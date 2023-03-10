8 комментариев

Ловкость рук и статистическое мошенничество.

Текущее положение дел «Далласа» (5-е место на Западе при балансе 34-32 и 6 поражений в последних 11 матчах) указывает на то, что «Мэвс» рановато называть однозначным выгодоприобретателем обмена Кайри Ирвинга. С момента появления бесноватого разыгрывающего в команде техасцы в пяти победных матчах лишь раз выиграли с разницей более 10 очков: «Мэверикс» сорвали зло на принципиальных соперниках из «Сан-Антонио» (14-е место на Западе, при балансе 16-49), победив с отрывом в «+26».

В остальных случаях преимущество «Далласа» не переваливало за «+8», и для тренерского штаба во главе с Джейсоном Киддом это довольно тревожные новости.

Во-первых, потому что у команды не так много времени для того, чтобы эффективно интегрировать Ирвинга в схемы: в регулярке осталось сыграть всего 17 матчей, а в плей-офф цена любой ошибки будет в разы выше. Особенно, если «Мэвс» будут стабильно доводить дело до напряженных концовок.

И, во-вторых, пока что у Ирвинга, при всем его старании не всегда получается оправдывать одну из главных целей его обмена – маскировку тотальной хандры, обуревающей Луку Дончича в решающие моменты матча.

Какая хандра? Дончич же славится решающими попаданиями

С одной стороны, руками словенца реализованы едва ли не самые запоминающиеся мячи последних лет.

Кроме того, Дончич по-прежнему в топ-3 среди игроков, наиболее активно проявляющих себя в последние пять минут четвертой четверти при разнице в 5 или менее очков. Нужно понимать, в этом ему помогает то, что «Даллас» чаще остальных клубов входит в напряженные заключительные пятиминутки: у них 178 минут в клатче (и целых 43 матча, больше в лиге только у «Хит» – 196 минут и 47 матчей).

Вот только делает ли это его тащером?

Смотря, что под этим подразумевать. Если человека, который в среднем забивает по 33 очка, делает 8,7 подбора и отдает 8 передач, то – да. Если человека, который в последние пять минут из режима ожидания переходит в стадию берсеркера, и начинает нашпиговывать чужое кольцо бросками, то вряд ли.

В этом году у Дончича заметно явное проседание при приближении решающей четвертой четверти: 59% eFG в первой половине, 55% – в третьей четверти, 52% - в заключительной двенадцатиминутке .

В клатче – все еще немного скромнее.

По соотношению количества бросков с игры в клатче и их реализации словенец занимает третье место: на 90 бросков приходится 41 попадание (45,6% реализации) .

На первое место можно даже не озираться, там владычествует главный претендент на титул имени Джерри Уэста – Де’Аарон Фокс. Разыгрывающий «Кингс», на сегодняшний день реализовал 63 броска из 114 попыток (55,3% точности) в клатче. Это при том, что он сыграл на четыре матча меньше, чем Дончич, и на два меньше, чем почетный обладатель второго места Джейлен Брансон, который реализовал 44 броска из 87 (50,6% точности). По количеству попыток игрок «Никс» уступает Дончичу (87 против 90), но Луке и тут не светит вскочить на второе место. Одинаковое количество попыток (90), но при меньшем количестве матчей (31 против 32) у Донована Митчелла. К тому же игрок «Кливленда» куда инициативнее Дончича и даже Фокса в моментах, когда дело касается классического восприятия понятия «клатч».

Если же брать просто среднестатистическую эффективность, то тут еще больше людей, которые смотрятся понадежнее словенца. У Дончича – 45,6% с игры, 3,7 очка на 2,6 попытки и 0,8 передачи . У Била – 61% с игры, 4,4 очка на 2,6 попытки и 0,4 передачи. У Зайона – 55,3% с игры, 4,1 очка на 2,9 попытки и 0,7 передачи. У Эмбиида – 50% с игры, 3,8 очка на 2,1 попытки и 0,4 передачи. У Йокича – 54,3% с игры, 3,6 очка на 1,8 попытки и 1 передачу.

Что первое приходит на ум, когда встает вопрос о том, чтобы зарешать матч? Кому как, а мне – человек, который хладнокровно вонзает треху и машет соперникам ручкой на прощание. В решающие отрезки у Митчелла 11 трехочковых из 35 (31,4% реализации), у Фокса – 5 из 17 (29,4% реализации), у Дончича – обескураживающие 7 из 32 (21,9% реализации). Лука занимает седьмое место в лиге по количеству трехочковых попыток в клатче, и это повод взгрустнуть. По соотношению количества попыток и их реализации первым, кто показывает результаты хуже словенца, является Леброн: «Король» Лос-Анджелеса гнездится на 16-й строчке с показателями 6 из 28 (21,4% реализации).

Может быть, Дончич из числа тех игроков, которые предпочитают действовать более надежно и сводят решение всех вопросов к реализации штрафных? Да как-то тоже не похоже. Дончич – шестой по количеству штрафных в клатче (47 попыток) и девятый в плане реализации (36 из 47, 76% точности). Здесь соотношение количество попыток/реализация еще хуже. Показатели Дончича были бы самыми чахлыми в топ-20, если бы не Яннис на 19-м месте, и его 26 попаданий из 36 попыток (72,2% реализации).

Есть еще статистика клатча с сайта inpredictable.com, который разделяет броски, имеющие повышенное влияние на исход матча, и броски, имеющие решающие влияние на исход матча. Согласно ей, Дончич вполне неплохо смотрится в первой категории: у него – 54,3% при среднем показателе по лиге 45,9% (у Фокса – 59,3%, у Дерозана – 46,7%, у Митчелла – 59,8%, у Брансона – 56,5%, у Леброна – 50,4%, у Эдвардса -53,6%). А вот во второй – печально: у него – 35% при среднем показателе по лиге 37,5 (у Фокса – 50%, у Дерозана – 44,4%, у Митчелла – 32,4%, у Брансона – 44,4%, у Леброна – 31,6%, у Эдвардса – 42,9%). У Дончича тут вообще самый большой перепад между «нормальной эффективностью» и «ключевыми попаданиями» – 57,1% против 35,%. Даже у тех, кто находится примерно на уровне с ним по невезению в клатче, снижение показателей не столь ощутимо: хуже только у Леброна – 55,9% против 31,6% .

Чуть лучше обстоит дело в оставшихся категориях. Дончич занимает второе место по количеству подборов (48) – больше него в клатче собирает только Джулиус Рэндл (52) – и самую малость не поспевает за Тайризом Халибертоном в организации атак. На счету главного стратега «Индианы» 28 результативных передач, против 27 у Дончича. Правда, даже такое условное отставание словенец усугубляет за счет своей беспечности: на 4 оплошности Халибертона у Луки имеется аж 13 потерь. При том стоит учитывать, что словенец идет на третьем месте по количеству игровых минут в клатче (154,6). Его обходят только Джулиус Рэндл (169) и Бэм Адебайо (158,9). Более того, центровой «Хит» обходит Луку не только по количеству времени, но и эффективности. И вот это уже довольно депрессивный знак для фанатов «Далласа». В рейтинге «+/-» Лука умиротворенно чилит на восемнадцатой строчке с показателем равным 43 пунктам. Куда эффективнее словенца в клатче действуют не только признанные звезды типа Йокича, Эмбиида, Тэйтума и Хардена, но и граждане вроде Руи Хатимуры и Тайлера Хирро.

Сайт inpredictable.com предлагает коэффициент влияния на игру в клатче, и, по их расчетам, Дончич располагается на 9-й позиции во многом как раз за счет преимущества на подборе и передачам. А вот снайперские качества его оцениваются как средние.

Универсализм Дончича, без сомнения, одно из сильнейших его орудий, но все эти цифры говорят о том, что Лука не тот человек, который не всегда может вытягивать игры в моменты, когда на табло остаются считанные секунды. Как уже было сказано, «Даллас» провел в клатче больше всех матчей, за исключением «Хит», но соотношение побед и поражений в них составляет 23 к 20, а по нетрейтингу у «Мэверикс» – минимальные 0,2 в плюсе, благодаря чему они располагаются в середине таблицы. Хуже из приличных команд в клатче смотрятся только «Голден Стэйт» («-3,8»), «Никс» («-5,7») и «Мемфис» («-21,5») . Причем интересно, что у самого Дончича соотношение примерно такое же: его присутствие мало что меняет – 19-15.

Именно для предотвращения подобных ситуаций и был выменян Кайри.

Ирвинг не панацея, но профилактическое средство

Кайри выписали в «Даллас» не только для того, чтобы бороться вот с этим.

И искоренять подобные проявления словенской хиромантии.

А также избегать заявлений в духе.

«Да, это мой косяк. Я должен был вернуть мяч Кайри. Я все еще учусь многим аспектам игры, но, конечно же, я должен был вернуть мяч ему. Он был горяч на том отрезке».

Тем более, как показывает наисовременнейшая история, Ирвинг не является гарантией положительного исхода матча ни в случаях, когда он дирижирует решающей атакой.

Ни когда ему необходимо реализовать тот самый решающий бросок.

Ирвинг в «Далласе», чтобы, в принципе, не допускать концовок, в которых Кидду бы приходилось гадать, кому доверить решающий бросок и как делить полномочия между Кайри и Лукой.

Почему именно этот сумасброд, овеянный скандальной репутацией с отдушкой шалфея?

Потому что никто в лиге не атакует лучше него, когда секундомер запускает время последней четверти. На счету Ирвинга 468 очков в четвертых четвертях, за 10,8 минуты он в среднем набирает по 9,8 очка (лучший результат в лиге) .

Четвертая четверть – боль «Мэверикс», в первую очередь потому, что к этому моменту Дончич либо устает физически, либо сталкивается с большим противодействием защитников, либо кажется очень предсказуемым, либо теряет интерес, либо начинает «учиться» и «учить» судей.

И – нет, даже не вспоминайте Скипа Бэйлеса, костерящего Дончича за то, что тот набрал всего 3 очка в четвертой четверти январского матча против «Лейкерс» («Даллас» выиграл 119:115 в двойном овертайме).

Для начала эта треха обеспечила «Мэвс» овертайм, с которого началось их воскрешение. К тому же, если бы Лука вовсе не набрал очков в четвертой – ничего страшного. Подобное бывает с каждым, никто не застрахован от единичных эпизодов.

Только вот в случае с Дончичем вялая игра на финишном отрезке – это патология. По количеству очков, набираемых в четвертой четверти, Лука даже не в топ-25. В рейтинге statmuse на последней строчке числится Джордан Пул, который за 8 минут в среднем набирает по 5,8 очка (средние показали – 2 из 4,7 броска с игры), суммарно на его счету 305 очков. Статистика Дончича не впечатляет даже на фоне таких скромных цифр. В четвертой четверти Лука в среднем играет по 7 минут, за которые набирает 5,3 очка (1,7 из 3,7 броска с игры), 1,8 подбора, 1,1 передачи. Всего на счету Дончича в четвертых четвертях действующего сезона 272 очка. Много это или мало, честно говоря, не знаю, но, судя по результатам «Мэверикс», явно недостаточно для человека с репутацией одного из главных тащеров лиги.

Как все это квалифицирует Дончича?

Мне нравится Дончич как персонаж – со всеми этими разговорами о лишнем весе, курении, его мамаше, которая всегда может стать объектом шуток «а ля Шак».

(Вопрос: «Шак, у тебя есть ритуал перед плей-офф?». Ответ: «Да, твоя мама массирует мне пятки». И все в таком духе)

Все это делает Луку более близким и доказывает, что для имиджа талантливого раздолбая необязательно светить пистолетом в рейтузах и стращать шпану на уличной площадке.

Мне импонирует игра Дончича – со сменой темпа, обманчивой легкостью всего того, что он делает, умением видеть происходящее на паркете на несколько шагов вперед, с кажущимися хаотичными всполохами гениальности.

Однако после того как Кьюбан со свитой летал в Словению ради того, чтобы уговорить его на подписание баснословного контракта и таки уломал Дончича стать для «Далласа» билетом в счастливое будущее, складывается впечатление, что у клуба и Луки разные представления о счастье. «Даллас» видел в Дончиче прокачанную версию Дирка Новицки, а вместо трудолюбивого, рефлексирующего на тему собственных ошибок немца получил парня, который заявляет: «Самое лучшее в Матче всех звезд – это девять дней отдыха в Мексике».

С одной стороны, Дончич говорит, что еще учится особенностям игры в НБА, а, с другой, козыряет тем, что набирать очки в лучшей лиге мира проще, чем в Европе. Подобные заявления сбивают с толку и наводят на мысли, что парень в свои 24 года еще слишком инфантилен и чересчур полагается на природный талант. А люди, которые так делают, априори не предрасположены к преодолению трудностей и не готовы брать на себя ответственность в решающие моменты. Сейчас Дончич лидирует в списке самых результативных игроков (33,3 очка за игру) и порой выдает перформансы, от которых рябит в глазах. Его экспрессивные выходки иной раз напоминают мастера, демонстрирующего карточные фокусы – ярко, замысловато, неожиданно. Только все это не имеет ничего общего с расчетливой, хладнокровной игрой на крупных ставках, где конечный успех во многом определяет сочетание важности момента и силы карточной комбинации, которую ты выложишь на стол. У Луки пока что получается вытаскивать только кроликов из шляпы. И в этом смысле он определенно тащер.

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Darren Yamashita-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Kevork Djansezian