы ехать в сборную, если речь не идет об участии в крупном турнире? Ответ очевиден.

У Канады действительно ураганное поколение, но сейчас, когда его воспитали и довели до уровня топов НБА, талант этих ребят еще необходимо реализовать. И сделать это необходимо как можно скорее, чтобы они прочувствовали, что такое причастность к успехам на больших международных турнирах. В противном случае нам всем так и придется лицезреть нестареющих Келли Олиника и Дуайта Пауэлла, которые лишь частично попадают в категорию канадских талантов, воспитанных после 2000-го.

Олимпиада стала катализатором развития баскетбола в Канаде, но куда важнее оказались миграция и пристрастия миллениалов

Если раньше самыми распространенными видами спорта в Канаде были хоккей, лакросс и керлинг, то сейчас баскетбол безмятежно покоится на второй строчке. В недавнем социальном исследовании под названием «Canada Project», в котором приняли участие более 1500 канадцев, 11% респондентов из поколения миллениалов сказали, что хотели бы видеть баскетбол в качестве профильного вида спорта для своих детей. Хоккей назвали 19% респондентов.

Можно было бы порадоваться за традиционалистов и хранителей канадских скреп, но в действительности не все так радужно.

Согласно отчету социологического исследования компании Solutions Research Group, проведенного в 2014-м, баскетбол уже тогда являлся вторым по популярности после хоккея видом спорта среди канадских миллениалов. Опрос также показал, что баскетбол занимает второе место по посещаемости среди детей в возрасте от 3 до 17 лет, уступая футболу и вместе с тем опережая хоккей. Дальше – больше, поскольку речь идет о корневом факторе в развитии канадского баскетбола. Ровно то же исследование зафиксировало, что баскетбол превалирует над хоккеем в среде детей иммигрантов и уступает по популярности только футболу. Если что, то на сегодня более 20% канадцев родились за границей. И вот тут необходимо слегка задержать воздух и ненадолго нырнуть в историю.

В 1977 году в закон о канадском гражданстве были внесены правки, существенно ускорившие процесс натурализации иностранцев и получения гражданства Канады. В 1978 году тот же закон окончательно определил новую политику, сделав права иммигрантов прозрачными и устранив шероховатости, связанные с дискриминацией отдельных групп.

Наследием иммиграционной реформы стало то, что в период с 1996-го по 2006-й в Канаде обосновалось более двух миллионов иностранцев. Сейчас более полутора миллионов иммигрантов переезжают в Канаду каждые четыре года. И даже не обязательно вглядываться в светлые канадские очи Бенедикта Матурина или Эндрю Уиггинса. Все началось гораздо раньше.

Стив Нэш – лицо канадского баскетбола не только потому, что является двукратным MVP НБА и членом Зала Славы Баскетбола, но еще и потому, что олицетворяет многонациональность страны: родился в Южной Африке, вырос в Канаде.

Многолетний центровой «Хорнетс» и участник Матча Звезд Джамал Маглойр родился в Торонто, в семье тринидадцев.

Мать самого эффектного баста в истории НБА Энтони Беннетта переехала в Канаду с Ямайки.

По тому же маршруту проследовали и родители Тристана Томпсона.

Сверяем места прописки дальше.

Мать Эндрю Уиггинса – известная канадская бегунья Марита Пейн – родом с Барбадоса.

История один в один повторяет биографию Шэя Гилджеса-Александера, с той лишь разницей, что его мама предоставляла на Олимпийских играх-1992 Антигуа и Барбуды.

Ник Стаускас выступал за сборную Канады на двух международных турнирах, хотя его фамилия смотрелась бы органичнее на зеленой майке: у снайпера литовское происхождение.

Предки Бенедикта Матурина – выходцы с Гаити.

У Ар Джей Барретта ямайский корни.

Продолжать можно бесконечно.

Не собираюсь аппелировать к старосветским понятиям о генетической предрасположенности определенных типов людей к определенным видам спорта. Да и незачем. Все гораздо проще. Баскетбол доступнее хоккея, где часто необходимо платить не только за амуницию, но и за аренду льда. Станет ли обременять себя подобными тратами семья эмигрантов с Барбадоса? Вот и я о том же.

Добавьте к этому наличие канадской франшизы в НБА и растущую дикими темпами популяризацию баскетбола. Сезон-2022/2023 стал рекордным по посещаемости в НБА, и «Рэпторс» не хватило каких-то четырех сотен, чтобы попасть в тройку клубов с лучшей посещаемостью. В среднем на матчи «Торонто» ходило порядка 19786 человек, игры «Далласа», занявшего третье место посещало 20177 зрителей.

Кроме этого, есть и другие факторы. Вы помните, чтобы представителей других стран, кроме США, выбирали на драфте под 1-м номером два года подряд? Конечно, помните. Как забыть ахи и охи после выбора Энтони Беннетта в 2013-м. Реакция на выбор Эндрю Уиггинса год спустя была иной, но то, как по разному сложились их карьеры, не отменяет того факта, что оба они – канадцы. Видя, как канадская аудитория реагирует на продукт, НБА решила потрафить северянам и в 2016-м впервые провела Матч Звезд в Торонто. К популяризации и поддержке подключилось и правительство, в 2022-м вполне себе бойкая министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж объявила об очередном дополнительном транше на 5,6 млн долларов, направленном на поддержку баскетбола и баскетбола колясочников.

Все эти и другие шаги привели к появлению обучающих баскетбольных центров в Северном Ванкувере, Онтарио, Миссиссауге, Новой Шотландии, где и стали вылупляться все эти канадские звезды, который прямо сейчас осуществляют рейдерский захват НБА. Процесс встал на поток, и вот там уже ждут, во что превратится «новая надежда Канады» Элайджа Фишер.

Или как проявит себя 17-летний исполин ростом 2,31 Оливье Риу.

20 лет с первой Олимпиады нового века – солидный срок, но кто скажет, что Канада потратила это время зря.

Что дальше?

Дальше все будет зависеть от того, какие выводы для себя извлекут Федерация, тренерский штаб и игроки из провального отбора на токийскую Олимпиаду. Количество канадцев в НБА, высочайший класс отдельных представителей и умение лиги продавать продукт не позволят ослабнуть интересу северян к баскетболу. Но успех на международной арене – это все же другое. До той самой Олимпиады-2000 канадцы выезжали на крупнейший баскетбольный праздник четырехлетия в 1988-м, а единственную олимпийскую медаль (серебро) завоевывали аж в 1936-м.

Сейчас идеальный момент, чтобы выстрелить. И даже уход с поста Ника Нерса на данный момент не выглядит трагедией. Скорее, наоборот, у нового тренера канадцев Жорди Фернандеса есть опыт на любой вкус, цвет и возраст. Нынешний помощник Майка Брауна в «Сакраменто» до этого трудился ассистентом в «Денвере» Майка Мэлоуна, долгое время работал специалистом по индивидуальному развитию в «Кливленде», где подтягивал Кайри Ирвинга, Мэтью Деллаведову, Тристана Томпсона, Диона Уэйтерса и остальных. И ничего из этого не мешало ему перенимать опыт работы с топовыми сборными.

До того как помогать все тому же Майку Брауну в сборной Нигерии, Фернандес ассистировал в сборной Испании U-19, а с 2017-го по 2019-й работал в штабе основного состава «Фурии Рохи». Работа с молодыми и талантливыми – это его профиль, так что сборная Канады как раз подходит под спецификацию дебютанта.

Основной проблемой пока что видится отсутствие у большинства игроков опыта серьезных матчей в составе сборной, но уже в первом матче канадцы размолотили одного из фаворитов турнира – Францию.

Фото: Yuli Seperi, Alexander Trienitz/Global Look Press; AFP/MARK BLINCH