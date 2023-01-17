Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

Коварство коллективной памяти.

НБА знавало множество специфичных аксессуаров (про это на сайте есть даже отдельный текст). Очки, маски, компрессионные рукава, замысловатые вариации повязок и прочие необходимые атрибуты своего времени спустя годы перекочевали в ранг китча. И все же те, кто начал смотреть НБА в конце 90-х – начале нулевых, уверен, не мыслят лиги без мешковатых разминочных штанов на клепках. Тех самых, которые легким движением руки не то чтобы превращались в шорты, а вовсе слетали на пол, оставляя игрока в спортивной майке и трусах.

Сам жест выглядел эффектно, да и предмет одежды настолько обосновался в рамках своей эпохи, что был востребован повсеместно. В Adidas tearaway pants щеголяли музыканты, актеры, персонажи фильмов.

Именно по этой причине принято считать, что на примере tearaway pants Adidas в очередной раз удачно апроприировал опыт смешения уличной культуры и спортивной моды. Только ведь расстегивающиеся штаны появились в НБА декадой ранее, и были это вовсе не Adidas.

Немецкий монополист классно обыграл концепцию в нулевых, но в НБА ее внедрила американская компания, которую упрекали в плагиате

Особенно часто – в том, что они копируют Converse. И это странно, ведь образованная в 1919 году компания Knickerbocker Knitting Company вообще не производила обувь. Ее спецификацией были толстовки, худи, шорты, штаны и прочий ассортимент спортивной направленности.

С Converse компанию роднило разве что несколько факторов.

Так же, как и Чак Тейлор, маркетологи Knickerbocker Knitting Company быстро смекнули, что искать свою аудиторию нужно не на ярмарках и в магазинах, а в учебных заведениях. Поэтому уже к 1930 году Knickerbocker Knitting Company заключили спонсорский контракт с баскетбольной командой университета Мичиган – «Мичиган Вулверинс». Той самой, которая спустя годы подарит всем нам знаменитую Fab Five и обзаведется одной из самых престижных и эффективных программ подготовки молодых игроков для НБА (последний из таких – защитник «Уорриорс» Джордан Пул).

Название Knickerbocker Knitting Company звучало слишком длинно и обязывающе (особенно в баскетбольном контексте), поэтому компанию переименовали в лаконичное Champion.

Вторым фактором, из-за которого Champion частенько упрекают в передразнивании Converse, является их сотрудничество с военными силами США.

Пока Converse поставлял новобранцам кеды, Champion снабжал армию одеждой, в которой солдаты занимались на сборах и в тренировочных лагерях. Они заняли свою нишу и довольно долго не решались зайти на большой и конкурентный рынок.

Оттого было довольно неожиданно, когда в начале 1990-го было объявлено о подписании спонсорского соглашения с НБА. После многие говорили, что такое стало возможно благодаря предварительному соглашению с баскетбольной федерацией баскетбола США. Иными словами, сперва Champion договорился с федерацией, а уже затем стороны начали обсуждать возможность спонсирования НБА.

Так или иначе, но с 1990-го клубы НБА начали играть в продукции Champion, и за нее же спустя два года дрались все фанаты американской «Дрим Тим» на Олимпиаде Барселоне.

В НБА расстегивающие штаны пришли из трекинга и мгновенно подарили несколько исторических моментов

Продукция Champion была рассчитана не только на командные виды спорта. Идея с расстегивающимися штанами пришла в голову дизайнерам, когда стало понятно, что спринтерам неудобно снимать разминочную экипировку прямо перед стартом. Обычные штаны цеплялись за бутсы, спортсмены искали место для переодевания, нервничали и говорили обидные слова в адрес производителя. Некоторые, более предприимчивые загодя подрезали нижнюю часть каждой из штанин, чтобы избавить себя от лишних проблем. Так что, можно сказать, идею создателям подбросили сами потребители.

Champion пробовали варианты с застежками и молниями, но получалось громоздко, неоправданно дорого, а главное – не избавляло от проблем, ведь ту же самую молнию всегда могло заклинить.

Тогда и решили попробовать использовать вариант с кнопками, который в конце концов пришелся по душе всем. Крепление посредством клепок позволяло ногам дышать, даже когда штаны находились еще на спортсмене. Использование легкого клеенчатого материала вместо более дорогого тканного удешевляло производство. Так что соотношение цены и практичности изначально было отличное.

НБА добавила в это уравнение стиля.

Champion изначально фокусировали рекламную кампанию сотрудничества с НБА как желание взять на себя всю заботу об экипировке. Майки, шорты, разминочные комплекты – все это должны было выглядеть стильно, но в тоже время не отвлекать от мастерства игроков и носить сугубо утилитарную функцию.

Подобные маркетинговые заявления перемежалась довольно разнородными ходами. В одном ролике Champion фокусировались на фигуре экипировщика команды НБА, делая его таким же участником процесса, как и баскетболисты: «Просто делайте свою работу так же как и я, парни».

В другом – ставили акцент на довольно занятной детали своей продукции.

Игроки тоже раздавали стиля.

Джордан, естественно, выделился и тут. Во время представления игроков на Матче звезд-1996 Майкл украдкой прихватил Пенни Хардуэя за штанишки, и когда тот побежал приветствовать тренеров, то оказался в не самом представительном виде.

Пенни оценил подставу. И на следующий год скооперировался с Джорданом, чтобы подшутить над Дикембе Мутомбо.

Champion продолжал спонсировать НБА до 1997 года, а отдельные клубы (например, «Индиана») продлили с компанией контракты аж до 2002 года. Хотя генеральным экипировочным спонсором лиги с 2001-го уже был Reebok.

И все же мы помним Adidas. Почему?

Потому что увидеть разминочные штаны Champion (если вглядываться) можно было только в коротком промежутке перед началом матча. В то же время Adidas «ну, такие на клепочках» маячили везде. На улицах, в телевизоре, на предматчевых разминках спортивных команд. Не было деревенского клуба, где бы ни красовался местный блюститель пацанского кодекса. Одним из критериев соответствия были разминочные Adidas в вырвиглазной темно-синей и кислотно-зеленой палитре.

И все же черно-белую и сине-белую классику уважали больше. Отчасти потому, что она была в почете у всех и повсеместно. Сегодня можно было увидеть в таких штанах Кейт Хадсон в романтической комедии.

А завтра, облаченный в практически такие же штаны суровый Микки Рурк в дворовом эпике «Пуля» философствовал со своим другом Лестером на тему латентного гомосексуализма. Пестующий свою маскулинность Лестер тоже обмундирован полосатенькими штанами.

Сейчас, поднимая всевозможные подборки с названиями вроде «Стыдные тренды 90-х и нулевых» или «Самая модная мода 90-х и нулевых», мы обнаружим Adidas tearaway pants во всех. Просто потому, что тогда их носили все и везде, не ограничиваясь баскетбольным кортом.

Поэтому для нас штаны с клепками – это непременно Adidas. И с учетом того, что о тенденциях к возвращению в 90-е нам с некоторых пор намекает не только мода, но и гораздо более глобальные тенденции, я бы сказал, что вскоре мы опять можем увидеть эти злосчастные штаны.

Фото: news.yahoo.com