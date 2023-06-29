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50 главных свободных агентов НБА-2023

НБА НБА
возможные переходы возможные переходы
Фред Ванвлит Фред Ванвлит
Кайл Кузма Кайл Кузма
Крис Миддлтон Крис Миддлтон
Брюс Браун Брюс Браун
Джеймс Харден Джеймс Харден
Джерами Грант Джерами Грант
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Остин Ривз Остин Ривз
Брук Лопес Брук Лопес
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Якоб Пелтль Якоб Пелтль
Баскетбол Баскетбол

Традиционный летний рейтинг.

Заканчивается эра одного Коллективного соглашения, начинается эра другого – но в НБА все равно больше всего переходов будет происходить путем подписания свободных агентов.

Каждый год в лиге подписывают новые контракты на общую сумму в 4-5 млрд. И большая часть этого громадного куска денег будет выдана уже в первые часы межсезонья, которое открывается 30 июня в 12:00 по Нью-Йорку (это будет фаза переговоров, а официально контракты можно будет подписывать только с 6 июля).

Кто же получит эти миллионы и милларды? Набор свободных агентов в этом году не очень богат на звездные имена – как раз потому, что до вступления в силу нового CBA клубы старались сохранить лидеров на долгий срок по старым, более щадящим правилам. Но кто-то все-таки доступен. Определим же по 10 лучших на каждой олдскульной позиции от разыгрывающего до центрового – просто так удобнее и симметричнее группировать, чем по современным «гард-винг-бигмен».

Примечание: если у вас не прогружаются рейтинги, подождите всего пару секунд.

Обозначения: ОСА – ограниченно свободный агент; NB – нет прав Берда (старый клуб может продлить игрока только с прибавкой 20%), W – отчислен, то есть у старого клуба вообще не осталось никаких прав на игрока. Статистика в 22/23 – округленные очки-подборы-передачи. Возраст – на 30.06.23.

Главные действующие лица этого рынка – как раз разыгрывающие, с них и начнем. Три претендента на максимум, не очень насыщенный «средний класс», но много ветеранов-рингчейзеров (Деррик Роуз даже не поместился в рейтинг).

Имена в рейтинге атакующих защитников намного скромнее – зато их контрактные ситуации, пожалуй, самые интересные в этом году. Впервые с 2016-го мы можем увидеть в действии «Поправку Аренаса»!

Легкие форварды – самая универсальная из архаичных позиций, поэтому и игроки тут собраны на любой вкус. Правда, по-настоящему доступные для подписания имена начинаются только с третьего места.

Мощные форварды – самая глубокая позиция рынка, тут может быть сразу 4 контракта на 100+ млн. Часть игроков даже пришлось перемистить в десятки лучших ЛФ и Ц.

А вот центровых на рынке мало. Что не помешает кому-то им переплатить. Рейтинг оскудел, после того как с рынка ушли продленные Вучевич («Чикаго») и Наз Рид («Миннесота»), а Порзингис договорился о включении опции и обмене в «Бостон» вместо статуса свободного агента.

Онлайн открытия рынка свободных агентов – уже совсем скоро.

1 комментарий

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Роман Сприкут
Автор
Стоило тексту выйти, как Кларксон все-таки включил опцию. Ну что ж, переписывать весь рейтинг не буду.
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