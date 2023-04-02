Есть и противоречивые лауреаты.

В баскетбольном мире много традиций, и одна из них – раскрывать список новых членов Зала славы баскетбола во время Финала четырех «Мартовского безумия» NCAA. Сама церемония включения пройдет в августе, но о пополнении принято объявлять заранее.

Итак, кого же выбрали в Зал в 2023-м? И какие у них вообще достижения в баскетболе?

Игроки

Чтобы комитет выборщиков вообще начал рассматривать кандидатуру игрока, тот должен как минимум три года быть на пенсии. Поскольку отбор кандидатов начинается еще осенью, в 2023-м впервые в список номинантов попали те, кто закончил карьеру в 2019-м. И это мощная европейская группа: Заза Пачулия, Хосе Кальдерон, Марчин Гортат Дирк Новицки, Тони Паркер и…

Пау Газоль

Двукратный чемпион НБА, 6-кратный участник Матча всех звезд НБА, Новичок года НБА, трехкратный чемпион Испании, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный олимпийский призер, MVP чемпионата мира и двукратный MVP Евробаскета

И мы сразу начинаем с того, что Зал славы баскетбола не знает правила Зала славы баскетбола – и думает, что он Зал славы НБА и еще кого-то там может быть из NCAA или типа того, а? что? какая Европа, что это такое, никогда не слышал, это какое-то женское имя?

Газоль закончил карьеру совсем не в 2019-м – он вообще-то в позапрошлом сезоне выступал за «Барселону» и за сборную Испании, и до того о завершении-возобновлении карьеры не объявлял. В 2019-м он только провел последний матч в НБА. Зал славы может иногда игнорировать незначительное возобновление карьеры, только тут и завершения-то не было. Неужели настолько незначительным является финал Евролиги и участие в Олимпиаде?

Пау должны были включить в Зал только через два года. Или сокращайте период ожидания до 1 года (когда-то вообще было 5, только в 2017-м стало 3), или все кандидатуры рассматривайте по единым правилам, или переименовывайтесь в Зал славы НБА/американского баскетбола. Но об этом мы еще поговорим.

Газоль без вопросов заслуживает включения в Зал с первой попытки – причем даже без его звездной карьеры в НБА. Испанец – один из самых титулованных игроков в международном баскетболе (11 медалей), самый результативный баскетболист в истории Евробаскетов и третий – в истории Олимпиад.

Правда, есть подозрение, что в Зале славы об этом не догадываются.

Дирк Новицки

Самый ценный игрок НБА, чемпион НБА, Самый ценный игрок финала НБА, 14-кратный участник Матча всех звезд, один из 75 величайших игроков в истории НБА, MVP чемпионата Германии, серебряный призер Евробаскета, бронзовый призер чемпионата мира, MVP Евробаскета

У Дирка не такая богатая международная карьера, как у Пау, зато он признается величайшим европейским игроком в истории НБА (посмотрим, обгонят ли его лет через 10 в этом статусе Яннис и Йокич).

Именно его успех в «Далласе», где уже на третий сезон Новицки попал в символическую пятерку НБА, открыл лигу для европейцев. В том сезоне-2000/01 на Матче звезд не играл даже сам Дирк, а из европейцев (в качестве замены из-за травмы) был лишь Владе Дивац. Но Дивац, Сабонис и Дино Раджа, Смитс и Шремпф, даже Дражен Петрович не воспринимались как «франчайз-игроки», как олицетворения своих клубов – иногда именно из-за заокеанских предрассудков о том, что на европейской земле не могут вырасти лучшие баскетболисты планеты.

Уже на следующий год на Матче звезд дебютировали Новицки и Стоякович, 2003 – Илгаускас, 2004 – Кириленко, 2005 – не совсем европеец, но переехавший в НБА именно из Европы Джинобили, 2006 – Пау Газоль и Тони Паркер, в 2007 – даже Мехмет Окур! В текущем сезоне на Матче было целых 5 игроков из Европы, включая двух последних MVP лиги – Янниса и Йокича.

Благодаря Дирку НБА европеизировалась с фантастической скоростью. Может быть, когда-нибудь такая благодать ждет и баскетбольный Зал славы.

Тони Паркер

4-кратный чемпион НБА, Самый ценный игрок финала НБА, 6-кратный участник Матча всех звезд НБА, чемпион Европы, MVP Евробаскета

Вот и третий мушкетер-2023 – как раз с родины мушкетеров. Тони был самым молодым в знаменитом трио «Сперс» с Данканом и Джинобили, поэтому и закончил карьеру чуть позже (причем за другой клуб – «Шарлотт») и включается в Зал последним из этой великой тройки.

В эпоху, когда величайшим разыгрывающим поколения никак не удавалось стать чемпионом (ни Нэшу, ни пока что Крису Полу; Кидд завоевал свой с трудом под занавес карьеры), Паркер удерживал легитимность этой профессии на плаву. Ведь в какой-то момент в развитии НБА в середине 00-х казалось, что топовый первый номер в НБА в команде – это архаизм, если мы говорим о борьбе за титул.

И тут проявлялся этот странный небритый француз с высоким дриблингом, рваными движениями, без стабильного броска, без каких-то чудо-передач, и продлевал жизнь династии «Сперс» – сначала став MVP финала-2007, затем превратившись в по-настоящему элитного игрока и дождавшись нового расцвета «Сан-Антонио» в середине 2010-х.

Дуэйн Уэйд

Трехкратный чемпион НБА, Самый ценный игрок финала НБА, 13-кратный участник Матча всех звезд НБА, MVP Матча всех звезд, один из 75 величайших игроков в истории НБА, олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр

Европейский легион разбавляет Уэйд. Дуэйн дебютировал в лиге позднее всех, лишь в 2003 году, в уже серьезном по современном меркам возрасте – в 21. Но в отличие от Пау, Дирка, Тони, мгновенно стал душой и лидером своей команды – и закрепил за собой этот статус даже после перехода Шакила О’Нила в его «Майами».

Уэйд и первым из звездного набора драфта-2003 стал чемпионом – уже в 2006-м, Леброн даже в свой первый финал к тому моменту не вышел, Крис Бош туда попал, только объединившись с Леброном и тем же Уэйдом в сезоне-2010/11, ну а Кармело, похоже, завершит карьеру вовсе без финалов и перстней.

Самый удивительный факт спортивной биографии Уэйда – что он так и не стал MVP регулярного сезона НБА. Причем два других «Самых ценных» в его коллекции есть – за финал-2006 и за Матч звезд-2010.

Символично, что они с Дирком попадают в Зал славы одновременно – обыгрывали друг друга в финалах НБА, играя за те же клубы, но в разных составах (2006 и 2011 – кроме этих двоих в составах «Майами» и «Далласа» за 5 лет сохранились только Хаслем и Терри). Носители командных традиций, величайшие игроки в истории своих клубов, культовые соперники.

Бекки Хэммон

6-кратная участница Матча всех звезд ЖНБА, одна из 25 лучших баскетболисток в истории ЖНБА, чемпион Испании, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер Евробаскета

Новый представитель России в Зале славы!

Бекки – самая статусная натурализованная спортсменка родом из США в истории. Даже несмотря на отсутствие чемпионского перстня, Хэммон включали во все юбилейные сборные в истории ЖНБА – на 15-летие, 20-летие, 25-летие. И к тому моменту она ведь уже играла за сборную России – ведь пробиться в сборную США, где в задней линии выходят Сью Берд и Диана Таурази, было практически невозможно.

После окончания игровой карьеры в 2014-м разыгрывающая «Сан-Антонио Старс» перешла на работу тренером в «братскую» команду – и уже год спустя руководила молодежью «Сперс» в Летней лиге, став первой женщиной (и россиянкой) на этом посту. В 2017-м ей доверили матч предсезонки. В 2020-м после удаления Грегга Поповича за споры с арбитрами Бекки стала первой женщиной, исполняющей обязанности главного тренера команды в официальном матче НБА. Возможно, когда-то Хэммон доверят и полноценное место главного тренера в НБА – это будет следующий шаг к тому, чтобы попасть в Зал славы дважды – как игрок и как тренер (таких всего четверо, все – из мужского баскетбола: Вуден, Шарман, Уилкенс, Хайнсон).

Хороший старт самостоятельной тренерской карьеры уже есть: в первый же сезон в ЖНБА Бекки в «Лас-Вегасе» покорилось то, что никак не удавалось во время игроцкой карьеры – завоевать чемпионский перстень.

Тренеры

В Зале славы исторически существует перекос в сторону студенческих тренеров – многие тренеры-чемпионы НБА (не говоря уж об иностранцах и ЖНБА) еще не в Зале, некоторые даже в число номинантов ни разу не попадали. Новое тренерское пополнение:

Гэри Блэйр

Чемпион NCAA (женщины)

Блэйр 37 лет работал в женском студенческом баскетболе и является одним из лидеров по общему числу побед – хотя чемпионский титул у него только один, с Техасским университетом A&M (2011). Он также доводил до Финала четырех Арканзас (1998).

Джин Бесс

Двукратный чемпион NJCAA

Первый тренер, добившийся 1000 побед в студенческом баскетболе, до сих пор лидер по числу побед (1300)… только все это даже в NCAA, а в NJCAA – то есть в турнирах между подготовительными колледжами. Бесс работал в Общественном колледже Три-Риверс почти 50 лет и подготовил к NCAA будущую звезду НБА Лэтрелла Сприуэлла.

Джимми Вальвано

Чемпион NCAA

Технически легендарного Джимми Ви включают не как тренера – хотя именно он в 35-летнем возрасте сделал чемпионом одну из самых знаменитых команд-«золушек» «Мартовского безумия» – а по расплывчатой категории «за вклад в баскетбол».

В 1983 году его Северная Каролина Стейт обыграла несколько фаворитов на пути к чемпионству, включая Виргинию с первым номером предстоящего драфта НБА Ральфом Сэмпсоном, а в финале на последних секундах вырвала победу у университета Хьюстона с Оладжувоном и Дрекслером. В 1990-м Вальвано покинул команду после обвинений в нарушении правил рекрутинга, но вернуться в баскетбол не удалось – всего через два года у него обнаружили стремительно прогрессирующий рак. Его эмоциональная речь на церемонии вручения наград ESPY в 1993-м (Вальвано стал первым лауреатом приза Артура Эша) всего за месяц до смерти в возрасте 47 лет, стала одной из самых культовых в истории спорта.

Джин Киди

5-кратный Тренер года NCAA

Как тренер Киди не становился чемпионом в NCAA (а как игрок вообще был не баскетболистом, а футболистом и легкоатлетом), и даже до Финала четырех не доводил свои команды (Западный Кентукки и Пердью, где работал 25 лет). Его главные достижения – обширное тренерское древо и работа в тренерском штабе Руди Томьяновича на победной для США Олимпиаде-2000.

Грегг Попович

5-кратный чемпион НБА, 3-кратный Тренер года НБА, один из 15 величайших тренеров в истории НБА, олимпийский чемпион, чемпион Кубка Америк

Тренерам не обязательно ждать три года после окончания карьеры, чтобы быть включенным в Зал – можно туда попасть и действующим. Для этого нужно отработать 25 лет – причем не важно, где и как: в НБА или колледже, в мужском или женском, в Европе или низших лигах, в школьном баскетболе, в любительском, помощником тренера. Так, Филу Джексону в 2007-м зачли его работу в Континентальной Баскетбольной Ассоциации, в чемпионате Пуэрто-Рико и ассистентом «Чикаго» – опыта главным в НБА у него к тому моменту было всего 16 сезонов.

Попович работает с 1973 года практически без перерывов (на полтора года – генменеджером). В НБА – с 1988-го. Главным – уже даже больше 25 лет, а именно 27. То есть даже если самый вредный комитет засчитывал бы ему только работу главным тренером «Сперс», он должен был попасть в Зал в прошлом году – а на самом деле заслужил туда войти еще лет 10 назад.

Но не хотел.

Попович, по слухам, просил президиум Зала придержать его кандидатуру, пока все его «птенцы» не будут включены – Данкан, Джинобили, Паркер. Тони попадает в Зал в этом году – значит, пришло время собраться в нем всей династии «Сан-Антонио» вместе с патриархом. Кстати, он успел поработать и с другими «одноклассниками» по Залу славы: с Газолем (два с половиной года в «Сперс»), и с Хэммон (8 лет работала в штабе Грегга), и с Уэйдом (Попович был ассистентом в сборной США-2004), и только с Дирком удавалось пересечься в одной команде лишь на паре Матчей звезд.

Дэвид Хиксон

Двукратный чемпион III дивизиона NCAA

Хиксон 42 года работал в баскетбольной команде университета Амхерст, у которой даже нет своей страницы в Википедии – потому что это команда третьего дивизиона студенческого баскетбола, где участвуют совсем маленькие программы, откуда редко выходят профессиональные игроки (про НБА даже нечего говорить). Пожалуй, это все, что нужно знать читателю о Хиксоне.

Команда

В Зал славы включают не только индивидуальных игроков, тренеров, менеджеров, арбитров, но и иногда целые команды. Это редкость – таких команд всего 13. Тринадцатая – самая спорная.

Женская олимпийская сборная США-1976

Серебряный призер Олимпиады

Сборная, которая не просто не выиграла Олимпиаду, но даже второе место получила лишь по дополнительным показателям, проиграв на групповом этапе (плей-офф не было) не только сборной СССР, но и японкам…

И ведь нельзя сказать, что это были андердоги соревнований, что советская сборная была намного опытнее американок, как это часто было в годы, когда профессионалы не допускались на ОИ и американские сборные по баскетболу состояли из студентов. Средний возраст СССР в 1976-м был выше всего на несколько лет. Да, американская сборная-76 дебютировала на Играх – но вообще-то советская тоже, да и любая, потому что это был дебют женского баскетбола.

Сборная с молодыми Энн Майерс, Нэнси Либерман, Лусией Харрис (включены в Зал и по отдельности) даже не повлияла на развитие профессионального женского баскетбола в США, как сборная-1996 – какие-то лиги в Америке появились в самом конце 1970-х (и больше на фоне бойкота-1980, чем как наследние-1976), но за пару сезонов сгинули, а баскетболистки продолжали играть в Европе или завершали карьеру после колледжа. Но вот эта команда – целиком в Зале славы.

А команда, которая разгромила ее 112:72 в Монреале, став первой женской сборной-олимпийским чемпионом по баскетболу, представлена в Зале славы (американского) баскетбола лишь Ульяной Семеновой и тренером Лидией Алексеевой.

Кто не попал в 2023?

Даже при «нелегальных» лауреатах, как Газоль (слишком рано) и Попович (слишком поздно), и при таких спорных включениях, как неизвестные студенческие тренеры и сборная-лузер, некоторые кандидаты остались без почестей.

Североамериканский комитет определил 8 финалистов вместо максимально возможных 10, хотя и всех включил с первой попытки. Чонси Биллапсу, Пенни Хардуэю, Шону Кемпу, Маркесу Джонсону опять не нашлось места даже там, где были свободные.

Женский комитет остановился на Бекки Хэммон и Блэйре, но не включил финалисток Дженнифер Ацци и Мэриан Вашингтон.

Международный комитет прямого избрания в этом году вообще не определился с кандидатурой. В числе номинантов были Владимир Кондрашин, Душан Ивкович, Ранко Жеравица и Мирза Делибашич, не включили никого. Также год «простоя» у комитета, вспоминающего заслуги темнокожих первопроходцев в баскетболе.

Никто не попал через мужской ветеранский комитет – а там было более 50 кандидатов, от звезд НБА, завершивших карьеру более 35 лет назад (это критерий для попадания в число номинантов), до студенческих тренеров, от олимпийских сборных США и арбитров до Лео Ферриса – человека, который помогал десегрегации профессионального баскетбола в 1940-е, инициировал слияние БАА и НБЛ в НБА в 1949-м, в 1954-м настоял на ограничении атаки 24 секундами, но только несколько лет назад впервые попал в число кандидатов на включение в Зал.

XXI век с каждый годом все лучше и лучше отражен в Зале славы баскетбола. Только по мнению Зала выходит так, что почти все, происходившее в баскетболе до 80-х, можно больше и не вспоминать.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Ronald Martinez, Christian Petersen, Harry How, Kevin Winter, Mike Ehrmann; East News/EZRA SHAW, AP Photo