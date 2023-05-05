15 комментариев

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Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

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Лейкерс Лейкерс
Д’Анджело Расселл Д’Анджело Расселл
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
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«Денвер» пока не дает повода праздновать.

Всегда приятно видеть подобные эпизоды в исполнении игроков проигравшей команды.

Кто-то вполне обосновано может счесть это показухой. А мне хочется верить, что скитания вдали от «Лейкерс», выбравших Д’Анджело Расселла под 2-м номером на драфте-2015, убедили его, что вторыми шансами не разбрасываются.

«Когда я размышляю о прошлом, о начале моего пути в лиге, все это замыкается на одной фигуре – Кобе. Нужно было ценить каждое мгновение, проведенное с ним, каждую тренировку, каждое его наставление, но скажу честно, это не то, что я делал. Я был молод, импульсивен и еще не понимал значимость такого человека в моей жизни. Осознал важность Кобе и «Лейкерс» для себя, только когда покинул клуб. Только тогда я стал больше ценить то, что раньше воспринимал как данность. Сейчас, после смерти Кобе, ценные моменты общения с ним хранятся в моей памяти как бриллианты в сейфе. Поэтому сегодня, когда я получил второй шанс и снова оказался в «Лейкерс», я смотрю на эту арену, тренировочную базу, персонал и вижу его отражение буквально во всем», – признался после возвращения в «Лейкерс» Расселл в интервью ESPN.

Безусловно, красноречие Расселла и отработка бросков после неудачного матча против «Денвера» не означают тотального переформатирования игрока, но, по крайней мере, его поведение отличается от памятных эскапад времен стартового периода карьеры. Как это безудержное и беспричинное ликование.

Или памятное празднование, которое начало соответствовать действительности только с течением времени, после того как Расселл стал демонстрировать обстоятельную и хладнокровную игру на более-менее стабильной основе.

Откуда взялся этот жест и когда Рассел козырнул им в первый раз?

Мир узнал о том, что венозная система Д’Анджело Расселла под завязку набита льдом 1 марта 2016 года, когда новичок отгрузил «Бруклину» 39 очков. На тот момент это был самый результативный показатель для новичка в матчах регулярки со времени переезда «Лейкерс» в Лос-Анджелес. Если бы не бенефис Расселла, то это была бы рядовая сходка двух команд, чьи составы были сформированы ранней демо-версией ChatGPT.

«Лейкерс» (12-49) играли без травмированного Кобе, зато с грозным Роем Хиббертом в старте, чей сомнительный авторитет вроде как должен был вдохновить на подвиги молодых Расселла, Джулиуса Рэндла, Джордана Кларксона и Ларри Нэнса. Кроме них, на паркете мелькали Марселиньо Уэртас, Лу Уильямс и, конечно же, Свэгги Пи. Состав «Бруклина» (17-44) в свою очередь напоминал одну из абстракций, которые вольные художники продают в недрах подземного перехода перед Парком Культуры: все еще томящийся в заложниках Брук Лопес, Боян Богданович, Таддеус Янг, Шейн Ларкин и Сергей Карасев, еще до того как его изобразили выходящим из ночного клуба.

Придать значение всему происходящему на площадке могло только нечто экстраординарное. Этим нечто и стали 39 очков Рассела, который подкрепил свое выступление невиданным доселе жестом.

Как впоследствии оказалось, Расселл семафорил о своем хладнокровии, еще когда был школяром.

«Думаю, мне было лет 15, когда я первый раз отпраздновал попадание подобным образом. Есть кадры, на которых я делаю это в старших классах. Кажется, мы играли в рамках национального турнира и матч транслировался на ESPN. Я положил пару штрафных бросков и сделал это. Эта ментальность – хладнокровие, «лед в моих венах», так меня воспитал отец, когда я был еще совсем маленьким. Он всегда говорил: «Ты должен быть готов к важным моментам, представь, что у тебя в венах нет ничего кроме льда. У тебя не должно быть никаких чувств и сомнений. Твоя задача – выйти на площадку и выложиться изо всех сил», – рассказал Расселл в интервью GQ.

Приблатненная жестикуляция мгновенно ушла в народ. Одним из первых, укравших тренд, стал падкий на все новое и популярное Ник Янг. Он провозгласил о своем убийственном спокойствии после того, как забил панический бросок, ставший следствием перехвата у собственного партнера по команде.

Немного погодя, свои успехи аналогичным образом начали праздновать представители других спортивных дисциплин.

Аргентинский футболист Хоакин Корреа.

Ресивер НФЛ Оделл Бэкхэм-младший.

Возвращение Расселла в «Лейкерс» добавило еще большей популярности манере эффектного выпендрежа.

Например, стало известно, что эффект от празднования увеличивается, если проводить демонстрацию после решающего попадания перед скамейкой запасных команды-соперника.

Чтобы ледяная вода не застаивалась в венах, а жестикуляция получила вторую жизнь, Расселл с Леброном сочинили авторское рукопожатие. Как оказалось, не зря.

Жест Расселла стал фирменный для всех команды. И по ходу этого плей-офф, в котором «Лейкерс» все сильнее опровергают скептиков и все громче заявляют о чемпионских амбициях, оказался их главным коллективным празднованием.

Жест Рассела стал неотъемлемой частью его образа и получил новую жизнь и новый смысл в тиктоке

Расселл, мягко говоря, не самый популярный игрок в глобальных масштабах, но тем не менее узнаваемый. На просторах интернета можно встреть огромное количество мерча с его изображением, где так или иначе присутствует отсылка к знаменитому празднованию.

Будь то фигурка.

Или майка.

Но самое удивительное, пожалуй, то, что разнузданный жест утек в тикток, где приобрел абсолютно иное значение. Там он служит некоей декламацией признания и откровения.

Типичное видео такого типа состоит из двух частей. Один пользователь человек начинает с того, что рассказывает другому пользователю какую-нибудь личную историю. Затем сцена меняется на общий план, и оба участника видео кладут два пальца себе на руку.

Подразумевается, что один поделился чем-то очень личным и сокровенным, а второй искренне воспринял его признания.

Впоследствии смыслы начали плодиться как заряженные виагрой кролики, и пользователи соцсетей отказались от какой-либо жанровости и смысловых посылов в пользу определения «TikTok Arm Thing». Пара пальцев, касающихся руки, стали получать самые разные и чаще всего фривольные трактовки, на фоне которых оригинал стал выглядеть куда солиднее.

И в этом недоразумении есть свой сюжетный твист.

Ведь выходит, что жест Расселла, в каком-то смысле пережил череду метаморфоз и в своем исходном варианте теперь дополняет собственного повзрослевшего автора. В рамках разумного, конечно же. По крайней мере, сейчас Расселл не стремится показать свое хладнокровие после каждого точного броска. Как минимум, «Денвер» точно не дает ему поводов для этого.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Фото: Twitter/Timberwolves

15 комментариев

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Tim Timson
спасибо. не люблю ни Дило ни этот дурацкий жест, но интересно)
+33
-2
+31
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Consistency
Есть такое ощущение, что в начале-то, в первый заход в Лейкерс, ДиЛо показывал пальцем на вены, мол, смотрите, в них лед. Но сейчас как-то его слегка исказили, и это чаще всего всё больше напоминает, как-будто они чем-то по вене ставятся, мне каждый раз так и кажется, что не хватает только жгут достать для полноты образа, особенно когда начали руку к полу опускать - осталось только классическое "поработайте кулачком" )))
+24
-3
+21
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juki_puki
а Эменике после такого жеста удалили
+18
-1
+17
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СВБД
В России указанный жест означает "ставиться по вене", засилье наркоманов в конце 90-х легко ввело его в обиход и знакому почти каждому, выросшему на улице. Поэтому и жест этот здесь встречает недоумение и непонимание. Впрочем, это никак не умаляет его оригинальность
+7
-4
+3
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СергейЧ
Больше похоже на «Наркоман штоле…»
+7
-5
+2
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evgen98
А я думал ребята показывают огромный болт, а вона чо...
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Kretsche48
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Наркоманы потому что. Обколются своей марихуаной, а потом в вены тычут.
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Rost Kuznetsov
До этой статьи был уверен, что это они так факи тыкают. Или типо показывают, что у них до колена)))
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Баркамол Абдулла
Сегодня что то не увидели этот жесть, и в прошлый игре не было
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Максим Сок
аа, ну вот, наконец-то объяснили, спасибо)) а то я спрашивал как-то тут на ветке - что значит сей жест. мне сказали, что игроки указывают на размер прибора, что кладут на соперника) в принципе, звучат оба варианта ахах. но оригинал теперь засчитан)

а, и футболка с дило на фотке крутая кстати)
+1
0
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Пользователь заблокирован
Ответ СВБД
В России указанный жест означает "ставиться по вене", засилье наркоманов в конце 90-х легко ввело его в обиход и знакому почти каждому, выросшему на улице. Поэтому и жест этот здесь встречает недоумение и непонимание. Впрочем, это никак не умаляет его оригинальность
Засилье наркоманов … а сейчас по твоему их стало меньше ?!
+5
-4
+1
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Jerry Rodrogha
Ответ juki_puki
а Эменике после такого жеста удалили
А у Эменике был смысл "кровь моих предков", кстати
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