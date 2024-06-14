Не только Кайри и Порзингис: еще 10 звезд НБА, игравших и в «Бостоне», и в «Далласе»

Зеленые бродяги.

Как и любые два клуба НБА, финалистов-2024 «Селтикс» и «Мэверикс» связывают бывшие игроки. И перед стартом финала все медиа вспоминали, как звезда «Мэвз» Кайри Ирвинг не смог стать лидером «Бостона» 5 лет назад, и как Кристапс Порзингис (когда может ходить) дает «Кельтам» то, чего от него не добились Кидд, Дончич и компания.

Но и кроме Порзи и Кайри были многие, кто оставил след в истории обоих клубов. Правда, самые яркие примеры – не игроки. Точнее, игроки «Бостона», но тренеры «Далласа». Дон Нельсон был частью великой династии «Селтикс» 1960-х, завоевал 5 титулов (один, в 1969-м – во многом благодаря его важнейшему попаданию на последней минуте седьмой игры против «Лейкерс»). Ролевой форвард стал великим тренером и уже в статусе легенды принял в конце 90-х «Даллас», выбрал на драфте Дирка Новицки, выменял Стива Нэша, собрал команду, которая дошла до финала-2006 (но уже с другим тренером).

Тот финал «Даллас» не выиграл, зато исправился в 2011-м – уже с Риком Карлайлом , главным главным тренером (простите за тавтологию) в истории «Мэвз». Как и у Нельсона, у Рика чемпионское игроцкое прошлое в «Бостоне». Карлайл выиграл титул в качестве глубокого резервиста величайшей команды 1986-го. Также «Далласом» один сезон руководил чемпион-1984 из «Селтикс» Куинн Бакнер .

А с общими игроками долго никак не складывалось. В самом первом сезоне «Далласа» в НБА за команду бегал защитник Терри Дьюрод , выбранный на драфте расширения, но несмотря на регулярный выход в старте, был отчислен уже в декабре – в составе был проходной двор. Но Дьюрода с драфта отказов забрал «Бостон», несущийся к чемпионству-1981. Так вместо страданий в клубе-новичке Терри получил перстень.

После Дьюрода была засуха до конца 80-х, к концу XX века число общих игроков в истории «Далласа» и «Бостона» достигло 10, но никого заметнее Попая Джонса или Эрика Монтросса .

Зато сейчас – уже полсотни. Многие интересные персонажи не попали в десятку самых известных. Например, Маркиз Дэниелс – едиственный, кто играл в финале НБА как за «Даллас» (2006), так и за «Бостон» (2010). Оба, впрочем, проиграл. Повторить это в 2024-м мог Грант Уильямс , но «Даллас» в феврале обменял его на Пи Джей Вашингтона (кого мы обманываем, с Грантом вместо Вашингтона ни до какого финала «Мэвз» не дошли бы). Есть еще один экс-Кельт в этом составе «Мэверикс» – Дуайт Пауэлл вообще дебютировал в НБА за «Селтикс» и провел целых 9 минут в зеленой майке, а потом попал в обмене в «Даллас», где и играет до сих пор. В обратном направлении в той сделке поехал в числе прочих форвард Джей Краудер . Наконец, бедный Делонте Уэст , проигрывающий борьбу с психическим расстройством. Экс-игроку пытались помочь оба бывших клуба: «Даллас» направлял Делонте в клинику, «Бостон» устраивал на работу внештатным скаутом. Увы, не помогло.

Десять звезд, надевавших форму как «Бостона», так и «Далласа». Обратный отсчет не означает места в каком-либо рейтинге силы или значимости – это просто для удобства перечисления.

Бонус (куда же без бонуса?). Дэйна Баррос

В «Бостоне»: 307 матчей (1995-2000, 2004) В «Далласе»: две недели в заявке летом 2000 года

«Надевавшие форму» – удобная формулировка. Например, Баррос не сыграл ни одного матча за «Даллас» – но форма-то была, фотодоказательство выше.

Барроса всегда забывают, когда думают об участниках Матчей всех звезд в 1990-е – но он там был в 1995-м, еще как игрок «Сиксерс». «Филадельфии» понравился атакующий стиль игры невысокого защитника, и через год они получат многократно улучшенную версию такого игрока (по фамилии Айверсон). А «Бостону» понравился конкретно Баррос, и сразу после прорывного сезона свободный агент получил мощный по тем временам контракт, 20 млн на 6 лет. «Селтикс» пребывали в ж болоте, и им нужны были яркие игроки. Однако быстро обнаружилось, что Баррос лучше как игрок скамейки. В этой роли он приносил много пользы 5 лет, но перед последним сезоном по контракту ветерана обменяли в многостороннем сложном обмене в «Даллас».

За «Даллас» в официальном матче Дэйна так и не вышел, прямо по ходу предсезонки его вновь обменяли, теперь в «Детройт». Но пришить 11-й номер к майке «Мэвз» все-таки успели.

(что интересно, полученные из «Далласа» за Барроса игроки – Хот Род Уильямс и Роберт Пэк – тоже в итоге не сыграли ни матча за «Бостон». Ох уж эти обмены ради обменов)

10. Джамир Нельсон

В «Далласе»: 23 матча (2014) В «Бостоне»: 6 матчей (2014-2015)

После 10 лет преданности «Орландо» (где в 2009-м он попал и в финал НБА, и на Матч звезд) разыгрывающий решил отправиться за заветным перстнем и 2014-м подписал контракт с «Далласом», который никак не мог найти нового Джейсона Кидда. Джамир Нельсон тоже не подошел – уже в декабре его обменяли в «Бостон». Там он провел меньше месяца – второй обмен за зиму, в «Денвер». Всего 29 матчей в сумме на две команды.

Но отбиралась эта десятка не по заслугам конкретно в «Бостоне» или «Далласе», а по общим достижениям в НБА.

9. Дэвид Ли

В «Бостоне»: 30 матчей (2015-2016) В «Далласе»: 25 матчей (2016)

Ли тоже не попал бы ни в какой рейтинг как экс-игрок «Мэвз» или «Селтикс» (тут, скорее, надо было бы вспоминать его однофамильца Кортни). Но его резюме до попадания в эти клубы – недооцененное: Матч звезд в «Никс», Матч звезд в «Уорриорз», чемпионский перстень. Неплохо для игрока, выбранного под последним пиком первого раунда и начинавшего в роли сменщика Эдди Карри и Ченнинга Фрая.

Как и Нельсон, Ли незаметно поиграл за оба клуба в течение одного сезона. ГСВ посчитал его контракт роскошью, после того как из старта его вытеснил Грин, сбросил в перестраивающийся «Бостон», но Дэвид был вечно недовольный (а как иначе, если ты только что был в чемпионской команде, а теперь тебе предпочитают Келли Олиника) и договорился о выкупе контракта. Подписался в «Даллас» – но и там плотно засел на скамейку.

8. Антуан Уокер

В «Бостоне»: 552 матча (1996-2003, 2005), 3 Матча всех звезд В «Далласе»: 82 матча (2003-2004)

Антуан – одновременно и экс-игрок «Бостона» в «Далласе», и экс-игрок «Далласа» в «Бостоне».

За 7 лет в «Селтикс» Антуан трижды ездил на МВЗ, собрал бедовую связку с Полом Пирсом, но когда в клуб пришел новый генменеджер Дэнни Эйндж, он первым делом избавился от нестабильного метателя трехочковых на максимальном контракте. «Даллас» же с радостью отдал центрового Рэфа Лафрентца (который был таким же нестабильным метателем трешек, только семифутовым) и всякие запчасти.

Прошло полтора года, и Эйндж передумал: появилась безумная идея вернуть Антуана, что он и сделал в дедлайн-2005. К тому моменту и «Даллас» разочаровался в сдающем форварде (меньше 15 очков за игру в майке «Мэвз»), предыдущим летом его отправили в «Атланту» в рамках сделки по переходу Джейсона Терри.

Терри тоже появится в этом списке. Прямо сейчас.

7. Джейсон Терри

В «Далласе»: 619 матчей (2004-2012), награда Лучшему шестому (2009), чемпионство НБА (2011), финал НБА (2006) В «Бостоне»: 79 матчей (2012-13)

Терри никогда не вызывался на Матч всех звезд, но был одним из лучших «шестых» НБА на стыке нулевых-десятых – и важнейшим элементом чемпионской команды-2011. Это чемпионство он гарантировал, набив себе на бицепс татуировку с кубком прямо перед стартом сезона-2010/11.

Это было не просто смело. Поскольку Джейсон и «Мэвз» действительно взяли титул в том сезоне, это стало великолепных шрихом к триумфу… а потом Терри испоганил всю романтику. В 2012-м «Селтикс» выписали ветерана из «Далласа» на замену ушедшему Рэю Аллену. Чемпионские амбиции у той пожилой команды были только на словах, но Терри не прислушался к здравому смыслу и набил еще одну татуировку с кубком – теперь на левой руке, с маскотом «Селтикс» лепреконом Лаки, вертящим на пальце еще один Кубок Лэрри О’Брайена.

«Бостон» вылетел в первом раунде, а Терри вместе со всеми его художествами (а также Пирсом и Гарнеттом) отправился в «Бруклин» после одного неудачного сезона, который запомнился лишь дурацкой татуировкой.

6. Сэм Кэсселл

В «Далласе»: 16 матчей (1996-1997) В «Бостоне»: 17 матчей (2008), чемпионство НБА

У Кэсселла татуировок нет, зато чемпионских кубков – три (еще наклевывается четвертый: в этом сезоне он работает помощником Джо Маззуллы в тренерском штабе «Кельтов»). С кубков он начал карьеру – два в «Хьюстоне» Оладжувона – им и закончил, став чемпионом в «Бостоне»-2008. В истории НБА Сэм остается как один из самых крутых ветеранов, взятых под чемпионский поход на рынке выкупленных контрактов.

Между «Хьюстоном» и «Бостоном» Кэсселл показывал свой «танец с шарами» еще в шести клубах – многие понят его по «Миннесоте» Гарнетта и по «Милуоки» Рэя Аллена. Кто-то заметил Кэсселла в Лос-Анджелесе, с ним проклятые «Клипперс» даже впервые в истории выиграли серию плей-офф. Кто-то припоминает Сэма как разыгрывающего молодых и интересных «Нетс»-1998. Кто-то знает детали перехода Баркли в «Хьюстон» – и что Кэсселл был частью пакета, отданного в «Финикс».

Период в «Далласе» – самый незаметный в карьере Сэма, затесавшийся между «Финиксом» и «Нью-Джерси» по ходу сезона-1996/97 на 16 матчей.

5. Майкл Финли

В «Далласе»: 626 матчей (1996-2005), 2 Матча всех звезд В «Бостоне»: 21 матч (2010), финал НБА

До того, как отнимать у словенцев заслуженное пиво , Майкл Финли был первой звездой «Мэвз» в XXI веке. Он попал в команду одновременно с Кэсселлом в обмене на Джейсона Кидда в декабре 1996-го, но задержался намного дольше – лишь в 2005-м покинул клуб.

Покинул с двумя Матчами звезд, четвертым местом в истории по очкам и матчам, а также с горьким послевкусием. «Даллас» списал контракт Финли по правилу амнистии, желая сэкономить на налоге на роскошь. И это перед сезоном, в котором клуб дойдет до финала НБА! Майкл словно в отместку подписался с главными конкурентами и врагами по штату: действующими чемпионами из «Сперс». И стал чемпионом раньше своей бывшей команды.

В 2010-м уже «Сан-Антонио» решил выкупить контракт сдавшего ветерана – Финли решил закончить карьеру в «Бостоне» еще одним чемпионским походом, как Кэсселл за два года до того. Те «Селтикс» дошли до финала, но проиграли в семи матчах «Лейкерс», а сам 36-летний Майкл провел в серии лишь 5 минут на площадке.

4, 3, 2 Рэджон Рондо, Айзейя Томас и Кемба Уокер

В «Бостоне»: 527 матчей (2006-2014), 4 Матча всех звезд, сборная сезона (2012), 4 сборных по защите, 2х лидер сезона по передачам, лидер сезона по перехватам, чемпионство НБА (2008), финал НБА (2010) | 216 матчей (2015-2017), 2 Матча всех звезд, сборная сезона (2017), 5-е место в голосовании MVP | 99 матчей (2019-2021), Матч всех звезд В «Далласе»: 56 матчей на троих (2014-15 | 2021 | 2022-2023)

Такая уж традиция – звездный разыгрывающий «Бостона» позднее становится игроком «Мэверикс». Кайри не первый, это случалось и с его предшественниками Рондо и Томасом, и с Кембой, которым «Селтикс» в 2019-м ловко заткнули брешь, возникшую после ухода Ирвинга. И даже странно, что эту тенденцию (пока) не поддержал лишь уроженец Далласа Маркус Смарт.

Кайри, впрочем, первый в этой линейке, кто в Техасе не провалился – а по командному результату даже превзошел бостонскую версию себя. Рондо поругался с Риком Карлайлом, был выведен из состава прямо по ходу плей-офф, и сотрудничество с Рэджоном не продлили – хотя выменивали как недостающий чемпионский элемент для последней сильной команды Дирка Новицки. Айзейя играл на 10-дневном контракте – неплохо проявил себя за 13 минут в дебютной игре (6 очков и 4 передачи)… и попал в ковидный протокол на следующие пять. У «Далласа» в то же время наметилась победная серия, и необходимость в Айзейе отпала. Кемба провел в «Мэвз» чуть больше времени – 9 игр на негарантированном контракте. Гарантированным он не стал, в последний день его отчислили, и это было его последнее появление Кембы в НБА.

1. Алекс Инглиш

В «Далласе»: 79 матчей (1990-1991) В «Бостоне»: две с половиной минуты в предсезонном матче (1986)

Легендарный легкий форвард «Денвера», самый результативный игрок 1980-х, член Зала славы баскетбола, 8-кратный участник Мачтей всех звезд. После 11 славных лет в «Наггетс» 37-летний Инглиш отправился на свой последний сезон НБА в «Даллас» – должен был заменить неудачно проявившего себя в предыдущем сезоне Эдриана Дэнтли. А в итоге стал запасным, «Мэвз» внезапно рухнули на дно НБА, Инглиш отправился доигрывать в Европу. Годичный отрезок в «Далласе» стал самым коротким великой карьере форварда (еще были два сезона в «Милуоки» и полтора в «Индиане» на старте карьеры в 1970-х).

Если не считать его «работы» в «Бостон Селтикс».

Номинально за «Селтикс» играл не Алекс Инглиш, а… «Эмэйзинг» Грейс Смит. Именно так звали персонажа Инглиша, которого он сыграл в фильме Amazing Grace and Chuck. Несмотря на то, что имя героя – в названии фильма, Грейс (то есть Инглиш) появляется в этой семейной драме 1987 года всего в нескольких сценах. Главным героем же является юный бейсболист Чак, который отказывается играть за школьную команду из-за протеста против ядерного оружия… в общем, что-то очень запутанное.

Грейс Смит по сюжету – игрок «Селтикс». Почему? Возможно, потому что «Бостон» был действующим чемпионом. Возможно, «Наггетс» не хотели, чтобы была ассоциация с настоящим Инглишем – по сюжету Смит погибает (простите за спойлеры, но вы вряд ли будете смотреть эту картину, даже несмотря на оскароносных Грегори Пека и Джейми Ли Кертис в актерском составе).

В форме «Селтикс» Смит/Инглиш появляется в одной сцене – в остальных он поддерживает протест мальчика и отказывается играть в баскетбол. Для съемки Инглиш принял участие в предсезонном матче «Бостона», вышел на 2,5 минуты в начале второй четверти в форме с фамилией Smith на спине, попал один бросок, сделал две передачи и один перехват. Сейчас сложно представить, чтобы игрока с действующим контрактом выпустили в матче за другой клуб, пусть даже в предсезонном.

И на этом закончилась такая эффективная карьера «Грейса Смита» за «Селтикс» – единственного члена Зала славы баскетбола, надевавшего форму «Бостона» с 31-м номером.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Elsa, Jed Jacobsohn, Maddie Meyer, Tom Pennington