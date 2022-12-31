Абдул-Джаббар засветился в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает разнообразием: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Джонни Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Появление популярной личности на киноэкране в роли драматургического персонажа – это чаще всего даже не выстрел себе в ногу, а мучительная ампутация без применения наркоза. Причем как для самого «актера», так и для зрителя. Только если последний ничем не рискует, то известный певец/музыкант/спортсмен, помимо получения едких рецензий, может повредить и своей репутации. Из-за этого спортсмены не рискуют связываться с полноценными, пусть даже небольшими, ролями в кино. Судите сами: совмещение профессиональных графиков, время на съемках, отсутствие весомого гонорара, несоразмерный риск провала, околонулевой профит, высокая вероятность имиджевого ущерба. Нужно быть очень разносторонним или невероятно уверенным в себе человеком, чтобы не попасть в опалу к критикам. Например, у Леброна это не очень получается.

После провала «Космического джема 2» критики отказывают ему даже в бросовых авансах. Премьера комедии «Домашняя вечеринка» состоится только 13 января, а Джеймса уже чихвостят за плоский юмор и спекуляцию на фактах спортивной карьеры. А ведь баскетболист всего-то появился на несколько минут в роли собственной голограммы. Из трейлера ясно, что комедия абсурда будет разыгрываться в поместье Джеймса. Двое главных героев пробираются в гардеробную игрока НБА, где мгновенно возникает изображение Джеймса со словами: «Какой же ты симпатичный сукин сын. Ты идеально зарешал ситуацию с переездом в Майами. У тебя великолепная прическа. Тот, кто говорит иначе, просто завидует». Может, на этом участие Леброна в фильме и не ограничится, но киноведы бомбят его уже сейчас. А это не самый добрый знак.

Другое дело – Карим Абдул-Джаббар. И речь тут вовсе не об актерском таланте.

Карим не великий актер, за него играет его биография

Шестикратный чемпион НБА не Смоктуновский и не Орсон Уэллс. IMDB указывает на то, что в 37 случаях из 58 появлений на экране он играл самого себя. Причем среди оставшихся ролей есть такие значимые, как «мужчина, застрявший в машине», «знаменитость на вечеринке» и «Доктор Скайхук». Мягко говоря, большим драматическим актером Карима не назовешь. Но это и не нужно. Самое банальное эпизодическое появление в роли самого себя любимого раскрывает частичку широкой натуры баскетболиста и работает на него.

Самый свежий пример – мимолетное появление Джаббара в детективе «Glass Onion». Центровой мельком проскальзывает на экране ноутбука среди персонажей, с которыми общается главный герой – колоритный сыскарь Бенуа Бланк в исполнении Дэниэла Крэйга. Вроде бы задумка не намного изощреннее голограммы Леброна. Но тут в дело вступает биография Карима. Джаббар довольно успешен в том, что касается публицистики, и среди его книг имеется целая серия новелл, посвященных Майкрофту Холмсу.

«Я еще ребенком с увлечением читал романы Артура Конан Дойла, и мне казалось, что персонаж Майкрофта находится глубоко в тени своего брата. Мне хотелось больше узнать о нем. Не хотел принимать схематичный образ строгого бюрократа. О нем часто судят исходя из описаний персонажа Шерлока. Такой субъективизм казался мне неправильным. Поэтому спустя какое-то время мы с Анной Уотерхаус решили обозначить свое видение того, каким человеком является Майкрофт Холмс», – рассказывал Джаббар в интервью The Los Angeles Times.

Помимо новеллы «Майкрофт Холмс», Джаббар так же выпустил продолжение – «Майкрофт Холмс и записная книжка Апокалипсиса» и «Майкрофт и Шерлок: пустая птичья клетка». Зритель всего этого может и не знать, но вот кинокритики, обожающие выискивать причинно-следственные связи (иногда там, где их нет), сразу же обратили на это внимание. И вуаля, появление Джаббара в «Glass Onion» – это уже тонкая ирония и многозначительное подмигивание всем, кто знает о пристрастии великого баскетболиста к детективному жанру.

Привязанность Карима к эпистолярному ремеслу не только подчеркивает интеллигентность баскетболиста, более того, она автоматически делает Джаббара причастным к сообществу авторов-рецензентов. Могучий ветеран часто пишет для Esquire, The Los Angeles Times и многих других солидных изданий. В том числе и о фильмах. Для The Hollywood Reporter он стабильно делает обзоры на значимые события в мире кино, а его итоги церемонии Оскар отнюдь не ограничиваются осуждением рукоприкладства Уилла Смита. Среди его работ для Esquire есть отличная статья, посвященная пяти лучшим фильмам о спорте.

На вершине обстоятельного топа от Карима числится мелодрама о бильярдистах «Мошенник» (1961-й год, в 1986-м вышло продолжение с молодым Томом Крузом). За ней идут баскетбольная драма «Команда из штата Индиана» (1986), подростковое кино о борцах «Зрительный поиск» (1985), бейсбольная классика от Кевина Костнера «Дархэмские быки» (1988) и оскароносное повествование о велосипедистах «Уходя в отрыв» (1979). Не менее любопытны и зачастую более знаменитые фильмы прилагаются в качестве достойных упоминания отдельным списком: «Бей в барабан медленно» (1973), «Парни из роты С» (1978), «Их собственная лига» (1992), «Скоростной спуск» (1969), «Личный рекорд» (1982), «Белые не умеют прыгать» (1992), «Жестяной кубок» (1996), «Рокки» (1976), «Чемпион» (1949), «Большая белая надежда» (1970).

Где же «Баскетбольные мечты» или «Его игра», возразят ревнители баскетбола и, возможно, зададут вполне резонный вопрос. Только вот намеренное желание дистанцироваться на экране от профильного для себя вида спорта и является еще одной причиной, по которой Джаббар преуспел в кинематографе.

Наиболее значимые роли Карима в кино не связаны с баскетболом. Это делает их особенно ценными.

Несметное количество игроков НБА втискивалось в рамки киноэкрана, но лишь единицы решались на роли, игнорирующие их профессиональные навыки. Чертовски жаль, ведь в таком случае исчезает сам смысл пробы себя в новом качестве. Да, Рэй Аллен очень убедителен в семейной драме «Его игра», но сложно отделаться от ощущения, что он лишь изображает себя в предложенных обстоятельствах, а не пытается создать полноценного персонажа. И тут уже, в принципе, не так важно, сыграл бы вместо Аллена эту роль Кобе Брайант или Трэйси Макгрэйди, которые были в приоритете у режиссера Спайка Ли.

Кевин Дюрэнт в «Ударенный молнией», Шак и Анферни Хардуэй в «Голубые фишки», Джулиус Ирвинг в «Рыба, которая спасла Питтсбург», Аллан Хьюстон в «Черное и белое», Кевин Гарнетт в «Неограненные алмазы» – эти и подобные им примеры по-своему хороши, но едва ли оригинальны. Даже «Космический джем» Майкла Джордана обладает определенным шармом, но для меня, как для кинозрителя, куда неожиданнее и интереснее обнаружить в трэшевом хорроре «Изгоняющий дьявола» молодого Патрика Юинга в крошечной роли безмолвного ангела, раскладывающего пасьянс.

Шак кошмарен в «Джинна вызывали?» и «Мистер Сталь». Родман безуспешно делает вид, что не играет самого себя в «Суперагенте Саймон» и «Колонии» («Золотая малина» за худший кинодуэт на пару с Ван Даммом – это серьезно и курьезно одновременно). Джордж Мурешан неуклюже эксплуатирует свою антропометрию в «Мой гигант». И все же я за такие, пусть и безуспешные, но честные попытки. Не говоря уже о Уилте Чемберлене в роли Бомбааты из «Конана Разрушителя» и Кариме Абдул-Джаббаре с его миниатюрными эпиками в «Игра смерти» и «Аэроплане!». Отсутствие экивоков в сторону баскетбольной статусности и делает эти роли полноценными и запоминающимися.

Для Карима роль колоритного гиганта Хакима из «Игры смерти» стала дебютной в кино, но не первой. До этого он успел засветиться в детективном сериале «Менникс» на телевидении. В эпизоде «День, наполненный тенями» частному следаку Менниксу поручают раскрыть пропажу баскетболиста университетской команды Кэла Мура. В процессе Менникс сталкивается с его партнерами, в том числе и с центровым Джеффом, роль которого исполнил Джаббар (в титрах значится под своим настоящим именем – Льюис Алсиндор). Бакенбарды и афро при нем, но выглядит персонаж и на четверть не так внушительно, как Хаким. Оно и немудрено между появлением в «Менниксе» и полномасштабной ролью в «Игре смерти» прошло три года. За это время Джаббар заматерел, стал одним из популярнейших игроков НБА, познакомился с защитником «Лейкерс» Джимом Клемонсом, который в свою очередь рассказал ему о совместных тренировках с Брюсом Ли.

Карим был знаком с мастером единоборств еще со времен выступлений за UCLA, но решил познакомиться поближе и не пожалел. Джаббар и Ли сразу очаровались друг другом. Популяризатора боевых искусств и актера заворожила комбинация габаритов и грации баскетболиста. А центровой нашел в боевых искусствах новый способ саморазвития. Ли тренировал многих звезд Голливуда: Стива Маккуина, Шэрон Тэйт, Романа Полански, Джеймса Кобурна, Дина Мартина, Джеймса Гарднера, но в самый амбициозный и дорогой проект пригласил именно Джаббара. Его мастер Хаким стал самым последним и сложным соперником главного героя фильма. Сам Ли позже признавал, что детективная составляющая была введена в ленту, чтобы осовременить ее, для него же важнее всего был принцип иерархии восточных единоборств. В финальной части главный герой поднимался на новый этаж дома, где его каждый раз ожидает более совершенный соперник. Последним из таких и стал Хаким. Сцену продолжительностью в 5 минут снимали в Гонконге на протяжении пяти дней.

«Это было очень тяжело. Важно было все досконально отрепетировать и в то же время сохранить ощущение импровизации, чтобы зритель не ощутил фальши. Мы часами репетировали у зеркал, стоявших под разными углами, так мы могли видеть наиболее выгодные ракурсы. Мы бы с удовольствием сняли это на камеру, но не могли позволить себе тратить пленку на съемки многочасовых репетиций. Мы смотрели записи классического балета, затем шли на улицу и наблюдали за хореографией уличных гонконгских танцоров. Брюс постоянно что-то придумывал, и мы немедленно это воспроизводили.

Временами у меня так сводило ноги, что мне был необходим массаж. За эти пять дней я приобрел колоссальный опыт. Я понял, чем усталость от многочасовых занятий боевыми искусствами отличается от длительных баскетбольных тренировок. Другие группы мышц, совсем иная степень напряжения. Я смотрел на Брюса и поражался его выносливости, смирению и концентрации. Выдающийся человек. Исторического масштаба», – вспоминал съемки с Ли Джаббар.

Сам Джаббар тоже не подвел: воинственное спокойствие Хакима, его скупые выпады, учащающиеся по мере развития боя, колоритный облик и стильные очки-авиаторы, в которых он провел почти всю схватку, делают его самым запоминающимся соперником в кинокарьере Брюса Ли. Чаку Норрису в этом не помогли даже панорама Колизея и симпатичный кот.

Карим был не первым кандидатом на роль в «Аэроплан!». Его взяли только после того, как он потребовал повысить зарплату

Второй по значимости после Хакима для Джаббара стала роль второго пилота Роджера Мердока в сатирической комедии братьев Цукер и Джима Абрахамса «Airplane». Здесь без баскетбольных параллелей не обошлось, но поскольку жанр комедийный, а наиболее знаменитый диалог построен на отрицании очевидного, то на экране прием работает как надо. Вообще ощущение фарса всего происходящего в фильме начало сказываться на всех причастных еще на этапе подбора актеров. Дело в том, что роль Мердока изначально писалась авторами для известного бейсболиста Пита Роуза.

«Не уверен, согласился бы Пит Роуз на эту роль или нет и смогли бы мы вообще получить разрешение от студии «Paramount» на его участие. Честно говоря, я даже не помню, отправили мы ему сценарий. Я только знаю, что нам пришлось снимать в августе, а это был самый разгар бейсбольного сезона. Так что неудивительно, что нам пришлось искать альтернативные варианты», – вспоминал в интервью larrybrownsports.com Джим Абрахамс.

Карим в это же время отдыхал в Лос-Анджелесе, поэтому, когда ему предложили сниматься, то согласился ознакомиться со сценарием. Свою роль сыграло и происхождение братьев Цукер, родившихся в Милуоки. Нна этом сантименты со стороны Джаббара, взявшего свой первый трофей именно в «Бакс», закончились.

«Когда мы предложили роль Мердока Кариму, то гонорар был 30000 долларов. Позже агент Джаббара связался с нами и сказал, что его клиент согласится, если мы увеличим его на 5000. Мы спросили: «Почему?» Ответ был настолько обезоруживающий, что мы немедленно согласились. Агент сказал: «Кариму очень нравится ковер за 35000 долларов. Это восточный ковер – произведение искусства. Не думаю, что по нему можно ходить, но Карим просто влюбился в него.

Мы переглянулись и такие: «Это лучшая реплика, которую мы когда-либо слышали от агента. Боже, похоже, этот парень – Карим – действительно человек творческий, раз просит повышение зарплаты таким образом!». А через пару недель в журнале «Time» появилась статья с фотографией Карима, стоящего перед восточным ковром, он его купил за 35 000 долларов, которые мы ему заплатили», – рассказывал Джерри Цукер в интервью looper.com.

Не появись Джаббар в «Аэроплане!», вряд ли состоялся бы выдающийся диалог между Мердоком и 11-летним Джоуи.

Джоуи: «Подожди минутку. Я тебя знаю. Ты Карим Абдул-Джаббар. Ты играешь в баскетбол за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Роджер Мердок: «Прости, сынок, но ты, должно быть, меня с кем-то спутал. Меня зовут Роджер Мердок. Я второй пилот».

Джоуи: «Ты Карим! Я видел, как ты играешь. У моего папы есть сезонные абонементы».

Роджер Мердок: «Думаю, тебе следует вернуться на свое место, Джоуи. Верно, Кларенс?»

Капитан Овер: «Неее, он никому не мешает. Пусть остается».

Роджер Мердок: «Но помните, меня зовут…Роджер Мердок. Я пилот авиакомпании».

Джоуи: «Я думаю, что ты лучший, но мой папа говорит, что ты недостаточно усердно работаешь в обороне. И он много раз говорил, что ты даже не возвращаешься в защиту. Даже не пытаешься… кроме плей-офф».

Роджер Мердок: «Черт возьми, малый! Я слышу эту чушь с тех пор, как учился в UCLA, в Лос-Анджелесе. Я там напрягаю свои булки каждую ночь! Скажи своему старику, чтобы он попробовал потаскать на себе Билла Уолтона и Боба Ланира по площадке в течение 48 минут!»

Правда, даже при всей своей непосредственности переиграть детей у Карима не получилось. Лучшим диалогом в этом остроумном балагане остается возвышенная беседа юного стюарда и разборчивой пассажирки.

Стюард: «Извините, я тут проходил мимо и подумал, может быть, вы хотите кофе?».

Пассажирка: «О, очень мило с вашей стороны. Спасибо! Не хотите ли присесть?»

Стюард: «Спасибо! Не желаете сливок?»

Пассажирка: «Нет, спасибо. Я предпочитаю черный. Как и мужчин».

Разнообразие, возможность экспериментировать и доносить свои взгляды – основные критерии Карима при подборе ролей

На счету Карима достаточно и проходных ролей. В сериале «Человек из Атлантиды» про беженца из Атлантиды, пытающегося спасти постепенно умирающий дом, Джаббар исполнил эпизодическую роль совестливого работника насосной станции. Здесь очевидно желание баскетболиста проиллюстрировать важность повышенного внимания к окружающей среде.

В цикле ужастиков «Сказки темной стороны» Джаббар в эпизоде «Джинн, а не преследователь» воплотил образ джинна-трикстера, исполняющего желания своих хозяев не самым однозначным образом. Тут он попытался передать на экране двойственность природы человеческих желаний и их опасность.

В криминальном сериале «Джамп Стрит, 21» с молодым, еще не переметнувшимся на сторону флибустьеров Джонни Деппом, Джаббар в эпизоде «Hi, mom» сыграл главу школьного спортивного департамента. Серия повествует о расследовании смерти молодого баскетболиста-школьника и связанных с ней местных торговцев наркотиками. Здесь Джаббара очевидно привлекла не криминальная составляющая, а проблема подделки тестов на допинг, которой тоже уделяется внимание. Прикрытием для полицейского в исполнении Деппа служит личина доброхота, отмазывающего молодых баскетболистов от проверок.

В дурацкой комедии «Slam Dunk Ernest» Джаббар предстает в клишированной роли волшебника, наделяющего главного героя баскетбольными сверхспособностями. Чем Карим руководствовался здесь, понять сложно. Фильм безопасен к просмотру лишь в том случае, если вы на протяжении всего хронометража будете находиться спиной к экрану.

Карим не гнушался участия в музыкальных клипах. Причем совершенно разных исполнителей и в разноплановых ипостасях. В клипе, чего уж там, довольно стыдной группы «Sugar Ray» на песню «When it’s Over» он разыгрывает пародию на собственный поединок против Брюса Ли из «Game of Death». Святотатство, но в 2010-е творились вещи и более дикие.

Зато в клипе Linkin Park «Good Goodbye» Джаббар к месту с его величавой харизмой в роли демонического судьи изощренного слэмданк-контекста с неожиданной развязкой.

Вроде бы не самая элитная фильмография, но зато разнообразная и сбалансированная. Явные прорехи в которой удачно закрывают продюсерские проекты Карима.

Цикл исторических документальных фильмов под названием «Чернокожие патриоты».

Обласканный телевизионными наградами детективный сериал «Вероника Марс».

Документальная драма «На плечах гигантов: история величайшей команды, о которой вы никогда не слышали», о баскетбольной команде 1920-х «Harlem Rens».

Все эти проекты, не похожие друг на друга, удачные и не слишком, создают эклектичную мозаику, в которой чувствуется цельность, ощущение того, что человек пытался выразить себя посредством кино и телевидения, а не просто воспользовался случаем, чтобы лишний раз заявить о себе.

«О, я участвовал во многих проектах, за которые мне потом было неловко. Но на тот момент их выбор выглядел для меня осмысленно. Будь то возможность поработать с определенными людьми, выразить свою точку зрения на определенную тему или заработать. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я не профессиональный актер и никогда себя таковым не считал. Для меня это всего лишь еще один способ самовыражения, как написание картин, йога, сочинительство, игра в баскетбол. Я не стремился лишний раз заявить о себе, мне были важны разнообразие, возможность высказать свою точку зрения и попробовать что-то новое. Мне никогда не хотелось, чтобы люди говорили: «В этом фильме играет Карим Абдул-Джаббар, давай сходим, посмотрим». Мне достаточно того, что меня знают как хорошего баскетболиста», – резюмирует свою пеструю кинокарьеру Карим Абдул-Джаббар в интервью basketballnetwork.com.

Фото: eastnews.ru/Concord Productions Inc / Columbia Pictures / Golden Harvest Company, Studiocanal Films Ltd; Gettyimages.ru/Rich Fury