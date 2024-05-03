Брэда Стивенса видели топ-тренером в НБА – а он стал лучшим генменеджером

Официально получает это звание.

Дисклеймер: этот текст – первый в минисериале про менеджеров НБА, про их достижения и неудачи в этом сезоне, про стоящие перед ними вызовы, про работу в прошлые годы, которая приносит плоды сейчас.

И про их репутацию – считается, что в НБА вклад менеджера в успех клуба выше, чем в других лигах. Футбольные тренеры (которые даже зовутся не «coach», а «manager») все еще определяют состав своей команды сильнее, чем спортивные директоры клубов. Схожая ситуация и в европейском баскетболе, и в американском футболе. Значение управленцев НХЛ стали оценивать наградой Менеджеру года только с 2010-го, спустя 37 лет после появления такой почести в НБА. Так что именно в НБА менеджеры – полноценные звезды наравне с игроками и тренерами.

Брэда Стивенса уже давно можно называть главной звездой «Селтикс»

Перестройки в командах НБА бывают разные – плавные и жесткие, громкие и незаметные, растянутые и молниеносные по эффекту. В 2013 году кнопку reset вжали с такой силой, что она до сих пор вибрирует: в новую фазу входили «Бостон Селтикс», самый титулованный клуб НБА. Конец той команды, что c наскока забрала чемпионский титул-2008, несравним с чикагским «Последним танцем» или самими «Селтикс» эпохи Ауэрбаха, реинкарнировавшихся из одной династии в другую в 60-е, 70-е и 80-е. Но в XXI веке это был, пожалуй, самый мощный разлом между двумя клубными эпохами.

Рэй Аллен ушел еще за год до этого, Гарнетт и Пирс переходили в «Бруклин» (и последствия того обмена – как раз отголоски перестройки-2013, до сих пор отзывающиеся в лиге). Рэджон Рондо еще оставался в клубе, но было ясно, что после восстановления от травмы разыгрывающему тоже подберут обмен. Не в закат, но в сторону заката (на запад) уходил и главный тренер – Дока Риверса позвали работать тренером в проблемные «Клипперс», драматизацию этих событий мы летом увидим в сериале с Лоуренсом Фишберном в роли Дока (не шутка).

А «Бостон» в 2013-м на «роль Дока Риверса» назначил очень спорного кандидата – 36-летнего Брэда Стивенса из университета Батлер. Студенческие тренеры исторически плохо проявляли себя в НБА. Это был гигантский риск.

После внезапного назначения в «Селтикс» Стивенсу предрекали один из двух вариантов развития карьеры:

• Первый, как будто очевидный – переход из NCAA в НБА дается сложно. Или он сам разочаровывается в профессиональном баскетболе и возвращается, как Рик Питино (времен «Никс») и Джон Калипари, или же НБА разочаровывается в нем и отторгает специалиста, как того же Питино (уже в «Селтикс»), Джерри Тарканяна, Тима Флойда, провалившего перестройку «Чикаго» после Джексона, Джордана и «Танца».

• Второй, как будто киношный – Стивенс успешно проходит тягостный этап перестройки, выращивает молодых звезд, начинает выигрывать с ними в плей-офф, признается одним из лучших тренеров эпохи.

Ни один из сценариев не был воплощен в жизнь. Стивенс до сих пор работает, причем все еще в «Селтикс». Но его «Бостон» ни разу не доходил до финала НБА, а у самого Брэда – ноль наград Лучшему тренеру сезона (неожиданно). Даже ни одного попадания в топ-3.

И при этом у Стивенса все равно есть уже и финал НБА с «Бостоном», и признание лучшим в НБА. Только не в качестве тренера, а в качестве генерального менеджера. И за последние 20 лет ни один менеджер не выигрывал в этом голосовании настолько уверенно, как Брэд в этом сезоне (16 первых мест, 70% от максимального числа баллов).

Да, вундеркинд не смог стать великим тренером в НБА – в 2021-м Стивенса переставили на другую должность во время еще одного мощного сдвига в «Селтикс». Брэд сменил приглашавшего его в клуб Дэнни Эйнджа, который покидал «Бостон» после 18 лет работы генменеджером. Считалось, что это фиктивный переход Стивенса с мостика в офис, что «Бостон» просто готовится к новой большой перестройке и не хочет увольнять Брэда, платить ему неустойку, отпускать его в другую команду, так что тот побудет годик-два зиц-председателем, а потом начнется новая эпоха. Перевод тренера в менеджмент вместо увольнения иногда практикуется в НБА, в этом не было сюрприза.

Сюрприз был в том, что Стивенсу эта должность ГМа подходила даже больше, чем тренерская. Быть главным тренером в клубе НБА – это круглосуточная и круглогодичная работа, если твоя команда постоянно в плей-офф. Закончился сезон – и уже нужно просматривать потенциальных новичков перед драфтом, потом заниматься Летней лигой, потом наверняка ушли какие-нибудь ассистенты из твоего штаба, и надо договариваться с новыми, потом тренировочный лагерь, предсезонка – и вот уже новый сезон. И тебе даже не дадут выходной для «распределения нагрузки», как баскетболисту. Параллельно нужно изучать соперников и улучшать собственные тактики. Мы недостаточно уважаем тренеров, год за годом работающих в таком режиме без каникул, где-то жертвующих семьей, друзьями, даже здоровьем (так было, например, у Руди Томьяновича): Споэльстру, Лю, Буденхольцера – и да, даже Дока Риверса.

В режиме «от плей-офф до плей-офф без дэй-офф и отпусков» выгорали многие великие тренеры – и Пэт Райли, и Фил Джексон, и Ред Аэурбах. «Бостон» Стивенса 7 раз подряд играл в плей-офф, такое в нынешней НБА испытали только Попович и Риверс. Выгорел и Брэд, но за это время накопил опыт и авторитет в НБА. Работа менеджера в какие-то моменты (дедлайн, драфт, переговоры со звездами, созвоны с владельцем-дурачком) даже более интенсивная. Но это компенсируется тем, что оставшиеся 90% рабочего графика ты составляешь себе сам.

Приз лучшему генменеджеру – самая странная награда в НБА

В лиге осталось только два личных трофея, которые присуждают коллеги по цеху, а не пресса. Журналистам давно передали определение и MVP, и Новичка года, и символических пятерок, и даже лучшего тренера – вне их экспертизы остается только награда Лучшему одноклубнику, которого выбирают игроки, и как раз Лучший менеджер.

С одноклубником понятно: уважение в клубной раздевалке могут прочувствовать только те, кто внутри коллектива. А почему работу менеджера нельзя оценить так, как тренера или баскетболиста?

Наверное, потому что ее сложнее выделить из общего успеха команды или описать цифрами. Приз MVP почти всегда получит лидер одной из лучших команд регулярки с красивой статистикой, будь то результативность, меткость или трипл-даблы. Лучшим тренером обычно называют того, чья команда выступила заметно лучше предсезонных ожиданий или показала самый большой прогресс по победам в сравнении с прошлым годом.

А работу менеджера по цифрам можно оценивать разве что смотря в зарплатную ведомость, и то это не покажет объективной картины. Если игроки и тренеры работают от сезона к сезону, то генменеджеры строят команду постепенно и последовательно. И как в такой ситуации можно назвать кого-то «Менеджером года», если ключевое менеджерское решение могло быть принято несколько лет назад, просто тогда было еще не оценено?

Например, в 2022-м лучшим признали Зака Клеймана из «Мемфиса». Только вот конкретно в сезоне-21/22 он сделал всего одно изменение в составе: обменял Йонаса Валанчюнаса на Стивена Адамса. Его отметили за прогресс игроков и тренера, которых уже несколько лет были в клубе: Морэнта, Бэйна, Джексона, Тэйлора Дженкинса.

И подобное происходит регулярно. Получается нестыковка. Одних менеджеров отмечают по совокупности решений за несколько предыдущих сезонов , что с одной стороны – справедливо, но с другой – не соотносится с наградой под названием «Менеджер года».

Других хвалят за самый громкий переход звезды (Боб Майерс после Дюрэнта, собравшие свои «Большие троицы» Эйндж и Райли, а Крис Пол так принес награды сразу двоим: Мори-2018 и Джонсу-2021). Но это не всегда приводит к настоящему успеху и оправданным ожиданиям – привет Лоуренсу Фрэнку из «Клипперс»-2019/20 с новобранцами Каваем и Джорджем. По-белому завидующие коллеги отдали награду ему, а вскоре команда вылетела из второго раунда плей-офф – и как будто достигла пика в тот момент летнего перехода Кавая-Джорджа, еще до первых баскетбольных игр «Клипперс» в новом составе. А вскоре мы, возможно, начнем вспоминать то лето «Клипперс» как момент, когда они профукали Шэя Гилджес-Александера.

Так ГМ года Стивенс – это «генмеджер с лучшими решениями сезона» или «генменеджер с лучшей командой сезона»?

Победу Стивенса в голосовании коллег легко объяснить «выслугой лет»: новый босс «Кельтов» был шестым два года назад, пятым – в прошлом году. В 2021/22 «Бостон» проиграл на 5 матчей меньше, чем в последнем сезоне при Эйндже (усеченном из-за ковида). В 2022/23 – еще минус 6 поражений. И сейчас – еще минус 7, итоговый результат 64-18 и первое место в таблице регулярного сезона НБА.

Но это тот случай, когда в победе Стивенса совпали оба критерия. В этом сезоне он действительно провел мощнейшую работу по укреплению состава. Которая даже и не напрашивалась. Не всякий ГМ рискнет менять то, что вроде как успешно – а «Селтикс» Стивенса именно что «вроде как успешны»: финал в первый сезон, одна победа до финала во второй, но это не чемпионские титулы, которыми грезит Бостон. Работа офиса шла по трем направлениям.

Первое – организация тренерского штаба. Из-за форс-мажора с Име Удокой осенью-2022 «Бостон» входил в сезон с его ассистентом Джо Маззуллой, наспех повышенным до главного. Уже не было возможности найти Маззулле помощников, по ходу сезона ушел еще один ассистент, да и вообще это был штаб, который подбирали для Удоки. Перед этим сезоном Стивенс и Маззулла укрепили тренерский мостик двумя очень мощными спецами – и Чарльз Ли, и Сэм Кэсселл уже лет пять как находятся в первой линии претендентов на пост главного. Спасибо конкурентам по Востоку: «Бакс» летом уволили Буденхольцера и освободили Ли, «Фи»адельфия» убрала Риверса и весь его штаб, включая Кэсселла.

Второе – убеждение суперзвезд в долгосрочности и перспективности проекта. Даже засыпание игроков мешками с деньгами не гарантирует лояльности – нужно постоянно показывать лидерам, что команда ставит самые высокие цели. Для «Бостона» это был важный момент после разрыва сотрудничества с Удокой, которого очень ценили Тейтум и Браун.

Мешки с деньгами тоже были – Браун получил самый крупный контракт в истории НБА – но и это тонкий (окей, ладно, не такой уж тонкий) психологический момент. Стивенсу нужно было продать идею этой команду еще и владельцу, чтобы тот не зажмотился влезать в многомиллионный налог на роскошь. Клуб в этом сезоне заключил новых контрактов с игроками на полмиллиарда долларов – и считать налог на роскошь с этих сумм мы будем позже, а пока Брэду удалось «вытрясти» средства с начальства, звезды довольны, что им заплатят, атмосферу в команде никто не портит.

Кстати, это еще один пункт, который мог повлиять на выбор коллегами Стивенса как лучшего – сигнал собственным работодателям, что неплохо бы забыть слово «экономия», когда клуб претендует на победы в плей-офф.

Наконец, третье – откуда вообще взялись эти +полмиллиарда в новых контрактах? «Бостон» не просто продлил, кого мог (кроме Брауна продление получил также запасной защитник Пэйтон Притчард, 30 млн до 2028-го) – но и был максимально активным в сезон, который был переходным в плане правил потолка зарплат.

И сделал это с огромным эффектом с точки зрения баскетбола.

35-е место в очереди драфта не принесет ни восходящую звезду, ни хороший вариант обмена (Стивенс все равно смог превратить его в Джордана Уолша и несколько будущих пиков второго раунда). Подписать кого-то на рынке свободных агентов – вообще не вариант, места под потолком нет, сайн-энд-трейды тоже теперь запрещены. Тем не менее, «Бостон» умудряется добавить в команду Кристапса Порзингиса в обмене по сложной схеме.

Схема настолько сложная, что обмен почти срывается «на флажке», когда «Клипперс» меняют свое мнение о здоровье защитника «зеленых» Малколма Брогдона и больше не хотят помогать переходу Порзингиса из «Вашингтона» в «Бостон». У Стивенса остается буквально несколько часов – если не выменять Кристапса сейчас, он станет свободным агентом и уйдет в другой клуб, у «Селтикс» не будет шанса его подписать.

У хорошего менеджера всегда есть вариант крутого обмена. У лучшего менеджера есть запасной вариант этого обмена на тот случай, если первый сорвется в последний момент. Да, приходится жертвовать душой и сердцем «Селтикс» Маркусом Смартом, который в команде с 2014-го и прошел со Стивенсом через «Хит», «Сплэш Бразерс» и медные трубы свиты Короля Джеймса. Но Порзингис дает ответы на все стоящие перед «Бостоном» игровые вопросы: габариты в защите, растягивание нападения, автономный атакующий потенциал. А также с Кристапсом в составе больше нет надобности платить милому, но упершемуся в потолок (даром что роста не хватает) Гранту Уильямсу.

Но Стивенс знает, что теперь у него – дыра в защите на периметре, бракованный оценкой «Клипперс» Брогдон и три центровых на одну позицию. Терпеливость – прекрасный навык для менеджера. «Бостон» мог влезть в торги за Дэмиана Лилларда и, возможно, даже выиграть их. Но в отличие от Порзингиса, Лиллард уже не решал никаких проблем команды. Нужен был другой игрок…

…и как раз обмен Лилларда его принес. Дэйм, конечно же, направился в обмене в «Милуоки». Но в нем «Портленд» получил участника Матча всех звезд-2023 Дрю Холидэя. И «Блэйзерс» не нужен был такой ветеран в перестраивающейся команде – так что «Бостон», пока конкуренты вроде «Майами» и «Филадельфии» не спохватились, резко выменял Холидэя за неделю до тренировочного лагеря.

У «Бостона» оставались Тейтум, Браун, сенсация последних полутора сезонов Деррик Уайт, не стареющий (но согласный уступить место в старте латвийцу) Хорфорд. С Порзингисом и Дрю – это лучшая топ-6 ротация в НБА как на бумаге, так и на площадке.

И – что наверняка тоже впечатляет и заставляет завидовать других ГМов – все шестеро продлены как минимум и на следующий сезон, как и 7-й и 8-й игроки в ротации (Притчард и Хаузер). Выменяв Порзингиса и Холидэя, Стивенс также договорился о продлении контрактов с ними – с Кристапсом до 2026-го, с Дрю до 2028-го.

Как они помогут раскрывать потенциал двух Джеев – забота тренерского штаба. Как Порзингису реже получать повреждения или как Дрю, которому в июне 34 (и который еще недавно заявлял, что планирует поиграть год-два и уйдет из баскетбола), продержится на топ-уровне до 2028-го – забота физиотерапевтов. Как платить за это все – забота владельца. Свою задачу в этом году Стивенс выполнил безупречно, отшлифовал успехи своей же работы в предыдущие два сезона – и заслуженно получил признание коллег.

«Майами Хит» – самая стабильная и побеждающая организация на Востоке НБА в XXI веке. Ее выстроил человек, которого называют примером для подражания в современной НБА, если говорить о переходе от тренерства к работе менеджером – Пэт Райли. В первом раунде плей-офф НБА команда Стивенса выбила как раз «Майами» Райли (4-1 в серии) – но впереди еще долгий путь к трофею. Как и получение награды Менеджеру года, в реальности этот путь может занимать далеко не один год.

Фото: East News /AP Photo/Michael Dwyer, Stuart Cahill/The Boston Herald via AP, AP Photo/Brandon Dill; Gettyimages.ru / Streeter Lecka, Michael Reaves, Elsa, Adam Glanzman