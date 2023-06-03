Итоги первого месяца межсезонья.

Прошел месяц с последней игры финала НБА. Официально «межсезонью» всего две недели, а мораторий на подписание свободных агентов вообще был снят лишь 10 дней назад, но в реальности баскетбольное лето длится уже месяц. И очень насыщенный: драфт Вембаньямы, подписание нового Коллективного соглашения с обновленными правилами потолка зарплат, обмены Била и Порзингиса, целых два перехода Криса Пола, запросы на обмен от Хардена и Лилларда.

И, конечно же, раздача свободных денег. Ежегодно в НБА подписывают и продлевают игроков на 4-5 млрд долларов (скоро ждем и шестимиллиардных межсезоний), ничего не поменялось и с новыми финансовыми правилами – за прошедший месяц игроки НБА получили контракты на 4,5 млрд. И это пока не конец – некоторые команды еще не заполнили заявку, некоторые игроки еще не продлили действующие соглашения.

Вот как распределены эти 4,5 млрд: примерно 2 млрд – это контракты свободным агентам. Почти миллиард – контракты новичков с драфта-2023. И 1,5 млрд – самые «насыщенные» сделки: продления текущих контрактов на дополнительные сезоны, стартуя с 2024-го. Именно в последней категории мы вправе ожидать еще миллиард-полтора до старта сезона в октябре.

Кто же забрал эти миллиарды на рынке, который считался скучным, пустым, беззвездным? Перечень самых крупных контрактов лета найти в интернетах несложно, поэтому в этот раз – авторский список: рейтинг «новых денег».

Что я понимаю под «новыми деньгами»? Это гарантированные суммы (без учета маловероятных бонусов и опций команд), которые игрок получит по новому контракту или продлению, за вычетом того, что он мог бы получить без выхода на рынок свободных агентов.

Пример – широко обсуждаемый максимальный контракт от «Хьюстона» Фреду Ванвлиту. Экс-разыгрывающий «Торонто» подписался на 129 млн и три года и во всех списках «самых больших контрактов-2023» занимает очень высокие строчки... а у меня он только шестнадцатый с суммой 61 млн. Потому что из 129 млн 45 млн – это клубная опция продления на сезон-25/26, гарантировано Фреду лишь 84, а уж получит ли он еще 45, узнаем только после плей-офф-2025. Но в этом июне у него самого была опция продления на 23 млн, которой он не воспользовался, поэтому «новых» гарантированных денег у Ванвлита – 129-45-23=61. Вот такая арифметика.

Рейтинг – по общим суммам «новых денег». Напомню, что среднегодовая зарплата не имеет значения в НБА (в отличие, скажем, от НХЛ), только конкретная в каждый отдельный сезон. Сроки контракта, условия, опции, бонусы, а также как общая сумма распределена по годам, можно посмотреть в платежных ведомостях всех клубов НБА.

Сейчас в НБА – 25 свеженьких контрактов/продлений, которые принесут их обладателям от 50 до 200+ дополнительных миллионов. Вот они: