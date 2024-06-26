У «Атланты» уже был №1 драфта 49 лет назад. Выбор кумира Майкла Джордана – легендарный облом

Во всем виноват «Макдоналдс».

В прошлом месяце «Атланта» выиграла лотерею драфта НБА.

Серьезное событие – когда «Хоукс» вообще последний раз выбирали первыми? Пользователи соцсетей и форумов задумались, за ответом пришлось обращаться к справочникам – настолько давно это было. Спортивным историкам же не пришлось напрягать память, любой ответит сходу: последний раз это было почти полвека назад, в 1975-м.

А болельщики «Атланты» (особенно те, что со стажем) не стали искать ответа на этот вопрос. Им до сих пор стыдно за свой клуб.

Драфт НБА никогда не был точной наукой, даже когда речь идет о первых номерах. На каждого Вембаньяму найдется Эйтон вместо Дончича , на каждого Леброна есть Энтони Беннетт. Окей, окей: не на каждого. Успешных первых пиков больше, чем провальных. Но и отвратительных выборов хватает.

Кто худший? Уже упомянутый Энтони Беннетт (2013) первым приходит на ум, но технически даже он принес пользу «Кливленду». Не как игрок, конечно, а как контракт – помог собрать нужную сумму зарплат в обмене Кевина Лава через год. Кваме Браун (2001) тоже принес «Вашингтону» Кэрона Батлера в обмене. Майкл Оловоканди (1998) ни принес никого, только головную боль, ушел из «Клипперс» как свободный агент, но все-таки за команду 5 лет отбегал (отходил? бегать он никогда не бегал-то). Грега Одена (2007) хватило только на 82 игры за «Портленд», но худшим в истории клуба считается Ларю Мартин (1972), потому что Одена сгубили травмы, а Мартина – всего лишь неумение скаутов определить, что спорт человека не интересует. Ларю четыре года скучал на скамейке, бросил НБА в 28 и построил отличную карьеру в бизнесе. Молодец.

Но были баскетболисты, которые вообще ни разу не сыграли за команду, которая выбрала их под первым номером. Ни разу. Чаще всего речь об обменах в другой клуб еще до дебюта – как Эндрю Уиггинс, который тоже отправился вскоре после драфта-2014 из «Кливленда» в «Миннесоту» в обмене Кевина Лава. Крису Уэбберу прямо в день драфта поменяли кепку «Орландо» на «Голден Стэйт». Похожие истории с Хот Родом Хандли (1957) и Чаком Шэром (1950). Все эти вспышечные обмены игроков, только что взятых под №1, приносили клубу или сложившихся звезд, или других молодых и перспективных новичков плюс дополнительную компенсацию.

Но все же худший выбор под №1 в истории НБА – это выбранный «Атлантой» Дэвид Томпсон в 1975-м.

Если вы никогда не слышали этого имени… то что вы делаете в баскетбольном разделе? Это же Дэвид «Скайуокер» Томпсон! Член Зала славы баскетбола, один из лучших данкеров в истории, чемпион NCAA, один из всего десяти игроков НБА, пробивавших отметку в 70 очков в матче. Кумир самого Майкла Джордана!

Так, стоп. Почему тогда такая легенда вынесена в заголовок как провальная работа на драфте?

Только два 1-х номера драфта НБА и не сыграли ни матча за клуб, и не принесли никакой пользы в обмене. Первый – Джин Мелкиорре (1951), но в оправдание «Балтимор Буллетс», они не могли знать, что через два месяца после драфта лига забанит Джина пожизенно за участие в ставочном скандале в колледже.

Второй, как вы понимаете, Томпсон. Дэвид не сыграл ни одного матча за «Атланту», но и компенсацию за него никакую «Хоукс» не получили. Если и можно потратить пик №1 совершенно впустую, то именно так.

Как же это произошло? Нырнем в 1975-й: параллельно с НБА существует другая профессиональная лига, Американская Баскебольная Ассоциация. АБА доживает последние дни, тут осталось всего 7 клубов, остальные обанкротились, но это не мешает ей конкурировать за звезд с НБА: именно в клубах АБА играют Джулиус Ирвинг («Нью-Йорк Нетс»), Мозес Мэлоун («Юта Старс»), Артис Гилмор («Кентукки»), Джордж Гервин («Сан-Антонио»), Дэн Иссел («Денвер»).

Все эти молодые звезды попали в АБА вместо НБА не только потому, что им предложили огромные по тем временами личные контракты (по полумошеннической схеме). Здесь они могли стать профессионалами раньше, чем в НБА, которая все еще требовала от игроков отучиться 4 года в колледже перед выходом на драфт. А вот если брать выпускников, то самые раскрученные практически всегда доставались клубам НБА – у лиги была лучше репутация, популярнее клубы, соглашение с телевидением, и хоть контракты были иногда не такие заоблачные, зато гарантированные и понятные.

В 1975-м в NCAA не было никого лучше Дэвида Томпсона из университета Северная Каролина Стейт. Годом ранее он стал чемпионом и самым ценным игроком «Мартовского безумия». В выпускной сезон был признан Игроком года NCAA по абсолютно всем версиям, и все три года в «Вулфпэк» попадал в сборную лучших студентов Ассоциации. Конкурентов за №1 на драфте НБА у него не было.

А вот конкуренты у «Атланты» внезапно образовались. «Денвер», один из лучших и богатейших клубов АБА, захотел усилиться перед неизбежным слиянием двух лиг в 1976-м – заодно и напоследок выиграть чемпионский титул (спойлер: не вышло). Правила бизнеса АБА были мутными, и «Наггетс» легко забрали права на Томпсона у клуба-банкрота «Вирджинии». Всей лиге, даже «Вирджинии», это было выгодно: только «Денвер» мог заманить Томпсона в АБА, а наличие еще одной яркой звезды (Томпсон считался ровней Джулиусу Ирвингу) стало бы сильным аргументом в переговорах по объединению с НБА.

Но даже переход прав на Томпсона к «Денверу» не означал, что его получится подписать. Все ожидали, что «Атланта» выберет Дэвида и удержит его в НБА, как это получалось у других клубов со всеми другими №1 до него.

29 мая «Атланта» ожидаемо тратит первый пик на Дэвида Томпсона. 9 июля Дэвид Томпсон шокирует «Атланту», НБА, весь баскетбольный мир – подписывается с «Денвером». Причина?

«Макдоналдс».

«Наггетс» (нет, речь не о куриных) – благодаря все тем же расслабленным правилам АБА – пригласили Томпсона в гости еще до того, как тот мог приехать с официальным визитом в Атланту. «Денвер» роскошно встретил лучшего студента-баскетболиста Америки, отвез на лимузине в лучший стейкхауз города, где Дэвид отобедал самым большим куском мяса в своей жизни. «10 см толщины! Я не шучу», – до сих пор вспоминает трапезу Томпсон.

Через несколько недель пришла очередь знакомиться с «Атлантой», все еще фаворитом на услуги Томпсона. Тем более что от родного для Дэвида городка Шелби в Северной Каролине до Атланты – совсем ничего, можно даже на машине приехать, 3,5 часа пути по трассе I-85. Томпсон все-таки выбрал самолет, а не автомобиль, главный тренер «Хоукс» Коттон Фитцсиммонс встретил Дэвида в аэропорту и повез на обед… в ближайший «Макдоналдс».

Это был слишком сильный контраст с «Денвером». «Может быть, у Коттона было времени в обрез, поэтому мы отправились туда, – пытается понять Томпсон. – Я уже размышлял, что мне, возможно, стоит подписаться с «Денвером». После такого я утвердился в своем выборе».

Биг Маку трудно конкурировать со стейком толщиной в кулак. Но проблемы «Атланты» в 1975-м были глубже, чем выбор ресторана. У «Хоукс» были серьезные финансовые трудности после штрафа, который на команду наложили за попытку подписать Джулиуса Ирвинга в обход драфта за три года до того. Плохая посещаемость, затянувшийся процесс смены владельца – худший момент, чтобы торговаться за новичка, которому в лиге-конкуренте предлагают рекордный контракт на 3 млн долларов. У текущих владельцев «Хоукс» просто не было таких денег – как, возможно, и на обед со стейками.

Это не оправдывает провал «Атланты» с Томпсоном – в тех случаях, когда по каким-то причинам выбранный на драфте игрок не хочет выступать за клуб, права на него обменивают в другую заинтересованную команду. Например, та же самая «Атланта» в 1982-м выменяет права на Доминика Уилкинса, когда тот не договорится с выбравшей его «Ютой». Не можете дать Скайуокеру тех денег, которые он стоит? Договаривайтесь с другим клубом НБА об обмене. , Заинтересованных в Томпсоне в НБА хватало.

«Атланта» не отреагировала на угрозы со стороны «Денвера». Словно просто не заметила их. Не рассчитала, что парень из Северной Каролины уже много лет лично знаком с тренерами и менеджерами «Денвера», которые перешли в «Наггетс» из другой команды АБА «Каролины Кугарс». Не обратила внимания на то, что денверцы уже подписали лучшего друга Дэвида по колледжу Монти Тоу. Не подумала, что после фиаско с Ирвингом, после ухода Маравича и других неудачных сделок у команды отвратительная репутация как среди игроков, так и среди их агентов.

«Мне даже было их жаль, когда «Хоукс» так потеряли 1-й пик. Но это быстро рассеялось. Вспоминая мое время в «Денвере», я точно сделал правильный выбор», – говорит Скайуокер, чей 33-й номер висит под сводами денверской арены.

Что же, на ошибках тоже учатся, да? Не все потеряно, на том же драфте-1975 у «Атланты» имелся еще и третий номер. Под ним «Хоукс» взяли центрового Марвина Уэбстера.

Который тоже подписался с «Денвером». Два пика в топ-3 принесли ноль игроков!

Год спустя обитающая на дне «Атланта» вновь получила первый пик на драфте-1976, никакая АБА уже не угрожала (лиги объединились), но и денег на контракт топ-новичку не появилось. «Хоукс» уже поняли, как действовать – еще до драфта поменяли 1-й пик на 9-й, фактически даже не попросили за этот размен дополнительную компенсацию от «Хьюстона», потому что были уверены: будущая легенда НБА Роберт Пэриш упадет до 9-го номера и достанется им. А его взяли восьмым.

А через пару месяцев на драфте распределения экс-игроков АБА у «Атланты» оказалось второе место в очереди, шанс подписать Мориса Лукаса или Мозеса Мэлоуна – они отдали этот выбор в «Портленд» за запасного центрового и игрока, завершившего карьеру из-за травмы.

На ошибках учатся, да. Но не все.

Дэвид Томпсон все еще испытывает жалость к упустившей его (а также Ирвинга, Пэриша, Мэлоуна и многих других) «Атланте» даже в 2024-м: «Желаю им только удачи. Надеюсь, они получат [под 1-м номером] отличного игрока. Просто не ведите его на обед в «Макдоналдс» или вроде того».

Сейчас конкурентов вроде клубов АБА у «Атланты» нет, а контракты новичков в НБА стали фиксированными, всем по карману. Но Рисаше или Сарр вполне могут сбежать от «Атланты» в Евролигу или Китай, если на первой встрече после драфта боссы «Хоукс», как 49 лет назад, угостят своего №1 «Лё Биг Маком».

Фото: Gettyimages.ru /Focus on Sport