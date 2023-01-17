Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Уперся как бык.

В знаменитый киномем с Джейми Фоксом из фильма «Малыш на драйве», где он утверждает, что весь мир держится на сексе, дури и деньгах, легко вписался бы и спорт. Когда эти четыре ингредиента совмещают в чересчур концентрированных дозах, непременно случается что-нибудь аморальное и пагубное. А если не случается, то всегда найдется человек, придерживающийся иной точки зрения. Особенно если подобный оригинальный взгляд и готовность описать его суду присяжных сулит истцу солидный куш. Со спортсменами подобные истории случаются сплошь и рядом. Не стал исключением и Деррик Роуз, до определенного момента считавшийся гениальным баскетболистом и благовоспитанным гражданином.

Так было до того, как его обвинили в групповом изнасиловании.

Началось все гораздо раньше и скучнее.

Октябрь 2011: Роуз и потерпевшая встретились в Лос-Анджелесе на вечеринке, которую он собрал

В конце 2011 года в НБА начался локаут. По словам Доу (предполагаемая жертва предпочла сохранить анонимность, в таких случаях по юридической традиции используется стандартный псевдоним: Джейн Доу – для женщин, Джон Доу – для мужчин), как раз тогда и завязались их отношения. Обычное знакомство вскоре переросло в более тесную связь: пара регулярно посещала вечеринки, рестораны, баскетбольные матчи университетских команд и другие мероприятия.

28 апреля 2012: Роуз порвал крестообразные связки в игре плей-офф

После того как стало ясно, что Роуз пропустит весь сезон-2012/2013, игрок проходил реабилитацию в Лос-Анджелесе, где они с Доу продолжили общение.

По словам потерпевшей, Роуз в какой-то момент купил ей ноутбук, чтобы они могли общаться по скайпу. В ходе судебных слушаний она заявила, что игрок настаивал на том, чтобы она вела стримы интимного содержания. После того как она отказалась, Роуз якобы обрушился на нее с упреками.

Она также заявила, что всегда возражала против многочисленных просьб Роуза «вовлекать в их сексуальную жизнь других, в частности стриптизерш и сторонние пары».

Позже, в 2012 году, по словам потерпевшей, она неоднократно отклоняла приглашения Роуза прилететь в Чикаго и не пользовалась билетами, которые тот бронировал для нее. Девушка сообщила, что считала подобные просьбы Деррика неискренними. Она отметила, что ее «сильно огорчило» известие о том, что в Чикаго у него была девушка, поскольку она считала себя единственным романтическим интересом игрока.

Май 2013: Потерпевшая навестила Роуза в Чикаго

В конце концов Доу приняла приглашение Роуза прилететь в Чикаго и захватила с собой подругу. По ее словам, при встрече баскетболист потребовал, чтобы она и ее подруга «погладили друг друга», но обе отказались.

Когда Роуз показал подруге фотографии своего сына, потерпевшая была «шокирована, поскольку до этого момента игрок никогда не говорил о том, что у него вообще есть ребенок». По ее уверениям, именно в этот момент она решила «больше не поддерживать романтические отношения с игроком».

27 июня Роуз прилетел в Лос-Анджелес и написал ей: среди прочего там было предложение заняться групповым сексом с ним и его другом Рэндаллом Хэмптоном. Она ответила отказом, написав: «Ты ясно показываешь, что наши отношения основаны исключительно на твоих сексуальных фантазиях».

Несмотря на экзистенциальный тупик, пара продолжила обмениваться сообщениями. На суде Роуз отмечал, что расстался с ней 23 июля, когда написал: «Между нами все нормально, но я больше не намерен с тобой возиться».

26-27 августа 2013: предполагаемое групповое изнасилование

26 августа Роуз пригласил потерпевшую и ее подругу Джессику Грофф в дом, который он снимал в Беверли-Хиллз.

Роуз прислал за ними водителя. Согласно показаниям самой Доу, тот опоздал на три часа. И в ожидании извозчика дамы употребляли алкогольные напитки, в частности, водку. Находясь в машине, по дороге в дом Роуза они с Грофф употребляли вино. А по прибытии продолжили пить самый разный алкоголь.

Помимо Роуза, в его доме находились его приятели и помощники Рэндалл Хэмптон и Райан Аллен. В дальнейшем потерпевшая утверждала, что в ее напитки были добавлены наркотические вещества, ставшие причиной интоксикации и утраты контроля. Девушка свидетельствовала, что была настолько невменяема, что обожгла руку, дотронувшись до камня, лежащего рядом с камином.

Грофф же заявила, что Аллен приказал ей раздеться и потом еще впал в ярость, когда она ему отказала. После этого, согласно свидетельствам потерпевшей, они с Грофф уехали на такси.

Дальше версии двух главных фигурантов дела диаметрально разнятся.

Роуз и его друзья единогласно утверждают, что в тот вечер в доме на Беверли-Хиллз между Доу и тремя мужчинами были «сексуальные отношения по обоюдному согласию». Роуз и его друзья отрицают, что накачивали ее наркотиками, и говорят, что и не подозревали, что девушка была пьяна.

По словам Доу, ей понадобилось такси, чтобы добраться до входной двери дома, в котором она проживала. Когда она оказалась у себя в квартире, ее вырвало в ванной.

Далее они с Роузом обменялись сообщениями. Потерпевшая написала: «Тебе нужно прийти ко мне прямо сейчас». В ответ Роуз сообщил, что хочет, чтобы она вернулась к нему домой. Она отказалась, а Роуз написал: «Мы уже в пути». Далее Роуз вместе с Хэмптоном и Алленом отправились в ее квартиру.

Когда они прибыли на место рано утром 27 августа, потерпевшая не спешила открывать дверь. Это привело к нескольким безответным звонкам и сообщениям. В частности, Аллен отправил текстовое сообщение следующего лаконичного содержания: «Разбуди свою задницу».

По словам Роуза, Хэмптона и Аллена, девушка сама впустила их в здание и привела к себе в квартиру.

Версия потерпевшей отличается: она утверждает, что мужчины нашли приоткрытую дверь в здание, а затем вошли в ее квартиру, вход в которую она часто оставляла незапертым.

Она утверждала, что все трое занимались с ней сексом без ее согласия – она была без сознания, когда они вошли, – на следующее утро она проснулась с нижним бельем на шее, была вся в интимной смазке, ее тошнило, также она испытывала болевые ощущения в паховой области. Она опоздала на работу, а когда впоследствии была уволена, связала это с предполагаемым изнасилованием.

Роуз же говорил, что после того как они прибыли на место, девушка проснулась и дала согласие на занятие сексом.

26 августа 2015: спустя два года потерпевшая подала гражданский иск

Иск на сумму в 21,5 миллиона долларов был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес, а затем передан в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. Это было не уголовное дело, иск был подан как раз на момент истечения двухлетнего срока давности для гражданских дел. В Калифорнии срок давности по уголовным обвинениям в сексуальном насилии составляет шесть лет.

Тут важно отметить разницу между правовым полем уголовного дела и гражданского.

Во-первых, если обвиняемые проиграют, они должны будут возместить ущерб, но они не попадут в тюрьму или не будут осуждены.

Во-вторых, при рассмотрении уголовного дела сторона должна представить доказательства, достаточные для установления вины до степени «вне всяких сомнений». Уровень улик и доказательной базы должен быть гораздо выше, чем уровень доказательств, необходимых в рамках гражданского процесса. В гражданском деле, в отличие от уголовного, нужно лишь продемонстрировать преимущество своих доказательств над доказательствами, предоставляемыми противной стороной.

Иск, по сути, включал в себя три обвинения против Роуза и его друзей: насилие в ходе полового акта, побои и незаконное проникновение в жилище. Наиболее значительным из исков было обвинение в насилии в ходе полового акта. Не было никаких споров о том, занимались ли Доу и трое мужчин сексом. Вопрос заключался в том, давала ли женщина согласие на секс. Он утверждала, что в тот момент была слишком пьяна.

Чтобы доказать это, Доу должна была продемонстрировать, а) что действие наркотиков или алкоголя помешало ей дать согласие, б) что Роуз и его друзья не считали, что она способна дать согласие.

Девушка должна была убедить присяжных, что она, вероятнее всего, подверглась сексуальному насилию со стороны Роуза, Хэмптона и Аллена. В отличие от уголовного дела, это не подразумевало доказательств до степени «вне всяких сомнений». Доказательная база подобной степени должна содержать весомые улики, собранные «по горячим следам». Потерпевшая же заявила, что не пошла в полицию сразу, потому что ей было стыдно и неловко из-за случившегося инцидента. К тому же она была уверена, что «Роуз контролировал ее телефон».

Подобный расклад изначально играл не в ее пользу.

«Тот факт, что она подала гражданский иск, вероятно, будет использован против нее. Адвокаты Деррика Роуза, скорее всего, скажут: «Если бы вас действительно изнасиловали, вы бы сразу обратились в полицию», – говорил тогда Джон Донахью, профессор юриспруденции Стэнфордской школы права.

17 июня 2016: показания Роуза уничтожили его репутацию

В ходе этих слушаний и случился диалог, который впоследствии часто припоминали Деррику Роузу, приводя его в качестве примера мужской токсичности. Баскетболист сказал, что он и его друзья не обсуждали цель своего визита к потерпевшей, но при этом у всех было негласное понимание.

Вопрос: Господин Хэмптон или господин Аллен говорили вам, почему они хотели пойти в дом истца той ночью?

Роуз: Нет.

Вопрос: Иными словами, они просто сказали: «Эй, сейчас полночь. Пойдем к дому истицы!» И они так и не объяснили вам, почему они хотели пойти туда?

Роуз: Нет, но мы мужчины. Вы можете сами предположить.

Вопрос: Простите?

Роуз: Я сказал, мы мужчины. Вы можете сами предположить. Типа мы идем к кому-то домой в час ночи, тут не о чем говорить.

В тот день окружной судья США Майкл Фицджеральд отклонил просьбу Роуза о раскрытии личности потерпевшей: постановил, что обвинения в изнасиловании дают ей право на анонимность. Он также раскритиковал Роуза за то, что он якобы «предполагает, что женщины, которые публично изображают себя «сексуальными», с меньшей вероятностью испытают смущение, унижение и домогательства, связанные с групповым изнасилованием». Судья Фицджеральд заявил, что «такой риторике нет места в этом суде».

Свои предположения Роуз выдвигал на основе фотографий из соцсетей Доу, на которых она была изображена в «провокационных нарядах, подразумевающих, что она расположена к сексуальным отношениям с одним человеком или группой лиц».

На многочисленных фото потерпевшая позировала на вечеринках в откровенных позах, в окружении нескольких мужчин.

23 июня 2016: Фил Джексон заявил, что «Никс» в курсе ситуации

На следующий день после обмена Роуза в ходе сделки с «Чикаго» президент «Никс» Фил Джексон ответил на вопрос о том, насколько тщательно клуб расследовала это дело и был ли он в курсе ситуации до обмена.

«Знаю об этом. Я бы сказал, что расследование – это громко сказано. Но да, мы в курсе», – сказал Джексон журналистам New York Daily.

13, 14, 15 сентября: потерпевшая раздала большие интервью

Девушка впервые высказалась в медиа об этом деле. В интервью Линдси Гиббон из ThinkProgress она сказала, что не раскрывает свою личность, поскольку хочет, чтобы «это было подальше от матери и от остальных членов семьи».

Один из адвокатов девушки Брэндон Ананд уведомил, что во время дачи показаний Роуза его спросили, понимает ли он определение согласия. Роуз ответил: «Нет, вы можете мне объяснить?»

Девушка также поговорила с Джейни Макколи из Associated Press и Стефаном Бонди из New York Daily перед тем, как провести 90-минутную телефонную конференцию с журналистами. В интервью Daily News тот же Ананд едко высказался по поводу фразы Фила Джексона «Расследование – это громко сказано».

«Думаю, что «Никс» должны были произнести это громкое слово вслух и позвонить мне. Я показал бы им документы, которые были общедоступны и в которых содержалась истина. Думаю, что все в них говорит само за себя. Свидетельские показания Роуза, безусловно, многое раскрыли. Я получил четкое представление о том, что на самом деле произошло».

20 сентября 2016: Судья постановил, что потерпевшая должна использовать свое настоящее имя в ходе разбирательств

Несмотря на то, что судья Фицджеральд ранее разрешил истице сохранить анонимность, он постановил, что, если дело будет передано в суд, как и планировалось, потерпевшей придется использовать свое настоящее имя. По словам Майкла Макканна из Sports Illustrated, судья опасался, что присяжные могли счесть предоставление девушке анонимности знаком того, что суд заведомо считает Роуза виновным. Что компрометировало бы судебную систему.

Единственным способом сохранить анонимность Доу стало урегулирование дела. И, судя по всему, она была готова это сделать.

У Роуза были свои причины пойти ей навстречу.

Для публичных людей обращение в суд чревато необратимым ущербом для репутации. А в случае игрока – еще и возможной приостановкой ряда контрактов из-за поправок «о моральном облике амбассадора».

С точки зрения потерпевшей мировое соглашение означало бы, что ей не придется проходить через потенциально болезненное испытание, и она могла бы скрыть свое настоящее имя от заголовков.

Ожидания дамы не оправдались. Один из ее адвокатов Вокин Маккой сообщил Sports Illustrated, что адвокаты Роуза игнорировали все их электронные письма и не желали идти на контакт.

4-16 октября 2016: гражданский суд показал надуманность обвинений

«Готов идти в суд, потому что не желаю мириться с обвинениями. Не чувствую, что сделал что-то не так. Если я пойду туда и просто расскажу свою версию, думаю, со мной все будет в порядке», – ответил Роуз на вопрос The Guardian о своих чувствах касательно передачи иска в гражданский суд.

В результате полуторадневного отбора было сформировано жюри из шести женщин и двух мужчин. Ни один из них не был афроамериканцем, в отличие от подсудимых.

Реальное имя потерпевшей фигурировало в протоколах и документах. Ряд желтых изданий даже обнародовали его, но подавляющее большинство медиа не стали упоминать. Такое часто случается по самым разным причинам: некоторые издания считают, что подобное поведение не соответствует корпоративной этике, а другие не хотят нарваться на судебный иск.

Каждая из сторон представила свою версию.

Адвокат предполагаемой жертвы Вокин Маккой поведал зловещие подробности неоднозначной встречи, рассказав присяжным, что его клиентка то «приходила в сознание, то теряла сознание» во время полового акта.

Адвокат Роуза Марк Бауте расписал, что женщина действовала с умыслом и сама предложила мужчинам заняться сексом, а затем попыталась на этом нажиться. «Этот судебный процесс является фальшивкой… больше ничего», – подытожил он.

Поскольку пострадавшая после случившегося не была осмотрена врачом и не сообщала о предполагаемом изнасиловании в полицию в течение двух лет после подачи иска, то присяжным в первую очередь нужно было выбирать между правдоподобностью ее слов и слов Роуза и двух других мужчин.

Адвокат баскетболиста использовал серию текстовых сообщений в качестве временной шкалы, чтобы подвергнуть сомнению версию женщины и продемонстрировать, достаточно ли она выпила, чтобы потерять сознание через несколько часов. Также он спросил, как ей удавалось отправлять вполне адекватные текстовые сообщения на протяжении всего этого периода (а в некоторых из них она зазывала игрока к себе в квартиру).

Самыми обезоруживающими для обвинителей оказались сообщения, которые девушка посылала не злосчастной ночью, а утром ранее.

26 августа, 2013 года, в 10 часов утра Доу отправила Роузу сообщение с наводящим на размышления селфи.

Доу: «Мое вдохновение»

Роуз: «Это зачем?»

Доу: «Ты причина, по которой я просыпаюсь возбужденной».

Роуз: «Готова вместе с одной из своих подружек провести со мной ночь?»

Доу: «Удиви меня, если сможешь».

Вереница сообщений, помимо игривого тона, содержала и просьбу расплатиться за розовый пояс, купленный в секс-шопе «Girls on Girls Store». Позже, когда Роуз отказался от предложения приобрести еще и марихуаны для создания настроения, девушка поинтересовалась, нет ли у него экстази.

Доу: «Детка мы только что вышли из секс-шопа. У тебя есть экстази? Похоже, моей подружке очень хочется».

Роуз: «Нет. Тебе придется самой что-нибудь найти».

Ссылки на экстази и секс-игрушки стали предметом серьезных разногласий, потому что адвокаты со стороны обвинения утаили эти данные из предоставленной суду переписки.

Адвокат Роуза Марк Бауте назвал эти сообщения «самым очевидным доказательством», потому что, по его словам, они показывают, что обвинительница потребовала плату за секс-пояс и поездку на такси в тот вечер на общую сумму 269 долларов.

Представляющий обвинителя Вокин Маккой возражал, что он и его команда предоставили все текстовые сообщения, но судья Майкл Фицджеральд раскритиковал его за неправильное обращение с вещественными доказательствами, назвав его работу «весьма небрежной».

Позже сторона Роуза просила судью закрыть дело, поскольку юридическая команда истицы скрыла компрометирующие свидетельства. И пусть судья Фицджеральд отклонил это ходатайство, он все же обратил на этот момент внимание присяжных.

«Истица не выполнила свое юридическое обязательство полностью удовлетворить законные требования о раскрытии информации. Эти сообщения могут рассматриваться присяжными как полезные для стороны защиты. Они как минимум согласуются с теорией, приведенной стороной защиты», – подчеркнул Фицджеральд.

Еще одним штрихом к портрету девушки стала очередная порция сообщений. Адвокаты Роуза представили послание от нее подруге в то время, когда девушка была безработной.

Доу: «Мне нужен очень состоятельный мужчина. Мы должны найти его»

Еще адвокат Роуза рассказал, что девушка отправила сообщение соседке по комнате, в котором говорилось, что, поскольку она подала иск, они вернут старый телевизор в магазин и вместо него купят плазму.

16 октября 2016: Роуза признали невиновным, но все равно критиковали

Весь судебный процесс занял чуть больше двух недель, а на вынесение вердикта у присяжных ушло менее четырех часов. Деррик Роуз, Рэндалл Хэмптон и Райан Аллен были признаны не виновными в том, что якобы нанесли потерпевшей какой-либо ущерб.

Прежде чем произнести фразу: «Я сосредоточен на сезоне», – и покинуть здание суда, Роуз сфотографировался с несколькими присяжными. Позже этот момент обильно смаковался прессой, которая заняла осуждающую позицию в отношении игрока.

Не меньше досталось и судье Фицджеральду.

«Мистер Роуз, мои наилучшие пожелания вам, за исключением случаев, когда «Никс» играют с «Лейкерс», – иронично пожелал служитель Фемиды почти сразу после оглашения вердикта.

Что касается основных действующих лиц – присяжных, то несколько из них заявили журналистам, что посчитали подсудимых более заслуживающими доверия, чем потерпевшую.

«Мне казалось, что она манипулирует нами», – сказал присяжный, назвавшийся Джаредом.

«Думаю, что большинство из нас полагает, что отдельные части ее истории, возможно, были правдой. Просто у нее не было никаких доказательств», – добавил еще один присяжный, предпочетший полную анонимность.

Через несколько минут после вынесения приговора Adidas выпустил заявление, что продолжит спонсировать Роуза.

Проигравшая сторона по-прежнему настаивала на своем.

«У них нет раскаяния, они не извиняются. Она не пыталась заработать. Она хотела, чтобы они понесли ответственность», – негодовал адвокат Вокин Маккой.

Несмотря на отказ Роуза от досудебной договоренности, убедительной победы в суде и оправдательного приговора, игрока еще долго уничтожали в прессе. Его обвиняли в женоненавистничестве, привилегированном статусе богатых и знаменитых, эксплуататорском отношении к женщинам и неразборчивости в половых вопросах. Однако по этим обвинениям уже не подавались иски, и ему больше не нужно было от них защищаться.

Фото: East News/AP Photo/J Pat Carter, AP Photo/Michael Conroy, AP Photo/Nick Ut, AP Photo/Damian Dovarganes; Gettyimages.ru/Jonathan Daniel, Scott Halleran