Деннис Родман корешится с тиранами по всему миру. Но в Россию он так и не заедет

Родман к нам не поедет, и это хорошо. Даже здорово. Поскольку геополитические обстоятельства и ранее заявленная цель визита Денниса явно не предвещали сколь-нибудь плодотворного итога этой поездки.

Причина проста. Планировавшийся (вопрос – с какой долей тщательности и серьезности намерений) приезд Родмана в Россию для переговоров об обмене Бриттни Грайнер не имеет ничего общего с покатушками в Северную Корею и похлопыванием по рыжей шевелюре Дональда Трампа. То, что это серьезные политические игроки, никак не влияет на масштаб личности Родмана, равно как и не делает его компетентным в вопросах государственности и дипломатии. Поэтому даже у самого ярого почитателя таланта Денниса едва ли перехватило дыхание, когда он услышал о готовности пятикратного чемпиона НБА ехать в Россию. Тем более, что его участие в переговорах практически сразу же было опровергнуто американской стороной.

Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы представить себе Денниса Родмана в качестве гуманиста-правдоборца. Искреннего идеалиста, желающего, чтобы каждый на этой планете процветал в мире со всеми? Можно. Но уж никак не человека, имеющего серьезную политическую платформу и способного вести содержательный диалог с представителями государств.

Это стало понятно еще в 2013-м, по первым политическим высказываниям Родмана.

Когда скончался президент Венесуэлы Уго Чавес, Деннис отреагировал искренним, но малость завиральным сообщением: «У меня нет слов. Раньше я летал в Венесуэлу каждое лето, чтобы мы могли поиграть в гольф. Он был выдающимся лидером и, что самое главное, другом. Мы с Уго могли сделать друг для друга что угодно. Я бы мог помочь ему наладить контакт с Белым домом, а он бы всегда сказал, насколько круто выглядит моя прическа». Не исключено, что Родман и Чавес действительно приятельствовали, но есть подозрение, что все таки не настолько, насколько это представляется самому Денниса в его экстравагантном заявлении.

Что совершенно точно, так это то, что Родман в какой-то момент увидел в далеких диктаторах людей, готовых поправить его не самое благополучное финансовое положение. Он организовал первый вояж по странам Латинской Америке (Венесуэла, Панама, Коста-Рика) и как раз тогда проникся уважением к Чавесу. Именно ради местного диктатора Родман превзошел самого себя в плане экстравагантности внешнего облика, а еще привез целую команду бывших игроков НБА (Ник Ван Эксель, Хорас Грант, Бонзи Уэллс, Тео Рэтклифф).

Когда Чавес очутился в аду, Родману пришлось искать других друзей. В 2013-м он совершил гораздо более известную поездку – отправился в Северную Корею, желая «разбить лед между двумя странами и раздвинуть общемировые границы». Звучит круто, но в действительности это была инициатива нескольких спонсорских компаний, на которую правительство Северной Кореи откликнулось лишь по той простой причине, что Ким Чен Ын необычайно любит баскетбол и «Чикаго» в частности.

У него это семейное. В 2000-м, когда американская делегация во главе с государственным секретарем США Мадлен Олбрайт среди прочих сувениров преподнесла корейскому лидеру Ким Чен Иру майку «Буллс» с автографом Майкла Джордана, свидетели утверждают, что чуть было не случился прорыв в американо-корейских отношениях.

«По нему было видно что он не ожидал этого, но ему определенно понравился подарок. Ему понравился этот жест, и Ким Чен Ир дал понять, что ценит тот факт, что это не просто какой-то мяч, а нечто личное, нечто с обращением, написанным специально для него», – рассказывал в интервью Washington Post бывший агент ЦРУ, присутствовавший на встрече. После этого Джордана приглашали в Северную Корею, но в конечном итоге первым представителем династии «Буллс» 90-х, который туда наведался, стал все еще бедствующий Родман. В Северную Корею его привели не только любопытство, эксцентричность и благожелательность Ким Чен Ына, но и, как уже было сказано, спонсорская поддержка. Тогда банкет оплачивали стриминговый гигант HBO и медиа-платформа Vice, которые фиксировали все происходящее с Родманом и участниками «Гарлем Глобтроттерс» для документального фильма.

На непродолжительный период времени могло показаться что Деннис и впрямь наладил тесные дружеские отношения с Ким Чен Ыном, которого он также называл «другом на все времена». Во многом этому способствовала просьба Родмана, которую тот адресовал главе Северной Кореи 7 мая 2013 года. Деннис опубликовал в твиттере сообщение с призывом освободить американского заключенного Кеннета Бэя, находившегося в корейской тюрьме 15 лет. Незамедлительной реакции не последовало, но Бэя освободили на следующий год, и тогда общественность припомнила твит Родмана. Как и последующий, в котором он спустя год говорил о том, что Бэй виновен в преступлениях, за которые был помещен в тюрьму. Само собой в Америке подобную биполярную политичность Родмана восприняли негативно и нещадно раскритиковали его. Представители государственного аппарата сказали, что баскетболист никак не причастен к освобождению Бэя, а сам Родман повинился, заявив, что ему не стоило делать «поспешных политических высказываний». Самое занятное, что главный фигурант этой истории в конечном итоге встал на сторону Родмана . В 2016-м Бэй поблагодарил Денниса, подтвердив что именно спровоцированный им ажиотаж привлек внимание к его делу и дал ход процессу его освобождения.

Куда забавнее получилась следующая поездка в Северную Корею, которая пришлась на 2017-й.

Во второй раз все вышло без чрезмерного политического апломба. И это понятно, ведь вместо HBO Родмана спонсировала интересная контора под названием Potcoin. Любопытна она тем, что ее профильной задачей является развитие индустрии по выращиванию и продаже каннабиса, причем покупка, поддержка и всяческое взаимодействие с Potcoin производится посредством биткоинов. Короче, отличный и проверенный спонсор для дипломатического турне Родмана в Россию. Не исключено, что Бриттни Грайнер тоже имела дело с Potcoin. Именно про светлое будущее каннабиса Родман рассказывал порталу BuzzFeed по возвращении из Кореи, когда интервьюеры выпытывали у Денниса подробности будущих взаимоотношений Азии и Америки. Самой содержательной из всего произнесенного стала сбивчивая тирада о том что Ким Чен Ын – отличный парень, которого просто никто не понимает.

Во время второго визита в 2017-м Родман еще отличился тем, что презентовал министру спорта Северной Кореи Ким Иль Гуку книгу Дональда Трампа «Искусство договариваться». И с определенной натяжкой это можно назвать изящным жестом: Деннис не только намекнул на международный диалог между странами, но и потрафил еще одному своему другу.

Да, Дональд Трамп, хоть и является фигурой политического толка, в жизни Родмана присутствует опять-таки скорее как почитатель его баскетбольной карьеры и яркой личности, а не его познаний мироустройства. Трамп был начальником Родмана в развлекательном шоу «Популярные ученики», в котором поучал потерявших лоск знаменитостей, как зарабатывать деньги, и увольнял провинившихся. Деннису, например, прилетело за то, что он неправильно напечатал на буклетах имя жены Трампа «Мелания». Вот такая политика для дошкольников. Естественно, парочка столь колоритных персонажей быстро нашла общий язык, и впоследствии Родман даже поддерживал Трампа во время президентской кампании в 2016-м. Какие личные качества привлекли его в будущем избраннике? Правильно: «В течение многих лет Дональд Трамп был для меня отличным другом».

Позже обосновавшийся в Белом доме Трамп пару раз засылал Денниса в Северную Корею якобы для ведения переговоров об освобождении политзаключенных, но каждый раз это скорее походило на визиты вежливости, а власти, как и сам Родман, утверждали, что эти поездки не имеют ничего общего с государственной деятельностью.

Вот на этом и зиждется даже не миф о политической предрасположенности Родмана, а о его готовности заявлять о себе как о человеке, не чуждом политике. Для Денниса это всего лишь очередной повод напомнить о себе как о мастере эпатажа, и в этом нет ничего постыдного. Просто нужно уметь разделять случаи, когда встреча с главой государства может стать отличным поводом для взаимного промо, и ситуации, которые напрямую соприкасаются с реальными решениями. А если разницу распознать не удается, тогда всегда найдутся те, кто погрозит пальцем, как это и сделали представители американских властей в случае с Бриттни Грайнер.

Фото: East News/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File, AP Photo/VICE Media, Xinhua/Juan Carlos Hernandez