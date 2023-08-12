Сошлись на почве азарта и гольфа.

Когда имеешь дело с подлинным величием, лучшее что можно сделать – это восхищаться им со стороны, любоваться на дистанции. Оно иррационально, существует по своим канонам, лишь эпизодически подчиняясь общепринятым правилам. Попытки понять гениев, разгадать их природу, приручить – часто заканчивались плачевно и для них самих, и для пытавшихся.

В спорте масса таких примеров, и в баскетболе каноничный – это Майкл. Против Джордана было сложно играть всем и всегда, но еще сложнее было дружить с ним. И лучше всего это прочувствовал Чарльз Баркли, некогда лучший друг Майкла.

Чарльз восхищался Майклом, но только не на публике. Джордан ценил это

Баркли как баскетболист не был на уровне Майкла (а кто был?), но в чем Чарльз никогда не уступал Джордану – так это в стремлении соперничать и упрямо гнуть свою линию. Однажды Чака спросили, согласен ли он с утверждением, что Джордан кратно превосходит всех в классе и сравниться с ним не может даже Баркли. Чарльз заливисто рассмеялся.

«Лучше закажи себе еще выпить. Я никогда не скажу, что есть кто-то лучше меня. Никогда. При этом я не скажу, что я лучше него. Против кого бы я ни играл, никогда не скажу, что соперник лучше меня, потому что это даст ему преимущество», – четко сформулировал Баркли.

Но спустя много лет Чарльз открылся.

«Финальная серия-1993 была сущей бойней. Я был чертовски агрессивен, взвинчен до предела в каждом матче. И Майкл знал это. Я видел, как он подходил к Хорасу Гранту со Скотти Пиппеном и говорил: «Эй, опекайте этого ублюдка вдвоем». Для меня Хорас был и остается одним из самых недооцененных игроков. Он был одновременно пластичен и огромен. И когда они со Скотти защищались против меня, я не видел буквально ни хрена. Я все равно закончил тот матч с 36 или 37 очками, а Майкл – в районе 40, и мы проиграли.

Когда я вернулся домой, моя дочь была очень расстроена. Накануне я пообещал ей, что мы победим, и я часто говорил ей, что в мире нет лучшего баскетболиста, чем папа. И вот я прихожу домой, а она рыдает навзрыд и говорит: «Ты же обещал, что мы победим». Я сел рядом с ней и тихо сказал: «Знаешь, Кристиана, я никогда не говорил тебе, но, думаю, на этом свете есть кое-кто, кто играет в баскетбол лучше меня », – признал Баркли.

Подобные откровения всплыли уже после завершения карьеры. Это сейчас мы воспринимаем Баркли как добродушного пузана, балагурящего в студии TNT, и этот образ часто заслоняет прежний, совершенно другой. В бытность игроком Баркли слыл не просто классным баскетболистом, он был злым, любящим самоутверждаться за счет других зверюгой. Чарльз с одинаковым азартом вписывался в шуточные челленджи…

…Показывал ультимативный баскетбол в значимых матчах…

…И с кулаками наперевес лез на Шона Кемпа и Гэри Пэйтона.

Поэтому, когда в 1993-м Баркли абсолютно заслуженно получил приз MVP, Джордан был одновременно недоволен и мотивирован.

«Я был слегка расстроен, но не беспокоился о Баркли. Потому что я знал, что у него не хватит трудовой этики, чтобы победить нас. Я знал, что он не любит тренироваться. Так что я решил: «Ладно, забирай MVP, а я заберу титул». Но он был настоящим другом, не поймите меня неправильно! Он был очень забавным, мне нравилось проводить с ним время. Мы с удовольствием играли в гольф по ходу финала», – вспоминал 1993-й Майкл.

Баркли стал лучшим гольф-партнером Майкла, а Джордан учил Чака финансовой грамотности

Баркли всегда уважал гольф, но все прелести игры смог оценить, только когда «Филадельфия» обменяла его в «Финикс». В солнечной Аризоне с ее обилием гольф-парков Чарльз всерьез увлекся, хотя все равно не добрался даже до посредственного уровня игры.

Редкий гостевой матч «Буллс» обходился без совместной партии против Джордана. Стандартной ставкой за точное попадание в лунку была 1000 долларов, но иногда Майкл по своему обыкновению взвинчивал цену до 100 000. Баркли протестовал, но желание выиграть у заклятого друга частенько брало верх.

Жадничать не имело смысла, ведь изрядное количество доходов Чарльза повысилось именно благодаря Майклу.

Когда Nike предложили Чарльзу 3-миллионный контракт, тот был готов подписать его немедленно, но друг отговорил его от спешного решения. Джордан посоветовал Чаку не гнаться за цифрами, а согласиться на контракт стоимостью в 1 миллион, но при условии, что на остальные два ему дадут акциями Nike. В итоге Баркли сторговался так: 2 миллиона деньгами, 1 – акциями компании.

Подобная инвестиция фактически обеспечила Чаку безбедную старость, но это был далеко не последний случай, когда Майкл заботился о финансах товарища. В эфире шоу Опры Уинфри, куда друзья пришли вместе в 2005-м, Баркли поведал забавную историю.

«Как-то вечером мы шли по улице. Я увидел парня, который просил милостыню. Я достал мелочь, хотел отдать ему, но Майкл тут же ударил меня по руке. Он посмотрел на меня как на идиота и сказал: «Если этот парень в состоянии спросить «извините, нет ли у вас мелочи?», то он может сказать «добро пожаловать в McDonald’s», – добавил штришок к портрету друга Чарльз.

Доподлинно неизвестно, подавал ли Джордан когда-либо, кому-либо и в каком количестве, но на подарки для друзей не скупился точно. Однажды он подарил Чарльзу бриллиантовую сережку ценой в 20 000 долларов. Баркли оценил подарок по достоинству, пока не прочитал в одном интервью слова Майкла о том, что он специально раздобрил приятеля, чтобы тот не был агрессивен при игре против него.

«Сережку я не верну. Зато теперь каждый раз, когда я буду забивать через него, буду говорить «bling-bling», напоминая Майклу о его блестящем подарке. И поверьте, забивать я буду чаще, чем до этого. Спасибо, Майкл, я поцелую тебя при встрече», – отреагировал Баркли.

Джордан именно этого и добивался – он обожал такие пикировки, а Баркли никогда не лез за словом в карман . Дружба двух великих баскетболистов к началу 00-х достигла такого уровня, что Баркли всерьез планировал вернуться в НБА с пенсии, чтобы объединиться с Майклом в «Вашингтон Уизардс».

«Я скучаю по игре, и мне больно видеть, как Майкл страдает. Мне кажется, я смог бы помочь ему, но для этого мне нужно сбросить десяток килограмм», – мечтал Баркли.

Джордан ради такого дела даже выделил для Баркли своего персонального тренера, гуру физической подготовки Тима Гровера, который перестраивал тело Джордана после поражений от «Детройта». Чарльз, как ни странно, начал работать – и провел несколько контактных двухсторонок с Джорданом, Роном Артестом и Джамалом Кроуфордом на базе «Буллс». Мастерство оставалось, но Чак уже не мог управлять физикой своего тела.

К тому же сразу после заявления Баркли о возможном возвращении главный тренер «Вашингтона» Даг Коллинз поспешил объявить, что команда не имеет ни малейшего намерения его подписывать. С учетом того, как Чарльз выглядел в последние годы в «Хьюстоне», это неудивительно.

Дружба закончилась, когда Баркли публично покритиковал Джордана

Конфликт, который ноет, зудит и время от времени воспаляется до сих пор, берет свое начало в 2012-м, когда уже заслуженный телеэксперт Баркли высказался о «Шарлотт Бобкэтс», закончивших сезон с балансом 7-59. Джордан всего за пару лет до этого стал основным владельцем клуба.

«Я люблю Майкла, но он просто плохо справляется со своей работой как владелец и руководитель клуба НБА. Несмотря на то, что он мой лучший друг, я не могу прийти сюда и утверждать, что он проделал отличную работу. Нет, он проделал не очень хорошую работу..

И я не знаю, добьется ли он когда-нибудь успеха в новом качестве, потому что люди вокруг него никогда не скажут ему «нет». В этом одна из проблем известности. Вокруг тебя постоянно полно разных людей. Они летают на твоем частном самолете. Ты оплачиваешь им всю выпивку и обеды. После такого очень немногие будут честны и найдут в себе мужество сказать, что ты в чем-то не прав», – откровенно заявил Баркли.

В недавнем подкасте «All the Smoke» Баркли рассказал о том, что последовало сразу за этим – о телефонной беседе с Майклом.

«Дружба с ним и ее утрата – одни из самых памятных событий в моей жизни. Но я был честен, когда говорил о его окружении. После этого мы разговаривали по телефону последний раз, и он взорвался. Он много наговорил, из последнего я запомнил: «Пошел ты к такой-то матери, ублюдок. Ты должен был поддержать меня, должен был быть моим товарищем». Я ответил: «Мужик, я просто делаю свою работу». После этого мы не разговаривали», – сообщил Баркли.

Взаимное игнорирование длится уже более десяти лет. Это не вражда или неуважение, а какая-то обостренная донельзя форма защиты принципов. Это одновременно настораживает и обнадеживает.

С одной стороны, это очередной пример старой спортивной закалки, который добавляет цельности и без того выпуклому баскетбольному образу двух легенд. С другой, возраст и отсутствие ярко выраженной неприязни дает надежду, что некогда лучшие друзья найдут способ примирения. Как сказал Чарльз Баркли в одном из интервью: «У него есть мой номер».

Но пока никто никому не звонит. Изменится ли что-то, после того как Майкл продал основную долю в «Шарлотт»? Или нужно ждать, пока Баркли уйдет с ТВ? Совсем недавно он продлил контракт с TNT еще на 10 лет – хотя еще в позапрошлом сезоне заявлял, что выйдет на пенсию через два-три года.

В феврале этого года обоим стукнуло 60. Примирение великих стало бы отличным взаимным подарком на юбилей – к сожалению, его пока не случилось.

Фото: East News/AP Photo/John Swart, Icon Sportswire via AP Images, AP Photo/Jeff Robbins