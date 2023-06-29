Традиционный летний рейтинг.

Заканчивается эра одного Коллективного соглашения, начинается эра другого – но в НБА все равно больше всего переходов будет происходить путем подписания свободных агентов.

Каждый год в лиге подписывают новые контракты на общую сумму в 4-5 млрд. И большая часть этого громадного куска денег будет выдана уже в первые часы межсезонья, которое открывается 30 июня в 12:00 по Нью-Йорку (это будет фаза переговоров, а официально контракты можно будет подписывать только с 6 июля).

Кто же получит эти миллионы и милларды? Набор свободных агентов в этом году не очень богат на звездные имена – как раз потому, что до вступления в силу нового CBA клубы старались сохранить лидеров на долгий срок по старым, более щадящим правилам. Но кто-то все-таки доступен. Определим же по 10 лучших на каждой олдскульной позиции от разыгрывающего до центрового – просто так удобнее и симметричнее группировать, чем по современным «гард-винг-бигмен».

Примечание: если у вас не прогружаются рейтинги, подождите всего пару секунд.

Обозначения: ОСА – ограниченно свободный агент; NB – нет прав Берда (старый клуб может продлить игрока только с прибавкой 20%), W – отчислен, то есть у старого клуба вообще не осталось никаких прав на игрока. Статистика в 22/23 – округленные очки-подборы-передачи. Возраст – на 30.06.23.

Главные действующие лица этого рынка – как раз разыгрывающие, с них и начнем. Три претендента на максимум, не очень насыщенный «средний класс», но много ветеранов-рингчейзеров (Деррик Роуз даже не поместился в рейтинг).

Имена в рейтинге атакующих защитников намного скромнее – зато их контрактные ситуации, пожалуй, самые интересные в этом году. Впервые с 2016-го мы можем увидеть в действии «Поправку Аренаса»!

Легкие форварды – самая универсальная из архаичных позиций, поэтому и игроки тут собраны на любой вкус. Правда, по-настоящему доступные для подписания имена начинаются только с третьего места.

Мощные форварды – самая глубокая позиция рынка, тут может быть сразу 4 контракта на 100+ млн. Часть игроков даже пришлось перемистить в десятки лучших ЛФ и Ц.

А вот центровых на рынке мало. Что не помешает кому-то им переплатить. Рейтинг оскудел, после того как с рынка ушли продленные Вучевич («Чикаго») и Наз Рид («Миннесота»), а Порзингис договорился о включении опции и обмене в «Бостон» вместо статуса свободного агента.

Онлайн открытия рынка свободных агентов – уже совсем скоро.