Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

Обстоятельства, при которых ты теряешь контракт на ежегодные выплаты в размере 11 миллионов долларов, не могут быть удачными или неудачными. Это в любом случае беспрецедентно. Даже если у вас слишком много денег, это все равно потери – финансовые, инвестиционные, деловые и, конечно же, имиджевые.

В случае с мятежным Кайри Ирвингом, лишившимся благосклонности Nike, последний фактор особенно важен. Ведь кроссовки Кайри, как ни странно, до последнего оставались востребованными среди коллег по цеху. Портал FanNation провел опрос, согласно результатам которого Nike Kyrie 8 – самая популярная модель в женской НБА. Сайт ballershoesdb.com и вовсе приводит статистику, демонстрирующую, что по итогам прошлого сезона баскетбольная линейка Кайри среди игроков НБА уступила первенство лишь Кобе Брайанту. Кроссовки Мамбы носили около 90 человек, Кайри – 50. При этом последние модели Ирвинга были далеки от заданных им самим стандартов, а игрок делал все возможное, чтобы прикончить рекламную кампанию продукции.

«Не имею к ним никакого отношения с точки зрения дизайна и маркетинга. Как по мне – отстой! Вообще не имею к ним никакого отношения», – реагировал Ирвинг на фото Nike Kyrie 8 в сети.

С учетом последовавших за этим событий неудивительно, что компания расторгла соглашение с баскетболистом. Сомневаюсь, что Ирвинг останется без контракта. Скорее всего, он найдет пристанище на китайском рынке, где готовы раздавать именные модели Гордону Хэйворду, Аарону Гордону, Кевину Лаву и многим другим. Часто подобное сотрудничество получается небезынтересным (как в случае с Дуэйном Уэйдом и Клэем Томпсоном). И все же вряд ли стоит ожидать от будущей коллаборации успеха, сопоставимого с короткой, но насыщенной историей взаимоотношений Nike и Кайри.

Nike Kyrie (2014)

Ирвинг зашел с подветренной стороны, где кажущаяся внешняя простота сочеталась с нюансами, постепенно раскрывающими достоинства модели. В качестве главного дизайнера был выбран Лео Чанг, до этого работавший над линейкой Кевина Дюрэнта и серией «Elite Collection», куда входили именные модели Дюрэнта, Кобе и Леброна. Кроме того, Чанг разработал модель Nike Men’s Zoom Run The One, с помощью которой фирма пыталась захомутать Джеймса Хардена, до того как бородач польстился на деньги Adidas.

Как и в случае с большинством кроссовок, проектируемых для защитников, основной упор команда разработчиков сделала на сцепление с кортом, фиксацию и безопасность при резкой смене направления стопы. Поэтому амортизационную систему Zoom Air поместили в заднюю часть стопы. Чтобы сделать кроссовки более легкими, за основу был взят материал Hyperfuse. В техническом плане кроссовки нельзя было назвать революционными, зато в них было изрядное количество ссылок на того, кто дал им свое имя. Например, «зубастый» рисунок подошвы и ребристый агрессивный задник вдохновлены изображением Сиднейской Оперы – главной достопримечательности Австралии и города, где родился Кайри. Надпись «JBY» служила анаграммой для тогда казавшейся безобидного слогана «Just Be Yourself» («Просто будь собой»). Дополняли все эти референсы стандартные детали в виде росписи и рукописного росчерка «#2» – номера игрока. Наличие мелких приятностей, добротная начинка, при хорошем качестве не перегружавшая цену на товар – делали модель очень удачной для ознакомления потребителей с новинкой: аккуратный и многообещающий задел на будущее.

Nike Kyrie 2 (2015)

Лучшие во всей линейке – так эту модель характеризуют довольно часто сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, любители каталогизировать и сравнивать отмечают, что именно вторая модель зачастую становится наименее заметной, а сам по себе факт ее успешности многое значит. Сомнительный довод, но вот то, что Jordan 2 самые слабые в легендарный серии, вроде как должно натолкнуть на противоположную мысль.

Вторым немаловажным фактором стал новаторский подход Nike к расцветкам. После того как любители кастомизировать кроссовки наловчились делать собственные версии, с присущими только их авторскому видению сочетаниями цветов, Nike начали искать способ предложить что-нибудь уникальное. Поиски привели создателей к использованию элементов 3D голограммы и минимизации ярких, контрастных цветов. К подобному решению дизайнеров подтолкнула раскраска бензобаков гоночных мотоциклов, выступавших прототипом для силуэта кроссовок. Внешний вид полностью лишился резких линий и агрессивных стилистических решений: все было направлено на то, чтобы подчеркнуть изящество, легкость и одновременно безопасность, с которой кроссовки позволяют перемещаться по паркету. Чтобы это подчеркнуть, появился ремешок, фиксирующий голеностоп. Смена вектора развития линейки заинтересовала покупателя, а исторический успех еще больше повысил котировки именной линейки Ирвинга в целом, и данной модели в частности. Ведь именно в Kyrie 2 разыгрывающий совершил пока что самый важный бросок в своей карьере – победный трехочковый в седьмом матче финальной серии-2016.

Nike Kyrie 3 (2016)

Третья модель сделала серьезный шаг вперед по сравнению с двумя предыдущими. Nike облагодетельствовал модель более технологичной составляющей, а сам Ирвинг подошел к ее разработке с особой тщательностью, ведь Kyrie 3 были посвящены его матери.

К подушке Zoom Air инженеры Nike добавили две вставки в переднюю часть подошвы, для распределения нагрузок на внешнюю и внутреннюю часть стопы, а так же для улучшения тракции. В качестве основного материала взяли тканевую сетку.

Что касается столь любимых Ирвингом намеков и подмигиваний, то здесь он разгулялся на полную. На подошве рядом с окошком Zoom Air можно увидеть имена дочери (Azurie) и матери (Elizabeth) Кайри. Язычок, помимо уже знакомой анаграммы «JBY», обзавелся очередным слоганом H+H (Humble & Hungry – смиренный и голодный), это девиз, доставшийся Ирвингу в наследство от его отца Дредерика. Так же, если покопаться, можно обнаружить римские цифры VIII и XIII, обозначающие месяц и дату рождения матери Кайри (13 августа). Кроссовки сразу же пришлись по душе аудитории, а уж когда начали выходить расцветки с (теперь уже можно говорить традиционными) отсылками к Брюсу Ли и его желтому костюму из фильма «Игра Смерти», стало очевидно, что серия Кайри становится не только именной, но и именитой.

Nike Kyrie 4 (2017)

Альтернативное название модели – Uncle Drew 1, поскольку именно с помощью престарелого ловкача, которого Ирвинг воплотил на экране, кроссовки и продвигались в массы.

«Мы намерено сливали в сеть фото небольшими порциями. Нам было необходимо создать впечатление, что это кроссовки персонажа, а не Кайри Ирвинга. Особенно, учитывая специфику, повлиявшую на разработку именно этой модели», – признавался позже продукт-менеджер Nike Тони Гроссо.

Под спецификой Гроссо подразумевает силуэты старых моделей Nike и ранние модели Jordan Brand, взятые за основу Ирвингом и новым дизайнером серии Бенджамином Нетонгкоме. Тот уже работал над предыдущими кроссовками игрока, но тогда был скорее на подхвате.

Главным желанием Кайри было улучшить и без того отличное сцепление кроссовок с паркетом, именно для этого и приглашался Нетонгкоме, но результат оказался противоречивым. Самым серьезным вкладом нового бригадира команды дизайнеров стала система Flex Groove, разделяющая подошву своеобразным зигзагом по всей ее длине. Она отлично страховала голеностоп при заваливании стопы внутрь и при сменах направления, но в том, что касается именно сцепления, Kyrie 4 не только не превзошли Kyrie 3, но и по отзывам покупателей уступили. И все же никто не торопился посыпать голову пеплом, поскольку маркетинговую кампанию дядюшки Дрю подкрепила удачная серия коллабов, самым популярным из которых стала совместная серия с хлопьями General Mills.

Так что благодаря обилию расцветок и дядюшке Дрю серьезного провала удалось избежать.

Nike Kyrie 5 (2018)

Пожалуй, первая модель, в которой Ирвингу не удалось соблюсти баланс цены и качества. Произошло это во многом по причине использования фрагментированного баллона Nike Air Zoom Turbo, внедренного в переднюю часть подошвы. Возросло количество петель из нитей Flywire, которые в очередной раз улучшили фиксацию стопы.

Главное изменение произошло в подошве. Она стала шире, что в совокупности с Air Zoom Turbo придало не только повышенное чувство комфорта при игре на паркете, но качественно гасило ударную скорость при приземлении. Все эти бонусы взвинтили цену на кроссовки до 130$, тем самым подняв ее до новой ценой категории премиальных моделей.

Еще эта модель примечательна тем, что непосредственное дизайнерское решение Ирвинга стало одним из ее недостатков. Визуальная концепция, вдохновленная хищным растением Венериной мухоловкой, ярче всего отразилась на системе фиксации и подошве. И если к фиксации Kyrie вопросов никогда не было, то вот рисунок растения на подошве, выполненный по мотивам тату игрока, не лучшим образом сказался на устойчивости.

Из-за деления на несколько округлых сегментов рисунок подошвы стал хуже держать сцепление. На паркетах НБА этого, конечно, не чувствовалось, но интернет-рецензенты как один отмечали этот момент.

Подкрепление, как всегда, пришло со стороны всевозможных репрезентаций. На сей раз Ирвинг подключил тяжелую артиллерию. Расцветки, выпущенные по мотивам главных персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», заставляли людей снимать не только штаны, но даже исподнее, лишь бы собрать полную коллекцию из пяти пар. Тем более что в коллекцию, помимо Kyrie 5, вошли еще две более бюджетные модели Kyrie 2 Low.

Ради повышения спроса ушлые маркетологи из Nike даже подрехтовали Nike 5. Оригинальный дизайн кроссовок включал впервые появившиеся в оформлении символы иллюминатов. Чтобы не объяснять детям связь между тем, кто проживает на дне океана, и тайным обществом оккультистов, глаз, заключенный в пирамиду, поменяли на пресную надпись с названием бренда.

С другой коллаборацией в рамках выпуска этой модели делать подобного не пришлось. Всевидящее око бодро подмигивало с задника кроссовок, увенчанных мелкими яркими стежками, отсылающих к культовому сериалу «Друзья». Тут Кайри уже работал на другую аудиторию, но не менее успешно. В коллекцию, помимо обуви, вошли толстовка, майка, кепка и баскетбольный мяч. Цветовые акценты и шрифт из титульного названия сериала были очень остроумно интерпретированы в каждом из предметов, но наиболее изящно (и в меру своевольно) выглядела интеграция лого Кайри в логотип кофейни «Central Perk», где главные герои существовали большую часть телевизионного времени. Показательный пример того, как при наличии небольшого количества отличительных деталей создать узнаваемый и практичный продукт.

Nike Kyrie 6 (2019)

2019 год был непростым и для Кайри Ирвинга в том числе. Скандальный уход из «Бостона» определенно подмочил его репутацию, а дизайн шестой модели именных кроссовок, отличавшийся от предыдущих лишь массивностью, не укрепил покупателей в желании отдать свои кровные за то, что они уже видели. К тому же нужно понимать, что ковидные ограничения сказались на покупательской способности.

Даже с учетом всех глобальных пертурбаций было сложно найти объективные причины для покупки Kyrie 6. Если дизайн еще можно было списывать на вкусовщину, то после переезда в новую, более дорогую ценовую категорию, линейка так и не предложила покупателю премиальных материалов.

Все технические новшества отлично выглядели на бумаге и в презентационных роликах, но аудитория хотела то, что могла потрогать руками. Вместо этого им предлагали прессованный кожзам, резину и запаянную пластиком сетку. Особенно странно подобный подход смотрелся на фоне моделей Пола Джорджа, которые при более низкой стоимости вовсю экспериментировали с множеством материалов.

Ну, и что касается традиционной магии Кайри в виде большого количества деталей и расцветок, то в данном случае она не сработала. Большинство дизайнерских мелочей слишком явно отражали прогрессивные взгляды Кайри, что нравилось далеко не всем. Да и каких-то запоминающихся коллабораций не последовало. Поэтому справедливо говорить, что именно с этой модели кривая линейки Кайри Ирвинга пошла вниз.

Nike Kyrie 7 (2020)

Предпоследняя модель Кайри не предлагала ничего нового, но главной ее проблемой стала не это. Ирвинг пал там, где, казалось, до этого выигрывал практически всегда – в умении грамотно упаковать не самый новый продукт.

Nike Kyrie 7 оказались заурядно оформленной компиляцией предыдущих моделей: корпус – от Kyrie 4, подошва – микс Kyrie и Kyrie 6, система шнуровки – плохо закамуфлированные Kyrie 3. Многие элементы вроде низкой петли для фиксации язычка и двух нижних петель шнуровки, выполненные в виде массивных накладок, вообще не выполняли никаких функций, кроме чистого декора. Даже на первый взгляд результат выглядел откровенно халтурно, а заявление Кайри о том, что он вдохновлялся кроссовками Кевина Дюрэнта, звучали как попытка потрафить одноклубнику, а не грамотно продать свой продукт. Собственно, продать его не помогли и традиционные эксперименты с расцветками, которые на этот раз не были столь изобретательными.

Nike Kyrie 8 (2021)

Когда ты во всеуслышание отрекаешься от того, на чем стоит твое имя, не стоит рассчитывать на большой успех. Где-то и как-то это способно сработать в мире искусства, но не в довольно консервативном бизнесе продажи кроссовок.

Эту модель будут вспоминать исключительно как эпитафию сотрудничества Ирвинга и Nike. Это их единственная отличительная черта от предыдущих моделей вне зависимости от того, принимал Ирвинг участие в их разработке или нет.

Фото: Gettyimages.ru/Dustin Satloff