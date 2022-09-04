Из-за личной жизни Дженнифер Лопес может сорваться продажа «Миннесоты». А она тут каким боком?

Деньги и чувства несовместимы.

«Непримиримые разногласия» и «взаимное непонимание» – настолько частая формулировка в бракоразводных процессах населения США, что эти фразы используют даже тогда, когда расстается неженатая пара. Но в случае Алекса Родригеса это не только непонимание, но еще и капитальное – просто марксистское – невезение, ведь отмена помолвки и его разрыв с – во всех смыслах поп-дивой – Дженнифер Лопес грозит бизнесмену срывом сделки по приобретению «Тимбервулвз» стоимостью в 1,5 миллиарда долларов.

Кто такой Алекс Родригес и почему ему не везет с покупкой клубов?

Алекс Родригес всегда хотел быть чем-то большим, чем просто звездой бейсбола. В любой ситуации он стремился стать выгодоприобретателем и преумножить свое текущее положение. Причем любыми способами. Поэтому чемпион мировой серии-2009, трехкратный MVP и участник четырнадцати Матчей звезд MLB попадался на применении стероидов, подписывал рекордные контракты (252 миллиона за 10 лет в «Тексас Рейнджерс», за которых он отыграл пару сезонов), конфликтовал с одноклубниками, критиковался за эгоизм и вообще, несмотря на все свои достижения, прослыл довольно спорным персонажем.

Родригес не стал дожидаться окончания карьеры и уже в 1996-м, на момент своего третьего сезона в МЛБ, основал «A-Rod Corp.» – холдинговую компанию, специализирующуюся на инвестициях в недвижимость, перспективные старт-апы и индустрию развлечений. Столь раннее начинание помогло Родригесу освоиться на рынке недвижимости задолго до того, как он повесил бутсы на гвоздь и поставил биту в угол. Из бейсбола Алекс ушел в 2016-м, а уже к 2019 году владел более чем 15000 апартаментам в 13 штатах.

Примерно тогда же Родригес решил, что инвестиции в стриминговые площадки вместе с Шакилом О’Нилом и обладание доминиканской пивоваренной компанией «Presidente» – это весело, но пора бы уже замахнуться на что-то серьезное и знаковое.

Первый замах был настолько амбициозным, что где-то на полпути у Алекса свело руку. В 2020-м Родригес вместе с Дженнифер Лопес возглавили группу инвесторов, вознамерившихся купить бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс» за 2,3 миллиарда долларов. И все вроде бы шло хорошо, вроде бы гладко, но в последний момент миллиардер и глава хедж-фонда «Point72 Asset Managment» Стив Коэн предложил 2,35 миллиарда («всего-то на 50 миллионов больше»), заставив Родригеса и его предпринимательскую коалицию почувствовать себя нищебродами в пыли. Тогда Алекс рвал и метал, обвиняя предыдущих владельцев «Метс» в том, что они вели переговоры с Коэном за его спиной и не снабдили его всеми деталями предстоящей сделки. Неудача с покупкой бейсбольного клуба основательно раззадорила Родригеса, так что он практически сразу же вцепился в возможность купить «Тимбервулвз», в сделку по которой к тому же включили часть акций женской команды WNBA «Линкс». Владелец клуба НБА и бывший член сената Миннесоты Глен Тэйлор к своим 80 годам уже натешился дорогостоящей игрушкой и решил обеспечить себе солидное выходное пособие в размере 1,5 миллиарда долларов. Именно такой ценник улыбчивый дедушка заломил за команду.

Несостоявшаяся сделка с «Метс» слегка подмочила репутацию Родригеса в кругах крупнокалиберных инвесторов да и сам он не собирался повторять былых ошибок, поэтому решил действовать рассудительнее. Вместе со своим приятелем и по совместительству владельцем одной из крупнейших продовольственных сетей США «Wallmart» Марком Лори Родригес согласился на финансовую схему, предложенную Тэйлором. Памятуя о том, как выкупленный делягами «Сиэтл» затем скоренько перевезли в Оклахому, Тэйлор, среди первостепенных условий, обозначил главное – клуб должен остаться в Миннесоте. А чтобы новые владельцы имели возможность постепенно вникать в тонкости управления на местах, он лично в свои удалые 80 лет будет курировать процесс их интеграции вплоть до 2024 года. Именно к тому моменту – начиная с 2021-го – парочка в течение трех лет должна будет перевести всю сумму: три транша по 250 миллионов от каждого в течение трех лет (20% акций в год), которые и сделают их мажоритарными владельцами клуба. Стороны согласовали все условия еще в феврале и ждали июля только для того, чтобы НБА могла проверить все нюансы сделки и дать добро. Под конец зимы Родригес и Лори своими восторженными интервью и смачными спичами заглушали птичьи трели, оповещавшие о приходе весны. Вот только затем Родригес и Лопес в марте объявили о расставании и отмене помолвки, а в июле прессе стали известны детали первого транша покупки «Миннесоты». Изначально Родригес и Лори должны были обеспечивать оплату пополам – 50/50, но оказалось, что Алекс наскреб лишь на 7% суммы первоначального перевода: оставшиеся 13% оплатил Лори. Тогда-то журналисты и припомнили его реакцию на разрыв Родригеса и Лопес.

«Меня это шокировало. Я потрясен. Алекс не просто мой партнер по бизнесу, но и мой хороший друг, а наличие рядом с ним такой женщины, как Дженнифер, лишь вызывало уважение и производило сильное впечатление от их союза. Дженнифер многого добилась сама, ее умения распространяются далеко за пределы индустрии развлечений, она великолепно ориентируется в законах бизнеса. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Это расставание не только заденет чувства и благополучие Алекса, но и может отразиться на многих планах, которые связывали всех нас».

Позднее анонимный источник, близкий к проведению сделки, подтвердил, что это не просто спекуляции.

«Марк выбит из колеи всей этой ситуацией с Джей-Ло. Ведь можно сказать, что она была полноправным участником сделки. На всех деловых встречах Родригес появлялся вместе с Лопес, давая понять, что инвестиции в «Тимбервулвз» они делают вместе. Дженнифер имела доступ к деловым документам и присутствовала при переговорах Тейлора и его представителей с Родригесом и Лори. За счет статуса и зрелого поведения она добавляла значимости Родригесу. Многие потенциальные инвесторы готовы были участвовать в сделке из-за нее».

Можно конечно назвать все это домыслами, но то, что Лопес присутствовала на этих встречах не в качестве аксессуара, а вполне могла быть одним из участников сделки, говорит о многом.

«Ни для кого не станет сюрпризом, если Родригес в этот раз соберет еще меньшую сумму и Лори вновь выкупит больший процент части акций. Алекс оказался не готов к разрыву с Лопес с финансовой точки зрения. Его способность инвестировать ослабла по сравнению с периодом, когда Дженнифер была рядом».

Так каким же боком здесь Лопес и почему ее отсутствие сказалось на сделке?

Для начала уже сам факт ухода Лопес и последующая неготовность Родригеса соответствовать условиям подразумевает некую связь. В отличие от партнера по сделке Марка Лори, чье благосостояние оценивается в 4,4 миллиарда, Родригес – это нечто вроде преуспевающего торговца бусами на пляже в Анапе. Согласно статье в журнале «Fortune», капитализация Родригеса на 2021 год равна примерно 350 миллионам долларов с ежемесячным доходом в 33 миллиона. Для сравнения, Лори в 2011-м продал Amazon свою компанию «Quidsi», специализирующуюся на торговле товаров для детей, за 545 миллионов долларов. Грубо говоря, Лори зарабатывает на продаже памперсов – в состав «Quisdi» входил популярный сайт «Diapers.com» – больше, чем стоит цельный Алекс Родригес. Дальше еще интереснее. Поскольку большая часть финансов Родригеса вложена в различный бизнес и предприятия, то такой капитал считается плавающим-ликвидным, а соответственно и прибыль от него колеблющаяся. В мире астрономических сумм с вереницами нулей это считается нормальным, но лишь в случае, если так оперируют с раздельной частью капитала, а не с основной, как это делает Родригес.

А теперь догадайтесь, кто умело распределяет свои накопления и чья общая стоимость оценивается в 400 миллионов? Правильно – Джей-Ло. Сегодня тетенька, некогда начинавшая в качестве подтанцовки в клипах Джанет Джексон, инвестирует грамотно и со вкусом.

«Женщины в вопросах финансов зачастую более консервативны, и, в отличие от мужчин, которые движимы мантрой, что деньги должны работать, часто предпочитают хранить крупные накопления в качестве наличных, в банке. В наши дни это еще связано с различными факторами – такими, как ритм жизни в больших городах, нестабильность финансового рынка, гендерной ситуацией, при которой женщине нужно заботиться о собственной независимости от мужчин, в том числе и финансовой. Может, не всегда встретишь имена женщин в сложных сделках с сумасшедшим ценником, но зато они умеют инвестировать рационально», – слова автора «Forbes» Паулины Рид полностью применимы к стратегии Дженнифер Лопес. В 2017-м она вложила 15 миллионов в оператора онлайн игр NRG Esports, в 2019-м инвестировала 23 миллиона в старт-ап Sarva (34 элитных студии для занятия йогой в Индии), часть накоплений Дженнифер вложены в недвижимость, причем что интересно, среди компаний есть и те, которые принадлежат Алексу Родригесу, и при желании она может отозвать свои активы. И если в случае с недвижимостью можно предположить, что Дженнифер вряд ли будет мелочиться, все-таки бизнес есть бизнес. То вот отказаться от вероятных вложений в сделку по «Миннесоте» Джей Ло не только могла, но и, скорее всего, так и сделала. Так или иначе, но Лопес едва ли льет слезы по Родригесу и его прожектам. Недавно Дженнифер вновь возродила к жизни и даже возвела на новый уровень знаменитое словосочетание «Бенифер», которое впервые появилось в 2010-м, когда между Лопес и актером Беном Аффлеком разгорелся обсуждаемый роман. Тогда парочка искусно подкармливала интерес общественности, в том числе и за счет своего творчества.

На радость ехидным таблоидам тандем вскоре распался, но лишь для того, чтобы воссоединиться спустя 10 лет. В апреле 2021-го Дженнифер подобрала едва выползшего из алкогольного угара Аффлека, и оба сошлись на том, чтобы дать отношениям второй шанс. Судя по тому, как они им воспользовались, оно того стоило: 16 июля 2022-го Лопес и Аффлек обвенчались в Лас-Вегасе. Присутствовала ли на свадьбе в качестве почетного гостя Алекс Родригес, который по его словам сохранил с Лопес хорошие отношения, не уточнялось.

Если Джей-Ло настолько крута, как же Родригес ее упустил?

Эй-Род снискал себе славу кутилы и повесы еще в бытность игроком, а солидный капитал и лоск успешного предпринимателя лишь приумножили его любвеобильность. До того как он стал встречаться с Лопес Родригес, он пять лет был женат на психологе Синтии Скертис, в браке с которой нажил двух детей. В 2008-м пара развелась под аккомпанемент взаимных оскорблений. Скертис пеняла бейсболисту на постоянные измены и отсутствие эмоциональной вовлеченности в процесс воспитания детей; Родригес отнекивался без особого энтузиазма, обвиняя жену в желании заработать на бракоразводном процессе. В длинном списке имен подружек Родригеса мелькали имена Мадонны (старушка незамедлительно выступила с опровержением), были даже занятные экземпляры вроде рестлерши Торри Уилсон и основательницы компании по изучению персональной геномики Энн Войжитски, но первыми действительно серьезными отношениями для Родригеса после брака стали отношения с Джей-Ло.

Пара начала встречаться в 2017-м, и в первый же год самые едкие обозреватели жизни звезд сошлись на том, что это нечто большее, чем просто флирт. Парочка в свою очередь не особо и шифровалась; слова Родригеса в интервью «The View» недвусмысленно описали его ожидания.

«Наша близость очевидна. У нас много общего. У каждого двое детей от предыдущих браков. Мы знаем, каково это – ошибаться в выборе человека, с которым надеешься провести всю свою жизнь. Дженнифер – невероятная девушка, замечательная мать и потрясающий человек. Один из самых умных, которых я встречал. Ну и еще она болеет за «Янкис».

Джей-Род – так прозвали пару таблоиды – все делали вместе. Помимо стандартных совместных празднований дней рождений, рождества и поездок в отпуск, пара успела лихо отжечь в компании бывшего мужа Лопес латиноамериканского певца Марка Энтони. В 2018-м влюбленные начали еще чаще появляться вместе в общественных местах, а годовщину с момента начала отношений отметили во время Супербоула. В качестве подарка парочка решила перейти на следующую стадию и арендовала на Манхеттене квартиру стоимостью 15,3 миллиона долларов с тремя ванными, тремя спальнями, библиотекой и частным лифтов. Последние почему-то были в количестве одной штуки. В октябре на пальце у Лопес появилось увесистое бриллиантовое кольцо, но Джей-Ло поспешила осадить всех, кто уже набрал в воздухе легкие, чтобы кричать «Горько!».

«Это не обручальное кольцо. Это просто кольцо, которое мне подарил Алекс. Да, мы говорили о свадьбе и пришли к выводу, что все должно произойти естественно и не спеша».

Успешные люди даже в любви придерживаются расписания. Как и в случае с переездом на Манхэттен, очередной значительный сдвиг в отношения Лопес и Родригеса произошел после празднования годовщины. В марте 2019-го в инстаграме Родригеса появилась сообщение: «Она сказала «да». Наверное, я бы тоже сказал «да», если бы мне подарили кольцо стоимостью в 1,8 миллиона. Куда интереснее то, что спустя неделю окольцованной парочке пришлось опровергать разные интересные формулировки.

Сперва порнозвезда и модель «Playboy» Зои Грегори рассказала, как Родригес уламывал ее на секс втроем и спамил ее соцсети фотографиями своих половых органов.

«Он был как похотливый пес. У меня сложилось впечатление, что он зациклен только на этом. Ему нужно срочно решить свои проблемы, прежде чем он решит вступить в брак. Джей-Ло нужно образумиться, мне жаль ее, если она не видит его истинное лицо. Она заслуживает кого-нибудь получше этого янки».

Помимо Грегори, выкристаллизовался звездный бейсболист Хосе Кансеко, который заявил, что Родригес изменял Лопес с его бывшей женой Джессикой.

Джен упорно игнорировала обвинения в адрес Алекса.

«Это не имеет значения. Я знаю правду. Я знаю Алекса, а он знает меня. Мы просто счастливы».

Счастливцы совместными усилиями утопили дрязги и слухи в шуме празднования пятидесятилетия Лопес. Родригес закатили масштабную вечерину, Дженни осталась в восторге. В качестве ответочки Алекс получил от возлюбленной на свой 44-й день рождения раритетный «Форд Бронко». И это, пожалуй, был последний момент совместного счастья.

В 2020-м COVID стал чересчур суровым испытанием для знаменитостей, которые сидели на карантине в компании детей Дженнифер. Переезд в Майами на виллу за 40 миллионов долларов не слишком отсрочил крах отношений. Алекс бесновался из-за срыва сделки с «Метс», а затем в прессу утекла информация, что, пока Дженнифер выступала на инаугурации Джо Байдена, Родригес любезничал по FaceTime со звездой реалити-шоу Мэдисон Лекроу. Показывала она ему что-нибудь талантливое или нет, никакой конкретики на этот счет нет, тем не менее, пара решилась на совместный курс работы с психологом. Резюме Лопес по итогам посещений звучало не слишком обнадеживающе для совместного будущего.

«Я скучаю по креативности и бегу на пульсе в 150. Мне недостает активности в повседневной жизни. Алекс же нормально относится к карантину. Ему нравится быть дома, сидеть в зуме, знать, что дети неподалеку. Наверное, это хорошо. Думаю, карантин и работа над собой помогли нам разобраться, кто мы есть, и стать лучше».

В какой-то степени это можно считать эпилогом близких отношений Родригеса и Лопес. Уже постфактум таблоиды сообщили, что проблемы во взаимопонимании у пары начались в феврале, а в марте Лопес улетела в Доминикану на съемки фильма. Несмотря на то, что ситуация с Мэдисон Лекроу никак не прояснилась, близкие друзья Лопес сказали следующее.

«Проблему были и до того, как появилась информация о Лекроу. Так что сложно назвать именно это в качестве главной причины разрыва, но Дженнифер определенно задело подобное отношение. Это ее ранило».

Лопес окончательно присыпала землицей почивший роман в эфире шоу «Today», выдав всем печально известную и вместе с тем каноничную фразу.

«Мы решили, что будет лучше остаться друзьями. Мы продолжим работать вместе. Поддерживать друг друга в совместных бизнес-проектах. Мы желаем самого лучшего друг другу и нашим детям».

Намерения, ясное дело, у всех благие, но вот с бизнесом не выгорело.

Что будет со сделкой, если Родригес не найдет деньги?

Как уже было сказано, у Родригеса и Лори есть время до конца года, чтобы пополнить платеж и разблокировать для себя возможность оплатить следующий транш в 2023 году. У Лори, судя по всему, проблем с этим не предвидится, а вот доля Родригеса и его претензии на владение клубом НБА – под угрозой. Хотя бы потому, что согласно правилам НБА владельцем команды может называться только тот, кто единолично выкупит 15% акций от общей стоимости (в случае с «Вулвз» – 200 миллионов) без привлечения сторонних инвесторов. Отдавать всю себестоимость Алекс не станет, привлекать инвесторов со стороны без имиджевой составляющей в виде Джей-Ло затруднительно, у самой Дженнифер «по-дружески» тоже не займешь, сдавать бутылки – не комильфо.

Как будет выкручиваться Эй-Род – любопытно.

Выигравшим во всей этой драме ажурных простыней и денежных купюр может считаться только боевой пенсионер Глен Тэйлор. В контракте прописано, что «Миннесота» не возвращает платежи, а за время заключения соглашения с Родригесом и Лори клуб подорожал до 2 миллиардов. Так что если пара не потянет контрактные обязательства (и просто станет миноритарными владельцами без права что-либо решать), то Тэйлор, уже получив часть их денег, начнет искать нового покупателя на «Тимбервулвз». Вот такой бизнес имени Алекса Родригеса. Хоть волком вой.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Saul Loeb – Pool, Lawrence Busacca, Jamie McCarth, Andrew Toth, Jed Jacobsohn; East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP, AP Photo/Andrew Harnik, OnTheJLo via Grosby Group