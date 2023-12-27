Обмен Паскаля Сиакама – громкий, ожидаемый, взаимовыгодный и… в чем-то даже уникальный

«Индиана» идет на оправданный риск.

В середине недели в НБА был самый камерунский день.

Во-первых, действующий MVP НБА Джоэль Эмбиид (да, он будет играть за США, но это не делает его некамерунцем) в личной дуэли переиграл действующего MVP финала Николу Йокича. Во-вторых, Паскаль Сиакам наконец-то доехал до «Индианы», куда его сватали еще в межсезонье. В-третьих, ради совершения этого обмена «Торонто» вынужденно расстался и с земляком Сиакама – центровым Кристианом Колоко.

Не хватило только возобновления карьеры Люком Мба а Муте или Рубеном Бумче-Бумче.

Первое сложно оценить адекватно: многие называли матч репетицией финала, но «Филадельфия», и «Денвер» были в неоптимальной форме из-за болячек и сложностей календаря. Почувствовать там накал плей-офф и значимость схватки двух лучших центровых поколения было сложно: баскетбол был слишком атакующий, слишком дружелюбный и слишком бесхитростный – команды берегут заготовки на весну-лето.

Последнее – отчисление Колоко – грустная история. У 23-летнего игрока обнаружили тромбы, и вероятно, в легких: он в этом сезоне еще не играл из-за «проблем с дыханием». С таким диагнозом Крис Бош был вынужден закончить карьеру.

А вот обмен Сиакама – вроде бы очень ожидаемый, но при этом самый громкий трейд сезона – надо обсудить подробнее.

Нечасто таких игроков меняют по ходу сезона

Сиакам – в прайме: 29 лет, набирает в среднем 22 очка, 6 подборов и 5 передач менее чем за 35 минут на паркете, может вести атаки, завершать их, защищаться на трех позициях. У нового главного тренера «Рэпторс» Дарко Раяковича камерунец чуть-чуть отошел в сторону, чтобы не мешать развитию Скотти Барнса, но все равно был самым результативным игроком команды.

В прошлом году Паскаль вызывался на Матч всех звезд, в позапрошлом – попал в символическую сборную сезона, а в 2020-м был и на МВЗ, и в сборной.

Большие и громкие сделки в НБА происходят регулярно. Но обмен Сиакама попадает в очень узкую группу. При определенных критериях он вообще уникальный – если взять класс игрока, момент и инициативу перехода:

(Брэдли Бил – единственный олл-стар за последние 5 лет, не попавший ни в одну категорию. Вот что творит с человеком вето на обмен в контракте)

Последними до Паскаля, кто входил в All-NBA пятерки в один из двух предыдущих сезонов, а потом ушел не в межсезонье и без требования обмена, были Айзейя Томас и Демаркус Казинс в далеком уже 2018-м. Обычно, если клуб принимает решение расстаться с лидером, обмен проводят по окончании сезона: в день драфта или после открытия рынка свободных агентов, когда и покупателей больше, и доступных активов. Исключения – когда звезда сама продавливает обмен, и клубу ничего не остается, как совершать его по ходу сезона. Сиакам же уходить из «Торонто» не хотел, высоко ценился в лиге, но… так и оставался в роли «хромого раптора» почти до дедлайна.

В первом же матче за новую команду, не проведя ни единой тренировки вместе с «Индианой», Сиакам отыграл 34 минуты, набрал 21 очко, попав 9 из 14 с игры, закончил встречу с лучшей полезностью +17.

Тогда почему «Торонто» его отдал?

Как уже сказано, «Рэпторс» отдают все карты (и мячи) в руки растущего Скотти Барнса, Новичка года-2022 и одного из основных претендентов на Самого прогрессирующего-2024. Остатки чемпионской команды-2019 прошли уже весь цикл обновления и уперлись в тупик. Тренер Ник Нерс ушел в «Филадельфию», Фред Ванвлит – в «Хьюстон», недовольного ролью Ануноби с истекающим контрактом обменяли в декабре в «Никс» на пару молодых игроков, оставались только Сиакам и ведающий всей этой перезагрузкой президент «Рэпторс» Масаи Уджири.

Теперь Уджири обменивает и Сиакама – у «Торонто» поражений на десяток больше, чем побед, борьбы за плей-офф не намечается. Паскаля «меняли» все лето, но предложения по камерунцу не устраивали Уджири, и он выжидал.

Это было опасно: Сиакам обиделся на «Рэпторс», когда узнал летом, что его хотят разменять на драфтпики. Форвард тоже становится свободным агентом летом – и поскольку он хочет долгосрочный контракт, Паскаль объявил, что не будет продлеваться с новой командой после обмена. Почему? Потому что ему это не выгодно, правила ограничивают продление всего двумя дополнительными годами.

Обмен Сиакама означает аренду до конца сезона – а дальше за неограниченно свободного агента нужно будет конкурировать с другими претендентами на открытом рынке.

Цена на Паскаля если не падала, то, по крайней мере, не росла до тех уровней, которые визуализировал в идеальной сделке Уджири. И все-таки обмен был найден, и даже за целых три недели до дедлайна. Полные детали:

• «Индиана» получает Паскаля Сиакама и пик второго раунда, а также отчисляет Джеймса Джонсона;

• «Торонто» получает Брюса Брауна, Джордана Нвору, три пика первого раунда, а также Кайру Льюиса из «Нового Орлеана», отчисляет Колоко.

• «Новый Орлеан» получает фигу.

Так, стоп, откуда тут «Новый Орлеан»?

О, это очень интересная история!

Ну или не очень. Для фанатов потолка зарплат – точно да.

В НБА получить игрока в обмене можно двумя способами – или вписать полностью его зарплату под потолок зарплат, или отдать в обмене сопоставимую сумму контрактов своих игроков (разница в 25% - для команд, не превышающих черту налога на роскошь).

«Индиана» была одной из редких команд, у кого по ходу сезона оставалось место под потолком, и такие дешевые команды обычно ни за что не борются – ни за победы, ни за топ-игроков на рынке. Ситуация «Пэйсерс» – тоже уникальная.

Но этого места на Сиакама все равно не хватало: всего 8 млн до «кепки», что гораздо меньше разницы между Брюсом Брауном и Джорданом Нворой (22 млн + 3 млн) и получаемым Паскалем. Значит, нужно было использовать второй вариант: набрать минимум 30 млн, чтобы получить за них 38 млн Сиакама.

Где взять еще пять с небольшим? «Пэйсерс» могли добавить в обмен кого-то из своих – от Макконнелла до Несмита (но не Смита, простите за каламбур, – в контракте Джейлена не хватало всего 71 тысячи для нужной суммы!). Но это означало потерять одного из игроков ротации.

И тогда опытный генменеджер «Индианы» Кевин Притчард поступил хитро. Помните, что у «Индианы» было 8 млн под потолком? Притчард выменял у «Пеликанс» Кайру Льюиса с зарплатой 5,7 млн – и тут же включил его в пакет за Сиакама. Все по правилам!

«Новый Орлеан» за Льюиса получил не просто «воздух», но даже доплатил пиком второго раунда, чтобы скинуть молодого защитника. Регрессирующий Кайра своим окладом выводил зарплатную ведомость «Пеликанс» выше налога на роскошь – так что мотивация клуба была сугубо экономической.

Обмен был не трехсторонний, а в два этапа, поэтому Льюис несколько минут официально был игроком «Индианы», для чего клубу пришлось освободить место в заявке, отчислив Джеймса Джонсона. Ветеран никуда не уехал, не мог присутствовать на скамейке запасных по правилам после отчисления, но посетил следующий матч «Инди» в качестве обычного болельщика. А потом вернулся в команду на новый 10-дневный контракт, потому что у «Пэйсерс» вновь пояивлось свободное место в заявке, ведь они обменяли трех человек на одного Сиакама.

Зачем Сиакам «Индиане»

«Индиана» – один из самых скромных рынков НБА. Владелец команды Херб Саймон управляет ей аж с 1983-го – естественно, самыми олдскульными методами. Саймону никогда не нравилась идея обнуления команды и слива сезона, и подобранные им менеджеры подчинялись «гордости среднего запада» и всегда выстраивали как минимум середняка НБА, не опускаясь на самое дно. Но и вершин, конечно же, не достигая.

Если команда не может получить молодую суперзвезду с драфта, потому что не желает опускаться за Вембаньямами, Холмгренами и прочими топ-5 драфта, то ей приходится хвататься за все доступные варианты усиления.

Именно так триумвират менеджеров Притчард-Лэрри Берд-Донни Уолш собрал симпатичную пятерку вокруг Пола Джорджа в середине 2010-х (самого Джорджа задрафтовали только 10-м), именно так они перестраивались, когда в 2017-м Джордж захотел уйти. За звезду получили не драфтпики, а молодых и перспективных Оладипо и Сабониса, которые вскоре уже играли на Матчах всех звезд, а «Индиана» даже из плей-офф не выпала. Когда эта команда так и не смогла выбраться из первого раунда, сломанного Оладипо попытались заменить Брогдоном; позднее Сабониса обменяли на готового к лидерским функциям Халибертона, назначили главным тренером будущего члена Зала славы баскетбола и чемпиона НБА Рика Карлайла.

Приобретение второй звезды к быстро прогрессирующему Халибертону было делом времени , и когда «Пэйсерс» стали побеждать, и даже дошли до финала Внутрисезонного турнира НБА, обзавелись исторически великолепным нападением – момент настал. И удачно подвернулась готовность «Торонто» отдать Сиакама.

Универсальный Паскаль по многим параметрам заходит в «Пэйсерс» как влитой. Его атлетизм позволит бежать вместе с турбонападением Халибертона, но его готовность брать игру на себя делает атаку «Индианы» менее зависимой от скорости – прошлогодний «Торонто», где Сиакам был де-факто разыгрывающим, был одной из самых медленных команд в лиге.

У «Индианы» в передней линии наконец-то появляется игрок, способный играть изоляции. Центровой Майлз Тернер – самый зависимый из талантливых бигменов НБА. Весь набор форвардов и атакующих защитников от бегающего по дуге кругами Бадди Хилда до trigger-happy Бена Матурина до атлетичного Аарона Несмита предпочитает ждать передачу от Халибертона. Умеющий создать бросок и себе, и партнерам Сиакам даст целое новое измерение нападению, освободит Халибертона от постоянного внимания защит соперников.

Наконец, нападение, создающее фантастические 1,22 очка за владение – это круто, но когда защита пропускает в ответ 1,20 (место среди 5 худших в лиге), о плей-офф лучше даже не думать. С Паскалем в «Торонто» играли намного более сильные персональщики, чем любой из игроков «Индианы», он не является тем, на ком держалась оборона команды – но он ее отлично дополнял.

Способный отработать против центрового соперника и переключиться на разыгрывающего после заслона – именно такой игрок нужен в современном баскетболе НБА. Мухобойка Тернер теперь может спокойно ждать жертв под кольцом, вообще не отвлекаясь на пикенроллы, которые будет разбивать мобильный и энергичный, но при этом мускулистый и длиннорукий Сиакам.

Еще и с подборами медлительному Тернеру поможет. Ну что за молодец?

Почему «Индиана» не могла просто побороться за Сиакама летом, не тратя драфтпики в обмене?

Все этот так ванильно-идеально, а тут вопрос из зала: если у «Индианы» свободная платежка, у Сиакама истекающий контракт, чего они не подпишут его бесплатно летом? Без обмена, как свободного агента? А то пришлось сразу три пика первого раунда отдать за человека, который может уже через полгода пойти своей дорогой.

Момент для приобретения сильного и дорого игрока не может длиться вечно. Это сейчас Халибертон играет за 5,8 млн в год, а в следующем году вступит в силу его супермаксильный контракт – и зарплата скакнет почти до 45 млн.

Даже с супермаксималкой Хали «Индиана» могла расчистить место на большой контракт Сиакаму или другому свободному агенту – но именно «расчистить». Нужно было бы все так же отпустить Брюса Брауна. Пришлось бы отчислить Макконнелла с частично гарантированным контрактом на-23/24. Оби Топпин ушел бы как свободный агент. И все эти решения нужно было бы принять еще до старта переговоров с Сиакамом.

Теперь же Сиакам уже в клубе, да, его нельзя продлить сразу же, но можно за полгода убедить в жизнеспособности проекта и предложить летом пятилетний контракт по правам Берда – чего не сможет дать никто из других команд. А заодно продлить Топпина, Хилда, оставить Макконнелла и так далее.

Если только ты не команда из Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, в НБА нельзя рассчитывать, что пустое место под потолком принесет тебе звезду. Все развиваются путем драфта, обменов и продлений. Клуб типа «Индианы», исключающий радикальный вариант развития через драфт, еще больше зависит от этой системы.

Так что, Уджири – красавчик?

Популярно мнение «Масаи Уджири вновь всех облапошил». Получил за истекающий контракт три драфтпика, а еще один наверняка отожмет у кого-нибудь за Брюса Брауна, у которого еще не смылся с пальца след от чемпионского перстня за прекрасный финал с «Денвером».

Тут, впрочем, нужно понимать две вещи.

Во-первых, Уджири уже не совсем генменеджер «Торонто». Формально он давно им не является, он президент клуба, но в последние сезоны Масаи в принципе больше увлекся глобальными процессами управления «Рэпторс» и головной компании MLSE. За оперативное руководство отвечает Бобби Уэбстер, так что многие заслуги стоит приписывать именно ему, а не Масаи.

Во-вторых, именно то, что Уджири уже больше занят своей карьерой, а не карьерой баскетболистов, поставило обмен Сиакама (а до того – Ануноби) в эту ситуацию, когда нужно чуть ли не в последний момент творить магию и выторговывать полезные активы за истекающие контракты. Для развития «Торонто» было бы полезнее или обменять их раньше, или продлить контракты – а уже потом обменивать. Уджири не смог расстаться с явно дорогими его сердцу чемпионами-2019, которых он лично отыскал, отмыл, превратил в человеков, так сказать – но при этом атмосфера в команде постепенно разрушалась. Ануноби хотел уйти – и даже добился перехода в тот самый «Нью-Йорк», куда сам нацеливался. Сиакам расстроился из-за слухов об обмене, объявил о том, что не продлит нигде контракт, отпугнул потенциальных покупателей. Ванвлит не получил предложения от «Торонто» и без компенсации свинтил в «Хьюстон».

Далековато от идеальной перестройки. Уджири (или Уэбстер) эффективно решает проблемы, которые сам же и создал. Это подбор в нападении после собственного промаха. Владение еще не закончилось, нужно дальше как-то развивать его, чтобы все-таки принести очки.

Но обмен между «Торонто» и «Индианой» выглядит как выгодный для всех. Т о, что «Индиана» отдала за Сиакама, несет в себе больше ценности для «Рэпторс», чем для «Пэйсерс». Брюс Браун не вписался в «Индиану», но все еще высокого котируется в лиге, у него удобный контракт, и «Торонто» обязательно найдет, куда его пристроить с выгодой.

Молодых игроков у «Индианы» уже достаточно, в ближайшее время им драфтпики просто не нужны. Кроме того, из трех пиков два будут в 20-х номерах следующего драфта, небогатого на таланты по оценкам скаутов. Пик «Индианы» в 2026-м с таким-то развитием Халибертона не станет высоким, а тоже будет в третьем десятке.

Но в этом интервале Уджири когда-то выбирал и Сиакама, и Ануноби – первый этап развития омолодившегося «Торонто» будет интересным. А «Индиана» из этого этапа наконец-то может шагнуть в следующий.

Фото: AP Photo/Michael Conroy, Amanda Loman; Gettyimages.ru/Mark Blinch, Cole Burston, Amanda Loman