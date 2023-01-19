163 кг обаяния и уюта – центровой NCAA собирает миллионы просмотров и мечтает стать айтишником

Эта история лишь опосредованно связана с баскетболом. Она не про достижения, рекорды и преодоления.

В действительности она даже больше про читателей, нежели про главного героя этой заметки. Про их отношение и видение того, чем может являться баскетбол: средством самовыражения, реализации детских устремлений, инструментом создания хайпа или чем-то еще.

Тут нет правильных или неправильных выводов. Есть пример того, что баскетбол это по-прежнему игра, главным критерием которой остается желание в нее играть.

Коннор Уильямс котировался в американском футболе, но предпочел баскетбол. Сейчас он одна из сенсаций YouTube и любимец Америки

Когда твой рост составляет 2,13 метра, а вес – 163 килограмма, то у тебя есть вполне реальные шансы заинтересовать футбольных скаутов. Из игрока с такими данными можно слепить вполне сносного дифенсив-тэкла: рост становится отличным подспорьем для чтения игры и отслеживанием передвижений ключевых соперников, а масса – непреодолимой преградой для линии нападения.

Но Коннор Уильямс решил иначе.

«Баскетбол мне нравится больше. Правда. И думаю, что он гораздо больше подойдет мне, пока я буду учиться основной специальности», – сообщил в интервью News 8 центровой команды колледжа Святого Джона Фишера.

Уильямс, учащийся на специалиста по компьютерной безопасности, сделал выбор задолго до поступления в университет.

Резюме центрового не пухнет от списков многочисленных достижений. Но в школе Виктор уроженец Рочестера отыграл в баскетбольной команде четыре сезона, в течение которых добился кое-какого признания.

В 2021-м Уильямс стал игроком года округа Монро и дважды помог завоевать своей команде звание чемпионов первого дивизиона округа Монро. Тренер школьной команды Тайлер Робертс уже тогда начал отмечать баскетбольную щедрость Коннора.

«С момента, когда я был совсем маленьким, и до сих пор, я не люблю играть с теми, кто не пасует мяч. Не важно, лучший ты игрок в команде или худший, если ты в одиночку таскаешь мяч, то это раздражает всю команду.

Для меня игра в пас – вообще естественное состояние. Если меня держат двое или трое, это всегда возможность оценить ситуацию и сыграть на партнера. Забивать круто, но я хочу, чтобы моя команда была успешна, так что игра в пас для меня более важна», – признается Уильямс.

Самому игроку должно быть приятно, что ролик с его участием, взорвавший интернет, связан непосредственно с его созидательными качествами. В игре против команды университета Баффало упитанный парень подвернул лодыжку, но все же нашел в себе силы подняться и отдать рассекающий пас.

На сегодня у минутного видео более 7 миллионов просмотров.

«Прежде всего, комбинация была запланирована. Мы только что провели тайм-аут, так что знали, как и что будем разыгрывать. Я наступил парню на ногу, упал, травмировался, но знал, что должен встать и закончить комбинацию. Очень надеялся на то, что нам удастся забить, чтобы мы потом могли взять тайм-аут или придумать еще что-то, потому что бегать я вообще не мог. Сейчас я хожу в ортопедическом сапоге, самочувствие так себе, но, надеюсь, скоро я вернусь», – восстанавливал хронологию годичной давности Уильямс.

Ролик с ассистом добавил парню популярности. Коннор не преминул ею воспользоваться, но он все еще верен баскетболу

Момент с передачей мгновенно сделал самого крупного баскетболиста Америки самой большой сенсацией в баскетболе на уровне колледжей и университетов. Бойкие на броские названия и прозвища СМИ мгновенно нарекли Коннора «Big Cozy». «Cozy» в переводе с английского значит «уютный», так что само словосочетание вызывает ассоциации с чем-то большим, теплым и мягким. Уильямс не стал скромничать и мгновенно выпустил мерч с примелькавшимся прозвищем. К именитым дизайнерам обращаться не стали, решили ограничиться стандартным набором из маек и толстовок.

Изображением дизайна и инструкциями по приобретению Уильямс поделился в соцсетях.

«После всех этих сообщений, пожеланий скорейшего выздоровления и теплых слов, я решил, что нужно дать болельщикам то, чего они хотят. Обсудил эту идею с семьей, и мы решили не только воспользоваться ситуацией, но и помочь сообществу Рочестера. Каждые 5 долларов от продажи майки или толстовки идут в благотворительный фонд «Primetime», который занимается организацией бесплатных тренировочных лагерей. Думаю, это хороший способ поблагодарить фонд за их поддержку», – поделился бизнесом-планом Уильямс с сайтом rochesterfirst.com.

Несмотря на свалившуюся на него популярность, сам Коннор больше сосредоточен на баскетболе. В прошлом сезоне крупный парень отыграл в 20 матчах, однажды даже вышел в старте. За 6,7 минут игрового времени Коннор в среднем набирал 2,9 очка (54% с игры, 30,8% из-за дуги), 0,8 передачи, 2,4 подбора. Опытных скаутов такой статистикой не огорошишь, но в новом сезоне Коннор по-прежнему в строю и все еще обращает на себя внимание.

На сей раз своими дальними трехочковыми бросками.

«Я стараюсь брать меньше попыток на бросок, чем в прошлом сезоне, но более тщательно выбираю момент для атаки. Нельзя, чтобы команда расплачивалась за мою беспечность», – сокрушается Уильямс.

В определенном смысле Коннор придерживается собственного плана. В прошлом сезоне он в 20 матчах реализовал 4 броска из 13. В этом за 10 игр попал лишь однажды, но и выбросил всего 5 раз. Так что, если его прорвет и он явит миру еще и свои снайперские таланты, то нам не миновать очередной волны популярности «Big Cozy».

Фото: instagram.com/connorwilliams50