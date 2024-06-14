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Не только Кайри и Порзингис: еще 10 звезд НБА, игравших и в «Бостоне», и в «Далласе»

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Зеленые бродяги.

Как и любые два клуба НБА, финалистов-2024 «Селтикс» и «Мэверикс» связывают бывшие игроки. И перед стартом финала все медиа вспоминали, как звезда «Мэвз» Кайри Ирвинг не смог стать лидером «Бостона» 5 лет назад, и как Кристапс Порзингис (когда может ходить) дает «Кельтам» то, чего от него не добились Кидд, Дончич и компания.

Но и кроме Порзи и Кайри были многие, кто оставил след в истории обоих клубов. Правда, самые яркие примеры – не игроки. Точнее, игроки «Бостона», но тренеры «Далласа». Дон Нельсон был частью великой династии «Селтикс» 1960-х, завоевал 5 титулов (один, в 1969-м – во многом благодаря его важнейшему попаданию на последней минуте седьмой игры против «Лейкерс»). Ролевой форвард стал великим тренером и уже в статусе легенды принял в конце 90-х «Даллас», выбрал на драфте Дирка Новицки, выменял Стива Нэша, собрал команду, которая дошла до финала-2006 (но уже с другим тренером).

Тот финал «Даллас» не выиграл, зато исправился в 2011-м – уже с Риком Карлайлом, главным главным тренером (простите за тавтологию) в истории «Мэвз». Как и у Нельсона, у Рика чемпионское игроцкое прошлое в «Бостоне». Карлайл выиграл титул в качестве глубокого резервиста величайшей команды 1986-го. Также «Далласом» один сезон руководил чемпион-1984 из «Селтикс» Куинн Бакнер.

А с общими игроками долго никак не складывалось. В самом первом сезоне «Далласа» в НБА за команду бегал защитник Терри Дьюрод, выбранный на драфте расширения, но несмотря на регулярный выход в старте, был отчислен уже в декабре – в составе был проходной двор. Но Дьюрода с драфта отказов забрал «Бостон», несущийся к чемпионству-1981. Так вместо страданий в клубе-новичке Терри получил перстень.

После Дьюрода была засуха до конца 80-х, к концу XX века число общих игроков в истории «Далласа» и «Бостона» достигло 10, но никого заметнее Попая Джонса или Эрика Монтросса.

Зато сейчас – уже полсотни. Многие интересные персонажи не попали в десятку самых известных. Например, Маркиз Дэниелс – едиственный, кто играл в финале НБА как за «Даллас» (2006), так и за «Бостон» (2010). Оба, впрочем, проиграл. Повторить это в 2024-м мог Грант Уильямс, но «Даллас» в феврале обменял его на Пи Джей Вашингтона (кого мы обманываем, с Грантом вместо Вашингтона ни до какого финала «Мэвз» не дошли бы). Есть еще один экс-Кельт в этом составе «Мэверикс» – Дуайт Пауэлл вообще дебютировал в НБА за «Селтикс» и провел целых 9 минут в зеленой майке, а потом попал в обмене в «Даллас», где и играет до сих пор. В обратном направлении в той сделке поехал в числе прочих форвард Джей Краудер. Наконец, бедный Делонте Уэст, проигрывающий борьбу с психическим расстройством. Экс-игроку пытались помочь оба бывших клуба: «Даллас» направлял Делонте в клинику, «Бостон» устраивал на работу внештатным скаутом. Увы, не помогло.

Десять звезд, надевавших форму как «Бостона», так и «Далласа». Обратный отсчет не означает места в каком-либо рейтинге силы или значимости – это просто для удобства перечисления.

Бонус (куда же без бонуса?). Дэйна Баррос

В «Бостоне»: 307 матчей (1995-2000, 2004) В «Далласе»: две недели в заявке летом 2000 года

«Надевавшие форму» – удобная формулировка. Например, Баррос не сыграл ни одного матча за «Даллас» – но форма-то была, фотодоказательство выше.

Барроса всегда забывают, когда думают об участниках Матчей всех звезд в 1990-е – но он там был в 1995-м, еще как игрок «Сиксерс». «Филадельфии» понравился атакующий стиль игры невысокого защитника, и через год они получат многократно улучшенную версию такого игрока (по фамилии Айверсон). А «Бостону» понравился конкретно Баррос, и сразу после прорывного сезона свободный агент получил мощный по тем временам контракт, 20 млн на 6 лет. «Селтикс» пребывали в ж болоте, и им нужны были яркие игроки. Однако быстро обнаружилось, что Баррос лучше как игрок скамейки. В этой роли он приносил много пользы 5 лет, но перед последним сезоном по контракту ветерана обменяли в многостороннем сложном обмене в «Даллас».

За «Даллас» в официальном матче Дэйна так и не вышел, прямо по ходу предсезонки его вновь обменяли, теперь в «Детройт». Но пришить 11-й номер к майке «Мэвз» все-таки успели.

(что интересно, полученные из «Далласа» за Барроса игроки – Хот Род Уильямс и Роберт Пэк – тоже в итоге не сыграли ни матча за «Бостон». Ох уж эти обмены ради обменов)

10. Джамир Нельсон

В «Далласе»: 23 матча (2014) В «Бостоне»: 6 матчей (2014-2015)

После 10 лет преданности «Орландо» (где в 2009-м он попал и в финал НБА, и на Матч звезд) разыгрывающий решил отправиться за заветным перстнем и 2014-м подписал контракт с «Далласом», который никак не мог найти нового Джейсона Кидда. Джамир Нельсон тоже не подошел – уже в декабре его обменяли в «Бостон». Там он провел меньше месяца – второй обмен за зиму, в «Денвер». Всего 29 матчей в сумме на две команды.

Но отбиралась эта десятка не по заслугам конкретно в «Бостоне» или «Далласе», а по общим достижениям в НБА.

9. Дэвид Ли

В «Бостоне»: 30 матчей (2015-2016) В «Далласе»: 25 матчей (2016)

Ли тоже не попал бы ни в какой рейтинг как экс-игрок «Мэвз» или «Селтикс» (тут, скорее, надо было бы вспоминать его однофамильца Кортни). Но его резюме до попадания в эти клубы – недооцененное: Матч звезд в «Никс», Матч звезд в «Уорриорз», чемпионский перстень. Неплохо для игрока, выбранного под последним пиком первого раунда и начинавшего в роли сменщика Эдди Карри и Ченнинга Фрая.

Как и Нельсон, Ли незаметно поиграл за оба клуба в течение одного сезона. ГСВ посчитал его контракт роскошью, после того как из старта его вытеснил Грин, сбросил в перестраивающийся «Бостон», но Дэвид был вечно недовольный (а как иначе, если ты только что был в чемпионской команде, а теперь тебе предпочитают Келли Олиника) и договорился о выкупе контракта. Подписался в «Даллас» – но и там плотно засел на скамейку.

8. Антуан Уокер

В «Бостоне»: 552 матча (1996-2003, 2005), 3 Матча всех звезд В «Далласе»: 82 матча (2003-2004)

Антуан – одновременно и экс-игрок «Бостона» в «Далласе», и экс-игрок «Далласа» в «Бостоне».

За 7 лет в «Селтикс» Антуан трижды ездил на МВЗ, собрал бедовую связку с Полом Пирсом, но когда в клуб пришел новый генменеджер Дэнни Эйндж, он первым делом избавился от нестабильного метателя трехочковых на максимальном контракте. «Даллас» же с радостью отдал центрового Рэфа Лафрентца (который был таким же нестабильным метателем трешек, только семифутовым) и всякие запчасти.

Прошло полтора года, и Эйндж передумал: появилась безумная идея вернуть Антуана, что он и сделал в дедлайн-2005. К тому моменту и «Даллас» разочаровался в сдающем форварде (меньше 15 очков за игру в майке «Мэвз»), предыдущим летом его отправили в «Атланту» в рамках сделки по переходу Джейсона Терри.

Терри тоже появится в этом списке. Прямо сейчас.

7. Джейсон Терри

В «Далласе»: 619 матчей (2004-2012), награда Лучшему шестому (2009), чемпионство НБА (2011), финал НБА (2006) В «Бостоне»: 79 матчей (2012-13)

Терри никогда не вызывался на Матч всех звезд, но был одним из лучших «шестых» НБА на стыке нулевых-десятых – и важнейшим элементом чемпионской команды-2011. Это чемпионство он гарантировал, набив себе на бицепс татуировку с кубком прямо перед стартом сезона-2010/11.

Это было не просто смело. Поскольку Джейсон и «Мэвз» действительно взяли титул в том сезоне, это стало великолепных шрихом к триумфу… а потом Терри испоганил всю романтику. В 2012-м «Селтикс» выписали ветерана из «Далласа» на замену ушедшему Рэю Аллену. Чемпионские амбиции у той пожилой команды были только на словах, но Терри не прислушался к здравому смыслу и набил еще одну татуировку с кубком – теперь на левой руке, с маскотом «Селтикс» лепреконом Лаки, вертящим на пальце еще один Кубок Лэрри О’Брайена.

«Бостон» вылетел в первом раунде, а Терри вместе со всеми его художествами (а также Пирсом и Гарнеттом) отправился в «Бруклин» после одного неудачного сезона, который запомнился лишь дурацкой татуировкой.

6. Сэм Кэсселл

В «Далласе»: 16 матчей (1996-1997) В «Бостоне»: 17 матчей (2008), чемпионство НБА

У Кэсселла татуировок нет, зато чемпионских кубков – три (еще наклевывается четвертый: в этом сезоне он работает помощником Джо Маззуллы в тренерском штабе «Кельтов»). С кубков он начал карьеру – два в «Хьюстоне» Оладжувона – им и закончил, став чемпионом в «Бостоне»-2008. В истории НБА Сэм остается как один из самых крутых ветеранов, взятых под чемпионский поход на рынке выкупленных контрактов.

Между «Хьюстоном» и «Бостоном» Кэсселл показывал свой «танец с шарами» еще в шести клубах – многие понят его по «Миннесоте» Гарнетта и по «Милуоки» Рэя Аллена. Кто-то заметил Кэсселла в Лос-Анджелесе, с ним проклятые «Клипперс» даже впервые в истории выиграли серию плей-офф. Кто-то припоминает Сэма как разыгрывающего молодых и интересных «Нетс»-1998. Кто-то знает детали перехода Баркли в «Хьюстон» – и что Кэсселл был частью пакета, отданного в «Финикс».

Период в «Далласе» – самый незаметный в карьере Сэма, затесавшийся между «Финиксом» и «Нью-Джерси» по ходу сезона-1996/97 на 16 матчей.

5. Майкл Финли

В «Далласе»: 626 матчей (1996-2005), 2 Матча всех звезд В «Бостоне»: 21 матч (2010), финал НБА

До того, как отнимать у словенцев заслуженное пиво, Майкл Финли был первой звездой «Мэвз» в XXI веке. Он попал в команду одновременно с Кэсселлом в обмене на Джейсона Кидда в декабре 1996-го, но задержался намного дольше – лишь в 2005-м покинул клуб.

Покинул с двумя Матчами звезд, четвертым местом в истории по очкам и матчам, а также с горьким послевкусием. «Даллас» списал контракт Финли по правилу амнистии, желая сэкономить на налоге на роскошь. И это перед сезоном, в котором клуб дойдет до финала НБА! Майкл словно в отместку подписался с главными конкурентами и врагами по штату: действующими чемпионами из «Сперс». И стал чемпионом раньше своей бывшей команды.

В 2010-м уже «Сан-Антонио» решил выкупить контракт сдавшего ветерана – Финли решил закончить карьеру в «Бостоне» еще одним чемпионским походом, как Кэсселл за два года до того. Те «Селтикс» дошли до финала, но проиграли в семи матчах «Лейкерс», а сам 36-летний Майкл провел в серии лишь 5 минут на площадке.

4, 3, 2 Рэджон Рондо, Айзейя Томас и Кемба Уокер

В «Бостоне»: 527 матчей (2006-2014), 4 Матча всех звезд, сборная сезона (2012), 4 сборных по защите, 2х лидер сезона по передачам, лидер сезона по перехватам, чемпионство НБА (2008), финал НБА (2010) | 216 матчей (2015-2017), 2 Матча всех звезд, сборная сезона (2017), 5-е место в голосовании MVP | 99 матчей (2019-2021), Матч всех звезд В «Далласе»: 56 матчей на троих (2014-15 | 2021 | 2022-2023)

Такая уж традиция – звездный разыгрывающий «Бостона» позднее становится игроком «Мэверикс». Кайри не первый, это случалось и с его предшественниками Рондо и Томасом, и с Кембой, которым «Селтикс» в 2019-м ловко заткнули брешь, возникшую после ухода Ирвинга. И даже странно, что эту тенденцию (пока) не поддержал лишь уроженец Далласа Маркус Смарт.

Кайри, впрочем, первый в этой линейке, кто в Техасе не провалился – а по командному результату даже превзошел бостонскую версию себя. Рондо поругался с Риком Карлайлом, был выведен из состава прямо по ходу плей-офф, и сотрудничество с Рэджоном не продлили – хотя выменивали как недостающий чемпионский элемент для последней сильной команды Дирка Новицки. Айзейя играл на 10-дневном контракте – неплохо проявил себя за 13 минут в дебютной игре (6 очков и 4 передачи)… и попал в ковидный протокол на следующие пять. У «Далласа» в то же время наметилась победная серия, и необходимость в Айзейе отпала. Кемба провел в «Мэвз»  чуть больше времени – 9 игр на негарантированном контракте. Гарантированным он не стал, в последний день его отчислили, и это было его последнее появление Кембы в НБА.

1. Алекс Инглиш

В «Далласе»: 79 матчей (1990-1991) В «Бостоне»: две с половиной минуты в предсезонном матче (1986)

Легендарный легкий форвард «Денвера», самый результативный игрок 1980-х, член Зала славы баскетбола, 8-кратный участник Мачтей всех звезд. После 11 славных лет в «Наггетс» 37-летний Инглиш отправился на свой последний сезон НБА в «Даллас» – должен был заменить неудачно проявившего себя в предыдущем сезоне Эдриана Дэнтли. А в итоге стал запасным, «Мэвз» внезапно рухнули на дно НБА, Инглиш отправился доигрывать в Европу. Годичный отрезок в «Далласе» стал самым коротким великой карьере форварда (еще были два сезона в «Милуоки» и полтора в «Индиане» на старте карьеры в 1970-х).

Если не считать его «работы» в «Бостон Селтикс».

Номинально за «Селтикс» играл не Алекс Инглиш, а… «Эмэйзинг» Грейс Смит. Именно так звали персонажа Инглиша, которого он сыграл в фильме Amazing Grace and Chuck. Несмотря на то, что имя героя – в названии фильма, Грейс (то есть Инглиш) появляется в этой семейной драме 1987 года всего в нескольких сценах. Главным героем же является юный бейсболист Чак, который отказывается играть за школьную команду из-за протеста против ядерного оружия… в общем, что-то очень запутанное.

Грейс Смит по сюжету – игрок «Селтикс». Почему? Возможно, потому что «Бостон» был действующим чемпионом. Возможно, «Наггетс» не хотели, чтобы была ассоциация с настоящим Инглишем – по сюжету Смит погибает (простите за спойлеры, но вы вряд ли будете смотреть эту картину, даже несмотря на оскароносных Грегори Пека и Джейми Ли Кертис в актерском составе).

В форме «Селтикс» Смит/Инглиш появляется в одной сцене – в остальных он поддерживает протест мальчика и отказывается играть в баскетбол. Для съемки Инглиш принял участие в предсезонном матче «Бостона», вышел на 2,5 минуты в начале второй четверти в форме с фамилией Smith на спине, попал один бросок, сделал две передачи и один перехват. Сейчас сложно представить, чтобы игрока с действующим контрактом выпустили в матче за другой клуб, пусть даже в предсезонном.

И на этом закончилась такая эффективная карьера «Грейса Смита» за «Селтикс» – единственного члена Зала славы баскетбола, надевавшего форму «Бостона» с 31-м номером.

Фото: Gettyimages.ru/David Berding, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Elsa, Jed Jacobsohn, Maddie Meyer, Tom Pennington

logoДаллас
logoБостон
logoНБА
logoДэйна Баррос
logoДжамир Нельсон
logoАнтуан Уокер
logoМайкл Финли
logoДэвид Ли
logoКемба Уокер
logoРэджон Рондо
logoСэм Кэсселл
logoДжейсон Терри
logoАлекс Инглиш
logoАйзейя Томас 1989
logoКристапс Порзингис
logoКайри Ирвинг