Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют

Лиллард, Крис Пол, Харден и остальные.

Если вам показалось, что в это межсезонье НБА звезд обменивают необычно часто – да, все так.

Бывали периоды, более громкие на переходы топ-игроков, но причины такой активности всегда были в другом. В 2010-е фанаты НБА привыкли, что звезды меняют клубы – но как свободные агенты. Мощные трейды в лиге тоже происходят практически каждый год – но обычно по ходу сезона, в февральский дедлайн на обмены, а не в межсезонье.

Иногда все-таки бывают всплески обменов летом, но в нестандартных условиях: например, кто-то проиграл гонку за крутого свободного агента и вынужден подбирать альтернативу на рынке обменов. Или потолок зарплат не растет, тогда клубы с загруженными платежками вынуждены оптимизировать составы путем обменов, а не подписаний свободных агентов.

Сейчас ситуация другая. Больших свободных агентов на рынке практически не было – текущие финансовые правила НБА сделали так, что звездам выгоднее продлевать контракт (а потом ждать или требовать обмен, хотя это-то было всегда, при любых правилах). Потолок зарплат вырос на максимально возможные 10%. Была парочка недовольных звезд – но одна из них, бородатая и округлая, даже все еще в старой команде.

И все равно лето оказалось богато на переходы. О причинах – чуть позже, а пока зафиксируем такой факт: переходы звезд = переходы дорогих игроков, и из 50 самых высокооплачиваемых игроков НБА 7 человек поменяли клуб в результате обмена (как свободных агент – только один, Фред Ванвлит, почувствуйте акценты рынка-2023).

И семь – это много. В прошлом году только две экс-звезды «Юты» – Гобер и Митчелл – ушли в летних трейдах. В 2021-м – четверо дорогостоящих, остальные обмены были скромнее.

В этом году топ-50 – неслучайная отсечка. Не только потому что это элита: примерно 10% всех игроков НБА, кто в предстоящем сезоне получит полноценный контракт (с учетом отчисленных, без учета двусторонних и десятидневных). Просто это мечта перфекциониста и любителя круглых чисел: в топ-50 в сезоне-23/24 входят исключительно те игроки, кто получает не менее 20% от потолка (27,2 млн) – от №50 Джерами Гранта с 27,5 млн до №1 Стефена Карри с 51,9 млн.

Еще одно совпадение: вся эта семерка перемещалась между одними и теми же клубами и укладывается в замкнутую схему:

Это все-таки не совсем круговорот: в «Бостон», например, пришло двое, но никто из сверхбогатых не ушел. «Селтикс» отдавали игроков со следующего уровня зарплатной иерархии: Брогдона (№65 в НБА, 22,5 млн) и Роберта Уильямса (№138, 11,6 млн) – в обмене Холидэя, а Смарта (№82, 18,8 млн) и Галлинари (за пределами топ-200) – в обмене Порзингиса.

И бостонская стратегия «консолидировать активы для получения дорогих игроков, т.е. звезд» – лучшая иллюстрация того, почему в это межсезонье так много больших обменов. В 2023 году вступил в силу новый свод финансовых правил НБА, и он делает жизнь клубов-транжир значительно более сложной. А, как показал пример чемпионского «Денвера» (впервые за долгое время вылезшего за черту налога на роскошь – зато впервые в клубной истории завоевавшего трофей) для борьбы за самые высокие места нужно «транжирить». С умом, конечно.

Но эти ограничения нового Коллективного соглашения НБА – второй жесткий потолок, запрет на использование торговых исключений, «заморозка пиков» и прочие новшества – вводятся не мгновенно. Сезон-2023/24 проводят с «переходными правилами» – клубы в зоне налога на роскошь уже более ограничены в сделках, чем экономные, но пока разница не так велика.

А вот с 2024-го все будет работать в полную силу.

Не вдаваясь в нюансы обменов НБА (их хватит на пять таких текстов), опишем коротко основные правила:

Клуб может принять в обмене чуть больше зарплат, чем отдает. Разница зависит от размера сделки. Если зарплаты небольшие, то можно получить двое больше (например, 10-миллионного игрока за 5-миллионного). Но если мы говорим об обменах игроков с зарплатами в 20 млн и выше – то разница может быть только 25%, не выше.

Это для тех команд, кто не платит налог (конкретнее: чья зарплатная ведомость не превышает 172 млн, «первый жесткий потолок»). А вот тратящие команды, они же – претенденты на титул, уже могут принять только до 110%. Чтобы получить Лилларда и его зарплату 45,6 млн, нужно было отдать игроков минимум на 41,5 млн.

Со следующего года команды, чья зарплатная ведомость превышает первый жесткий потолок, вообще не смогут получать больше, чем отдают. А есть еще и второй жесткий – примерно на 10 млн выше первого – и если команда превышает и его, то ей будет запрещено даже суммировать зарплаты игроков в обмене.

«Милуоки» (182,5 млн) не получил бы Лилларда с его гигантской зарплатой по правилам-2024, потому что не смог бы склеить в один пакет зарплаты Холидэя и Грэйсона Аллена.

Иными словами: чтобы получить Лилларда, «Бакс» пришлось бы отдать игрока с сопоставимым контрактом – Янниса.

«Бостону» (183,5 млн) не достались бы ни Порзингис, ни Холидэй.

«Финикс» (188,7 млн) не смог бы поменять Пола на Била, как и не смог бы провести февральский обмен Дюрэнта (сделки в прошлый дедлайн уже тоже проводили, как в последний раз, держа в уме новые правила, ограничения и запреты).

«Голден Стэйт» (209,2 млн) в 2024-м все-таки имел бы техническую возможность провести обмен Пул-Пол – но только по зарплатам следующего сезона, а вот в 2023-м чуть более дорогой Крис Пол (на 10% дороже Пула) им достался только благодаря тому, что самые жесткие правила еще не действуют.

«Команды словно встают в очередь к шведскому столу за час до закрытия» , – так описал эту активность НБА эксперт ESPN Бобби Маркс, главный инсайдер в сфере контрактов и сделок. Понимают эту особенность момента не только клубы, но и агенты игроков, подталкивающие своих клиентов к требованию обмена – которое, пускай и является нелегальным, все еще остается действенным методом для перехода звезды в новый клуб.

Все сошлось: претенденты на титул, пытающиеся обогатиться новыми звездами; звезды, недовольные положением в старой команде; ужесточение правил на горизонте; отсутствие топовых свободных агентов; какая-то метафизическая, иррациональная потребность НБА в громких переходах.

Это драка на барахолке, но за люксовые товары. Кто в ней урвал самый качественный товар, пока предсказать невозможно.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Thearon W. Henderson, Michael Reaves, Patrick Smith