Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

Брук Лопес – аж в 34 года.

Сезон набирает обороты, а «Милуоки» сразу обосновался наверху Восточной конференции. И это несмотря на немалое количество травм и отсутствие штатного дальнобойщика Криса Миддлтона, не сыгравшего ни одного матча в чемпионате. Оленью упряжку Яннису помогают тянуть Дрю Холидэй (на время тоже в списке травмированных) и Брук Лопес.

Центровой не только считается лучшим защитником этого сезона, но и совершает 6,2 трехочковых попытки за игру, возвращаясь к лучшей версии себя прежнего. The Athletic рассказал, что ни возраст, ни травмы, ни помолвка не смутили Лопеса – летом он перестраивал дальний бросок при помощи бывшего тренера и современной компьютеризированной системы с библейским названием Noah.

Вот ключевые тезисы из этого материала.

1. Лопесу помогал Джон Уэлч, который больше 30 лет был помощником тренера в NCAA и НБА (последнее место работы – «Клипперс»).

Сейчас он занимается индивидуальной работой с молодыми игроками и, когда к нему обратился агент Лопеса, поначалу отказывался. Он тренировал центрового в качестве ассистента «Нетс» на протяжении двух сезонов, а также работал в команде университета Фресно Стэйт, когда тот оканчивал среднюю школу.

«Мы всегда хорошо ладили, но, честно говоря, я не хотел тратить его и мое время. Он уже опытный игрок, в его возрасте довольно сложно менять игровые привычки или технику. Он уже сложившийся баскетболист».

Уэлча все же удалось переубедить. И он сразу же взялся за трехочковый Лопеса: центровой пропустил большую часть сезона из-за травмы спины и в плей-офф выдавал нехарактерный для себя 21%.

2. Главным инструментом для достижения задачи стала специальная роботизированная бросковая система Noah (название построено на игре слов: Noah Arc («Ноев ковчег») отсылает к сходству слов «арка» или «дуга» и «ковчег»).

По сути, это камера, тщательно фиксирующая все стадии броска. Она определяет угол, под которым мяч попадает в кольцо, траекторию полета мяча, расстояние броска и координирует градус отклонения полета мяча влево и вправо. С помощью камеры, расположенной на высоте двух метров над щитом, Noah может считывать все, что происходит на площадке в режиме реального времени.

Изначально фокус системы был сосредоточен именно на выявлении погрешностей в траектории броска, но в процессе разработке технологи поняли, что программа способна на большее. Noah дает максимальное количество информации для сравнения, чтобы можно было обнаружить причины нестабильности и промахов. Более того, встроенная голосовая система может давать корректировки сама, после каждого произведенного броска.

«Главное достоинство Noah в оперативности. Ты получаешь ответную информацию тут же, голос направляет тебя, и ты немедленно принимаешь к сведению все сказанное. Не нужно останавливаться и долго анализировать ошибки. Ты в прямом смысле учишься на них, когда в процессе броска понимаешь что сделал не так и уже в следующей попытке исправляешь оплошность», – объяснил Лопес.

3. Программа обнаружила ряд дефектов в броске Лопеса – в траектории, неправильной постановке ног, точке релиза.

Применяя Noah много лет, Уэлч пришел к тому, что большинство проблем с броском могут быть решены за счет корректировки траектории полета мяча. Для большинства игроков идеальным вариантом является тот, при котором мяч выпускают под углом в 45 градусов.

«Мой оказался порядка 44, – рассказал Лопес. – И это странно, ведь мы думали, что показатель будет гораздо выше. Мы немного сравнивали мой бросок с броском Дирка Новицки. Немножко похимичили и решили, что показатель в 44 градуса – цифра, от которой стоит отталкиваться».

После того как Лопес продолжил бросковые тренировки, оказалось что его бросок отклоняется слева на право с погрешностью от -9 до 9 градусов. Причина оказалась в балансировке ног, при каждом броске Брук словно переминался с ноги на ногу, и это влияло на стабильность.

Лопес и Уэлч перепробовали разные варианты – с широко расставленными ногами, с ногами, прижатыми друг к другу. И пришли к тому, что, что ступни ног игрока должны находиться на ширине плеч и располагаться четко по направлению к кольцу. В прошлом сезоне ступни Брука словно расходились вширь, и во многом их постановка зависела от угла, с которого атакует игрок. Ни о каком постоянстве, балансе и поставленной механика речь не шла.

Следующим этапом стал поиск точной цели. Диаметр кольца составляет 45 сантиметров, на точке в 22 сантиметра находится центр. Это идеальная мишень для попадания. Но в случае, если речь лет о трехочковой броске, выпущенном под углом в 45 градусов, оптимальная цель смещается. Чтобы бросать таким образом, Уэлч попросил Брука сменить точку релиза. Теперь Лопес стал выпускать мяч не перед собой, а из-за головы.

К концу недели у тренировочного штаба сформировался список пунктов, по которым нужно работать.

• Положение ног – на ширине плеч, перпендикулярно плечам.

• Плотнее прижимать правый локоть к правой части тела, чтобы сместить нагрузку с левой части тела.

• Мяч строго перед головой, вынос мяча перед броском с правой стороны.

• Широкое расположение кисти на мяче с указательным пальцем в качестве направляющей части конечности.

Суммарное соблюдение всех этих советов увеличивало шансы на то, чтобы выпускать мяч по нужной траектории с наибольшей вероятностью попадания.

«Меня как будто шатало из стороны в сторону. Нам нужно было свести эту погрешность до нулевого значения. Этот процесс, своего рода калибровка тела при стрельбе. Ты учишься правильно группироваться. Прислушиваешься к своему телу. Дрессируешь собственные инстинкты», – объяснял Лопес.

4. Тренер Уэлч был в шоке от дотошности Лопеса.

«Меня добивало только, что он постоянно бегал к телефону. Я понимаю, что сейчас все с утра до вечера сидят в телефонах, но мы все такие бросаем, а тут стоит объявить передышку, как Брук сразу же бросается к телефону. И я думал: «Вот черт. Типично. Типичный молодой со своим телефоном». А потом мы работали над штрафными бросками, и он опять побежал к телефону. И я стою злой как черт и думаю: «Что такого важного может быть в телефоне?!»

Через несколько дней я не выдержал и заорал: «Брук!» А он отвечает: «Погодите-как, тренер, мне надо записать все, что вы сказали». Я говорю: «Чего?» Оказалось, что он бегал к телефону, чтобы делать пометки. Старшеклассники, с которыми я работаю, не делают заметок.

После недели занятий Брук должен был ехать в путешествие, приуроченное к его помолвке. Затем он уехал на две недели и вернулся. Честно говоря, думал, нам все придется начинать сначала. Но он был полностью сосредоточен, заряжен, а главное, подготовлен. Он воспользовался всеми моими советами, выполнял мои любые условия. Поразительно, как человек в его возрасте, с его регалиями готов меняться, работать над собой. Истинный мастер своего дела.

Это необыкновенная штука. Когда рассказывают о Бруке, всегда слышишь о Диснейуорде, о комиксах, но он невероятно трудолюбивый, суперпрофессиональный игрок. Он очень серьезно относится к делу. Я слежу за прогрессом Брука, пишу ему, отмечаю разные вещи. И меня поражает, насколько он ко мне прислушивается. Я жене так и сказал: «Если бы это был кто-то другой, я бы подумал, что он надо мной потешается».

5. Систему Noah немногие могут себе позволить. Ее не было раньше даже у «Бакс».

После эксперимента, который Лопес устроил сам над собой, «Милуоки» установил бросковый комплекс на своей тренировочной базе, так что теперь центровой может фиксировать изменения в технике броска там.

«Просто безумие. Она у нас теперь стоит в зале, где проходят тренировке – и способна различать, кто конкретно совершает бросок. Она определяет конкретного игрока по лицу и фиксирует все его попытки. А затем выдает тебе все средние значения твоих бросков и все такое. Суперудобно».

Напоминаем, Бруку Лопеса 34 года, 14 из них он отыграл в НБА. В 2021-м году снайперские качества растягивающего центрового помогли Яннису Адетокумбо взять его первый чемпионский титул.

Фото: REUTERS/Michael McLoone, Daniel Dunn; Gettyimages.ru/Stacy Revere