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Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют

НБА НБА
переходы переходы
Дрю Холидэй Дрю Холидэй
Крис Пол Крис Пол
Вашингтон Вашингтон
Бостон Бостон
Голден Стэйт Голден Стэйт
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Брэдли Бил Брэдли Бил
Портленд Портленд
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Джордан Пул Джордан Пул
Милуоки Милуоки
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Финикс Финикс
Баскетбол Баскетбол

Лиллард, Крис Пол, Харден и остальные.

Если вам показалось, что в это межсезонье НБА звезд обменивают необычно часто – да, все так.

Бывали периоды, более громкие на переходы топ-игроков, но причины такой активности всегда были в другом. В 2010-е фанаты НБА привыкли, что звезды меняют клубы – но как свободные агенты. Мощные трейды в лиге тоже происходят практически каждый год – но обычно по ходу сезона, в февральский дедлайн на обмены, а не в межсезонье.

Иногда все-таки бывают всплески обменов летом, но в нестандартных условиях: например, кто-то проиграл гонку за крутого свободного агента и вынужден подбирать альтернативу на рынке обменов. Или потолок зарплат не растет, тогда клубы с загруженными платежками вынуждены оптимизировать составы путем обменов, а не подписаний свободных агентов.

Сейчас ситуация другая. Больших свободных агентов на рынке практически не было – текущие финансовые правила НБА сделали так, что звездам выгоднее продлевать контракт (а потом ждать или требовать обмен, хотя это-то было всегда, при любых правилах). Потолок зарплат вырос на максимально возможные 10%. Была парочка недовольных звезд – но одна из них, бородатая и округлая, даже все еще в старой команде.

И все равно лето оказалось богато на переходы. О причинах – чуть позже, а пока зафиксируем такой факт: переходы звезд = переходы дорогих игроков, и из 50 самых высокооплачиваемых игроков НБА 7 человек поменяли клуб в результате обмена (как свободных агент – только один, Фред Ванвлит, почувствуйте акценты рынка-2023).

И семь – это много. В прошлом году только две экс-звезды «Юты» – Гобер и Митчелл – ушли в летних трейдах. В 2021-м – четверо дорогостоящих, остальные обмены были скромнее.

В этом году топ-50 – неслучайная отсечка. Не только потому что это элита: примерно 10% всех игроков НБА, кто в предстоящем сезоне получит полноценный контракт (с учетом отчисленных, без учета двусторонних и десятидневных). Просто это мечта перфекциониста и любителя круглых чисел: в топ-50 в сезоне-23/24 входят исключительно те игроки, кто получает не менее 20% от потолка (27,2 млн) – от №50 Джерами Гранта с 27,5 млн до №1 Стефена Карри с 51,9 млн.

Еще одно совпадение: вся эта семерка перемещалась между одними и теми же клубами и укладывается в замкнутую схему:

 

Это все-таки не совсем круговорот: в «Бостон», например, пришло двое, но никто из сверхбогатых не ушел. «Селтикс» отдавали игроков со следующего уровня зарплатной иерархии: Брогдона (№65 в НБА, 22,5 млн) и Роберта Уильямса (№138, 11,6 млн) – в обмене Холидэя, а Смарта (№82, 18,8 млн) и Галлинари (за пределами топ-200) – в обмене Порзингиса.

И бостонская стратегия «консолидировать активы для получения дорогих игроков, т.е. звезд» – лучшая иллюстрация того, почему в это межсезонье так много больших обменов. В 2023 году вступил в силу новый свод финансовых правил НБА, и он делает жизнь клубов-транжир значительно более сложной. А, как показал пример чемпионского «Денвера» (впервые за долгое время вылезшего за черту налога на роскошь – зато впервые в клубной истории завоевавшего трофей) для борьбы за самые высокие места нужно «транжирить». С умом, конечно.

Но эти ограничения нового Коллективного соглашения НБА – второй жесткий потолок, запрет на использование торговых исключений, «заморозка пиков» и прочие новшества – вводятся не мгновенно. Сезон-2023/24 проводят с «переходными правилами» – клубы в зоне налога на роскошь уже более ограничены в сделках, чем экономные, но пока разница не так велика.

А вот с 2024-го все будет работать в полную силу.

Не вдаваясь в нюансы обменов НБА (их хватит на пять таких текстов), опишем коротко основные правила:

Клуб может принять в обмене чуть больше зарплат, чем отдает. Разница зависит от размера сделки. Если зарплаты небольшие, то можно получить двое больше (например, 10-миллионного игрока за 5-миллионного). Но если мы говорим об обменах игроков с зарплатами в 20 млн и выше – то разница может быть только 25%, не выше.

Это для тех команд, кто не платит налог (конкретнее: чья зарплатная ведомость не превышает 172 млн, «первый жесткий потолок»). А вот тратящие команды, они же – претенденты на титул, уже могут принять только до 110%. Чтобы получить Лилларда и его зарплату 45,6 млн, нужно было отдать игроков минимум на 41,5 млн.

Со следующего года команды, чья зарплатная ведомость превышает первый жесткий потолок, вообще не смогут получать больше, чем отдают. А есть еще и второй жесткий – примерно на 10 млн выше первого – и если команда превышает и его, то ей будет запрещено даже суммировать зарплаты игроков в обмене.

«Милуоки» (182,5 млн) не получил бы Лилларда с его гигантской зарплатой по правилам-2024, потому что не смог бы склеить в один пакет зарплаты Холидэя и Грэйсона Аллена.

Иными словами: чтобы получить Лилларда, «Бакс» пришлось бы отдать игрока с сопоставимым контрактом – Янниса.

«Бостону» (183,5 млн) не достались бы ни Порзингис, ни Холидэй.

«Финикс» (188,7 млн) не смог бы поменять Пола на Била, как и не смог бы провести февральский обмен Дюрэнта (сделки в прошлый дедлайн уже тоже проводили, как в последний раз, держа в уме новые правила, ограничения и запреты).

«Голден Стэйт» (209,2 млн) в 2024-м все-таки имел бы техническую возможность провести обмен Пул-Пол – но только по зарплатам следующего сезона, а вот в 2023-м чуть более дорогой Крис Пол (на 10% дороже Пула) им достался только благодаря тому, что самые жесткие правила еще не действуют.

«Команды словно встают в очередь к шведскому столу за час до закрытия», – так описал эту активность НБА эксперт ESPN Бобби Маркс, главный инсайдер в сфере контрактов и сделок. Понимают эту особенность момента не только клубы, но и агенты игроков, подталкивающие своих клиентов к требованию обмена – которое, пускай и является нелегальным, все еще остается действенным методом для перехода звезды в новый клуб.

Все сошлось: претенденты на титул, пытающиеся обогатиться новыми звездами; звезды, недовольные положением в старой команде; ужесточение правил на горизонте; отсутствие топовых свободных агентов; какая-то метафизическая, иррациональная потребность НБА в громких переходах.

Это драка на барахолке, но за люксовые товары. Кто в ней урвал самый качественный товар, пока предсказать невозможно.

Все контракты и зарплатные ведомости НБА

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Thearon W. Henderson, Michael Reaves, Patrick Smith

2 комментария

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Zloody
С учетом того, что со след сезона начинает действовать новое «Коллективное соглашение» этот дедлайн, может, получится очень горячим.
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Лиллард унижатель!
А Майами в таких условиях пыталась Лилларда получить за мешок картошки. Мхех
+1
-1
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