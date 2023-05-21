10 комментариев

Об этом говорят не только цифры, но и игроки.

Чего только не вычитаешь в инсайдерских сводках. «Док Риверс является возможным кандидатом на пост главного тренера «Милуоки», – возвестил журналист The Athletic Джо Вардон спустя считанные дни после увольнения из «Филадельфии». Заявление противоречивое только на первый взгляд. Ибо тому, кто всерьез рассматривает Дока Риверса в качестве главного тренера команды, претендующей на успешное выступление в плей-офф, и впрямь нужен доктор.

Серьезно.

Заниматься обучающими играми с молодежью в «Шарлотт», вразумлять Джа Морэнта в «Мемфисе», перезагружать карьеру в знакомом и ламповом «Орландо» – пожалуйста, сколько душе угодно. Но рассматривать Риверса в качестве человека, способного довести команду до чемпионства, мне кажется, невозможно даже в рамках самой фантастической гипотезы.

Поражение «Сиксерс» не только дискредитировало Риверса как тренера больших клубов, но и окончательно лишило его доверия со стороны игроков

Дело тут не только в статистике, которой просто невозможно не коснуться (и позже мы это сделаем).

На мой взгляд, Риверс окончательно дезавуировал себя как раз в том качестве, которое все эти годы являлось его пропуском в раздевалки наиболее амбициозных клубов НБА. Речь о пресловутом реноме «тренера игроков», специалиста, умеющего найти подход к баскетболистам и вдохновить их мотивационными речами.

В одной суровой и канувшей в лету империи тоже была такая профессия, только называлась она не главный тренер, а агитатор. Вот это про Риверса, который в своих пламенных памфлетах порой выдает желаемое за действительное.

«Хотел бы я, чтобы вы рассказали мне мою историю без упущений. Полностью. Когда речь заходит о моей карьере никто не отдает мне должное за работу в «Орландо». В особенности за семиматчевую серию в первом раунде против «Пистонс». Сейчас никто даже не вспомнит, как выглядел наш ростер, а ведь «Пистонс» в том году стали чемпионами. Мы на равных бились с будущими чемпионами НБА. А сейчас это никого не волнует», – заявил Риверс в одном из своих эмоциональных интервью.

И тут, опять же, сложно не согласиться с Риверсом. Этого действительно никто не помнит. Потому что этого никогда не было. Семиматчевая заруба с «Пистонс» приключилась в 2003-м, в год чемпионства «Сперс» и сезоном прежде, чем «Детройт» сменил тренера, заполучил Рашида Уоллеса и победил в финале «Лейкерс».

Насчет ростера Док тоже погорячился. Помнить всех, конечно, не помнят, но хватит и одного Трэйси Макгрэйди, ставшего в 2003-м самым результативным снайпером регулярки (32,1 очка в среднем за игру) и вошедшего в первую сборную лучших игроков сезона.

В той серии плей-офф Ти-Мак набирал в среднем по 31,7 очка, включая 43 и 46 очков в первых двух матчах. Во многом благодаря пиковому Макгрэйди «Мэджик» повели 3-1, а потом случилось то, за что принято отдавать должное Доку Риверсу. Команда проиграла в трех матчах подряд, вылетела в первом раунде, а уже в следующем сезоне Риверс был уволен после старта 1-10 в регулярном чемпионате.

Свой кредит доверия Риверс заработал в дебютном сезоне с «Мэджик», когда пришел с нулевым опытом в команду без звезд, которой на старте пророчили 29 побед. Благодаря группе скитающихся по клубам игроков во главе с матерым дядькой-наставником Дэрилом Армстронгом, чьи огрехи в защите подчищал Бен Уоллес, «Мэджик» наиграли на 41-41, а Риверс получил награду «Тренер года».

Фактор внезапности, отсутствие ожиданий, молодой состав с ярко выраженным возрастным лидером (Армстронг стал лучшим как по набираемым очкам – 16,2, так и по передачам – 6,1) все это еще раз свидетельствует о том, что именно работа в подобных условиях и является реальным уровнем Риверса.

В прорывном, так называемом «Hustle Season» «Мэджик» не попали в плей-офф, а уже в следующем пригласили Ти-Мака и Гранта Хилла, после чего и стартовал трехлетний марафон с попаданием в постсезонку и неизменным вылетом команды в первом раунде.

В «Бостоне» произошла та же самая история, с корректировкой на уровень и количество таланта.

В дебютном сезоне в качестве тренера «кельтов» Риверс вылетел в первом раунде. Как водится в семи матчах. Развалиться команде помешали Пол Пирс вместе с Антуаном Уокером и заглянувший на огонек Гэри Пэйтон. Именно они вывезли серию в седьмой матч, где уступили «Пэйсерс» Рика Карлайла с Реджи Миллером, Стивеном Джексоном и Джермейном О’Нилом.

Дальше были два года простоя вне плей-офф, а затем волшебное преображение в 2008-м, после чемпионства, в котором Риверс на протяжении пяти лет показывал, что не в состоянии управлять игрой на таком уровне.

Рашид Уоллес заглянул в «Бостон» всего на один сезон – 2009/2010. Да-да, тот самый, в котором «Селтикс» проиграли «Лейкерс» в финале, в семи матчах, ведя по ходу серии 3-2. И вот что Уоллес поведал в подкасте Underdog NBA.

«Он должен быть уволен. Док не тот тренер, который может вносить коррективы в игру. Говорю это как человек, находившийся с ним в одной раздевалке, игравший в команде, которую он тренировал. Это всегда было его главной проблемой. Если твоя команда на подъеме, то тебе ни хрена не надо делать, не нужно никого тренировать. Все круто, система работает. Но в момент, когда ты сталкиваешься с другой командой, во главе которой хороший, опытный тренер, тебе необходимо быть чем-то большим, чем менеджер раздевалки.

Он больше полагается на решения самих игроков, надеется, что они найдут выход из ситуации. И именно так было в «Бостоне». Во время тайм-аута мы слушали его установки, а перед тем как выйти на площадку, вновь собирались в круг – только игроки, и такие: «Не, мы не будем делать эту странную фигню. Мы сделаем так и вот так» . Док не был упертым строгим парнем, который был нам так необходим в тот момент. Мне никто не хотел верить, но сейчас то же самое повторяется из раза в раз», – напророчил Шидди, для которого Филадельфия является родными городом.

И не стоит воспринимать слова Уоллеса как попытку старого ветерана погреть руки у костра, на котором поджаривают Риверса. Он никогда не боялся говорить правду в лицо. И в том, что касается тренерских навыков Дока, он отнюдь не одинок в своих суждениях.

«Меня не устраивало то, как Док пытался меня использовать. Он хотел, чтобы я был эдаким Рэем Алленом или Джей Джей Реддиком: играл от получения, меньше времени проводил с мячом. Я могу так играть, никаких проблем. Просто могу дать гораздо больше, если задействовать меня через пик-н-ролл, если я могу обыграть соперника в посте, в общем, когда моя игра более вариативна и разнообразна. Тот последний сезон с Доком был сложным, во всех отношениях. Команда чувствовала себя уверенно. Мы вели в серии 3-1. Проиграли, подумали: «Ок, мы все еще ведем, возьмем следующий матч». Потом опять поражение: «Хорошо, мы все еще в деле. Следующая игра точно наша».

Но, самое главное, на протяжении всего этого процесса мы не работали над ошибками, не было корректировок. Мы давали одному и тому же дерьму повторяться снова и снова . Мы чувствовали себя в порядке, считали, что все будет нормально. Поэтому думаю, что мы не заслужили чемпионства. Мы не были готовы к нему, не работали над собой, чтобы достичь цели», – рассказал о проблемах «Клипперс» Пол Джордж.

Харден на вопрос о своих отношениях с Риверсом отделался кратким «Нормал», но белки глаз, поблескивающие из кустистой бороды, указывали на обратное. Поэтому последующие сообщения о том, что Борода стал инициатором увольнения Риверса из «Филадельфии» не стали откровением.

Харден действительно много поставил на этот сезон, чтобы слить его вот так безвольно и не заставить за это расплатиться прямого виновника.

«В этом году я сказал себе – я поставлю по-крупному, я пожертвую многим. Неважно, будут это деньги или моя роль в команде, я просто пожертвую тем, что для меня так много значит, и посмотрю, что это даст мне взамен. И вот мы проиграли. Во втором раунде. Ничего не изменилось», – описал свои впечатления от сезона Харден в интервью The Athletic.

Заметьте, все эти комментарии и фразы напрямую соотносятся с Риверсом, который вроде как «свой человек», тренер, великолепно ладящий с игроками. Вполне вероятно, что он великолепный дипломат, одаренный балагур и вообще затейник каких поискать, но когда его нанимают на должность главного тренера, все – игроки в том числе – в первую очередь, ждут от него результата и компетентности, которая позволит добиться успеха. А когда этого не происходит, личностные качества настолько быстро отходят на второй план, что съеживаются до масштаба точки на горизонте.

Серия против «Бостона» стала показательной, Риверс не только не выиграл ее как тренер, но и проиграл как психолог, даже несмотря на хвалебные отзывы Эмбиида. Ведь камерунец в данном случае выступает соло, в то время как позиция Хардена подкреплена более ранними высказываниями других игроков. Это поражение дискредитировало Дока в качестве ментора и «тренера игроков», а что касается дискредитации просто как тренера, то это произошло еще раньше.

Очередная неудача подтвердила и без того очевидное.

Результаты Риверса в плей-офф – тихий ужас. Он уступает даже дебютантам нынешнего сезона

Всевозможные рейтинги редко вызывают единение среди болельщиков. Но, когда Док Риверс оказался в списке 15 лучших тренеров НБА за последние 75 лет, это вызвало вполне определенную реакцию.

Да, Риверс – один из десяти тренеров в истории НБА, достигших отметки в 1000 выигранных матчей, но ставит ли это его в один ряд с Рэдом Ауэрбахом, Филом Джексоном, Пэтом Райли, Эриком Споэльстрой, Стивом Керром, Чаком Дэйли, Греггом Поповичем и остальными. Ведь на историю можно посмотреть и по-другому.

У Риверса отличный показатель в регулярных сезонах: 1097 побед при 763 поражениях, что позволяет ему занимать 32-е место среди всех специалистов. Правда, в плей-офф все это спускается к средним значениям – 111 побед при 104 поражениях, 44-е место.

За все время существования НБА было 13 случаев, когда команда, лидируя в серии со счетом 3-1, умудрялась проиграть. Риверс делал это трижды. В процентном соотношении на счету Дока 23,1% от подобных аховых коллапсов.

Баланс побед и поражений Дока в решающих, седьмых матчах равен 6-10. При этом из десяти поражений пять следуют подряд. Результат Риверса – худший в истории с двукратным отрывом. Следом за ним идет Пэт Райли, и у него баланс положительный – 6-5.

Репутация Риверса трещит по швам, даже если отвлечься от седьмых матчей. Во всех сериях плей-офф, где команды Риверса одерживали три победы, показатель Дока составляет 16-33 (32,7%) . И даже на таком уровне старина Док не вывозит – ни против опытных аксакалов, ни даже против тех, для кого этот сезон первый в качестве главного.

Всего же Риверс проиграл семь серий, в которых имел комфортное преимущество 3-2 . И во всех случаях имели место примерно одни и те же тенденции с точки зрения ведения игры – главный тренер не вносил перестановки и просто наблюдал, как его корабль разбивается в скалы. В решающие моменты команды Дока неожиданно (ну, как неожиданно) рассыпались – допускали странные потери, сбивались на плохие броски, совершали глупые ошибки в защите, впадали в преждевременное уныние, винили во всем арбитров или друг друга.

2003-й. Первый раунд. «Орландо» ведет в серии с «Детройтом» 3-1, но проигрывает 3-4: Риверс тогда так и не поверил с Тэйшоуна Принса, который и расстрелял оппонента трехочковыми в нужный момент. Тот же Принс одновременно сожрал Макгрэйди, а тренер не захотел ему помогать.

2009-й. Второй раунд. «Бостон» ведет в серии с «Орландо» 3-2, но проигрывает 3-4: Риверс забывает о тайм-аутах, пока его команда упорно ищет под чужим кольцом Кендрика Перкинса, мажущего в противоборстве с Дуайтом Ховардом, и явно не успевает бегать за снайперами на своей половине.

2010-й. Финал. «Бостон» ведет в серии с «Лейкерс» 3-2, но проигрывает 3-4: концовка седьмого матча запоминается тем, что команда крутых защитников во главе с Кевином Гарнеттом не понимает, как кого держать и плывет – Рондо теряет Фишера на периметре, Пирс получает фол в центре площадки, Газоль берет подбор у Рондо из-за тотальной неразберихи с разменами.

2012-й. Финал Восточной конференции. «Бостон» ведет в серии с «Майами» 3-2, но проигрывает 3-4: на одной половине лучший страхующий всех времен Кевин Гарнетт постоянно оказывается наверху и не может помочь, тогда как на другой «Селтикс» явно импровизируют и не могут даже доводить дело до хоть каких-то бросков – Пирс и Рондо отмечаются рядом потерь.

2015-й. Второй раунд. «Клипперс» ведут в серии с «Хьюстоном» 3-1, но проигрывают 3-4: Риверс так и не поверил в Джоша Смита и Кори Брюэра, которые уничтожили его дальними и средними бросками, и лишь наблюдал за тем, как пик-н-ролльное нападение Криса Пола постепенно выдыхается.

2020-й. Второй раунд. «Клипперс» ведут в серии с «Денвером» 3-1, но проигрывают 3-4: Риверс предпочитает Монтреза Хэррелла в защите против Йокича и сам удивляется, почему его защита расползается из-за многочисленных ошибок, а в нападении он полностью полагается на способность Пола Джорджа и Кавая Ленарда бросать с ведения.

2023-й. Второй раунд. «Филадельфия» ведет в серии с «Бостоном» 3-2, но проигрывает 3-4: Тейтум пользуется медлительностью Эмбиида на одной стороне, а на другой Эмбиид упирается в Эла Хорфорда, Харден совершает потерю за потерей, их пик-н-ролл перестает работать, а единственный план состоит в том, чтобы ролевые игроки попадали из углов (у них 3 из 21 во второй половине).

Если эти цифры не демонстрируют, что команды под руководством Дока Риверса не способны не то что держать удар в решающий момент, а попросту доводить до конца начатое дело, то, видимо, у Риверса имеется компромат на большинство клубов лиги, и по этой причине его продолжают брать на работу.

Мужчину с такой богатой историей выступлений в плей-офф сложно обвинить в том, что он никудышный тренер. И это не так.

Риверс – просто не тренер для больших задач.

Он готов наставлять, вдохновлять, облагораживать, может даже служить чьей-то музой, но не может менять рисунок игры по ходу игры плей-офф, не готов начертить комбинацию владения, от которого зависит исход серии, не в состоянии осознать, что до тех пор, пока твоя команда не выиграла 4 матча из 7 – «job’s not finished». По этой причине большим клубам с большими планами и мечтами следует избегать приглашения этого спеца, что касается остальных, то тут уже на свой страх и риск.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Andy Lyons /Allsport, Maddie Meyer, Ron Jenkins, Jeff Gross, Harry How, Jim Rogash