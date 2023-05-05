15 комментариев

«Денвер» пока не дает повода праздновать.

Всегда приятно видеть подобные эпизоды в исполнении игроков проигравшей команды.

Кто-то вполне обосновано может счесть это показухой. А мне хочется верить, что скитания вдали от «Лейкерс», выбравших Д’Анджело Расселла под 2-м номером на драфте-2015, убедили его, что вторыми шансами не разбрасываются.

«Когда я размышляю о прошлом, о начале моего пути в лиге, все это замыкается на одной фигуре – Кобе. Нужно было ценить каждое мгновение, проведенное с ним, каждую тренировку, каждое его наставление, но скажу честно, это не то, что я делал. Я был молод, импульсивен и еще не понимал значимость такого человека в моей жизни. Осознал важность Кобе и «Лейкерс» для себя, только когда покинул клуб. Только тогда я стал больше ценить то, что раньше воспринимал как данность. Сейчас, после смерти Кобе, ценные моменты общения с ним хранятся в моей памяти как бриллианты в сейфе. Поэтому сегодня, когда я получил второй шанс и снова оказался в «Лейкерс», я смотрю на эту арену, тренировочную базу, персонал и вижу его отражение буквально во всем», – признался после возвращения в «Лейкерс» Расселл в интервью ESPN.

Безусловно, красноречие Расселла и отработка бросков после неудачного матча против «Денвера» не означают тотального переформатирования игрока, но, по крайней мере, его поведение отличается от памятных эскапад времен стартового периода карьеры. Как это безудержное и беспричинное ликование.

Или памятное празднование, которое начало соответствовать действительности только с течением времени, после того как Расселл стал демонстрировать обстоятельную и хладнокровную игру на более-менее стабильной основе.

Откуда взялся этот жест и когда Рассел козырнул им в первый раз?

Мир узнал о том, что венозная система Д’Анджело Расселла под завязку набита льдом 1 марта 2016 года, когда новичок отгрузил «Бруклину» 39 очков. На тот момент это был самый результативный показатель для новичка в матчах регулярки со времени переезда «Лейкерс» в Лос-Анджелес. Если бы не бенефис Расселла, то это была бы рядовая сходка двух команд, чьи составы были сформированы ранней демо-версией ChatGPT.

«Лейкерс» (12-49) играли без травмированного Кобе, зато с грозным Роем Хиббертом в старте, чей сомнительный авторитет вроде как должен был вдохновить на подвиги молодых Расселла, Джулиуса Рэндла, Джордана Кларксона и Ларри Нэнса. Кроме них, на паркете мелькали Марселиньо Уэртас, Лу Уильямс и, конечно же, Свэгги Пи. Состав «Бруклина» (17-44) в свою очередь напоминал одну из абстракций, которые вольные художники продают в недрах подземного перехода перед Парком Культуры: все еще томящийся в заложниках Брук Лопес, Боян Богданович, Таддеус Янг, Шейн Ларкин и Сергей Карасев, еще до того как его изобразили выходящим из ночного клуба.

Придать значение всему происходящему на площадке могло только нечто экстраординарное. Этим нечто и стали 39 очков Рассела, который подкрепил свое выступление невиданным доселе жестом.

Как впоследствии оказалось, Расселл семафорил о своем хладнокровии, еще когда был школяром.

«Думаю, мне было лет 15, когда я первый раз отпраздновал попадание подобным образом. Есть кадры, на которых я делаю это в старших классах. Кажется, мы играли в рамках национального турнира и матч транслировался на ESPN. Я положил пару штрафных бросков и сделал это. Эта ментальность – хладнокровие, «лед в моих венах», так меня воспитал отец, когда я был еще совсем маленьким. Он всегда говорил: «Ты должен быть готов к важным моментам, представь, что у тебя в венах нет ничего кроме льда. У тебя не должно быть никаких чувств и сомнений. Твоя задача – выйти на площадку и выложиться изо всех сил», – рассказал Расселл в интервью GQ.

Приблатненная жестикуляция мгновенно ушла в народ. Одним из первых, укравших тренд, стал падкий на все новое и популярное Ник Янг. Он провозгласил о своем убийственном спокойствии после того, как забил панический бросок, ставший следствием перехвата у собственного партнера по команде.

Немного погодя, свои успехи аналогичным образом начали праздновать представители других спортивных дисциплин.

Аргентинский футболист Хоакин Корреа.

Ресивер НФЛ Оделл Бэкхэм-младший.

Возвращение Расселла в «Лейкерс» добавило еще большей популярности манере эффектного выпендрежа.

Например, стало известно, что эффект от празднования увеличивается, если проводить демонстрацию после решающего попадания перед скамейкой запасных команды-соперника.

Чтобы ледяная вода не застаивалась в венах, а жестикуляция получила вторую жизнь, Расселл с Леброном сочинили авторское рукопожатие. Как оказалось, не зря.

Жест Расселла стал фирменный для всех команды. И по ходу этого плей-офф, в котором «Лейкерс» все сильнее опровергают скептиков и все громче заявляют о чемпионских амбициях, оказался их главным коллективным празднованием.

Жест Рассела стал неотъемлемой частью его образа и получил новую жизнь и новый смысл в тиктоке

Расселл, мягко говоря, не самый популярный игрок в глобальных масштабах, но тем не менее узнаваемый. На просторах интернета можно встреть огромное количество мерча с его изображением, где так или иначе присутствует отсылка к знаменитому празднованию.

Будь то фигурка.

Или майка.

Но самое удивительное, пожалуй, то, что разнузданный жест утек в тикток, где приобрел абсолютно иное значение. Там он служит некоей декламацией признания и откровения.

Типичное видео такого типа состоит из двух частей. Один пользователь человек начинает с того, что рассказывает другому пользователю какую-нибудь личную историю. Затем сцена меняется на общий план, и оба участника видео кладут два пальца себе на руку.

Подразумевается, что один поделился чем-то очень личным и сокровенным, а второй искренне воспринял его признания.

Впоследствии смыслы начали плодиться как заряженные виагрой кролики, и пользователи соцсетей отказались от какой-либо жанровости и смысловых посылов в пользу определения «TikTok Arm Thing». Пара пальцев, касающихся руки, стали получать самые разные и чаще всего фривольные трактовки, на фоне которых оригинал стал выглядеть куда солиднее.

И в этом недоразумении есть свой сюжетный твист.

Ведь выходит, что жест Расселла, в каком-то смысле пережил череду метаморфоз и в своем исходном варианте теперь дополняет собственного повзрослевшего автора. В рамках разумного, конечно же. По крайней мере, сейчас Расселл не стремится показать свое хладнокровие после каждого точного броска. Как минимум, «Денвер» точно не дает ему поводов для этого.

Фото: Twitter/Timberwolves