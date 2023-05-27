Сезон самой популярной команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» закончился противоречиво.

Начинался он еще более противоречиво – с 2 побед в 12 первых матчах. По легенде, статистическая модель давала им в тот момент 0,3% на выход в плей-офф. Легенды, как обычно, приукрашивают – вообще-то по методике авторитетного портала FiveThirtyEight у них было в 10 раз больше шансов, 3%. А 0,3% - это были математические шансы на чемпионство после провального старта сезона.

После удачных обменов по ходу сезона ЛАЛ преобразились, вышли в плей-офф даже в обход плей-ин, дальше выбили «Мемфис» и даже обыграли действующих чемпионов «Голден Стэйт». Попасть в четверку сильнейших – замечательно для любой команды хоть с 0,3%, хоть с 3%, хоть с 33%-ными шансами.

Но величие Леброна, как он сам позднее напомнил, измеряется не выходами в финал конференции. Финальный аккорд был сыгран фальшивее некуда – сухой вылет от «Денвер Наггетс» чудесного Николы Йокича.

Только после этого все опять обсуждали не «Денвер» (как же это раздражало самих «Наггетс» по ходу серии!), а пространные намеки Леброна о своем будущем.

Что сказал Леброн на пресс-конференции после 4-го матча?

«Какой итог сезона? Думаю, нормальный. Не могу назвать его успешным, ведь на данном этапе карьеры я не играю ради чего-то меньшего, чем чемпионство. Меня, знаете ли, не возбуждает финал конференции. Я уже здесь был – много раз. Нет никакой радости от того, что моя команда пропустит финал НБА.

Но посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, что произойдет дальше.

Не знаю. Не знаю.

Мне есть о чем подумать, честно говоря. Мне есть о чем подумать, честно говоря (да, эту фразу Леброн тоже повторил два раза подряд – прим. Sports.ru).

Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать».

Журналисты ESPN попросили раскрыть смысл, который он вкладывает в эти слова. Он про возможный уход из «Лейкерс» или вообще из НБА? Будущее непосредственное, ближайшее межсезонье, или разговор о будущем через пару лет, когда стукнет 40? Будущее в баскетболе – это в качестве игрока или в качестве потенциального совладельца новой команды в Лас-Вегасе или где-то еще?

Джеймс опять оставил всех без определенных ответов, но намек стал чуть яснее:

— Речь о том, хочу ли я продолжать играть.

— В следующем году?

— Да.

— Можете закончить карьеру?

— Я должен подумать об этом.

Стоп, он это серьезно?

Сезон действительно складывался совсем не так, как привык Леброн – к 38 годам его ранее неуязвимый организм стал все чаще подводить легенду.

В плей-офф он играл с травмой ноги, которую повредил еще в феврале. Именно тогда, не найдя отклика у клубных и независимых специалистов, рекомендовавших операцию на связке стопы, баскетболист обратился к «Леброну в мире подологии», и этот доктор по стопам смог провести лечение Джеймса без хирургического вмешательства. Но Леброн все равно пропустил месяц.

Весной надорванное сухожилее вновь беспокоило Леброна, но он отмел вариант с досрочным окончанием сезона, как было в 2022-м и 2019-м. В этот раз «Лейкерс» боролись за плей-офф. «Я знал, что придется справляться с болью, с тем, что не смогу быть тем же, что до травмы, но ничто не заставляло меня почувствовать, что я не доиграю до конца».

Вылетев из плей-офф, Леброн заявил, что не знает, в каком состоянии связка сейчас и нужна ли ему операция: «Мне сделают МРТ, и мы увидим – она или зажила, или нет, и это этого будем уже отталкиваться».

Долгое вхождение в сезон. Травма такого уровня серьезности, с каким Леброн еще не сталкивался. Возможная операция летом. Физически выматывающая серия против наглого «Мемфиса». Эмоционально выматывающая серия против «Уорриорз». Жесткий отлет от «Денвера», в котором Короля Джеймса – будем честны – хватило только на первую половину финальной игры. «Лейкерс» – команда плей-офф, но совсем не чемпионская.

Все эти факторы действительно могут заставить Леброна задуматься – а есть ли смысл и дальше надрываться? Есть ли смысл быть ухудшенной копией самого себя?

Рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА – побит.

Рекорд Дерека Фишера по числу победных серий плей-офф – побит.

Леброн тоже побит.

Как будто больше мотивации играть и не осталось. Разве что…

Леброн все еще мечтает сыграть за один клуб с Леброном-младшим

В 2024-м году Бронни Джеймс после одного обязательного сезона в университете Южной Калифорнии выставит кандидатуру на драфт НБА и, вероятно, будет выбран в первом раунде (ESPN его уже ставит в десятку, другие ресурсы менее ангажированы смелы – двадцать-какие-то места в мок-драфтах).

Когда Леброн приближался к рекорду Карима, в одном из интервью он заявил, что после этого останется только одно достижение, к которому он будет стремиться: «сыграть вместе с моим мальчиком».

Однако по ходу плей-офф Папа Джеймс уже не так четко формулировал мечту.

«Я говорил серьезно, и сейчас говорю серьезно. Очевидно, что для этого мне нужно сохранить свежими тело и разум. В первую очередь, думаю, разум. Если разум не в порядке, тело будет такое «окей, что мы здесь забыли?»

Я добился в НБА всего, что должен был, теперь мой сын отправится в свое путешествие. Каким бы оно ни было, что бы ни было у него на пути, он должен поступать как лучше для него. А его папа, его мама Саванна, его брат и сестра будут поддерживать его во всех решениях.

То, что это моя мечта, моя цель, не означает, что у него такая же. И меня это абсолютно устраивает».

Возможно, Бронни – уже не школьник, студент престижного USC! – намекает Леброну: батя, отстань плиз, этот вот твой фикс на совместной игре, может, и протащит меня в топ-10 драфта, но никак не поможет с развитием карьеры после этого. Как говорил дядя Кармело, когда шел на подбор в защите, «Fuck outta here! I got it».

Если Леброн закончит карьеру, то не получит никаких денег, так?

Хотели узнать ответ на этот вопрос – вы пришли в правильный блог.

(если не хотели, проматывайте до следующей главы).

Игроки НБА обычно не завершают карьеру официально. И нет – публичное заявление «я все, гудбай» ≠ официальный уход на пенсию. Для этого нужно писать письмо в офис НБА, чтобы игрока поместили в список Добровольно Ушедших на Пенсию (Voluntary Retired List)…

…последний раз такое было в 15 лет назад.

Такой ход уставший от НБА баскетболист делает только в одном сценарии: у него действующий контракт, он не хочет больше играть, а клуб не собирается его отпускать. Вот тогда игрок просит лигу де-факто разорвать с ним контракт вместо клуба. В 2008 году Джейсон Уильямс так уходил из «Клипперс», с которым подписался летом, а устал быть «Парусником» еще до старта тренировочного лагеря.

(поскольку Уильямс слился еще до предсезонки, у Джейсона нет ни одного фото в атрибутике «Клипперс», вот вам он в форме «Майами»)

В таком случае игрок не получает денег, но его контракт все равно учитывается под потолком зарплат. И он не может возобновить карьеру раньше, чем через год, без разрешения НБА – Уильямс как раз передумал всего через пару месяцев после ухода из ЛАК, но 24 клуба из 30 проголосовали против его восстановления, и только летом 2009-го он смог подписаться с «Орландо».

В общем, так никто не уходит. Игроки просто машут ручкой клубу, продолжая получать положенную зарплату. Дальше вариантов много: у клуба остается право ничего не выплачивать такому игроку, поскольку он де-факто саботирует выполнение услуг по заключенному контракту – так «Филадельфия» удерживала зарплату Бена Симмонса за каждый пропущенный матч, когда тот отказывался играть за «Сиксерс».

Но такие скандалы не меньшая редкость, чем официальный уход на пенсию. Почему-то они возникают чаще всего с «Филадельфией» – в 2015 году за нее не хотел играть Андрей Кириленко после обмена из «Бруклина», в итоге завершил карьеру в середине сезона НБА и уехал в ЦСКА.

«Сиксерс» отчислили Кириленко – все, что было гарантировано по контракту (за минусом штрафов, которые Андрей собрал от клуба за отказ играть), ему было выплачено. Так же «Бостон» платил за второй сезон Рашиду Уоллесу в 2010/11 и Шакилу О’Нилу в 2011/12, хотя те провели в команде лишь по одному перед объявлением о завершении карьеры.

И такое происходит не только с путешественниками-рингчейзерами – великий и преданный клубу Тим Данкан тоже получил от «Сперс» полную зарплату за сезон-2016/17, хотя ушел на пенсию летом, то же самое было с Кевином Гарнеттом в «Миннесоте».

Стандартная ситуация, как баскетболист НБА на действующем контракте завершает карьеру: он заявляет об этом, затем клуб и игрок договариваются, будет ли выкуп контракта. Если нет – игрока просто отчисляют, все его деньги выплачиваются полностью и учитываются под потолком зарплат также полностью. Если есть договоренность о выкупе – спортсмен получает только часть суммы, которая и остается в платежке, так, например, было с Лэрри Бердом – причем по инициативе Лэрри.

Но чаще все происходит без выкупа.

Примеряем все это на Леброна и его 47 млн в следующем сезоне и 50+ млн по опции игрока на сезон-24/25:

1. Он хочет уйти, клуб не хочет его отпускать – Леброн не получает денег, но и клуб не получает места под потолком. Джеймс не может вернуться в НБА без согласия всех 30 команд лиги до 2024-го. Никому не выгодно.

2. Леброн объявляет о завершении карьеры, которое ничем не отличается от паузы в карьере. Ему выплачивают всю сумму – за один сезон или за два, как решит сам Джеймс (он может как воспользоваться опцией на 50 млн, так и отказаться от нее). ЛАЛ отчисляют игрока. Контракт из платежки не исчезает.

2.1. Леброн может не только отказаться от опции, но и пойти на выкуп, уступив еще какую-то часть из 47 млн.

2.2. «Лейкерс» могут расписать в платежной ведомости остаток контракта на несколько лет – по 16 млн на три года или, если Леброн включит опцию, по 20 млн на 5 лет.

В сценариях 2.1 и 2.2 Леброн не сможет возобновить карьеру в ЛАЛ до истечения срока текущего контракта. Но сможет без препятствий сделать это в другой команде.

Из всего этого «Лейкерс» извлекут хоть какую-то пользу только в одном случае – если Леброн откажется от существенной (больше 80%) части контракта, по которому может получить почти 100 млн. Это будет не просто рекордный выкуп контракта – это будет больше, чем оставляли клубам все уходившие на пенсию игроки в истории НБА вместе взятые! (текущие рекорды – 36 млн Байсона Деле, 22 млн Лэрри Сэндерса, остальные сильно отстают)

Только тогда «Лейкерс» смогут расчистить место под потолком на подписание каких-то сильных свободных агентов, сохранив Дэвиса, Вандербилта и Ривза.

В противном случае уход Леброна оставит в платежке слишком много «мертвых денег». И выгоднее будет не отчислять игрока, а ждать, вдруг он передумает к весне и решит еще поиграть. Объявление игрока о завершении карьеры не всегда означает автоматическое желание клуба убрать его контракт из ведомости (который так просто и не убирается).

Хотя если в истории спорта и есть человек, способный отказаться от 100 млн ради дополнительных выходных, то это миллиардер Леброн Джеймс.

И что он будет делать на пенсии?

Зарабатывать! Гонка за Каримом завершена, а вот за Джорданом, а точнее, его состоянием – нет. И в этой гонке зарплата в НБА, даже 100 млн за 2 года, не ключевое подспорье.

Основа богатства Леброна – это его спонсорские контракты. В первую очередь, конечно, это пожизненный контракт с Nike.

Во-вторых, инвестиции в самые разные бизнесы – начиная с пиццерий и заканчивая спортивными командами. У баскетболиста уже есть акции «Ливерпуля», через несколько лет он собирается участвовать в расширении НБА с заявкой клуба из Лас-Вегасе (конечно, не в одиночку, а как соинвестор и «лицо» консорциума богачей). Перепродажа долей в командах НБА в последние годы – крайне выгодный бизнес. Джордан, например, готовится летом получить до 1,5 млрд от продажи «Хорнетс», которые когда-то достались ему за 300 млн.

Один из наиболее перспективных проектов Леброна – продюсерская компания SpringHill. Она производит самый разнообразный видеоконтент – от сериалов до документалок, от ток-шоу до игровых программ, от «Прорваться в НБА» с Сэндлером и сиквела «Спэйс-Джема» до минутного видео, в котором Кармело Энтони объявил о завершении карьеры… которое вышло всего за несколько часов до того, как о таком же начал намекать Леброн в послематчевом интервью.

А также, пока Леброн все еще действующий игрок, он не имеет права владеть долей в спортивном агентстве Klutch, которое представляет его интересы в НБА и основано Ричем Полом, он же кореш Леброна, он же бойфренд певицы Адель… но кто-то сомневается, что Джеймс станет совладельцем (не Адель! агентства!) после окончания карьеры?

Даже без зарплаты в НБА Леброн ежегодно зарабатывает от 60 до 80 млн долларов.

Как и Джордан, Леброн никуда не исчезнет с радаров, перестав играть в баскетбол. Его бренд уже давно распространился за пределы спорта.

Ну ладно. В слова Леброна хоть кто-то верит?

Неа.

Конечно, Энтони Дэвис тут же вспомнил, как однажды по ходу беседы об участии в Олимпиаде-2024 услышал от Леброна, что тот может уже и не быть действующим спортсменом к тому времени.

Но все инсайдеры твердят, что окружение Леброна не видит никаких реальных признаков подготовки к ближайшей пенсии. Сам Джеймс на той же послематчевой пресс-конференции рассуждал о том, что подлеченная летом стопа должна вернуть его топ-форму: «Потому что я все еще лучше, чем 90% игроков лиги. Может быть, чем 95%».

Так зачем он заговорил о конце карьеры?

Кто-то видит в этом дымовую завесу – Леброн же мастер отводить внимание от поражения. Теперь основной нарратив в медиа – не бесславный вылет «Лейкерс», не слабая игра хромого Короля, не третьи 0-4 в карьере Джеймса, а рассуждения о том, «какой НБА будет после Леброна».

Другие воспринимают это иначе: что Леброн угрожает «Лейкерс» уходом в том случае, если они не проведут лето так, как хочется ему. А хочется ему, по слухам, обмена Трэя Янга или подписания Кайри Ирвинга…

Но такие теории выдвигают люди, которые считают Леброна каким-то монстром манипуляций и интриг, просчитывающим ходы наперед лучше шахматного суперкомпьютера (и при этом те же люди говорят, что он необразованный олух, не ходивший в колледж). Вряд ли первые мысли уставшего Джеймса после жестокого поражения от «Денвера» – «мне надо запустить пиар-машину» или «с этой минуты начинается этап шантажа команды».

Скорее всего, это было проявление эмоций человека, которому трудно смириться с тем, что он уже не лучший игрок НБА ни в регулярке, ни в плей-офф, что многомиллионное тело подводит все чаще, что Никола Йокич в одну калитку обыгрывает его «Лейкерс», хотя тут вроде есть и звездный Дэвис, и правильный тренер, и менеджмент не спал в дедлайн, и ненавистные «Уорриорз» были выбиты…

Никто в НБА не принимает поражения легко. Особенно в конце карьеры, которая была полна побед.

«Оценить свой 20-й сезон? Пожалуй, буду рефлексировать по поводу карьеры, когда ее закончу», – это также слова Леброна после вылета от «Денвера». Не похоже, что их сказал бы человек, который планирует заняться рефлексией уже в ближайшие месяцы.

Неизвестно, когда мы теперь увидим Леброна на паркете с учетом возможной операции на стопе; неизвестно, в майке какого клуба, в одной ли команде с сыном, в форме суперзвезды или просто очень хорошего игрока – но еще обязательно увидим.

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Harry How, Matthew Stockman, Ronald Martinez