19 комментариев

Да как так-то?

Помните сцену из «Места встречи…», в которой Глеб Жеглов вопреки усталости и подступающей к горлу тошноте перечисляет воровок на доверие? Одна фраза всегда звучала для меня как заклинание из «Warcraft», способное вызвать душу демона: «Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы – АНЯ».

Я к тому, что, узнав о Пегги Фулфорд, испытал примерно те же ощущения, даром что псевдонимов у нее никак не меньше, чем у гражданки Ефидоренко. Пегги Энн Фулфорд, она же Пегги Кинг, Пегги Уильямс, Пегги Берард, Пегги Симпсон, Пегги Риверс, Девон Берард, Девон Коул или, проще говоря, «Мама».

Из обилия имен именно последнее обращение в отношении Пегги использовали такие люди, как Деннис Родман, Трэвис Бест, Рашад Маккэнтс, Рикки Уильямс, Лекс Хиллиард и другие звезды спорта, которые доверяли в ее ведение суммы с шестью нулями.

О том, куда они испарялись и почему шесть нулей по мановению волшебной палочки превращались просто в ноль, они узнавали гораздо позже.

«Мама Пегги» выбирала не просто богатых спортсменов, а наиболее уязвимых

И это делает ее и без того малопривлекательную фигуру, еще более зловещей.

Хотя внешне все говорило об обратном. Когда в 2011-м наманекюренная Пегги Кинг пришла в редакцию кабельного канала BET подавать заявку на съемки пилотного выпуска собственного шоу «Peggy Show» продюсеры рассыпались в восторгах относительно тщательности ее подготовки.

В резюме Пегги был диплом об окончании колледжа Спелмана, ученая степень, полученная в Гарварде, финансовая отчетность о вкладах и наличии счетов в банках на Уолл-Стрит, юридическая документация, подтверждающая правомерность и законность ее компании King Management Group, а также список клиентов, среди которых значились баскетболисты Шон Мэрион, Деннис Родман, Джермейн О’Нил, футболисты Марвин Джонс и Рикки Уильямс, а еще оскароносный актер Кьюба Гудинг-младший. От обилия громких имен и подробных отчетов рябило в глазах настолько, что продюсерам даже не пришло в голову задаться элементарным вопросом: как ей удалось добиться всего этого за такой короткий срок, ведь еще совсем недавно никто не слышал ни о Пегги, ни о King Management Group.

Хотя, по правде говоря, винить их за это не стоит.

Ведь о Пегги Берард не слышали даже в ее родном Новом Орлеане. Опять же, как в «Месте встречи…», кто-то что-то видел, кто-то что-то знал, но вот так, чтобы по сути… ничего конкретного. Все, кто с ней сталкивался, отмечали ее привычку следить за собой, обходительность и порой даже чересчур навязчивое желание помочь в бытовых вопросах. Ее комсомольская готовность включаться в любой процесс жизнедеятельности более-менее состоятельного человека и стала первым шагом на пути к капитализации.

В 1999-м она познакомилась с игроком клуба НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» Рикки Уильямсом, когда тот нанял дизайнера для подготовки своего дома к съемкам в эпизоде шоу «По домам» для MTV. Пегги заявилась вместе с дизайнером и представилась юристом, в чьи обязанности входило заключение контракта между дизайнерским агентством и игроком. Сугубо формальностями дело не ограничилось, после съемок женщина связывалась с Уильямсом и его женой несколько раз, оставляла сообщения с благодарностями за сотрудничество, невзначай сталкивалась с ними на матчах и на улице.

«Я плохо ее знала, хотя дружила с Рикки, сколько себя помню. Я спрашивала его, кто эта женщина, но он не мог дать мне конкретного ответа. Говорил, что она помогает им обосноваться в Новом Орлеане, что много времени проводит с его женой – Кристин. Когда он сказал, что Пегги привезла ее и их первенца из больницы, я, честно говоря, была удивлена. Я тогда подумала: «Этот человек так близок к твоей семье, но ты даже не знаешь, чем она занимается». Может, я и должна была что-то сделать, но это ведь Рикки всегда был скрытным, застенчивыми и милым парнем, который все предпочитал держать в себе», – описала свои впечатления от Пегги лучшая подруга Уильямса Шантель Коэн.

Как оказалось позже, речь шла не просто об особенностях характера. По ходу карьеры у Уильямса диагностировали признаки социофобии и пограничное расстройство личности. Психологическое состояние игрока было крайне нестабильно, он стеснялся до такой степени, что избегал людей, легко впадал в депрессию, был подвержен резким перепадам настроения. Сеансы психологической помощи, курсы приема медицинских препаратов и регулярное употребление марихуаны стали неотъемлемой частью его расписания. Пиком обострения оказался 2006-й, когда Уильямса дисквалифицировали на целый сезон за нарушение наркотической программы НФЛ.

Где-то в это же время Пегги незаметно начала совмещать «юридическую практику» с профессией сиделки. Она часто появлялась в доме Уильямса, помогала с ребенком, готовила семейные ужины и вела себя как типичная добрая бабушка. Настолько добрая, что предложила Рикки вести его финансовые дела абсолютно бесплатно, руководствуясь сугубо заботой о благополучии его ребенка. Уильямс согласился и подмахнул бумажку, даже не взглянув, что там написано.

Искать самые цветистые определения для доверчивого бедолаги и его поступка можно долго и с усердием, но при этом не стоит забывать, что речь идет о человеке психически нестабильном и крайне уязвимом. То, что в случае с «Мамой» это не было простой случайностью, подтверждает мятежный склад характера ее следующего «клиента».

Пегги сопровождала Родмана на церемонии введения в Зал Славы, а ее сын сидел в одной ложе с Ким Чен Ыном

Спустя десятилетие после своей последней официальной игры Деннис Родман по-прежнему мог позволить себе куролесить так, как ему заблагорассудится.

Ведь именно за это ему и платили. За то, чтобы он продолжал быть Деннисом Родманом. Товарищеские матчи в Токио, диджейские сеты в Сен-Тропе, написание очередной скандальной книги, раздача автографов, участие в реалити-шоу Дональда Трампа – все это было лишь поводом для того, чтобы посмотреть на это пусть и слегка потасканное, но все такое же обаятельное и неповторимое чудо в перьях.

Люди любили и любят Денниса Родмана, а поскольку бескорыстной любви не бывает – меняются только расценки – то люди готовы платить за свои чувства. По словам персонального помощника Родмана Эй Джей Брайта, зарубежные поездки стоили более 100000 долларов, а мероприятия внутри страны с его участием обычно обходились в 30000 долларов.

На период конца 2010-го начала 2011 года Родман в среднем зарабатывал более 1 миллиона долларов в год.

Человек с такими доходами, чья борьба с персональными демонами стала неотъемлемой частью его культурного и спортивного облика, был лакомым кусочком для Пегги.

«Мама» и Деннис познакомились в 2009-м, во Флориде, конечно же, на вечеринке. Она была разговорчива, участлива, жонглировала именами и фамилиями общих знакомых, а Родман – просто беспечен. Этого Пегги Фулфорд хватило с лихвой.

На деньги, которые она получила от «бесплатного» оказания консультативных услуг Уильямсу, «Мама» обзавелась поместьем в Форт-Лодердейле, штат Флорида, домом в Джорджии, квартирой в Майами и апартаментами в Башне Трампа, в Нью-Йорке. На сдачу она собрала презентабельный автопарк, в котором помимо четырех «Мерседесов», трех «Рейндж Роверов» имелись «Порше» и «Роллс-Ройс Фантом». У нее была не просто красивая легенда о Гарварде и Уолл-Стрит, а все визуальные атрибуты преуспевающей персоны.

Пегги достигла такого уровня, что уже не ей нужно было набиваться в гости к звездам, а они сами приходили к ней.

«Деннис рассказывал мне, как чуть было не подрался с мужем Пегги. Он был слегка не в себе после бурной ночи, пришел под утро и сразу же стал готовить завтрак. Он знал комбинации для всех кодовых замков – настолько доверительные у них были отношения – поэтому никто не услышал, как Деннис кухарит. И вот когда супруг Пегги зашел на кухню, то Деннис принял его за грабителя и стал фехтовать лопаткой для блинов. Ситуацию удалось разрешить, только когда Пегги прибежала на шум. В итоге все закончилось совместным завтраком с жареным беконом, яичницей и блинами с фирменным соусом от Денниса. Он смешивает кленовый сироп с коньяком», – рассказывал Эй Джей Брайт.

За пару лет отношения Родмана и Фулфорд из доверительных превратились почти в семейные. На церемонию введения Денниса в Зал славы баскетбола Пегги приволокла два чемодана вещей от «Луи Виттон». На дорожке она блистала рядом с Родманом в серебряном платье с позументами, в то время как реакция на никому не известную даму была в диапазоне от «Кто это?» до «Это новая зазноба Денниса?».

Речь «Червяка» была такой же, как и он сам – искренней, сбивчивой, богатой на эмоции, экстравагантной.

«Пегги Кинг, Элкин Кинг – эти ребята, они моя семья – они заботятся обо мне в эти дни», – так лихо Деннис присовокупил фамилии шельмецов к именам своей мамы Ширли Родман и великих тренеров Чака Дэйли и Фила Джексона.

В 2013-м семейство Кинг (можете подставить любую из перечисленных выше фейковых фамилий) вышло на международный уровень. Пока Деннис примерял на себя роль глобального миротворца в Северной Корее, рядом с ним отирался старший сын Пегги – Элкин. Все верно, никому неизвестный аферюга смотрел баскетбольный матч, сидя в одной ложе с Родманом и тем самым мужчиной со странной прической, который постоянно испытывает самонаводящиеся ракеты и терпение президентов США, Японии и Южной Кореи. Но и на этом 15 минут славы Элкина не закончились. Северокорейские журналисты долго задавались вопросом, кто этот смуглый парень, и что он себе позволяет, когда так агрессивно поедает курицу напротив Ким Чен Ына во время званого ужина.

Все это было бы до абсурда смешно, если бы параллельно деньги Денниса не струились на счета Пегги.

Отношения с «Мамой» были настолько близкими, что Родман поначалу не реагировал даже на явные намеки. Сперва у Родмана за неуплату отключили свет в квартире во Флориде, которую ему помогла найти Пегги. Затем оказалось, что просрочены выплаты по полису страхования жизни на 5 миллионов долларов. Деннис обращался с этим вопросами к «Маме», как к человеку, заведующему его финансами, но вместо конкретных ответов получал обвинения в невнимательности и нелепых расходах.

«Она говорила: «Деннис, как я могу дать тебе доступ к карте, понимая, что завтра на ней ничего не останется. Ты же знаешь, что иногда не можешь довериться сам себе. Позволь «Маме» позаботиться о тебе. Все это для твоего же блага». Деннис начинал что-то подозревать, но не хотел портить отношения. Все знают, кто такой Деннис Родман, какое у него было детство и через что ему пришло пройти. Он всю свою жизнь искал внимания и в какой-то момент поверил, что Пегги станет ему если не матерью, то человеком, которому он сможет довериться. Это был травмирующий опыт. На него было больно смотреть», – вспоминал Эй Джей Брайт.

Но то, что Родман нехотя пытался отсрочить, все же произошло. Деннису прислали повестку, в которой приставы Оридж Каунти, штат Калифорния, угрожали ему обвинением в неуважении к решению суда после того, как он на протяжении четырех месяцев не платил алименты своей первой жене. Родману надлежало явиться и объяснить статьи своих доходов и расходов. В процессе рассмотрения кредитной истории внимание Родмана и адвокатов привлекли регулярные и крупные траты в салоне женского нижнего белья Victoria’s Secret. Позже той же ночью уставший и расстроенный Деннис подошел к Брайту и сказал: «Мужик, знаю, по мне, может быть, этого и не скажешь, но я никогда не был в Victoria’s Secret».

«Мама» вела себя очень плохо

Параллельно подноготную Пегги начали вычислять и в семействе Уильямс. После сообщения о налоговой задолженности в 375000 долларов супруга Рикки Кристин Барнс попросила друга, учившегося в Гарварде, поискать фамилию Фулфорд в базе данных выпускников школы. После того как ее там не оказалось, мираж по имени Пегги Фулфорд начал стремительно растворяться в воздухе.

Кристин позвонила в налоговую службу, делом моментально заинтересовалось ФБР, и очень скоро стало известно, что Пегги действительно училась в колледже Спелмана, но бросила его после того, как забеременела. Все, что касалось Гарварда, Уолл-Стрит и прочего, естественно, оказалось ложью.

В отношении «Мамы» тут же было заведено дело, в ходе которого выяснилось, что большая часть денег, заработанных Уильямсом в НФЛ в период с 2008-го по 2012-й год, испарилась.

Схема Пегги была столь же простой, сколь и наглой. Она втиралась в доверие, предлагала управлять финансами жертвы без комиссии и зарплаты, после чего открывала на имя клиента два банковских счета. Один был совместным счетом для расходов. Другой, якобы предназначенный для инвестиций, по сути, становился ее личным, благодаря доверенности, которую она оформляла при помощи своих предполагаемых юридических полномочий. Чтобы отвести подозрения, Пегги постоянно переводила деньги между счетами, одновременно используя их для оплаты мелких нужд клиентов и своего роскошного образа жизни, помогавшего ей охотиться на новых жертв.

В ходе расследования было обнаружено порядка 85 с лишним банковских счетов, открытых Пегги либо от ее лица, либо под фальшивым именем. Чтобы вызвать доверие у банков, многие аккаунты были зарегистрированы на корпорации, в названии которых использовались имена ее известных жертв. Деннис Родман рыдал, узнав о существовании «левых» Dennis Rodman Group LLC, Dennis Rodman Group & Associates LLC и Dennis Rodman Inc., через которые «Мама» отмывала его собственные деньги.

В итоге было доказано, что в ходе незаконных банковских махинаций за авторством «Мамы» Рикки Уильямс лишился 3,01 миллиона долларов, Деннис Родман – 1,24 миллиона долларов, Трэвис Бест – 1,4 миллиона долларов, Рашад Маккэнтс – 200 000 долларов, Лекс Хиллиард – 132 000.

Исчезновение этих денег было официально подтверждено, но в среднем «финансовая доходность» «Мамы» была оценена в сумму от 8 до 10 миллионов. Процесс, как и конечный срок наказания, грозили затянуться надолго, поэтому Пегги признала вину в нескольких из десяти предъявленных ей обвинений.

За растрату, отмывание денег и транспортировку нелегально присвоенных средств она была приговорена к 10 годам лишения свободы с выплатой компенсации своим жертвам в размере 5,8 миллиона.

Срок ее заключения истекает в 2027-м году.

После завершения дела Родман сказал, что потерял веру в человечество.

«Люди обращались со мной как с мусором, когда я был забитым, прыщавым пареньком. Когда я стал самим собой и достиг того, чего достиг, они стали восхищаться, а потом стали рвать меня на куски, как голодные собаки. Я не из тех, кто отчаивается и сдается, но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что я никогда не смогу примириться с этим обществом. Никто не будет любить меня просто так. И это очень печально», – заключил Деннис.

Рикки Уильямс отнесся к ситуации философски.

«Я просто понял, что мне необходимо научиться жить без тех денег, которые футбол дал мне. Того Рикки больше нет, я не хочу жить за счет прошлой славы и доходов от дела, с которым давно покончил. Думаю, это карма. Мне нужно больше уделять внимания ментальной стороне и своему духовному здоровью. Эта женщина выбрала свой путь, и посмотрите, куда он ее привел. Я не хочу думать о ней и помнить о совершенных ошибках. Я оставлю это позади», – оптимистично заверил Уильямс.

Сейчас Рикки – дипломированный массажист, веган, активный популяризатор лечебной марихуаны и любитель безалкогольного эля. Проще говоря, полная противоположность Денниса Родмана, который все так же остается собой.

С одной лишь оговоркой.

Родман признается, что слово «Мама» практически убрал из своего лексикона.

«Я могу назвать «Сладкой мамочкой» какую-нибудь девушку из стрип-клуба, но «Мама» – нет. Это слишком значимое слово, чтобы им разбрасываться», – сказал Деннис.

Фото: Gettyimages.ru/Laura Cavanaugh, Jim Rogash, Elsa, Ronald Martinez