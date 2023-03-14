Секрет прост: целенаправленная работа и папины советы.

Разговоры о необходимости ввести в НБА четырехочковые броски время от времени появляются в топиках новостей. В зависимости от повестки это обсуждается либо с явной иронией, либо с революционной решительностью.

И то и другое, в общем-то, лишь очередной повод для беспричинного нытья. Однако, если бы необходимость подобного рода нововведения стала критически остро, то защитник «Бакс» Дрю Холидэй наверняка сумел бы провести грамотную презентацию продукта под названием «Four for More» или что-нибудь такое. Для этого ему всего лишь пришлось бы показать нарезку собственных бросков из-за щита.

Сейчас постоянство, с которым Холидэй попадает такие броски, заставляет задуматься об очередном витке эволюции НБА (как это было в случае со сверхдальними бросками, которые до появления Стефа Карри считались чем-то исключительным). А были времена, когда такие броски попросту не засчитывали.

Существуют разные правила относительно бросков из-за плоскости щита. Одно из них стало причиной отмены легендарного броска Лэрри Берда

Согласно правилам NCAA, «мяч считается ушедшим в аут, если какая-либо часть мяча пересекает конструкцию щита под любым углом и в любом направлении». Это значит, что любой бросок, совершаемый из-за плоскости щита, не будет засчитан и автоматически отнесен к потере.

В международных матчах, проводимых под эгидой ФИБА, игрок может атаковать из-за плоскости щита, но его попадание будет не засчитано в случае, если мяч заденет часть конструкции или грань щита. Если мяч точно попадет в кольцо, то такой бросок считается правомерным.

В НБА на этот счет нет никаких предрассудков. Просто гляньте, что вытворил Джоди Микс.

Но так было не всегда. Например, один из самых знаковых бросков из-за щита за авторством Лэрри Берда даже не был засчитан.

На следующий день в газете «Boston Globe» сослались на то, что самый невероятный бросок в XX веке не был учтен в протоколе потому, что Берд заступил на лицевую линию и формально оказался в ауте. Но есть мнение, что мяч был бы не засчитан даже в том случае, если бы Лэрри не вывалился в аут.

Вот как объяснил отмену попадания Берда экс-вице президент оперативного штаба судей Джо Борджиа на примере похожего броска Рэджона Рондо в 2009 году.

«Представьте себе плоскость щита как проекцию экрана или «туннель», уходящий назад. Именно назад, это важно. Если мяч пересекает эту проекцию, это нарушение. Если вы посмотрите на бросок Рондо, то увидите, что траектория броска прошла вверх и над конструкцией щита. Мяч не пересек проекцию или, как мы его называем, «туннель».

Согласно старому правилу, мяч, перелетающий через конструкцию щита (в любом направлении), считался нарушением. А теперь представьте «туннель», уходящий вверх, до самой крыши, по такому принципу было сформулировано старое правило. Поэтому, когда мяч отскакивал от кольца и попадал в какую-либо часть воображаемого «туннеля» или грани щита, это считалось нарушением. Из-за этой формулировки у нас было огромное количество остановок в игре. Поэтому мы изменили правило, согласно которому мяч не может пересекать только ту часть «туннеля», которая находится позади конструкции щита», – пояснил разницу Борджиа.

Новые правила позволили игрокам раскрепоститься, а заодно придали осмысленности достижению Бена Энтони. 18 ноября 2012 года американец установил рекорд Гиннеса, попав 22 раза из-за плоскости щита в течение одной минуты. В 2020-м его достижение перекрыл соотечественник Энтони Миракола. Он за те же 60 секунд попал 34 раза.

Игроки НБА забивали из-за щита и раньше, но, похоже, никто не делал это так, как Дрю Холидэй

Из всего вышеозначенного ясно: броски из-за щита не бином Ньютона. Уверен, каждый из вас видел парочку-другую трюков из этой нарезки.

Но в большинстве случаев эти попадания были очередным доказательством того, что чудеса в НБА случаются. Даже если эти чудеса не всегда засчитывали (как в случае с Бердом). И только Дрю Холидэй поставил подобные экзерсисы на поток и, подобно опытному престидижитатору, относится к ним как к чему-то само собой разумеющемуся.

«Честно говоря, не знаю, просто мне комфортно оттуда бросать, поэтому я и продолжаю это делать. Броски из подобных положений хороши тем, что у тебя есть пространство для атаки, защитники не идут за тобой в лицевую. Тем более, если ты движешься от кольца. Главное – сохранять баланс между положением тела, высокой траекторией броска и мягким релизом», – маскирует свои умения за общими фразами Холидэй.

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер говорит примерно о том же самом, но добавляет еще несколько важных деталей.

«Он великолепный атлет. Дрю обладает мощью и очень редким чувством равновесия, которое использует с умом. Он не выставляет свои сильные стороны на показ. Зато, когда он это делает, то непременно возникает «вау-эффект». И этот его бросок, необходимо особенное чувство ритма, чтобы реализовывать такие броски на постоянной основе», – отзывается о необычной манере игры Холидэя Буденхольцер.

Слова, слова. Такие броски вообще тренируются или это чисто импровизация?

В действительности это сочетание одного с другим. То, что степбэк (или бросок с отступом, если вы так ратуете за чистоту русского языка) является излюбленной атакующей опцией Холидэя – секрет Полишинеля.

Об этом говорят и его партнеры по команде.

«О, у него куча вариаций степбэка. Например, когда он практически на полной скорости уходит на одну из сторон, затем резко сбавляет темп, делает шаг в сторону и совершает бросок. Расстояние по большому счету не имеет значения. Главное – поймать защитника на этой паузе. Удивительно, насколько он собран и держит под контролем практически каждое свое движение. Именно это чувство контроля и делает эти броски такими легкими для него», – уверяет Грейсон Аллен.

Со слов Буденхольцера и Аллена получается, что главными составляющими патентованных бросков Холидэя являются атлетизм, чувство баланса и создание пространства. О том, что Дрю в своих индивидуальных тренировках делает акцент именно на этих компонентах, не скрывает ни он сам, ни всевидящий ютуб.

Вот, например, как Холидэй воспитывает в себе то самое чувство баланса с помощью упражнений, ориентированных на бросок с одной ноги, из угла.

Или комбинирует различные варианты степбэков при помощи тумбы.

Все для того, чтобы не просто довести конкретно этот прием до автоматизма, а чтобы сделать его универсальным оружием, с помощью которого он сможет поражать кольцо с любых дистанций и из любых положений. Включая пространство за плоскостью щита.

Все так или иначе начинается с работы, при этом сам игрок не отрицает обязательное наличие еще одного важного ингредиента.

«Мне кажется, что эта привычка у меня с детства. Мой отец всегда говорил о важности трюковых бросков и бросков из-за щита. Я лишь прислушивался к его словам», – вспоминает Холидэй.

Необходимость превращения тяжелого и рутинного процесса в игру – это то, что порой часто остается недооцененным.

Персональный тренер Холидэя Майк Джи понимает это и старается из каждой тренировки сделать очередной квест.

«Эти парни из НБА платят мне приличные деньги, и когда они это делают, то рассчитывают на нечто большее, чем памятка с количеством сетов на пресс. Им нужны азарт, игра, ощущение соперничества, но в то же время нагрузки и упражнения, которые способствовали бы их прогрессу. Моя задача – создать такие препятствия и упражнения, которые бы им захотелось преодолеть и выполнить. Процесс должен быть трудным, утомительным, но не рутинным», – очерчивает свои задачи тренер Холидэя.

Один из таких примеров – комбинация пляжного американского футбола, челночного бега и бросков с дальней дистанции.

Что касается трикшотов, то тут невозможно обойти стороной классиков. В частности, Рашида Уоллеса, который попадал, например, такие броски.

Шиди не только рассказывал, но и показывал обязательную часть своего тренировочного процесса. Так что реплика комментаторов «He practices those» (Он тренирует такие) не ради красного словца.

Что-то из этого сейчас выглядит менее впечатляюще, чем лет 20 назад. Но трюкачества на тренировках и на предматчевых разминках являются неотъемлемой частью подготовки к игре. Взять, к примеру, Стефа Карри или Луку Дончича.

Разница между ними и Холидэем не только в звездном статусе, но и в том, что Дрю не светит свои трикшоты для шортсов в соцсетях, а делает их неотъемлемой частью своей игры. И любые два очка, заработанные таким нестандартным манером в любом матче плей-офф, могут оказаться ценнее пары лишних подписчиков в инсте.

Фото: Gettyimages.ru/Todd Kirkland / Stringer, Dustin Satloff / Stringer