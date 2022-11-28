«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Неожиданно «Чикаго» – самая обсуждаемая команда прямо сейчас. На фоне чуть более слабого старта, чем ожидалось (11-15), американские аналитики объясняют, почему «Буллс» требуется резко уходить в перестройку, и уже ищут новые пристанища для самых дорогостоящих или самых востребованных исполнителей (а также, естественно, требуют помочь «Лейкерс» и взять у них Расселла Уэстбрука). Не претендующий на аналитику Чарльз Баркли и вовсе провозгласил, что «пришло время расформировать «Буллс».

Меж тем, кажется, что «Буллс» примерно там, где и хотели быть. Само собой, с поправкой на повреждение Лонзо Болла, медленное восстановление Лавина и уже 4 поражения на последней минуте.

Чему удивляться, на «Буллс» вообще ставили?

Никто не собирался брать быков за рога и определять их в финал, более того, текущий результат 11-15 с учетом букета симптоматичных заболеваний «Чикаго» едва ли подпадает под определение безнадежно больного.

Нет.

Просто с учетом шагов проделанных руководством клуба в последние пару лет, есть основания полагать, что нынешнее положение команды весьма зыбко, а те, кто верит в существенный прогресс «Буллс», тешат себя иллюзиями.

Еще пару лет назад вера в лучшее считалась чем-то естественным. Хотя бы просто потому, что смена старого на новое априори воспринимается позитивно. Хотя, как выясняется, не всегда оправданно. В сокращенном из-за ковида сезоне-2019/2020 «Буллс» показали результат 22-43 и заняли 27-е место в НБА по набранным очкам. После чего главным тренером назначили Билли Донована, а в кресло генменеджера уселся Артурас Карнишовас, до этого участвовавший в сборке «Наггетс». С того момента как Карнишовас пришел в «Денвер», в ранге помощника генменеджера, в 2013 году, «самородки» выбрали на драфте Николу Йокича, Джамала Мюррэя, Майкла Портера-младшего. Так что оптимизм фанов «Буллс» не был вовсе беспочвенным.

Правда, вместо концептуального авангардизма и вдумчивого построения через драфт «Буллс» получили залежалый барокко. Карнишовас сразу же принялся ворочать имевшимися у него активами, действуя размашисто и импульсивно, дорого и богато.

В марте 2021 года «Буллс» отдали Уэнделла Картера-младшего, Отто Портера и два пика первого раунда в «Орландо» в обмен на Николу Вучевича и Аль-Фарука Амину, а затем и вовсе принялись шиковать. Перед сезоном-2021/2022 «Чикаго» усилились Алексом Карузо, Лонзо Боллом и Демаром Дерозаном (за последнего «Сперс» взяли пик первого раунда, два пика второго раунда, Аль-Фарука Амину и Таддеуса Янга). Рекрутинг Дерозана практически уничтожил мечты о планомерном построении молодой команды: 85 миллионов на 3 года для 32-летнего ветерана с ограниченным атакующим арсеналом, так и не сумевшего за 3 сезона раскрыться в «Сперс».

Ситуация выглядела очень спорной, но итоги сезона не дали повода для массированной критики. Несмотря на очевидные слабости «Буллс» (22-я защита), команда заняла 6-е место на Востоке и впервые с 2017 года попала в плей-офф, а тот самый Дерозан умудрился съездить на Матч звезд после трехлетнего перерыва . В плей-офф чикагцы без всяких шансов уступили «Милуоки» (1-4), но возвращение в постсезонку спустя столько лет укрепило Карнишоваса в правильности выбранной им тактики. Так что этим летом в Чикаго завезли очередную партию старичков: Горана Драгича и Андре Драммонда, а кутеж распространился не только на игроков. По информации Шэмса Чарании, клуб продлил контракт главного тренера Билли Донована, несмотря на то, что действующее соглашение предусматривало его работу в течение ближайших двух сезонов. Что помешало «Буллс» дождаться окончания этого чемпионата и уже после делать далеко идущие выводы, не совсем доступно разуму.

Особенно с учетом очевидных проблем. Разыгрывающий Лонзо Болл, ключевой игрок «Чикаго, заведующий креатурой нападения и определяющий первый рубеж защитных линий, летом был прооперирован и выбыл на неопределенный срок. Из резерва у «Чикаго» был только 36-летний Драгич и второгодка Айо Досунму, выбранный под 38-м пиком. Не стоило ли подождать с пролонгацией Донована и заняться поиском более-менее сносной замены Боллу? Кстати, Лонзо был не единственным, кто летом оказался на хирургическом столе. Летом лидер команды Зак Лавин проводил восстановительные процедуры после майской эндоскопической операции на левом колене. Летние вояжи к доктору не насторожили «Буллс», и где-то в это же время клуб выдал Заку максимальный контракт суммой 215,2 миллиона на 5 лет.

«Мы надеемся, что Зак с нами надолго, и ничего не изменилось. Думаю, что он будет здоров. Он успешно восстанавливается после операции. Эта команда играет вместе с октября прошлого года. Все мы еще сыгрываемся», – упреждал Карнишовас перед выдачей контракта.

Слова хорошие и правильные. Только мантры литовца не возымели должного эффекта. Лавин пропустил несколько первых матчей сезона и уже после возвращения признавался, что по-прежнему восстанавливается и набирает форму. Отсутствие стабильности в рядах лидеров должно было дать шанс талантливой молодежи в лице Патрика Уильямса и Айо Досунму. Но оба пока не торопятся пользоваться выпавший им шанс, и винить их за это сложно.

Что происходит сейчас?

«Буллс» идут на 11-й строчке Восточной конференции с балансом 11-15, и это самое жизнеутверждающее, что можно о них сказать.

Основным плеймейкером «Буллс» в отсутствие Лонзо Болла назначен Айо Досунму, и, видит бог, парень старается, но, когда твой стартовый разыгрывающий отдает 2,8 передачи в среднем за игру (при 1,5 потери), то его обязанности вынуждены распределять между собой другие, что не лучшим образом сказывается на их продуктивности. В последних матчах Донован начала выпускать в старте Алекса Карузо, но и без того не склонный к атакующим действиям защитник сперва практически перестал забивать (7 очков в трех матчах), а в последней игре против «Далласа» повредил спину и сейчас находится в списке Day to Day. Коби Уайт с перепугу отдал 7 результативных передач, подсобив в победе над «Мэверикс», игравших без Дончича, но едва ли такие чудеса будут повторяться на постоянной основе. Сейчас у «Чикаго» просто нет человека, готового выстраивать атаку и снабжать передачами партнеров : и сложно предсказать, будет ли. Клуб ожидает возвращения Лонзо Болла в начале 2023 года, но сам баскетболист говорит, что до сих пор с трудом поднимается по лестнице, так что об игровых нагрузках и речи идти не может. Может быть, в январе ситуация станет более понятной, но пока предпосылок для этого никаких.

В отсутствие Лонзо чаще остальных вынуждены возиться с мячом Демар Дерозан (4,8 передачи в среднем за игру) и Зак Лавин (4,1). Только вот на кого сбрасывать двум лидерам команды по результативности? Играть исключительно друг с дружкой? Видимо, так, потому что в ростере нет не только человека, способного распределять мяч между Дерозаном и Лавином, но и тех, кто мог бы хотя бы создавать подобие видимой угрозы и растягивать нападение за счет угрозы трехочкового. При том, что Зак и Демар набирают в среднем 20+ очков за матч нападение «Чикаго» находится на 22-м месте в лиге.

Все дело в тотальной предсказуемости лидеров. Дерозан в принципе никогда не баловал вариативностью и, за исключением средних бросков, способен забивать только в проходах. Его карьерный процент реализации трехочковых – 28,9%, это уже не исправить и не улучшить. Лавин в этом отношении радует чуть больше (38,4% реализации трехочковых за карьеру), но и тут если и стоит радоваться, то сдержанно. Во-первых, предпочтение Зак все равно отдает средним броскам и проходам, что делает его очень похожим на Дерозана и никак не расширяет функционал командной атаки. Что касается дальних бросков в этом сезоне, то их точность составляет 36,3%. Вроде бы сносно, но два года назад он был равен 41,9% при том же количестве попыток (8 в среднем за матч). Это называется регресс.

«Чикаго» меньше всех в НБА атакует из-за дуги (28,4 попытки в среднем за игру), зато больше всех совершает бросков со средней дистанции (18 попыток в среднем за игру). Это делает игру «Буллс» слишком предсказуемой и неэффективной. Оборона караулит Лавина и Дерозана внутри дуги в районе линии штрафной, не реагируя на попытки «Чикаго» растянуть игру за дальних бросков. В прошлом сезоне «Буллс» тоже не баловали болельщиков дальними бросками, но тот же Лавин попадал со средней и в особенно в проходах был куда стабильнее. Сейчас это случается реже, отчасти из-за операции, перенесенной этим летом. Зак действует более осмотрительно, и при его манере игры это не может не сказываться на эффективности (у него только 43% с игры).

Суммируя все вышеперечисленное, выходит, что два лучших исполнителя в «Буллс» играют в одинаковый, предсказуемый баскетбол и вдобавок ко всему должны что-то созидать ввиду отсутствия братской помощи . За вычетом Дерозана и Лавина двузначную результативность в команде демонстрируют только Вучевич (16,3 очка за игру) и Досунму (10,5 очка за игру). У последнего показатель улучшился исключительно за счет 17 очков в матче против «Мэверикс». В остальном разброд и шатание.

Да и в случае с Вучевичем не все так благостно. Когда на паркете находится сочетание Дерозан-Лавин-Вучевич, «Буллс» показывают отрицательную статистику в категории net rating. С тройкой главных забойщиков «Чикаго» уходит в минус на 2,5 очка в пересчете на 100 владений .

Аналогично и в клатче. В прошлом сезоне показатель эффективности игры на последних минутах при близком счете у «Буллс» был равен «+56» – второе место в лиге. Сейчас в том же самом рейтинге команда занимает седьмую строчку. С конца – «-16».

«Мы должны извлекать уроки из наших ошибок в заключительные минуты. Я не могу сидеть и раз за разом повторять это. Ряд мелочей в некоторых концовках сказались на результатах», – докладывал Донован в интервью Sports Illustrated.

Билли очень красноречив, но его решения зачастую сами по себе вызывают не меньше нареканий, чем предъявы к игрокам. Даже те из них, которые обусловлены определенными условиями, не становятся решением проблем, а только приводят к конфликтным ситуациям.

В ноябрьском матче против «Орландо» показательно оставил Лавина на скамейке в решающий момент матча.

«Чикаго» уступил – 107:108, а Зак, реализовавший с игры 1 из 14, открыто возмутится действиями тренера.

«Доволен ли я решением? Нет. Смогу ли я с этим жить? Да. Я буду готов надеть кроссовки и сыграть уже в следующем матче. Я смазал много бросков, но у меня была масса игр, в которых я был ужасен, а затем в течение 4-5 минут набирал 15-16 очков. В этот раз мне не дали такого шанса», – напирал Лавин в интервью после матча.

Еще перед тем матчем Донован расчихвостил всю «большую троицу» «Буллс».

Та самая талантливая молодежь пока что тоже не может похвастать значимым вкладом. И если с второгодки Досунму спрашивать рановато, особенно с учетом обстоятельств, в которых он оказался, то вот Патрик Уильямс явно не оправдывает авансы. Мощный форвард, выбранный на драфте-2020 под 4-м пиком, все еще остается главным долгосрочным капиталом «Буллс», только вот в цене он не растет. Это третий сезон мощного форварда в НБА, а его показатели пребывают на том же уровне, что и двумя годами ранее. С учетом возросшего количества дальних попыток (2,9 по сравнению с прошлогодними 1,7) можно порадоваться за реализацию дальних бросков (43% против прошлогодних 51,7), но это все. В сухом остатке – те же 9 очков, 4 подбора за 26 минут игрового времени за 23 матча в старте из 24 сыгранных в этом сезоне.

От отправки нынешних «Буллс» на хладобойню спасает исключительно Алекс Карузо, чье пребывание в лазарете не должно затянуться надолго. 7-е место «Чикаго» в рейтинге лучших защищающихся команд – это по большей части его заслуга. Общий рейтинг эффективности команды «+/-» при наличии Алекса на площадке равен «+72». Стоит только «Лысой Мамбе» свернуться калачиком на скамейке, эффективность падает до «-99». Он подсказывает партнерам, страхует, собирает фолы и делает все возможное, чтобы сохранить хоть какое-то подобие командной игры в защите. За это ему можно простить даже неприличные 5,4 очка в среднем за игру при 26 минут игрового времени.

На выходе игра «Буллс» представляет собой довольно печальную картину. У команды нет разыгрывающего (который одновременно очень важен и как первый обороняющийся наверху), и это главная проблема. Карузо служит усилением со скамейки, и по большей части его силы уходят на оборонительные действия. Тройка Лавин-Дерозан-Вучевич действует неэффективно. В том числе и потому, что все ее действия сосредоточены внутри трехочковой дуги. Лавин и Дерозан являют одну во многом похожую атакующую модель игрока, угрожающего строго со средней и в проходах; при этом один из этой пары – возрастной, а другой только набирает форму. Центровой так и остается проблемой для собственной защиты. Новички команды пока не готовы вносить более-менее весомый вклад в игру.

Команда вызывает депрессивные ощущения.

Что могут сделать «Буллс» для улучшения нынешнего положения?

Из-за всего вышеперечисленного «Чикаго» и называют одним из главных разочарований лиги. Причем, естественно, доходят до абсурда – сопоставляют с «Бостоном» и «Милуоки» и призывают к перезагрузке прямо сейчас (чтобы еще успеть сохранить защищенный в топ-4 пик, который передали «Орландо» за Вучевича).

После препирательств Лавина и Донована репортер Марк Стейн сообщил, что «Мэверикс» с удовольствием пообщались бы с чикагским клубом на тему трансфера. Несколько дней назад Билл Симмонс озвучил идею обмена Демара Дерозана и Николы Вучевича в «Лейкерс» на пики первого раунда и Рассела Уэстбрука. Эдриан Воджнаровски говорил о вероятном интересе со стороны «Никс» в период дедлайна: «Никербокеры» готовы расстаться с Эваном Фурнье, Кэмом Рэддишем и Эмануэлем Куикли, к тому же не так давно обсуждали с «Лейкерс» обмен в условиях трехсторонней сделки. Истекающий Вучевич тоже может кому-нибудь понадобится: сейчас ему 32, и летом он уйдет бесплатно, так почему бы не попробовать наварить на нем сейчас хоть что-то. «Все сейчас внимательно наблюдают за «Чикаго», – цитирует источник в НБА Bleacher Report. – Эта команда плохо собрана, ее нужно взрывать» .

Всю эту суету можно лишь потерпеть с учетом того, что идет середина декабря и лиге не хватает сколько-нибудь кликабельных историй.

Во-первых, «Чикаго» даже в фантазиях самых неадекватных своих болельщиков никогда и не воспринимался как ровня «Бостону» или «Милуоки». Клуб не так уж далеко от 50% побед (11-15) и при этом имеет нулевой нетрейтинг (это 16-е место во всей лиге). Иными словами идет чуть-чуть ниже предсезонных ожиданий. И причин для этого «чуть-чуть» вполне хватает. Здесь и отсутствие Лонзо Болла, ключевого исполнителя для этих «Буллс» на обеих половинах. И снизившаяся эффективность Лавина после операции. И худшие показатели по выступлению в клатче – сегодня «Чикаго» вновь уступил «Атланте» на последних секундах овертайма (122:123), а всего подобных обидных поражений набралось уже 4 (в овертайме «Оклахоме» – 119:123, в концовке «Орландо» – 107:108, на старте сезона «Вашингтону» – 100:102). У «Буллс» 3-10 в клатче – и 29-е место во всей лиге .

Во-вторых, у «Буллс» довольно сложное расписание на старте (на Basketball-Reference, 2-е по сложности в лиге). Согласно расчетам Simple Rating System, их нужно рассматривать как вполне себе среднюю команду – чуть лучше, чем 50% побед . Пусть они не очень здорово смотрелись против команд нижней половины таблицы (3-4, поражения от «Сан-Антонио», «Вашингтона», «Орландо» и «Оклахомы»), но, скорее, это временные проблемы или вообще случайности (о чем говорят проигрыши как раз этим товарищам на последних секундах), ведь при этом «Чикаго» дважды обставил «Бостон» (такое во всей лиге никто еще не делал), а также «Милуоки», «Торонто», «Бруклин» и «Майами».

Наконец, главная забота Джерри Рейнсдорфа – это всегда заполняемость арены, а не что бы то ни было еще. Возможно, действительно логичнее было бы получить кое-какие активы за Дерозана, Лавина, Вучевича и Карузо, а параллельно вернуть себе собственный драфт-пик на драфте-23, но знаете, что было бы еще логичнее? Не отдавать Франца Вагнера и еще один пик за Вучевича, не закладываться вдолгую на Донована, Дерозана и Вучевича и строить нечто более надежное, чем двухочковый коллектив в трехочковой лиге, к тому же так сильно зависящий на обеих половинах от никогда не отличающегося крепким здоровьем Лонзо Болла. Неужели кто-то думал, что ваша команда не обречена с Дерозаном в роли лучшего игрока, Лавином в качестве вспомогательного разыгрывающего и Вучевичем на своей половине? Вряд ли боссы «Чикаго» об этом не подозревали до нынешнего сезона. Исходя из их логики, перестраиваться следует лишь в том случае, если будет вариант сменить текущих недозвезд на недозвезд помоложе и повеселее: у «Чикаго» когда-то был хотя бы Лаури Маркканен, а сейчас и вовсе нет молодых игроков, которых можно было бы представить в виде вспомогательных элементов в толковой команде.

И Карнишовас строил всю эту шаткую конструкцию вполне сознательно, с одной целью – отчаянно шуметь в регулярке и вылетать в первом раунде плей-офф. Странно теперь делать вид, что у него не получилось ровно то, что и ожидалось (пусть и не совсем задумывалось).

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski, Kelley L Cox, Stan Szeto; globallookpress.com/Agimantas Gedvila, via www./www.imago-images.de