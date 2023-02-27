Стеф Карри уже подписался. А ты?

Мы любим НБА, а НБА любит такие истории. Прежде всего, потому, что они полностью соответствуют курсу лиги, а главное – за них не нужно платить. Можно торжественно вещать о расширении НБА на Черном континенте, организовывать там тренировочные лагеря, привозить Хакима Оладжувона и Дикембе Мутомбо для раздачи автографов и сувенирки. А после подчищать в сети комментарии о том, что участие в таких тренировочных лагерях стоит непомерных денег, и вообще все это очередные козни белых дьяволов, желающих нажиться на бедном населении Африки.

И вот тут должна всплывать вставка с мужчиной простецкой наружности, который провозглашает, что «дешевле и лучше», когда у вас в загашнике имеется пример вроде Нкуэйна Кеннеди. У того 1,5 миллиона подписчиков в тиктоке и 545 тысяч в той самой соцсети, для работы которой в Камеруне не нужен VPN. Все эти цифры – без протектората НБА, зато на голом энтузиазме и запредельной мотивации.

Что за Кеннеди и как он связан с баскетболом?

Спокойно. Всего лишь очередной однофамилец. С 35-м президентом США Нкуэйна Кеннеди роднит разве что кипучая деятельность, которая выражается в восторгах и повышенном внимании общественности да неспокойная политическая обстановка. Последние пять лет англоязычные части Камеруна – родной страны Кеннеди – являются территорией активных бунтов против франкоязычного правительства. Боевые действия проходят в том числе и неподалеку от родного города Кеннеди Баменда, а рядом с площадкой, где он тренируется, находится военная база.

Нкуэйн Кеннеди, конечно же, никакой не баскетболист. В первую очередь он символ упорства и веры в свою мечту, реальное воплощение которой начинается за многие тысячи километров от места, где он живет. Тем не менее, Кеннеди не витает в облаках, грезам он предпочитает упорный труд, который – он верит – каждый день приближает его к НБА.

«С первого дня, как я увидел матчи НБА, то понял, что моя мечта – играть в этой лиге. Команда, за которую я хотел бы выступать, – «Лос-Анджелес Лейкерс». Из-за Леброна Джеймса. Он меня вдохновляет. Я хочу перенять его менталитет прежде, чем он закончит карьеру. Хочу стать одним из тех, кому достанется эта маленькая частичка того, что делает его таким великим», – озвучивает свою цель жизни Кеннеди.

Каждый день Нкуэйна начинается около 7 утра. После работы по хозяйству и помощи родителям он направляется на грунтовую площадку в 25 минутах ходьбы от дома. Там он тренируется три-четыре часа в день, а процесс занятий записывает на старенький телефон. Часто он просит сделать то же самое случайных прохожих, чтобы у него была возможность оценить свою тренировку с нескольких углов. Местная детвора выступает в качестве спарринг-партнеров: они создают ему препятствия при челночном беге, пытаются выбить мяч палками, когда Нкуэйн отрабатывает дриблинг. Зачастую все они резко припадают к земле, когда вдали раздаются отрывистые автоматные очереди. Это тоже попадает на видео тренировок, которые Кеннеди тщательно просматривает каждый вечер, после чего подробно фиксирует все детали в общей тетради.

Помимо игровых тренировок, в расписании Нкуэйна полтора часа силовых упражнений в самодельном тренажерном зале: ржавая штанга, работа с утяжелителями, роль которых выполняют бутылки с водой, привязанные к ногам, большие медицинские мячи, сделанные из различного тряпья. В конце дня – ужин, ответы на личные сообщения и работа над ошибками: анализ тренировок, пометки, составление плана на следующий день.

У Кеннеди нет одного тренера, и вместе с тем на него бесплатно работает лучший тренерский штаб, который себе только можно представить.

«Моя цель не в том, чтобы точь-в-точь правильно скопировать движение. Я хочу понять, что за работу проделал игрок, чтобы достичь элитного уровня. Поэтому я смотрю на тренеров НБА или ФИБА, которые работали с этим игроком, и стараюсь понемногу следить за каждым из них через соцсети. Наблюдаю за тренерами и игроками, стараясь взять от каждого самое лучшее. Например, Джа Морэнт восхищает меня своим атлетизмом. Уэстбрук – скоростью. Кайри Ирвинг – фантастическим дриблингом. Стеф Карри – бросковой техникой. Леброн Джеймс – игровым интеллектом. Крис Пол – навыками управления игрой», – рассказывает о своей методе Кеннеди.

Круто, но на что он вообще надеется?

Точно не на чудо. Тем более, что настойчивость и упрямство Кеннеди дают всходы. Среди многочисленных подписчиков его соцсетей не просто любители баскетбольной экзотики.

В числе тех, кто следит за тренировками камерунца, например, Джонни «Dribble2Much» Стэфин, персональный тренер Криса Пола во всем, что касается обращения с мячом и дриблинга. Он не понаслышке знает, каково это – продираться к мечте через скепсис и сомнения.

Стэфин играл на профессиональном уровне только в Мексике, но после стрессового перелома ноги о профессиональной карьере пришлось забыть. Джонни не отчаялся и не оставил занятия. Он тренировался индивидуально, учил дриблингу ребят, приходивших в зал. Те начали снимать его курсы и комплексы упражнений на телефон, записи попали в интернет – завирусились, а дальше Стэфину только и оставалось, что завести собственный аккаунт и разработать программу handlelife.com. Так на него вышли Энтони Дэвис, Кевин Дюрэнт, Демар Дерозан, Крис Пол и многие другие.

«Самое главное – не делать ничего вполсилы. Никаких понемногу-помаленьку, с понедельника возьмусь и прочего. Ты должен вступить на свой путь обеими ногами. Посвятить себя достижению цели полностью. Тогда у вас просто не останется времени на раздумья и размышления в духе «получится у меня или нет». Не поверите, но в конечном итоге вы даже не заметите, как скоро ваши желания начнут претворяться в жизнь», – утверждает Стэфин.

Среди подписчиков Кеннеди не только особы, близкие к НБА, но и непосредственно главные действующие лица лиги.

«Однажды я проверял оповещения о новых подписчиках и обратил внимание на одну фамилию. Первая мысль – пранк какой-то. Мне пришлось перепроверить несколько раз, прежде чем я понял, что на меня подписался Стеф Карри. Сюжет для фантастики», – признается Кеннеди.

Такая реакция не удивительна. Стэф не из числа тех знаменитостей, которые подписываются на все что попало. Для понимания, на самого Карри подписано 49,8 миллиона, в то время как число аккаунтов, за которыми следит Стэф едва перевалило за тысячу (1050). Можно было бы занести этот эпизод в реестр чудес или счесть этот шаг Стефа желанием слегка подбодрить Кеннеди, а заодно слупить очередную партию бонусов за имидж «образца для подражания». Но, на самом деле, все прозаичнее.

Тот самый Джонни Стэфин работал индивидуально с братом Стефа – Сетом, так что велика вероятность, что он рассказал ему про парня из Камеруна, а Сет, в свою очередь, поведал о нем Стефу. Так что настырного Нкуэйна в НБА уже знают и в случае чего легко могут привлечь к какой-нибудь активности, а там и до краткосрочного контракта недалеко. Никто не говорит даже о недельном контракте, но элементарно позволить провести ему на площадке несколько минут в матче НБА, устроить тур по тренировочной базе одного из клубов, а затем засветить все это в соцсетях – разве это не та самая история, которые так любит экранизировать Голливуд?

А пока дело не дошло до бронирования билетов в Калифорнию, Кеннеди по-прежнему в Баменде, продолжает работать над собой и с явной осторожностью относится к имеющейся популярности в сети.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Cтараюсь не афишировать это. Прежде всего потому, что они бы не одобрили идею с НБА. В Камеруне родители хотят, чтобы их дети ходили в школу, хорошо учились, а потом стали врачами, учителями или инженерами. Я понимаю их. Профессии вроде учителя более понятны, будущее учителя более-менее ясно. В случае с баскетболом ситуация гораздо более неопределенная, потому что к нам сюда не ездят скауты. Может статься, что у тебя даже не будет шанса показать себя. Поэтому пока я сфокусирован на небольших шагах и не думаю о каких-то промежуточных результатах», – трезво рассуждает Кеннеди.

Под небольшими шагами Нкуэйн в первую очередь подразумевает наличие тренера.

«Да, это логичное и очевидное решение. Все, что я делал до этого, было сугубо моей инициативой. Но ни один баскетболист не добился успеха, работая подобным образом. Лучшие игроки всегда ищут тренеров. И это то, чем я намерен заняться в ближайшее время», – анонсируют свои планы на будущее Нкуэйн.

Ну, допустим. А что, если у Нкуэйна так ничего и не выйдет?

Кеннеди не занимается инфоцыганством и даже не популяризирует баскетбол, его подход может быть не так оригинален, но честен.

«Что касается лично меня, то я даже не рассматриваю свою деятельность в контексте «а что, если», больше полагаюсь на «когда». Когда мне позвонят из Европы или откуда-то еще, я просто должен быть готов к вызову в любой день. Об этом я думаю на каждой тренировке. Что будет, если никто не позвонит и все это было зря? Зря точно не будет. Поймите, я не преследую цель, чтобы какой-нибудь паренек, увидев мои видео, тут же воспылал любовью к баскетболу. Нет.

Важно, чтобы они увидели мое желание работать, постоянство, с которым я тренируюсь. Я хочу, чтобы они обратили на это внимание и впоследствии использовали те же качества для достижения своей мечты. Абсолютно каждый из них. Я всего лишь 21-летний парень из Африки, и если кто-то посмотрит мои видео, оценит страсть, с которой я тренируюсь, и будет использовать ее в качестве примера или мотивации, значит, я на правильном пути», – трактует свои истинные цели Кеннеди.

Звучит вроде бы пафосно, и можно было бы упрекнуть камерунца в желании набить себе цену, но то, как он относится к собственной медийности и упорствует на тренировках, напрочь отбивает желание иронизировать о благих намерениях Кеннеди.

Фото: instagram.com/nkwain_kennedy_lamiress