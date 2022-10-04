Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

Уволить тренера не только просто, но и опасно.

Пока НБА посредством организации предсезонных выставочных матчей в Японии и Австралии лишний раз подчеркивает глобализацию собственного бренда, некоторые ее представители демонстрируют мультижанровость лиги более драматургическими методами. Только-только мы разобрались в моральном облике владельца «Финикса» Роберта Сарвера и правомерности доказательств, вынудивших аризонского толстосума выставить клуб на продажу. И вот теперь новый вызов.

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока, еще недавно воспеваемый за успешный дебют в новом для себя качестве и попадание с «кельтами» в финал, был уличен в порочных похождениях интимного характера. И быть бы этой истории обычным примером неконтролируемого сладострастия, если бы речь не шла об отношениях с представительницей фронт-офиса «Бостона», а это уже возводит интрижку в ранг интриги и затрагивает не только личную жизнь Удоки, но и корпоративную этику «Селтикс», а значит, и всей лиги.

Как и на чем поймали Удоку?

В четверг, 22 сентября, всевидящее око НБА Эдриан Воджнаровски начинил одну из своих информационных бомб пространной формулировкой следующего содержания: «Тренер «Селтикс» Име Удока может столкнуться с дисциплинарными взысканиями – включая отстранение – в связи с нарушением регламента организации. В данный момент внутри «Селтикс» обсуждают конечное решение». Позже Водж добавил, что речь не идет об увольнении Удоки.

Затем конкретику внес ученик и конкурент Воджа на поприще инсайдов Шэмс Чарания, чьи пояснения заставили встрепенуться даже тех, кто баскетболу предпочитает просмотр сериала «Великолепный век». В твите Шэмса говорилось о том, что Удока «имел неправомерные интимные и основанные на личном согласии отношения с женщиной, представляющей штаб команды» . Как только баскетбольное сообщество принялось чесать лбы, пытаясь интерпретировать эту формулировку наиболее простым и безобидным способом, инсайдер поднял градус еще выше. По его информации, «понимание ситуации командой базировалось на убеждении в том, что отношения сторон были основаны на взаимном согласии», но, согласно источникам Чарании, «женщина регулярно обвиняла Удоку в нежелательных репликах, касающихся ее – что в итоге и побудило клуб начать расследование в отношении этой связи» .

В пятницу мажоритарный владелец «Селтикс» Вик Грусбек собрал пресс-конференцию, где выступил с речью, в которой сообщил об обнаружении «многократных случаев нарушений клубной этики со стороны Удоки». Естественно, без уточнения, каких именно. Там же руководство «кельтов» объявило об отстранении Удоки от должности главного тренера на год и назначении исполняющим обязанности ассистента главного тренера Джо Маззулы. Новость сдетонировала на всех уровнях карточного домика под названием НБА и вывела обсуждение поступка Удоки и его наказания на новый уровень.

Чем уникальна ситуация Удоки?

Первое, что приходит на ум – половинчатость решения «Селтикс» и внушительное количество традиционных для США нарративов, которые в данном случае вступают в конфликт друг с другом. В истории НБА не было прецедентов, чтобы после доказательства подобного рода проступков работник оставался без конкретного вердикта. Вспомните прошлогодний эпизод с участием президента «Тимбервулвз» Гершона Росаса. Там речь тоже шла об интимной связи с работницей офиса «Миннесоты» и никаких отсрочек с подгонкой вопросов под ответ не было. Росаса, который заезжал из Хьюстона в Миннеаполис в качестве наследника Дэрила Мори, уволили за шесть дней до начала сезона. Все как-то дружно сошлись на том, что гражданин нарушил корпоративную этику, поэтому должен быть уволен. Все. Конец истории.

В случае с Удокой мы элементарно наблюдаем за тем, как клуб старается усидеть на всех сиденьях «Ти Ди Гардена» одновременно. Что любопытно, отнюдь не только потому, что сам хочет, а по причине того, что его к этому вынуждают современные реалии.

Начать хотя бы с того, что «Бостон» оказался меж двух наиболее сильных в современной истории США лобби – расовый вопрос и женский вопрос. Как только «Селтикс» сообщили об отстранении Удоки, мгновенно напомнили о себе многочисленные поборницы прав женщин. В спортивных СМИ от их имени зычнее всех высказалась Малика Эндрюз – та самая, которая два года назад сменила более опытную и вовлеченную во внутреннюю кухню НБА Рэйчел Николз. В 2020-м Николз в приватном разговоре поделилась мнением, что руководство канала выбрало для работы на плей-офф-2020 Марию Тэйлор, чтобы повысить расовое разнообразие в эфире. Беседа утекла в сеть, после чего Николз отстранили от прямых эфиров плей-офф-2020, а в 2021-м поставили на ее место Эндрюз. Так вот, Эндрюз разнесла не только руководство «Селтикс» за то, что они поставили под удар любопытствующей общественности всех женщин в организации, но и всех бывших игроков НБА и представителей СМИ, кто взял на себя смелость утверждать, что, если наказывают Удоку, то какого-то наказания заслуживает и женщина, с которой он был связан . Красноречивее всего вышла дискуссия со Стивеном Эй Смитом, которому пришлось доносить до нее простую мысль.

Малика Эндрюз

«Прежде всего, мне не нравится, как ты смотришь на эту ситуацию. Я лишь пытаюсь сказать, если «Селтикс» хотят уволить Удоку, пускай увольняют. Если нет – пусть не увольняют, но тогда он должен уладить происходящее немедленно и в приватном порядке. Мне лишь не нравится, что вся эта ситуация оказалась в общественном поле. Вот и все. Я дал тебе высказаться. И если теперь ты намереваешься перебивать меня на моем собственном шоу. Извини, но ты не тот человек. Этому не бывать», – возразил Смит, когда Эндрюз вновь пошла в атаку.

Сам Стивен Эй, само собой, тоже не поборник добра и справедливости. Он, как и большинство на планете, имеет свою точку зрения и активно ее популяризирует. Поэтому, помимо негодования насчет публичности скандала с Удокой, не забывает добавлять следующие высказывания.

«Мне не нравится, как поступают с нашим братом, потому что, Америка, у меня для тебя новость: в профессиональном спорте полно белых, которые занимаются подобными делами, но об этом никто не говорит. Так почему мы говорим об этом в данном конкретном случае? Это вообще не наше дело. «Селтикс» не должны были это публиковать. И не говорите мне, что вы этого не делали, когда делали», – высказался в твиттере Смит.

Только непонятно, почему известный острослов напрямую винит «Селтикс», когда изначально информацию слили инсайдеры, и все, что оставалось клубу – реагировать. Ведь в противном случае речь бы уже шла об утаивании фактов, а это вряд ли бы пришлось по душе руководству лиги. Сейчас «Селтикс» извиваются, стараясь сохранить лицо и не предстать на всеобщем обозрении организацией, которая увольняет черного тренера в лиге, где их и так можно по пальцам пересчитать, и заодно не укрепиться в общественном сознании как клуб, где не считаются с правами женщин.

Уверен, здесь «Селтикс» даже не думают о деньгах, хотя на случай расторжения контракта с Удокой в бумагах наверняка прописаны солидные отступные. И «Бостон» бы с радостью их выдал, но сейчас сложилась такая ситуация, которая требует деликатности и оценки всех рисков.

Что думают «Селтикс» и какие есть варианты у Удоки?

Сейчас все очень похоже на то, что «Селтикс» выжидают, когда Удока не выдержит и возьмет самоотвод.

Во-первых, потому что тогда клуб будет выглядеть организацией, которая не только сохранила лицо перед многочисленными приверженцами прав и моралей, но и пошла навстречу оступившемуся Удоке.

Во-вторых, потому что это будет самым оперативным решением для «Бостона» в условиях, когда ситуация ухудшается с каждым днем.

Чего стоит хотя бы твит Мэтта Барнса – бывшего игрока, чемпиона НБА, а ныне ведущего популярного подкаста «All the Smoke».

«Вчера я выступил в защиту Име Удоки, но после того как я узнал все факты, то удалил то, что опубликовал, потому что ситуация в «Бостоне» – сложнее, грязнее и ужаснее, чем все мы думали . Случилось то, что я никак не могу оправдать. Не мое дело рассказывать, что произошло, но вчера мне позвонил человек, который в курсе всех подробностей. Если станет известна вся правда, то Име Удоке будет трудно вернуться к тренерской работе в НБА. При подобном раскладе ему сильно повезет, если он вернется », – написал в твиттере Барнс.

Следом Эдриан Воджнаровски опубликовал информацию о том, что со стороны Удоки имели место быть «слова, которые могли быть сочтены особенно пугающими и неподобающими в случае, если были произнесены начальником на рабочем месте». Затем таблоид TMZ обратил внимание на то, что невеста Удоки – актриса Ниа Лонг, у которой от Име 10-летний сын, после просьбы уважать ее частную жизнь перестала носить обручальное кольцо.

Несмотря на это, многие клубы, по сообщениям все того же Воджнаровски, пытаются получить более детальное представление о произошедшем с целью рассмотрения кандидатуры Удоки для приглашения на работу в будущем. И это та самая надежда «Селтикс» сбагрить тренера, поскольку сами «кельты» уже обозначили окончательное решение. Главный тренер отстраняется до 30 июня 2023 года за «грубые выражения в адрес подчиненной до того, как вступить с женщиной в неподобающие отношения на рабочем месте» . Это официально, как и заявление «Селтикс» о том, что клуб не будет препятствовать ему в поиске потенциального работодателя и переходе в новую команду.

Наверняка мы узнаем еще немало ужасающих подробностей из жизни Име Удоки перед тем, как он все-таки решится оставить Бостон. Поэтому справедливо говорить о том, что финальную точку в этой истории ставить рано. Куда логичнее подивиться тому, насколько глобально НБА распространяется не только на географические границы, но и на общечеловеческие.

Что будет с «Бостоном» без Удоки?

Говорить об окончательном понимании пока не приходится, поскольку назначение исполняющим обязанности главного тренера Джо Маззулла происходит в столь экстремальной ситуации. Однако можно предположить, что «Селтикс» видят в нем долговременный актив. Хотя бы потому, что, будучи игроком Университета Западной Вирджинии Джо признал себя виновным в хулиганстве и пьянстве в общественном месте после драки с полицией в 2008. И можно было бы списать это на рядовой студенческий дебош, если бы год спустя его не арестовали по обвинению в избиении после того, как он схватил женщину за шею в баре. А это уже совсем плохо монтируется с ситуацией, в которую угодил Удока.

Маззулла – кандидатура не случайная. Слишком многое говорит в его пользу.

Маззулла – практически местный, он уроженец Род-Айленда, входящего в регион Новая Англия, крупнейшим городом которого является Бостон. Он с детства болел за «кельтов» и, когда попал в организацию в 2016 в качестве ассистента тренера команды Джи-Лиги «Мэйн Рэд Клоз» (фарм-клуб «Селтикс»), не скрывал ликования. Правда это не помешало ему вскоре уйти и проработать следующие три года в качестве главного тренера команды второго дивизиона NCAA Университета Фэйрмон-Стэйт. В 2019-м Брэд Стивенс, который сам пришел в «Бостон» фактически из университета, подтянул коллегу, и тот стал отвечать за индивидуальное развитие игроков. Именно поэтому в среде баскетболистов о нем исключительно положительные отрывы. Тейтум, Смарт, Браун – все как один говорят об умении Джо находить общий язык и создавать атмосферу рабочей конкуренции в процессе развития спортсмена .

После того как в 2021 Стивенс пошел на повышение, Маззулла стал одним из всего лишь двух ассистентов, оставшихся в клубе. Он сохранил место, несмотря на то, что бывший генменеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж пытался соблазнить его должностью главного тренера «Джаз». Более того, «Дэнни Бой» не оставил попыток заманить Маззуллу в Солт-Лейк-Сити уже после того, как нанял в качестве главного Уилла Харди. Эйндж хотел видеть его в качестве главного ассистента, но «Селтикс» удалось уговорить Джо повременить. Обещания дать больше полномочий и амбиции нового проекта под водительством старого друга Брэда Стивенса сделали свое дело. И вот теперь Маззулла, можно сказать, оказался в высшей точке своей тренерской эволюции с опережением графика.

Нужно понимать, что ничего подобного в истории НБА не происходило: вот так чтобы в сентябре, прямо перед тренировочным лагерем, клуб оказывался без главного тренера. Бостонцы не скрывают, что вся команда находится в шоке от новостей.

При этом в той же самой истории сложно найти прецедент, чтобы утрата топовым клубом главного тренера как-то радикально сказывалась на результатах. Тренер – это не то чтобы просто стильный аксессуар, но практически всегда сменщики человека, выстроившего со звездным составом определенную игровую модель, управлялись с ней довольно уверенно – сохраняли раздевалку, контролировали ротацию, доводили мелочи . Хрестоматийный пример здесь, конечно, Джек Маккинни, тренер «Лейкерс», придумавший систему «Шоутайм», но свалившийся с велосипеда после 15 матчей, его ассистент Пол Уэстхэд блистательно довел этот велосипед до финиша (показатели 50-18 и титул). Совсем недавно нечто подобное провернул Тай Лю: отставка Дэвида Блатта вышла внезапной («Кэвз» шли с показателями 30-11), но ассистент совершенно не растерялся, подкоректировал недостатки и показал гораздо более сильное влияние на лидера команды. В середине нулевых Эвери Джонсон вообще заслужил репутацию очень сильного тренера после того, как перехватил управление из рук Дона Нельсона – он рвал рекорды по победам, стал лучшим тренером года и довел «Мэверикс» до финала в 2006-м. (Все трое никогда до этого не занимали должность главного тренера).

Удока – как бы иронично это сейчас ни звучало – славился тем, что привил молодой команде «культуру ответственности», научил каждого строже относиться строже к самому себе, а не цепляться к партнерам, сломал то, что мешало Тейтуму и Брауну слаженно взаимодействовать в рамках единого целого. Однако пока нет оснований считать, что его тренерский штаб (слепленный во многом из его друзей, из тех, кто разделяет его ценности – опять же, в хорошем смысле) не сможет поддерживать те же уже усвоенные и доказавшие свою правоту нормы.

Другое дело, что прямо на старте Маззулле придется непросто. «Бостон» начнет сезон без стартового центрового (Роберта Уильямса), без того, кто должен был затыкать эту дырку в ротации (в лагере Люк Корнет играл в первой пятерке), и без ключевого игрока резерва Данило Галлинари. Соответственно ему придется сразу же моделировать новое сочетание передней линии и новые планы на запасных. Отходить от той игры «Бостона», к которой все привыкли и к которой команда должна будет вернуться после Нового года.

Это, безусловно, ультрасложная задача для тренера-новичка.

Все дальнейшее полностью зависит от того, как Маззулла воспользуется ситуацией и справится с давлением и вниманием, которые будут сопровождать команду, совсем недавно игравшую в финале. Для него самого все происходящее – возможность всей жизни, для «Бостона» – игра в угадайку, в которой они в любом случае сильно не проиграют, для нас – шанс понаблюдать за еще очередной дополнительной интригой грядущего сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Thearon W. Henderson, Adam Glanzman; Instagram/malika_andrews