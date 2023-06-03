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Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело

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Кайл Кузма Кайл Кузма
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Кэмерон Джонсон Кэмерон Джонсон
Фред Ванвлит Фред Ванвлит
Руи Хатимура Руи Хатимура
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Монти Уильямс
Ламело Болл Ламело Болл
Грант Уильямс Грант Уильямс
Якоб Пелтль Якоб Пелтль
Джерами Грант Джерами Грант
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Никола Вучевич Никола Вучевич
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Крис Миддлтон Крис Миддлтон
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Харрисон Барнс Харрисон Барнс
Херберт Джонс Херберт Джонс
Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Грегг Попович Грегг Попович
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Остин Ривз Остин Ривз
Десмонд Бэйн Десмонд Бэйн
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Диллон Брукс Диллон Брукс
Деджонте Мюррэй Деджонте Мюррэй
Баскетбол Баскетбол

Итоги первого месяца межсезонья.

Прошел месяц с последней игры финала НБА. Официально «межсезонью» всего две недели, а мораторий на подписание свободных агентов вообще был снят лишь 10 дней назад, но в реальности баскетбольное лето длится уже месяц. И очень насыщенный: драфт Вембаньямы, подписание нового Коллективного соглашения с обновленными правилами потолка зарплат, обмены Била и Порзингиса, целых два перехода Криса Пола, запросы на обмен от Хардена и Лилларда.

И, конечно же, раздача свободных денег. Ежегодно в НБА подписывают и продлевают игроков на 4-5 млрд долларов (скоро ждем и шестимиллиардных межсезоний), ничего не поменялось и с новыми финансовыми правилами – за прошедший месяц игроки НБА получили контракты на 4,5 млрд. И это пока не конец – некоторые команды еще не заполнили заявку, некоторые игроки еще не продлили действующие соглашения.

Вот как распределены эти 4,5 млрд: примерно 2 млрд – это контракты свободным агентам. Почти миллиард – контракты новичков с драфта-2023. И 1,5 млрд – самые «насыщенные» сделки: продления текущих контрактов на дополнительные сезоны, стартуя с 2024-го. Именно в последней категории мы вправе ожидать еще миллиард-полтора до старта сезона в октябре.

Кто же забрал эти миллиарды на рынке, который считался скучным, пустым, беззвездным? Перечень самых крупных контрактов лета найти в интернетах несложно, поэтому в этот раз – авторский список: рейтинг «новых денег».

Что я понимаю под «новыми деньгами»? Это гарантированные суммы (без учета маловероятных бонусов и опций команд), которые игрок получит по новому контракту или продлению, за вычетом того, что он мог бы получить без выхода на рынок свободных агентов.

Пример – широко обсуждаемый максимальный контракт от «Хьюстона» Фреду Ванвлиту. Экс-разыгрывающий «Торонто» подписался на 129 млн и три года и во всех списках «самых больших контрактов-2023» занимает очень высокие строчки... а у меня он только шестнадцатый с суммой 61 млн. Потому что из 129 млн 45 млн – это клубная опция продления на сезон-25/26, гарантировано Фреду лишь 84, а уж получит ли он еще 45, узнаем только после плей-офф-2025. Но в этом июне у него самого была опция продления на 23 млн, которой он не воспользовался, поэтому «новых» гарантированных денег у Ванвлита – 129-45-23=61. Вот такая арифметика.

Рейтинг – по общим суммам «новых денег». Напомню, что среднегодовая зарплата не имеет значения в НБА (в отличие, скажем, от НХЛ), только конкретная в каждый отдельный сезон. Сроки контракта, условия, опции, бонусы, а также как общая сумма распределена по годам, можно посмотреть в платежных ведомостях всех клубов НБА.

Сейчас в НБА – 25 свеженьких контрактов/продлений, которые принесут их обладателям от 50 до 200+ дополнительных миллионов. Вот они:

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