Концовка сезона, которую хочется забыть.

За два дня до конца регулярного сезона НБА официально определились все участники плей-офф и плей-ин – еще не по отдельности (остается интрига на Западе), но вместе. Иными словами, мы уже знаем все 10 клубов, которые едут в досрочный отпуск.

И последней, 10-й командой в этом списке лузеров, оставшихся без матчей на вылет, становится «Даллас».

Совсем не этого ждали после прошлогоднего плей-офф, в котором «Мэверикс» с Дончичем и как будто бы без второй звезды (позднее стало понятно, что ей в теневом режиме был Джейлен Брансон) прошел победителя регулярки «Финикс» и добрался до финала конференции.

Совсем не этого ждали и перед стартом сезона-22/23, несмотря на потерю Брансона. Защитник ушел в «Никс» за большей ролью (совсем не за большими деньгами, как заблуждаются в комментариях – «Даллас» был готов предложить такой же контракт). Эксперты признавали, что «Даллас» стал слабее, букмекеры прогнозировали 6-ю, 7-ю строчку на Востоке, и тем не менее – техассцев видели в числе участников плей-офф.

Не этого ждали в начале 2023-го, когда «Даллас» вырвался на четвертое место на Западе, всего на две победы отставая от лидера конференции «Наггетс». На этой строчке «Мэвз» держались и в день дедлайна на обмены, хотя и с бóльшим отставанием от топ-команд Запада.

И уж точно не этого ждали после дедлайна, по итогам которого в «Мэверикс» появилась-таки вторая звезда в пару к Дончичу – полноценная звезда, не «звезда со звездочкой», как Порзингис или Брансон. Ведь Кайри Ирвинг переходил в «Даллас» в статусе официального участника предстоящего Матча всех звезд НБА (куда он парадоксально был отобран еще как игрок «Нетс», представитель Восточной конференции, а приехал, будучи «Мэвериком» с Запада).

О чемпионских амбициях «Далласа» могли говорить только люди с очень бурной фантазией или с опасным коктейлем из запрещенных средств в крови. Игровые проблемы дуэта Дончич-Ирвинг были на поверхности, состав стал не таким глубоким, как раньше, многие усилились в дедлайн. Но, даже играя в прежнем темпе, «Мэвз» обязаны были проходить в плей-офф с уже не такого страшного Запада, как в былые времена. Ну хотя бы в плей-ин!

Итог – полный провал, причины которого хорошо задокументированы тут:

После перехода Ирвинга «Даллас» выиграл 10 матчей. Разграбленный «Бруклин», который после обмена Кайри отпустил и Дюрэнта – 13!

И даже не дожидаясь официального вылета из плейоффной гонки, проиграв 7 из последних 9 матчей, «Даллас» самостоятельно отказался от борьбы: на предпоследний матч сезона против «Чикаго», поражение в котором выбивало «Мэверикс», не вышли пять игроков основы, включая Ирвинга. Дончич вышел, но провел только первую четверть.

И Лука не выходил бы – руководством клуба был отдан четкий сигнал «сливать» концовку сезона, о чем практически в лоб заявил главный тренер Джейсон Кидд на послематчевой конференции. Но только клуб именно на этой домашней игре устраивал фестиваль в честь Дончича и его соотечественников – «Словенский вечер» (почему против «Чикаго»? В начале сезона за «Буллз» еще играл Горан Драгич, позднее отчисленный и перешедший в «Милуоки»).

Если бы в такой день из обещанных публике словенцев на паркете оставался один талисман люблянской «Олимпии», приглашенный на игру, было бы совсем грустно. Так что один словенский парень надел мягкий плюшевый костюм дракончика Оли, второй – мягкий плюшевый костюм игрока НБА (что? это не костюм? значит, все-таки пора худеть), набрал 13 очков и отправился в отпуск.

А ведь сколько было громких слов, когда «Даллас» еще не вылетел!

«Нужно надеяться до последнего момента», «Пока у нас есть шанс, я буду играть», – твердил Дончич (ну он же не говорил, сколько именно он будет играть, может быть, речь была именно о 12 минутах). «У нас все еще есть проблеск надежды», – считал Кайри Ирвинг еще четыре дня назад.

Лучше всяких слов говорит одно видео. Владелец клуба (и де-факто генменеджер, принимающий все ключевые решения в стратегии команды) Марк Кьюбан не сдержал улыбки, когда его «Даллас» не смог сравнять счет в концовке матча с «Чикаго». Все верно, даже без Кайри, Вуда, Хардуэя, с 25%-ным Дончичем «Мэвз» все еще могли выиграть матч.

Нет-нет. Задача стоит другая.

Кьюбан улыбается – «Далласа» не будет в плей-офф. С момента появления клуба в НБА в 1980-м году в Техасе стало три команды. В этом сезоне впервые все три – «Даллас», «Хьюстон», «Сан-Антонио» – одновременно пролетят мимо плей-офф.

А почему «Даллас» сдался?

Ирвинг – не первое звездное приобретение «Мэверикс», с которым Дончичу никак не удается наладить игровую «химию». В 2019-м «Мэвз», не дожидаясь выхода на рынок свободных агентов через полгода, выменяли Кристапса Порзингиса, а летом переподписали его на максимальный контракт.

В принципе, далласцы могли дождаться лета, увести Кристапса как ограниченно свободного агента или, если чувствовали угрозу повторения контракта от «Никс», предложить тем переход по сайн-энд-трейду. Наверняка это вышло бы дешевле, чем прямой зимний обмен латвийца, пускай и травмированного.

За Порзингиса «Мэверикс» отдали целых два пика первого раунда. Первый – в 2021-м, он оказался в итоге в третьем десятке драфта, никто в Техасе не расстроился. Таким по плану должен был стать и следующий, в 2023-м.

Порзингиса в клубе уже нет (обменяли год назад в «Вашингтон» на Динудди, Бертанса и пик втор… ой, нет, простите, сами добавили пик второго раунда!). А вот обязательство перед «Никс» осталось.

Но пик-2023 был условный, он был отдан с защитой. Что это означает: «Нью-Йорк» получит этот выбор, только если он будет ниже 11-го. Если он будет в десятке – остается у «Далласа», а долг переносится на следующий сезон (защита в топ-10 действует и в 2024-2025). Это стандартная практика обменов драфтпиков в НБА – «беззащитные» выборы торгуются только за суперзвезд. В остальных случаях клуб хеджирует сделку, убирает некоторые риски, чтобы в случае провала высокий пик можно было сохранить.

Еще недавно «Даллас» было трудно представить в десятке худших команд сезона. Но «Даллас» упал туда еще до встречи с «Чикаго» – а это, между прочим, команда с такими же показателями побед-поражений, то есть конкурент за позицию на драфте! Только вот «Буллз» за плей-офф собираются бороться, а потому мотивация проиграть у чикагских резервистов (отдыхали Лавин, Дерозан, Беверли) была не так сильна.

Вот поэтому Кьюбан так молился за поражение своей команды сегодня. Теперь же у «Далласа» около 80% шансов на то, чтобы остаться в десятке.

80%? Почему так мало?

Действительно, почему не 100% и даже не 90%, если «Мэвз» уже точно не попадают в плей-ин, то есть гарантированно завершают сезон десятыми с конца в турнирной таблице?

У «Далласа» впереди еще один матч сезона, который ему все равно нужно обязательно проигрывать. Сейчас объясню почему.

«Оклахома» опережает «Даллас» на одну победу, но будет выше в таблице, даже если «Мэверикс» сравняются по итогам последнего тура (то есть выиграют свой матч, а «Тандер» проиграют), потому что она впереди по дополнительным показателям – личным встречам.

Однако эти дополнительные показатели работают только для определения выхода/посева в плей-офф. Они не используются для определения места на драфте. Там система сложнее.

После плей-ин, где отсеются еще четыре клуба, у нас будет 14 «лотерейных» команд и 16 плейоффных. Первые 14 позиций на драфте будут у лотерейных, только после них начнут выбирать те, кто попал в плей-офф. Все логично.

Но порядок выбора внутри этих двух групп определяется не местом в таблице, а процентом побед. То есть: клубы могут завершить сезон с одним и тем же показателем побед-поражений. Дополнительные показатели поставят один клуб выше другого, но на драфт это не влияет, там порядок таких команд будет решать исключительно жребий, никаких «тайбрейкеров».

Жеребьевку проведут сразу после плей-ин. Это не то же самое, что лотерея, которая будет в мае, это подготовительный этап.

В случае победы «Мэвз» (сейчас 38 побед, 43 поражения) и поражения «Тандер» и/или «Буллз» (у обоих – 39-42) остается такой сценарий, что у двух или трех команд будет равенство 39-43. Допустим, «Оклахома» и/или «Чикаго» не попадает в плей-офф (наиболее вероятный сценарий). Тогда «Мэвз», хоть и будут ниже в турнирной таблице по доппоказателям, сравняются с ними в шансах на 10-е – 11-е – 12-е места в очереди драфта. «Далласу», как мы уже говорили, кровь из носу нужно именно 10-е место.

А впереди майская лотерея драфта, где разыграют первые четыре выбора, а дальше пойдут по очереди. Шансы выиграть лотерею у 10-й команды минимальные – при нынешней системе с позиции ниже 8-й только однажды кто-то поднимался («Лейкерс» в 2019-м скакнули с 11-го на 4-е).

Но «Даллас» волнует не борьба за топ-4, не о Вембаньяме тут сейчас думают, Кьюбану и компании просто нужно сохранить пик в топ-10, чтобы не отдавать его в этом году в «Никс». И вот шансы:

• Если «Мэвз» проигрывают последний матч и не подпускают «Чикаго» и «Оклахому», у них 10-я строчка перед лотереей и 79,8% на пик в топ-10.

• Если выигрывают, а потом кто-то с ними сравнивается по поражениям: у 10-й команды будет 74% на то, чтобы остаться в топ-10, у 11-й – менее 12% попасть в топ-10 (на одну позицию тут подняться невозможно, нужно победить в лотерее и залезть в топ-4). Оба сценария равновероятны при жеребьевке, значит, шансы «Мэвз» падают до 43%.

• В сценарии с тремя командами с равными показателями вероятность того, что «Мэверикс» сохранят пик, составит лишь 31%.

Между 80% и 31-43% - огромная разница. И она равна поражению «Далласа» в следующем матче, которое гарантирует первый, лучший для «Мэвз» сценарий.

Сохранить выбор на драфте – это замечательно. Но что дальше?

Сейчас преобладает мнение, что «Даллас» с треском проиграл в обмене Кайри. Оно и ясно: «Мэвз» не плей-офф, «Нетс» в плей-офф.

На самом деле «Даллас» потерял очень мало в обмене Динуидди и Финни-Смита на Кайри Ирвинга. Из клуба, который ни на что не претендует, он превратился в клуб, который думал, что на что-то претендует, но на самом деле нет.

Да, пик 2029-го года – это минус актив, но это настолько далеко, что пока «Даллас» не начал разрушаться до основания (а этого еще не происходит), этот выбор нужно воспринимать как приблизительно 18-й по усредненной позиции. Три года назад под таким пиком «Даллас» выбрал Джоша Грина, например. В общем, отдали и забыли – команды НБА лишались пиков первого раунда и в более идиотских авантюрах, тут всего стало на один драфтпик меньше у команды, которая исторически не любит комплектоваться через драфт.

Что дальше? Худший исход сотрудничества с Кайри – что он уйдет летом как свободный агент. Значит, не считая пика, «Даллас» по итогу просто бесплатно отдал в «Бруклин» Динуидди и Финни-Смита.

У первого в следующем сезоне последний год контракта на 20,4 млн долларов. У второго – еще два года соглашения на 14-15 млн в год (плюс опция игрока на третий). Обоим – 30 лет.

Ругайте «Даллас» как хотите за обмен Кайри, но с точки зрения комплектации состава с сезона-2023/24 и далее они не потеряли ничего . Активы ценности и стоимости Динуидди/Финни-Смита легко найти на даже самом дохлом рынке свободных агентов или в обменах за скромную компенсацию.

«Далласу», как показал сезон, для выхода на другой уровень нужны не Динуидди/Финни-Смиты. И в случае ухода Ирвинга «Мэвз» получат возможность нажать на кнопку reset и заново строить команду вокруг Луки Дончича. Платежка позволяет: просто отпустив всех свободных агентов (кроме Кайри – это еще Вуд и Пауэлл), у «Далласа» образуется 25-30 миллионов под потолком. Но главное, что это место легко увеличить:

• на 7 млн – если отчислить Буллока;

• еще на 6 млн – если обменять Макги (непросто, но реально);

• и самое интересное – контракт Бертанса.

Он жуткий, нет спора.

Но еще он уникальный в НБА.

Когда Бертанс подписывал контракт в 2020-м (еще с «Вашингтоном»), последний год, как это часто бывает, стал «опциональным». То есть игрок перед последним сезоном по контракту будет принимать решение, использовать ли эту опцию или отклонить. Такое есть во многих долгосрочных контрактах, включая Дончича, Макги, Кайри, который как раз включил опцию прошлым летом, когда не нашел, куда сбежать из «Бруклина».

Бертанс тоже включит свои +16 миллионов на сезон-2024/25.

Только его опция не как у всех. У всех – «опция игрока». У него – «опция досрочного расторжения» (ETO). Практически во всем эти два варианта идентичны, одно исключение: опция игрока – всегда гарантированная зарплата. В сезоне по ETO такого обязательства нет.

И именно так в контракте Бертанса – если он не разрывает контракт, он становится гарантированным в 24/25 лишь частично: на 5 млн. То есть в сумме выходит 22 млн за два предстоящих сезона. И если латвийца отчислят летом, то эти 22 млн будут выплачивать в течение 5 лет – и в платежке в следующем году от 17 млн останется лишь 4,4. Да, такие же 4,4 будут висеть еще до 2028-го, но когда это «Даллас» задумывался о такой отдаленной перспективе? Не в стиле Кьюбана.

Так что при желании «Мэверикс» разом могут освободить под потолком зарплат до 50 млн! Что, кстати, было бы невозможно при Динуидди и Финни-Смите в платежке.

Но только суперзвезды, достойной максималки, не будет на рынке в 2023-м. Будут Ванвлит, Дрэймонд Грин, при чудесах арифметики и магии техасских налогов их обоих можно попытаться втиснуть в платежку…

…это слишком сложно и невыгодно.

Поэтому представители «Далласа» вслух говорят о том, что хотят продлить Кайри Ирвинга. История НБА нам говорит, что всегда лучше оставить игрока, даже неподходящего, потому что потом его можно обменять. Ведь если бы Кайри ушел летом из «Бруклина», «Нетс» не получили бы за него драфтпик от «Далласа». Вот и у «Далласа» при продлении Кайри будет теплиться надежда: или внезапно он сыграется с Дончичем, или кто-то позарится на Ирвинга в обмене.

«Даллас» спокоен и по той причине, что летом на Кайри не будет активных клубов-конкурентов: ни у кого из плейоффных команд нет места под потолком на подписание Ирвинга (в том числе у «Лейкерс»). Такие клубы не выпадают из гонки, но у них остается один вариант: сайн-энд-трейд, когда нужно договориться не только с игроком, но и с его прежней командой, которая продлевает и тут же меняет баскетболиста.

Эта схема тоже принесет «Далласу» какие-то активы, компенсирующие потраченное на Кайри. К тому же продление Ирвинга (неважно, с обменом или без) позволит не выгонять Буллока, продлить Пауэлла (вряд ли будут продлевать Вуда – но тоже могут пристроить по сайн-энд-трейду), не портить раньше времени платежку остатком контракта Бертанса.

Возможно, это лето и следующий сезон станут подготовительным этапом к выходу на рынок свободных агентов в 2024-м (Джейлен Браун, Домантас Сабонис), а то и в 2025-м (Яннис, Джейсон Тэйтум, Донован Митчелл, Леброн, Дэвис, Кавай, Джордж и так далее).

А возможно, «Даллас» просто ждет «другого Кайри» – неприкаянную звезду, которую получится удачно выцепить. Более удачно, чем Порзингиса и Ирвинга.

У «Мэвз» пока есть время на риск – у Луки контракт минимум до 2026-го, ему всего 24, в таком возрасте от звезд НБА пока не требуют борьбы за титул (Яннис стал чемпионом в 26, Дэвис и Карри – в 27, Дюрэнт – в 28, как и Кавай в роли первой звезды клуба). И требование обмена от лидера команды на таком раннем этапе карьеры – нонсенс. Таких примеров в XXI веке просто нет. Даже Дэвис 6 с половиной лет мирился с «Новым Орлеаном», практически не играя в плей-офф.

Если Дончич сломает тренд и в ближайшие пару лет внезапно затребует обмен, значит, у него и «Далласа» более глубинные проблемы, чем фиаско с обменом Кайри и несовместимость юного словенца с другими суперзвездами. Если же такого резкого изменения в настроениях Луки нет, то у «Далласа» есть еще минимум два межсезонья, чтобы подобрать защитнику правильных одноклубников.

Теперь (с вероятностью 80%) есть лотерейный пик-2023.

Теперь есть место под потолком зарплат – уже этим летом, если потребуется.

Теперь есть право продлить топ-игрока, остающегося востребованным даже вместе с целым войском тараканов в голове, которого (в комплекте с тараканами, конечно) другие клубы могут получить лишь в обмене.

В общем, как говорил Кайри после очередной неудачной игры в форме «Далласа»:

«Все хорошо, не считая поражений, конечно».

Фото: Gettyimages.ru/Tim Heitman, Kevin C. Cox, Ron Jenkins, Alex Goodlett