«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Предстоящий драфт таит в себе много интересного, но ничего не сравнится с тем, что происходит прямо у нас на глазах. В истории НБА не было случая, чтобы иностранного игрока раскручивали столь рьяно и масштабно. Всему виной долговязый французский паренек по имени Виктор Вембаньяма, мальчик, приход которого зараз сделает его будущий клуб на 500 млн дороже.

Некоторые скауты на полном серьезе уверяют, что уже сейчас за Вембаньяму отдали бы любого, за исключением игроков в топ-5 лиги.

«Вот кого бы я не стал на него обменивать? Ну, допустим Дюрэнта. Точно Янниса. Джеймса я бы не рассматривал здесь просто из-за его возраста. Карри. Йокича. И Эмбиида. И все равно внутри клуба вы обязаны обсудить даже гипотетическую возможность подобного трейда. Я не говорю, что обязательно бы стал его менять. Но лишь вот эти пятеро позволят дать отрицательный ответ», – говорил один из скаутов в анонимном опросе The Athletic.

Кто такой Вембаньяма

Первый пик драфта НБА-2023, но, честнее было бы сказать, это 18-летний подросток, держащий в заложниках всю НБА. Его нахваливают звезды лиги, о нем судачат телевизионные эксперты, о том где, в каких местах и на сколько вырос Вемби перешептываются скауты. Да, и если вы не знали, то на небе только и разговоров, что о Вембаньяме. Обсуждают много и плодотворно. Благо есть что.

Виктор родился 4 января 2004 года в парижском пригороде Ле-Шене, в не совсем французской, но сугубо спортивной семье. Его отец Феликс, имеющий конголезские корни, был прыгуном в длину, а мать Элоди – бывшая баскетболистка, а ныне тренер. Именно она дала в руки 4-летнему Виктору оранжевый пупырчатый мяч. Учитывая, что рост Феликса 2 метра, а Элоди – 1,93 метра, было мало сомнений касательно того, в каком виде спорта преуспеет их сын. Хотя в детстве Виктор пробовал силы в дзюдо и гандболе, а также играл на позиции вратаря в местной футбольной команде. И все же корни сыграли свою роль. У Виктора есть старшая сестра Ева, выигравшая золото чемпионата Европы U16 в 2017 году в составе баскетбольной сборной Франции. А еще имеется младший 15-летний братец Оскар, его под чутким руководством Тони Паркера взращивают в молодежной команде «Виллербана», через которую прошел и Виктор.

Антропометрия Вембаньямы уже в десятилетнем возрасте (1,76 метра) обращала на себя такое внимание, что родители Виктора были вынуждены отбиваться от назойливых предложений «Барселоны» и «Виллербана», лишь бы избежать чрезмерного давления на сына.

Хотя в конечном итоге щуплый вундеркинд сыграл за обе команды.

В 2018-м, будучи баскетболистом молодежной системы «Нантера», Виктор побывал в скоротечной каталонской аренде и в составе «Барселоны» занял третье место на Minicopa Del Rey для игроков младше 14 лет. А в «Виллербан» Вемби переходил уже в 2021-м, отыграв сезон за взрослую команду «Нантера» и находясь в официальном статусе лучшего молодого игрока чемпионата Франции и будущей мировой звезды.

Если поначалу некоторые наивные скауты еще как-то надеялись на то, что конкурентам будет сложнее разглядеть Вембаньяму в «Нантере», то переход в «Виллербан» эти надежды благополучно похоронил. Видеоролик с тем, как 16-летний Виктор играет против центровых сборной Франции Руди Гобера и Венсана Пуарье, завирусился настолько, что сейчас количество его просмотров перевалило за 7 миллионов.

В составе «Виллербана» Вембаньяма дебютировал в Евролиге, где отыграл 13 матчей и, несмотря на все еще мальчишескую физику, показал, что готов соперничать с взрослыми профессионалами. В чемпионате дела обстояли аналогичным образом. По итогам сезона-2021/2022 Виктор второй год подряд был назван лучшим молодым игроком.

Несмотря на явный прогресс в «Виллербане», французский акселерат решил, что переход в более скромный клуб на условиях предоставления ему большего игрового времени, станет лучшим способом подготовиться к НБА. Поэтому летом 2022-го Вембаньяма подписал контракт с клубом «Метрополитан 92», где в качестве главного тренера по сей день фигурирует босс сборной Франции Венсан Колле. Тот уже лелеял надежду презентовать французское дарование на чемпионате Европы, но Виктор не успел оправиться от травмы, полученной в концовке предыдущего сезона.

С одной стороны, жаль.

С другой, понятно, что Виктор вряд ли получал бы много игрового времени. К тому же, те, кто хотел увидеть его игру за сборную, имели для этого все возможности.

Виктор дважды играл на международных турнирах и в обоих случаях вытаскивал национальную сборную в решающую стадию, где та уступала.

В 2019-м французы не сдюжили против испанцев в финале чемпионата Европы-U16 (61-70). Виктор стал лучшим игроком своей команды (7 очков, 12 подборов, 5 блок-шотов) и вошел в символическую сборную турнира.

Поражение от американцев в главном матче чемпионата мира-U19 в 2021-м вышло еще обиднее – 81:83. По ходу матча Виктор усердно обламывал рога всей сборной США, в частности, главному «единорогу» недавнего драфта Чету Холмгрену, который выглядел крайне невзрачно на фоне француза. В концовке «синих» подвела реализация, хотя шансы сотворить сенсацию были. По крайней мере, Вембаньяма сделал для этого максимум. Виктор набрал 22 очка, 8 подборов и 8 блок-шотов и не только вошел в символическую сборную чемпионата, но и установил рекорд по среднему количеству блок-шотов за игру (5,7) в рамках отдельно взятого турнира.

Теперь Виктора ждут в составе основной сборной Франции в ноябрьских матчах квалификации к чемпионату мира -2023. Ведь уже ясно, что при свете международных софитов Вемби не тушуется.

Что в нем особенного

Помимо физиологии (2,23 метра роста, 2,44 метра размах рук), легкости на ногах, готовности атаковать с дистанции, неплохих навыков дриблера, заметно еще и единодушие, с которым Виктору предрекают светлое будущее буквально все. Вопрос «что в нем особенного» стал уже настолько обывательским, что им даже перестали задаваться. С куда большим рвением специалисты обсуждают то, «кто раньше увидел Вембаньяму» или «на кого похож Вембаньяма».

«Первый раз я увидел его в возрасте 14 лет. Я слышал о нем немного раньше, но никогда не видел его вживую. У меня была тренировка со сборной Франции в Париже, а он тренировался после нас. Я увидел, как он вошел, и подумал: «Это тот большой ребенок, о котором я слышал пару недель назад?» И один из тренеров сказал: «Да. Он новенький. Он должен быть великим, и он действительно высокий». Я сказал: «Нет, он не высокий; он другой, он уникум. Я не говорю, что он следующая звезда французского баскетбола: он следующая ступень эволюции баскетбола. Он защищается как Гобер, бросает как Дюрэнт, габаритами напоминает Порзингиса, бежит в отрыв с легкостью и шириной шага как у Янниса . Я говорил о нем еще три года назад. И не обманывал. Сейчас его обсуждают все», – вспоминал совладелец «Виллербана» и форвард «Клипперс» Николя Батум.

Корифеи, видевшие все и вся еще при сотворении мира, тоже не отстают.

«Понятно, что он будет первым пиком, но так часто говорят о перспективных новичках. Это не тот случай. Есть игроки, просто любящие баскетбол, сам процесс. Этот парень выходит на паркет с желанием доминировать. При этом он, обладая невероятными габаритами, очень изящен. Он напоминает мне Джорджа Гервина. Я давно не видел сочетания такой пластики и такого хладнокровия», – характеризовал француза легенда «Пистонс» Айзейя Томас.

«Он выглядит как реинкарнация Ральфа Сэмпсона – только в проекции на современный баскетбол, – говорил один из функционеров лиги. – У меня была возможность наблюдать за Ральфом, когда он играл у Пита Ньюэлла. И он мог выполнять все те упражнения на периметре, которые давал тогда Ньюэлл. И в Викторе я вижу все навыки, которые мы ищем у игроков сегодня, вот только в нем ко всему прочему еще и 7-4 роста, выдающийся атлетизм. И играет он очень старательно. Так что проходит проверку по всем пунктам».

Действующие звезды НБА чуть ли не слагают с себя полномочия, когда журналисты спрашивают их мнение о Вембаньяме.

«Я видел только нарезки хайлайтов, но могу сказать, что это нечто особенное. Бросок, физические данные, умение задействовать партнеров. Могу лишь сказать, что я рад тому, что мне не придется играть долго в одной лиге с этим парнем. Он будет настоящей проблемой», – заверял Дэмиан Лиллард.

Леброн называл Виктора «инопланетянином». Один из скаутов охарактеризовал его как «самого уникального игрока, который только появлялся на драфтах», другой – как «Иисуса, ходящего по воде». Самый авторитетный инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски утверждал, что Вембаньяма уже меняет лигу: клуб, который получит француза, в одночасье подорожает на 500 млн долларов .

С небольшой натяжкой, но это все же так. Мы привыкли к разговорам о сливе сезонов, танкинге, поэтому в данном случае о революции говорить не приходится. Изумляет скорее другое, насколько публичным становится все, что связано с французским новичком.

Как только речь зашла о готовности клубов включиться за право выбирать на драфте первыми, комиссионер Адам Сильвер тут же прокомментировал повестку.

«Мы предупреждаем команды, которые имеют намерения заняться так называемым танкингом. В этом сезоне мы уделим этому вопросу особое внимание», – заявил Сильвер.

Степень давления и ожиданий, связанных с будущим Виктора измеряют по той же шкале, что и перед выбором Леброна в 2003-м. Хотя особо впечатлительные не стесняются заходить в своих суждениях дальше.

«Карри или Дюрэнту нужно пространство для броска. Этот парень благодаря росту, высоте прыжка, скорости, длине рук, способен создавать его для себя сам. Он может делать на паркете все что захочет. Против него невозможно защищаться. Он – самое пугающее, что я видел в баскетболе. Если бы Леброн был с ним на одном драфте, Вембаньяма бы ушел выше него. Физические данные имеют ценность в этой лиге », – говорил чемпион в составе «Кливленда» Ричард Джефферсон.

Откуда такая одержимость

То, что Вембаньяму рано заметили, а сам игрок с тех пор только лишь прибавлял, безусловно, показатель. Но нельзя исключить самую очевидную причину всеобщего помешательства – Виктор очень удачно показал товар лицом.

В октябре команда Вембаньямы «Метрополитан 92» дважды сыграла против команды G-лиги «Игнайт», за которую выступает второй наиболее перспективный игрок будущего драфта – Скут Хендерсон. Матчи стали натуральными смотринами. Помимо толп скаутов, посмотреть на противостояние пришли Девин Букер, Крис Пол, Тревор Ариза, MVP женской НБА Эйжа Уилсон.

Оба проспекта произвели неизгладимое впечатление, но многих поразилось то, насколько контрастна оказалась манера игры Вембаньямы. Если Хендерсон буквально сгорал от желания доказать превосходство и давил атлетизмом, то Виктор наоборот все делал с показной легкостью и взрослой рассудительностью. Поэтому даже когда в первом матче французский клуб уступил (115:122) все восторгались зрелостью Вембаньямы и его статистикой: 37 очков (7 трехочковых), 4 подбора, 5 блок-шотов.

Казалось, что дальше уже некуда. Но после того как «Метрополитан 92» выиграл ответную встречу (112:106), а Вемби смастерил внушительный дабл-дабл (36 очков, 11 подборов, 4 передачи, 4 блок-шота), началось форменное безумие.

«Это может показаться странным, но, хоть он и не набрал 37 очков, это нельзя назвать доминированием, – объяснял функционер НБА. – Из-за того, что он не доминирует в какой-то определенной области. Например, в атаке он не доминирует в «краске», потому что лучше смотрится на периметре. А в защите, пусть он и двигается очень быстро, все понимают, что если в него въехать мощно, то он завалится, так как всегда теряет равновесие… Он исключительный талант, но его влияние игру пока не исключительно. Это определенно придет. Виктор – не «большой». Виктор – высокий. Он не доминирует на определенном пространстве, потому что ему не хватает для этого мощи. Он просто играет, отталкиваясь от уникальных умений ».

Чтобы осадить услужливых советчиков и всевозможных скаутов, агент Виктора Буна Ндиайе выступил с заявлением.

«Люди из НБА подходили ко мне и говорили, что Виктору лучше уйти из «Метрополитан 92» и ждать драфта, готовиться индивидуально, чтобы минимизировать какие-либо риски. Но мы не собираемся держать Виктора в резерве до драфта. Он не пойдет на это. Он хочет играть и становиться лучше. Для Виктора на первом месте стоит баскетбол, все остальное после».

К этому моменту Вембаньяма провел 7 матчей во французской лиге, в среднем набирая 21,3 очка, 8,9 подбора и 2,7 передачи при 50% с игры и 33% из-за дуги .

Самые дотошные выискивают у него недостатки, но сами эти попытки лишь подчеркивают уникальность игрока.

Говорят, что семифутер Вембаньяма недостаточно стабильно атакует из-за дуги – порой он демонстрирует что-то из арсенала Стефа Карри, но ни разу за карьеру не преодолевал 30% попаданий с периметра.

Говорят, что семифутеру Вембаньяме нужно прибавлять в розыгрыше – он порой медленно реагирует на действия защитников. Эти упреки слышатся уже сейчас, когда 18-летний лишь второй месяц в карьере играет в качестве первой опции своей команды и впервые сталкивается с дабл-тимами.

Говорят, что семифутер Вембаньяма еще не вполне понимает, как грамотно действовать на своей половине. Очень часто он пытается изображать Эвана Мобли – преследовать маленьких на периметре, прижиматься к ним слишком близко. Тогда как для него более естественной выглядит роль Руди Гобера, садящегося глубже и контролирующего соперника с небольшой дистанции при помощи длины рук.

«Я бы заигрывал его на месте центрового, потому что в НБА нет никого, кто бы мог против него защищаться, – говорил функционер из Восточной конференции. – Этому парню создают броски после заслонов, у него такая работа ног, какой нет у многих защитников, в НБА сейчас не так много защитников-то получают броски в таких ситуациях. А этот парень может это делать. Он двигается как маленький. Он бросает как… Не буду говорить, что как Стеф Карри, но форма у него не хуже. И это просто безумие. Все эти «большие» всегда придумывают отговорки, что не могут бросать, потому что у них слишком большие руки, а мяч такой маленький. А этот парень берет и отправляет мяч в цель .

Ему даже не нужно быть идеальным защитником. Важно, что он в любом случае будет отличным защитником при пик-н-роллах. Он здорово двигается, может меняться. В лиге не так много центровых, которые способны на такое. Этот парень дает вам безграничные возможности на обеих половинах. Он может откатываться под щит. Он может жестко показывать на пик-н-ролле и отскакивать обратно. Может меняться. Он может делать все, о чем вы его попросите. У него нет слабых мест».

Чтобы держать руку на пульсе и сохранять атмосферу ажиотажа вокруг игрока, НБА выкупил права на трансляции матчей чемпионата Франции с участием «Метрополитана 92», а также матчи Кубка Франции, плей-офф чемпионата Франции и хайлайты. Ревностно следить за выступлениями Вембаньямы можно посредством NBA League Pass с английскими комментариями. Такого пугающего дотошностью и всеобщей заинтересованностью внимания в отношении иностранного игрока не было даже во времена Яо Мина. Гигантского центрового провожали в НБА всем многомиллионным Китаем, но о подобной мании не было и речи. Можно было бы списать на разность времен и свойственную современности более агрессивную маркетинговую стратегию. Но ведь подобной ажиотажа не было и в отношении Луки Дончича, которого выбирали совсем недавно. В этом смысле мы действительно имеем дело с беспрецедентной ситуацией: игрок исключительного дарования и выдающаяся рекламная кампания, с одной стороны, декларирующая глобализацию НБА, а, с другой, выписывающая для себя лучший баскетбольный импорт.

А что у Вембаньямы со здоровьем

По всему похоже, что этот вопрос сейчас стараются не поднимать. И суеверия здесь ни при чем.

«Вембаньяма выглядит тем выбором, мимо которого невозможно пройти. Помните 2018-й, когда «Сакраменто» взяли под 2-м пиком Марвина Бэгли, а следом Адам Сильвер назвал имя Луки Дончича? Позже очень многие люди из фронт-офиса «Кингс» лишились работы. Может быть, у них были профессиональные доводы в пользу Бэгли, но их ставка не сыграла. Никто так не хочет рисковать с Вембаньямой. Даже операция на плече в конце прошлого сезона никак не повлияла на общее мнение внутри лиги. В его медицинской карте должно быть нечто ужасающее, чтобы клубы передумали брать его под первым номером», – говорил один скаут НБА.

Другой и вовсе, кажется, немного двинулся: «По сути, Вембаньяма сказал всем, что, хоть и точно будет первым пиком драфта, все равно не собирается пропускать этот год и тупо ждать. И этим он только укрепил меня в этом мнении: «Если он сломает обе ноги, я все равно выберу его под первым пиком и буду ждать. Больше всего меня отпугивают парни, которые отказываются бороться. А этот паренек говорит: «Мне нравится играть. И я смогу стать еще лучше только одним способом – если буду играть больше ».

Показывать хайлайты Виктора и цитировать его по-взрослому взвешенные комментарии куда выгоднее и оптимистичнее, чем задаваться неприятными, но насущными вопросами. Не хочется наводить тень на плетень, но и игнорировать очевидное не стоит. В истории НБА было 26 игроков ростом 2,20 метра и выше. И только семерым из них удалось сделать качественную карьеру: Яо Мин, Ральф Сэмпсон, Арвидас Сабонис, Жидрунас Илгаускас, Рик Смитс, Марк Итон и Кристапс Порзингис. Из этих семерых только Смитс и Итон не пропускали значительного количества матчей. При этом нужно учитывать нынешний характер игры, который требует от игроков большего универсализма, отдачи на обоих концах площадки, умения «больших» играть в поле, обороняться на периметре.

Нам очень подробно рассказывают о том, что Виктор умеет все это и даже больше. И в то же время не столь часто напоминают о его травмах.

12 декабря 2020 года – 13 марта 2021 года. Стрессовый перелом малоберцовый кости. Вембаньяма получил травму, еще выступая за «Нантер». Это травма, на восстановление от которой уходит в среднем около 2,5 месяцев, но сроки, в данном случае, не главное. Основное коварство этого повреждения заключается в том, что нарушается целостность трубчатой кости голени, а это чревато рецидивами. Что уже само по себе навевает невеселые мысли.

6 ноября 2021 года – 2 декабря 2021 года. Виктор сломал палец – рабочий момент. Ничего серьезного. Предварительный период восстановления исчислялся двумя неделями, Вемби пропустил около месяца. Бывает.

15 декабря 2021 года – 11 февраля 2022 года. В матче Евролиги против санкт-петербургского «Зенита» Вембаньяма травмировал правое плечо. Отрадно, что обошлось без переломов и порванных тканей. «Shoulder contusion», каковой ее презентовали в протоколе, подразумевает консервативное лечение, без серьезного хирургического вмешательства. Основу реабилитации составляют массажи, разминочные комплексы упражнений и отсутствие нагрузки на плечо. Тем не менее, два месяца, как с куста.

Июнь 2022 года – октябрь 2022. Повреждение, ставшее причиной отсутствия Вембаньямы на Евробаскете. Прямо перед началом решающих матчей плей-офф чемпионата Франции Виктор выбыл из состава команды. Позже французская пресса сообщила, что у игрока травма поясничной мышцы. Это очень важная часть тканевого строения тела, поскольку она идет вдоль спины и доходит до коленей. Именно на нее приходится большая нагрузка, в случае если человек поднимает колено, доводя его до высшей точки. Например, до грудины. Поясничная мышца исполняет компрессионную функцию, стабилизирует и распределяет нагрузку на спину. От ее функциональности зависит, как быстро и насколько резко человек может бегать. Не имеет смысла спекулировать на том, было ли это повреждение Вембаньямы настолько серьезным, насколько оно может быть. Главное, что Виктор имел возможность продемонстрировать свою игру уже после этой травмы, и видимых причин для беспокойства вроде бы не было.

И все же не стоит забывать о том, что Виктор продолжает расти. Все эти сопоставления размеров его ладони и ладони Майкла Джордана (не в пользу «Его Воздушества») имеют обратную сторону. Весело, конечно, но развивающийся организм (особенно такими темпами) наиболее уязвим. Сезон в НБА – это изнурительный марафон, который выдержит не каждый атлет. А если ты игрок, вокруг которого клуб строит команду и свое будущее, то нужно быть ментально и физически готовым к изнурительной пахоте на несколько лет вперед.

Лишь один из функционеров в материале The Athletic предположил, что команде, которая его получит, придется с самого начала вводить какого-то рода ограничения нагрузки: «Наша игра становится быстрее с каждым днем. И возможно, им лучше следить за его нагрузками с первого же дня. Хорошо, что он уже настолько одарен технически, ему не нужно тратить на площадке столько времени, сколько тратят остальные игроки, чтобы начать выступать на уровне НБА. У него уже есть база, при которой он сможет работать над навыками не на тренировках, а в самих матчах. Это как машина. Нужно следить за пробегом. Тренировки тоже учитываются. Учитывается все – любая пробежка. Не хотелось бы, чтобы у него была трещина ладьевидной кости. Все эти сейчас мы уже можем предугадывать, а не убивать его организм ».

Выдержит ли Виктор? В его таланте, хороших манерах и уникальности никто не сомневается. Возможно, поэтому об этом говорят громче всего. Ведь легко отвечать на вопросы, уже зная ответы. С теми, на которые может ответить только время, обстоит сложнее.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus