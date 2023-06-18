«Shooting Stars» – кино о подростках, а не о баскетболе.

Самой прекрасной и одновременно наиболее связанной с реальностью чертой «Shooting Stars» является само наличие фильма именно здесь и сейчас – летом 2023 года, когда Джеймс осуществляет последние попытки упрочить свое наследие и осмыслить карьеру.

Забудьте о том, что кино основано на одноименной биографии за авторством Леброна и База Биссинджера. На деле это никакой не байопик, а нехитрый, крепко сбитый фильм о дружбе, взрослении и расстановке приоритетов, сквозь который красной нитью проходит фраза «You have to manage…». О том, что для достижения успеха Леброну необходимо не просто хорошо играть в баскетбол, а грамотно проявлять качества управленца, в фильме талдычат его мать, девушка и тренер. И уж чем-чем, а искусством менеджмента Джеймс к 2023 году овладел в совершенстве.

Выпусти он такой фильм, скажем, лет 10 назад, и вопросов к его реалистичности, необходимости и художественной ценности было бы в разы больше. А сейчас, когда Леброн всем все доказал, «Shooting Stars» сложно да и не нужно воспринимать как серьезную попытку отразить тяготы становления Джеймса в качестве игрока и личности. Снятый для скромного стриминг-сервиса Peacock на деньги Леброна и для Леброна фильм больше всего выглядит как симпатичный подарок самому себе: не особо роскошный (чтобы другие не завидовали и не имели повода слишком уж критиковать), но не без приятных мелочей.

К таким можно отнести, например, Калеба Маклафлина из «Очень странных дел», который в роли Дрю Джойса-третьего аккуратно перетягивает на себя большую часть внимания. Причем делает это так, что режиссеру Крису Робинсону приходится оправдываться и рассказывать, что исполнителя на роль Леброна (им в итоге стал Маркис «Муки» Кук) он выискивал аж 18 месяцев. Любители действительно продуманных фильмов снисходительно накинут «Shooting Stars» бонус за присутствие на экране Вуда Харриса. Как не уважить самого Эйвона Барксдэйла из «Прослушки», тем более что кинематографический дебют Харриса состоялся 29 лет назад в фильме «Над кольцом». Тут уж просто сложно оставаться объективным.

Что же касается разночтений действительного и выдуманного, то большинство из них аккуратно рассыпаны по фильму таким образом, чтобы избегать моментов, за акцент на которых Леброну можно было бы попенять. Это не криминальная драма, чтобы в подробностях выписывать ту нищету, из которой Леброн выбирался на пьедестал, и не фильм о расизме, намеки на который сейчас можно встретить практически в каждом крупном блокбастере.

Проект Джеймса, несмотря на автобиографичность, не претендует на то, чтобы срывать покровы и обнажать правду, поэтому зритель оказывается в ситуации, когда понимает: торг уместен.

Авторы не стали спекулировать на очевидных темах, что ж, взамен я закрою глаза даже на самые грубые фактические огрехи. Идти на сделку с Леброном или нет – личное дело каждого. Только прежде чем решить, не лишним будет указать, где Джеймс слукавил.

В фильме лишь поверхностно обозначают нищету, в которой рос Леброн

История Джеймса, как бы это банально ни звучало, действительно про «из грязи в князи» и даже «в короли». Когда люди начинают сравнивать не игру, а именно характеры и моральные качества Джордана и Леброна всегда важно помнить, что у них был абсолютно разный бэкграунд. Майкл был выходцем из полноценной семьи среднего класса, в то время как Леброн прокладывал себе дорогу в жизнь через трущобы Акрона. В фильме на это только намекают, показывая, что он живет вместе с матерью в субсидированном доме, который располагается в неблагополучном районе.

Действительность, как это обычно бывает, в разы жестче. Мать Джеймса родила его в 16 лет. Его биологический Энтони Макклелланд обладал пестрым криминальным шлейфом, и Леброн даже не знал о его существовании до конца средней школы. До того как Леброну исполнилось 10 лет, они вместе с матерью сменили порядка 12 различных квартир. На определенном этапе у Глории было настолько аховое финансовое положение, что она не могла поддерживать собственного ребенка при том, что все свое время проводила на нескольких работах. По этой причине Джеймс, учившийся на тот момент в пятом классе, полтора года прожил в семье местного футбольного тренера, прежде чем его мать смогла найти стабильное жилье.

Из-за постоянных переездов у Леброна не было возможности сформировать круг общения или завести друзей. Ситуация изменилась только после поступления в школу Сент-Винсент-Сент-Мэри.

«Малыш» Дрю представляет «Великолепную четверку» тренеру Сент-Винсент-Сент-Мэри как нечто новое. В реальности Кит Дамброт уже был знаком с ними

Зная об этом, даже трейлер фильма сложно смотреть без иронической улыбки. Ведь начинается он как раз с внезапного визита Дрю Джойса-третьего к тренеру, обреченно подметающему площадку (классика). Там-то паренек и демонстрирует ему свои таланты, а заодно рассказывает о невиданных качествах своих друзей. Дамброт, хоть и нехотя, но верит (а как еще?), приглашает Джойса с друзьями на просмотр, столбенеет от уровня мастерства подростков и зачисляет их в команду. Остальное, как говорится, история. Пусть и тоже отчасти выдуманная.

История реальная даже не скрывает, что «Малыш» Дрю и тренер Дамброт хорошо друг друга знали по работе на открытых тренировках и мастер-классах в Акроне. Во время одной из таких Джойс произвел впечатление на тренера, а позже тот уже познакомился с остальными членами «Великолепной четверки»: Леброном, Уилли Макги и Шоном Коттоном.

Что интересно, отношения Дрю Джойса и тренера Дамброта в настоящей жизни получились куда обширнее. Уход Дамброта из команды после года работы сильно задел «Малыша» Дрю. Он был очень привязан к тренеру и рассчитывал, что тот пробудет в команде все четыре года, как и обещал. Подросток счел поступок Дамброта предательством и долгие годы избегал возможности примириться.

Но время лечит, и спустя несколько лет парочке удалось наладить отношения. Сегодня «Малыш» Дрю Джойс работает ассистентом Кита Дамброта в команде университета Дюкейн в Питтсбурге.

Авторы намеренно обходят тему расизма в отношении «Великолепной четверки»

Не торопитесь с бурными и продолжительными, поскольку это тот случай, когда все… нет, настолько однозначно, что Леброн предпочел более безопасный вариант повествования.

Сразу же после перехода в Сент-Винсент-Сент-Мэри Джеймс и его друзья действительно столкнулись с неприятием со стороны учащихся и новых партнеров по баскетбольной команде. Большинство учеников были белыми и настороженно относились к появлению квартета из неблагополучных районов. Еще больше традиционных пуристов напрягала известность Джеймса, которой, попросту говоря, завидовали. Отразить все это в фильме, значило бы встать на скользкую дорожку. И вот почему.

Во-первых, баскетболисты, игравшие в команде до прихода Леброна, довольно быстро поняли, что его репутация не была дутой, и благодаря Джеймсу результаты «ирландцев» мгновенно улучшились. Было очевидно, что новички сделали команду лучше, и остальные игроки согласились с тем, что сообща они могут достичь успеха.

И, во-вторых, расизм в отношении Леброна и его друзей проявляли отнюдь не только ученики Сент-Винсент-Сент-Мэри. Представители «Великолепной четверки» перешли в старшие классы из средней школы Бьюхтела, где преобладал чернокожий контингент. Сообщество Бьюхтела сочло такой поступок изменой, многие черные откровенно стыдили Джеймса и его друзей за предательство своих корней и желание подлизаться к белому истеблишменту. Сами понимаете, если бы Джеймс решил показать нечто подобное в своем фильме, это бы немедленно вызвало горячие дебаты среди афроамериканского сообщества. Так что Джеймс решил не рисковать и правильно сделал.

Отношения «Малыша» Дрю с его отцом в реальности гораздо сложнее

После того как Кит Дамброт уходит из команды на должность главного тренера в колледж, его обязанности берет на себя Дрю Джойс-второй – отец «Малыша» Дрю. Естественно, такой расклад влечет за собой серьезные последствия. Но только не в фильме. В «Shooting Stars» нам показывают типичную сюжетную арку отца и сына, в который родитель хочет для своего сына только лучшего, а баскетбол выступает одним из путей сделать упрочить их связь.

На самом деле, их отношения более тонкими и сложными. Постоянные обвинения Джойса-старшего в фаворитизме приводили к тому, что тренер вел себя жестко, а зачастую и жестокости по отношению к собственному сыну. «Малыш» Дрю чувствовал, что не в состоянии угодить отцу, сомневался в своих шансах на профессиональном уровне и частенько избегал его. Уже после школы оба долго не общались друг с другом, несмотря на то, что «Малыш» всегда подчеркивал значимость и авторитет отца. В ходе рекламной кампании фильма Джойс сообщил, что сейчас они находятся с отцом в хороших отношениях.

Создатели практически полностью изменили историю с дисквалификацией Леброна

Ну как не потрафить самому себе любимому? И как чисто по-человечески не понять Леброна, пославшего к черту факты и вывернувшего наизнанку один из самых известных эпизодов ранней части своей карьеры.

Речь о пресловутом скандале, когда Джеймс организовал бартерную сделку с магазином спортивной атрибутики: собственное фото с автографом в обмен на две раритетные майки стоимостью около 800 долларов. Уточнение для коллекционеров: фигурировали майки игрока клуба НФЛ «Чикаго Беарс» Гейла Сэйерса и центрового «Вашингтон Буллетс» Уэса Ансельда. В фильме авторы не утруждают себя изобретением какого-нибудь оригинального хода: майки Джеймсу просто так вручает сторонний болельщик. Удивительный кунштюк, учитывая, что в реальности весь процесс был поэтапно изложен самим Леброном в ходе рассмотрения дела о нарушении законов спортивной ассоциации школ Огайо.

В старших классах популярность Джеймса была настолько гипертрофированна, что любое его действие разбиралось на молекулы. Тем удивительнее, что после уличения Леброна в подобных махинациях спортивная ассоциация школ Огайо долго не могла решить, как поступить с фигурой такого масштаба как Джеймс. В итоге комиссионер ассоциации Клэр Мускаро с перепугу вынесла чрезмерно жесткий вердикт: дисквалификация на 5 матчей и весь дальнейший плей-офф, а также техническое поражение в матче против Акрон Бьюхтел, с которыми Джеймс играл уже после того, как стал обладателем маек.

Леброн решил, что гражданка Мускаро взяла крутовато, и обратился за юридической помощью. Адвокат сработал четко, и другой судья отменил решение Мускаро, не найдя в действиях Джеймса ничего противозаконного. Так бывает в реальной жизни: баскетболисты играют в баскетбол, адвокаты отмазывают их от проблем.

Но не в кино.

«Shooting Stars» демонстрируют нам решительного Леброна, который лихо берет дело в свои руки, без всяких адвокатов напрямую обращается к правлению ассоциации и успешно добивается восстановления своего честного имени.

Мастер судебных драм и один из лучших сценаристов Голливуда Аарон Соркин рыдает от умиления. Дело закрыто.

Трансформация «Великолепной четверки» в «Великолепную пятерку» была более обыденной и не такой пафосной

Эволюция «Великолепной четверки» произошла за счет Ромео Трэвиса, присоединившегося к команде Сент-Винсент-Сент-Мэри позже остальных. В фильме его изобразили типичным озлобленным аутсайдером с мутным прошлым и норовистым характером. Ромео чурается любых знакомств, ищет конфронтации и таки находит ее в лице нехороших хулиганов, готовых раскрыть ему глаза на прелести коллективизма. Оказавшаяся неподалеку «Великолепная четверка» вмешивается в конфликт и буквально за несколько секунд обзаводится доверием Трэвиса. Типичный киношный штамп, к которому даже придираться бессмысленно. Хронометраж все же не резиновый.

Тем не менее, надо отметить, что в действительности активная интеграция Трэвиса в команду стала его инициативой. Со временем Ромео начал ощущать одиночество все более остро и, стремясь выбраться из депрессии, стал акклиматизироваться более активно. Джеймс и остальные игроки приняли парня, а тот не упустил шанс и со временем занял полноправное место в окружении Леброна. Несмотря на то, что в команду Трэвис пришел позже всех, остался он в ней дольше остальных. В настоящее время Ромео работает ассистентом тренера в Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Матча Леброна против старшеклассников не было

Клише, которое не столько бросает тень на работы сценаристов, сколько задает планку всему проекту. Когда видишь как Леброн и его друзья обыгрывают старших членов школьной команды, чтобы доказать им свою состоятельность, сразу же вздыхаешь: «Ясно-понятно». А когда узнаешь, что такого матча не было вовсе, то попросту недоумеваешь: «Зачем?»

В реальности все было куда прозаичнее. Динамика отношений между двумя группами игроков развивалась постепенно, пока самые упрямые наконец не признали бесспорность таланта Леброна. Со временем мастерство Джеймса и его друзей стали вызывать искреннее восхищение и поддержку у старших членов команды. И для этого Леброну не нужно было обыгрывать их со счетом 21:11.

В кино не стали подробно останавливаться на загулах Леброна и его друзей

Решили ограничиться намеками на безрассудное поведение и похмельное утро, по сравнению с которым «Мальчишник в Вегасе» – это чистой воды документалистика. Решение понятное, поскольку полностью продиктовано форматом эдакой «спортивной ванильки», коей и является «Shooting Stars».

Но это не значит, что Джеймс отказывается признавать правду. Наоборот. Говоря об одноименной книге, Леброн отмечал, что долго не решался включать в нее моменты, повествующие о его экспериментах с алкоголем и марихуаной. Решающим для игрока стало желание очеловечить себя, показать молодежи, что он тоже совершал ошибки, находясь под давлением. Там же в книге Джеймс признает, что самоуспокоение и расслабленность стали причинами поражения в чемпионате 2002 года. Тогда он впервые понял, насколько важны сосредоточенность и дисциплина.

Понятно, что тема пикантная, но сам по себе этот момент в биографии Джеймса определяющий, и умение отобразить его на экране чуть детальнее, пусть и без лишних подробностей сыграло бы авторам на руку. А так остается лишь пожимать плечами и задавать вопросом – то ли не захотели, то ли не смогли?

Переврали обстоятельства знакомства с Саванной

Опять же, вопрос – зачем, а главное, зачем, но уже в более нецензурной форме.

Сложно придумать более замусоленную сцену, чем та, в которой главный герой проливает на девушку напиток, затем неуклюже оказывает ей помощь, они знакомятся, а потом проживают долгую счастливую жизнь. Вот если бы девушка родила прямо там, после того как на нее пролили напиток, было бы куда интереснее. А так мало того, что сцена в фильме не изобретательна, так еще и не имеет ничего общего с реальной историей знакомства Леброна и Саванны, которая куда интереснее.

Саванна не согласилась дать свой номер Леброну: тот оказался настолько стеснителен, что попросил обратиться к девушке с просьбой своего друга. Вместо этого она сама попросила у приятеля номер Леброна и позже позвонила, как сама рассказывала, «от нечего делать». Отличный пример того, насколько недоступным может оказаться то, что тебе необходимо больше всего. С помощью него можно было попытаться усложнить характер Джеймса или на худой конец избежать очередного штампа. Но нет, прыснуть на девицу водицей куда проще.

Именно такие ходы, как этот, или небывалый матч против старшеклассников и оставляют пластмассовое послевкусие после просмотра «Shooting Stars». Все-таки, когда видишь фильм, который позиционируется как оммаж Леброна самому себе, то ожидаешь если не правдивости, то хотя бы оригинальности.

Фото: East News/Peacock / Courtesy Everett Collection