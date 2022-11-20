Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Баскетбольная паства, обсуждающая детонирующий прогресс Шэя Гилджеса-Александера, делится на два лагеря.

Одни бахвалятся тем, что разглядели талант сразу же, и только лига, не включившая ни одной игры «Тандер» в сетку национального телевидения, демонстрирует некомпетентность и зашоренность.

Другие утверждают, что эволюция Гилджеса-Александера отчасти вынужденная. Дескать, ему в одиночку приходится тянуть вечно перестраивающихся «Тандер», и как только он поймет, что появление Чета Холмгрена не сильно приумножит шансы команды на что-нибудь весомое, потребует обмен – и на этом очередная сказка «Оклахомы» закончится.

У сторонников каждой из версий есть достаточно убедительные аргументы, но никто из них не стремится опорочить оппонента. Причина проста: и те и другие завороженно следят за игрой Гилджеса-Александера.

ШГА играет на уровне топ-10 НБА и даже лучше

Знаменитые слова дона Прести – «ты сливаешь сезон, но делаешь это без уважения» – вполне могли быть адресованы потенциальным конкурентам в погоне за Вембаньямой. Более того, они были бы уместны.

Ведь нынешние «Тандер» неожиданно последовали за «Селтикс» образца-2015/2016. Тогда «кельты» с попавшим на Матч Звезд Айзеей Томасом настолько заигрались, что команде даже удалось проникнуть в плей-офф. Вылет в первом раунде от «Атланты» не помешал «Бостону» выбрать на драфте Джейлена Брауна, а год спустя подселить в «Ти Ди Гарден» Джейсона Тейтума. Обоих «кельты» заграбастали под высокими третьими пиками, которые получили благодаря расточительству одного российского олигарха.

У «Оклахомы» такого олигарха нет, потому нужно действовать куда прагматичнее в отношении слива сезона. Очень вероятно, что подобный помпезный старт окажется частью кампании по выдвижению Шэя на Матч Звезд – своего рода способ потрафить лидеру и показать, что команде не хватает самой малости для статуса стабильного участника плей-офф. А во второй половине сезона «Тандер» могут снять ногу с педали газа. Не впервой.

Как бы то ни было, здесь и сейчас мы имеем Шэя Гилджеса-Александера, полностью снявшего все вопросы касательно 5-летнего контракта стоимостью 179 миллионов. Если у кого-то были сомнения, в том, что он достоин его, в том, что его вообще стоит оценивать как фундаментального «франчайза» для клуба НБА, в том, что он тянет уровень не только первой звезды своей команды, но хотя бы топ-20 лиги…

То вы все можете расслабиться и получать удовольствие.

Сегодня защитник, суммарно отыгравший из-за «травм» 91 матч в предыдущих двух сезонах, преумножает статистику по всем основным категориям. Шэй занимает четвертую строчку в списке самых результативных игроков чемпионата со средним показателем в 31,1 очка. В 17 матчах он лишь дважды не перешагнул отметку в 20 набранных очков, а в недавнем матче против «Вашингтона» установил личный рекорд – 42 очка, плюс, победный трехочковый на последних секундах.

От кумира, коим является Аллен Айверсон, Гилджеса-Александера отличает абсолютно выдающаяся реализация практически на каждом участке площадки: 52% с игры, 38% из-за дуги, 91% с линии штрафных. Многие отмечают игру Шэя в проходах (и не зря – он лучший в лиге в этом аспекте, причем с 25 в среднем за игру идет на новый рекорд НБА), но он хорош не только в непосредственной близости от кольца (72,5%), 51,3% своих бросков он забивает с расстояния в 3-5 метров, 52,2% с 5 метров до трехочковой линии. Добавьте сюда 6 передач в среднем за игру, 1,8 перехвата (лучший показатель в карьере), 1,4 блок-шота за игру (также лучший показатель в карьере и лучший среди всех защитников в лиге), и вы получите полноценного претендента на звание самого прогрессирующего игрока сезона.

Неудивительно, что уже обнаружились и фантазеры, не без намека напомнившие об исторических прецедентах НБА. Конкретно, о случаях, когда титул MVP вручали игроку, чья команда не пробивала половозрелую отметку в 50 матчей. Дважды это удавалось Мозесу Мэлоуну (как не любить этого угрюмого старателя?) в сезонах-1978/1979 и 1981/1982. В сезоне-2016/2017 статуэтку уволок еще один защитник «Тандер» Рассел Уэстбрук с его сезонным трипл-даблом. Последний случай произошел совсем недавно: Никола Йокич взял индивидуальную награду в сезоне-2021/2022. Так что вопрос о правомерности претензий Шэя на MVP был бы теоретически жизнеспособен, даже при наличии кандидатов калибра Эмбиида и Дончича. Если кто-то реально может поверить в то, что «Оклахома» всеми силами попытается заехать в плей-офф.

«Вы пропускаете чертово шоу, если не смотрите матчи «Оклахомы» и то, что вытворяет Шэй Гилджес-Александер. Просто гляньте на его статистку: это цифры игрока уровня первой сборной лучших игроков сезона», – ультимативно заявляет в своем подкасте Джей Джей Реддик.

И тут не возразишь. С Шэем на паркете «Тандер» и в статусе команды G-лиги в пересчете на 100 владений набирают на 1,9 очка больше, чем соперники. По этому показателю он неделю назад шел практически вплотную к Дончичу (у Шэя было 3,1, у Луки – 3,5).

Почему выдающаяся игра Шэя не мешает «Тандер» сливать сезон?

Витийствовать насчет приоритетов «Тандер» можно сколько угодно, но наверняка мы не знаем ничего. Так что самым очевидным ответом на прямой вопрос будет такой: потому что Шэй исключительно хорош. Исключительно в том смысле, что его результаты – следствие только лишь его усилий и не предполагает помощь со стороны одноклубников.

Согласно порталу PBP Stats, 88,2% попыток с игры созданы самим Шэем. С пересчетом на 60 минут из всех игроков НБА Гилджес-Александер уступает по этому показателю только Луке Дончичу.

А вот где ему нет равных, так это по количеству точных двухочковых, которым не предшествовала передача (unassisted 2-pointers): 278 попаданий.

В среднем Шэй совершает 25 проходов за игру. Для сравнения «Голден Стэйт» чемпионского разлива с Дюрэнтом в составе суммарно делали 23,9 прохода за матч. То есть Гилджес-Александер даже тупо по цифрам играет за всю команду.

Что же она делает для него?

Для начала она создает для ШГА возможности. Феноменальное количество проходов лидера «Тандер» не было бы возможным без наличия дополнительной угрозы с трехочковой. Но это единственная благотворительная инициатива со стороны партнеров Гилджеса-Александера, поскольку ни во что более существенное она не выливается. Расстановка на дуге игроков «Оклахомы» сродни назидательному потрясанию кулаком. «Громовержцы» громыхают, но не разят наповал. Команда идет на 11-м месте в лиге по количеству дальних попыток (34,4) и на 17-м по их реализации (35%). Достаточно взглянуть на индивидуальные показатели дальних попаданий отдельных персоналий, чтобы впасть в отчаяние. Второй по результативности игрок «Тандер» – Джош Гидди (15,1 очка) – 0,9 из 3,4 попытки (27% точности трехочковых). Лу Дорт наряду с Тре Манном, совершающий наибольшее количество попыток в команде – 1,7 из 5,4 (30%). Тре Манн – 1,7 из 5,1 (32%). Изредка балует главное чудо-юдо «Оклахомы» Алексей Покушевски – 1,5 из 3,5 (42 %).

На кого в таких условиях сбрасывать идущему в проход Шэю, неясно. Вот он и вынужден расшаркиваться в евростепах, юлить с помощью фиктивных показов и всячески изворачиваться, лишь бы доставить мяч в кольцо. Ему, правда, это все равно: в этом сезоне Гилджес-Александер – самый неудержимый из всех маленьких лиги. Его работа ног, хладнокровие и выдержка в проходах, каждый день увеличивающийся набор трюков, феноменальная разносторонность, уникальное сочетание размеров и умения обращаться с мячом превращают его в баскетбольного Барышникова, раскрывающего любую защиту.

Игра от прохода очень энергозатратна и что еще хуже потенциально травмоопасна: любое приземление на ногу, контакт в воздухе может конвертироваться в длительный период восстановления. Так что, если Шэй не выдохнется ко второй половине сезона, в интересах «Тандер» его поберечь. А поскольку никакой даже приблизительной замены у команды нет, то она вполне может наиграть на немногим больше 38 побед, которые ей спрогнозировали букмекеры Вегаса.

Что в таком случае делать «Тандер» и ШГА?

Ничего.

Даже при снисходительном отношении ко всей остальной команде стоит отметить, что Шэй проводит первый сезон на подобном уровне. Для него недостаток поддержки и отсутствие давления за результат повод пообвыкнуться и утвердиться в новом качестве первого парня на деревне. Не стоит прямо-таки априори думать, что это как-то стыдно. Тот же Айверсон завез «Сиксерс» в финал-2001 в аналогичных обстоятельствах. Выходя в старте с Дикембе Мутомбо, Тайроном Хиллом, Джорджем Линчем, Эриком Сноу, ответом Аллена на все беды были стабильные 30 очков.

От Гилджеса-Александера при той же результативности пока не требуется тот же результат. «Тандер» сейчас находятся там, где хотят и где должны быть. Успешность нынешнего проекта Прести определят исход охоты на Вембаньяму и темпы адаптации Холмгрена к НБА. Это прекрасно понимают все внутри. Поэтому многочисленные спекуляции на тему обмена Шэя сейчас выглядят как неумелые происки претендентов на одного из самых ярких защитников грядущего поколения. Уже второй год говорят о том, что Гилджес-Александер не очень доволен тем, что его сдерживают и не дают показать себя во всей красе (что предполагает и финансовые ограничения), рассуждают о том, что защитник уже готов бороться за что-то серьезное, а когда будет готова его команда – совершенно непонятно. Собственно, этой команды-то толком нет: Холмгрен даже не выйдет на паркет в этом году.

Никаких технических препятствий для такого обмена нет. Гилджес-Александер подписал продление «designated rookie», что не накладывает никаких ограничений с точки зрения правил коллективного соглашения.

Зато есть куча препятствий с точки зрения логики.

Пока нет ни одного реального основания считать, что Гилджес-Александер переживает из-за отсутствия у «Оклахомы» каких-либо амбиций. Если даже вы все еще не смотрите матчи «Тандер» (напрасно), то главный тренер Майк Дэйгнолт специально акцентирует внимание на том, что ценит лидера за его неэгоистичность. Защитник «Оклахомы» показывает феноменальные цифры, выдает классные отрезки в четвертых четвертях, кладет победные броски, но при этом показывает большую заинтересованность в том, чтобы задействовать партнеров – в концовках и под давлением Гилджес-Александер ищет молодых игроков и дает им возможность ошибаться и учиться. Не очень похоже на поведение человека, который сидит на чемоданах.

Пока нет ни одного реального основания считать, что «Оклахома» переживает из-за наличия у Гилджеса-Александера преждевременных амбиций. Прести, конечно, явно тащится от того, что может коллекционировать пики, выбирать под ними невиданные тела и при этом чувствовать себя на сто процентов защищенным от критики. И все же «перестройка» проводится не совсем для этого, а для того, чтобы побыстрее сформировать конкурентоспособную команду. И выход ШГА на мощности полноценного претендента MVP позволяет владельцам «Тандер» только ускорить процесс и вынырнуть быстрее, чем они сами того ожидали. Точно не в этом году, но уже в следующем «Оклахома» постарается зацепиться за плей-ин.

Лишь неудача на ближайшей лотерее драфта, промахи Прести на уже состоявшихся драфтах и неспособность построить команду вокруг ШГА в ближайшие годы заставят «Оклахому» продлить процесс и обменять свою новую звезду на активы.

Никакого смысла делать это сейчас нет. Наоборот сейчас Гилджес-Александер – единственное, но очень веское основание для того, чтобы включать матчи «Тандер».

Фото: REUTERS/Tommy Gilligan, Alonzo Adams, Kevin Jairaj