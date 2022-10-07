Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Встречайте «Хакима», «Уэста» и «Майкана».

Как и в любом году, в 2022-м НБА была богата на интересные события – как ежегодные, вроде обменов, драфта, чемпионской серии, так и особенные: здесь и скандал с Кайри (стоп, вы уверены, что это не ежегодное событие?), и ставшее мемом новое празднование Стефа Карри, и даже увековечивание №6 в каждом клубе НБА в память о Билле Расселле.

Но самое популярное мероприятие-2022 в лиге – переименование наград и трофеев. У самого Билла Расселла именной приз, кстати, давно существует – трофей MVP финала НБА. Но вообще в лиге было немного таких наград: несколько в честь экс-комиссионеров НБА и клубных менеджеров, парочка в честь тренеров, и лишь пять – в честь игроков:

• тот самый приз Расселла;

• Награда Джо Дюмарса за спортивное поведение;

• Трофей Тваймена-Стоукса лучшему одноклубнику;

• Самый ценный игрок Матча всех звезд – в память о Кобе Брайанте;

• и награда, отмечающая вклад в борьбу за социальную справедливость – в честь Карима Абдул-Джаббара.

Причем две последние награды «обрели имя» только в 2020-м. В отличие от НХЛ или студенческого баскетбола, где практически каждый приз назван в чью-то честь, в НБА подобной традиции не было.

Когда перед Матчем звезд-2020 НБА объявила, что у трофея MVP этой игры будет новое название, мы уже прикидывали, как можно развить эту традицию:

Некоторые варианты были настолько очевидными, что НБА спустя некоторое время действительно одарила великих игроков прошлого высочайшим почтением: закрепила за ними свои награды.

Проект по переименованию – а заодно и редизайну – трофеев должен был воплотиться в прошлом сезоне, он был бы приурочен к 75-летию лиги. Но позапрошлогодняя ковидная пауза, сжатый календарь и другие проблемы заставили НБА передвинуть эти планы на год вперед.

И вот в 2022-м мы получили 18 (!) новых именных наград. Точнее, некоторые из них – старые, но или не имевшие никакого названия, кроме технического, или носившие имя другого человека. Но были придуманы и совершенно новые призы.

Первая партия была объявлена еще в апреле. Победители каждого из 6 дивизионов НБА по итогам регулярки получали хрустальные шары на подставке, на которой красовалось имя одного из шести темнокожих первопроходцев НБА:

• Чак Купер – первый афроамериканец, задрафтованный в НБА;

• Нэт Клифтон – первый, с кем подписали контракт;

• Эрл Ллойд – первый, кто сыграл в матче НБА (на несколько дней раньше Клифтона и Купера), а также первый чемпион и первый ассистент тренера;

• Уиллис Рид – легендарный центровой «Никс» стал единственным в истории НБА выпускником так называемого «исторически черного университета» (historically black college/university, HBCU), кто завоевал MVP сезона и финальной серии;

• Сэм Джонс – самый титулованный выпускник HBCU: 10 чемпионских перстней НБА;

• Уэйн Эмбри – первый темнокожий генменеджер.

По ходу плей-офф добавились новые призы.

Победитель финала Запада теперь получает Трофей Оскара Робертсона, а MVP финала конференции – Награду Мэджика Джонсона.

На Востоке командный приз носит имя Боба Кузи, индивидуальный – Лэрри Берда.

Имя Оскара в этом списке показалось странным – большую часть карьеры он играл на Востоке, в финале Западной конференции играл всего три раза и ни в одном из них не был лучшим игроком серии (им был его одноклубник Карим Абдул-Джаббар). Логичнее было закрепить эту награду за современником Робертсона – Джерри Уэстом, у которого 11 финалов Запада в карьере. Но в НБА как будто поставили негласное условие: у парных наград должно быть равенство по цвету кожи. Если для Берд-Мэджик правило работает, то в пару к Бобу Кузи нужен был темнокожий, а не Уэст. И все равно был кандидат лучше Робертсона: Элджин Бэйлор (10 участий в финальных серий Запада).

Тем более, как оказалось, для Оскара еще нашелся бы вариант с другой наградой, потому что лига не остановилась на новых призах, а стала и переименовывать уже имеющиеся трофеи.

В конце мая НБА дала новое имя Призу за общественную деятельность – в память о недавно скончавшемся центровом Бобе Ланире. До середины 2010-х обладателю этой награды полагалась «Почетная плашка Дэвида Робинсона», но в последние годы эта вручаемая ежемесячно плашка куда-то пропала, а лауреаты по итогам года стали получать безымянную стеклянную статуэтку. Ну как «безымянную» – брендированную спонсором Kia.

А на прошлой неделе НБА представила новый дизайн привычных наград. Хрустальная фигура в виде баскетбольной корзины будет вручаться обладателем призов Дюмарса, Тваймена-Стоукса, лучшему тренеру сезона (имени Реда Ауэрбаха) и лучшему генменеджеру (до сих пор без названия). Они отличаются только гравировкой и золотистой фигуркой внутри – например, у награды лучшему ГМу там пирамида с пятью боковыми гранями, а у приза за спортивное поведение – рукопожатие двух игроков.

Одна из представленных наград отличалась по дизайну и была новой по смыслу: хрустальный шар (такой же, как кубки для победителей дивизионов) теперь присуждается команде, ставшей лучшей в регулярном сезоне НБА. Аналог «Президентского трофея» НХЛ.

Интересным оказалось имя на шаре. «Трофей Мориса Подолоффа». Подолофф – первый комиссионер лиги (в те годы должность называлась «президент»).

Выбор хороший, но есть нюанс: с середины 1960-х и до 2022-го «трофеем Мориса Подолоффа» назывался приз MVP сезона.

А значит, впереди нас ожидало переименование главной индивидуальной награды НБА.

И вот оно случилось, заодно захватив остальные трофеи. И снова можно заподозрить негласное расовое правило: три награды названы в честь темнокожих, три – в честь белых игроков. Впрочем, все шестеро – самые достойные кандидаты.

Итак, MVP НБА – теперь Трофей Майкла Джордана

Кто-то сомневался, что в случае переименования MVP получит имя Джордана?

Embed from Getty Images

Вообще-то да. Сомневались, и причины следующие: во-первых, Майкл – действующий владелец одного из клубов НБА («Шарлотт»), и немножко неловко получать приз, названный в честь представителя команды-конкурента (вряд ли игроки «Хорнетс» будут часто признаваться MVP). Другая, более прозаичная причина для сомнений: Jordan – подбренд Nike, и пускай сейчас это официальный экипировщик НБА, так будет не всегда. Мы привыкли, что лига всегда заранее пытается избежать любых возможных корпоративных конфликтов.

Но все эти сомнения скомкали и бросили в урну точнее, чем Майкл бросал штрафные с закрытыми глазами. У Джордана в следующем феврале 60-летие, и это отличный подарок, тем более что других кандидатов не оставалось – у Расселла, Карима, Мэджика, Берда, Кобе есть свои именные трофеи. И логично, что награда Самому ценному игроку носит имя игрока, а не руководителя или тренера (возможно, поэтому и отсекли вариант с Дэвидом Стерном).

Сам Майкл получал MVP 5 раз, столько же у Расселла, больше – только у Карима (6), причем в их времена дизайн был дикий: статуэтка игрока с мячом стоит на чаше, чаша – на подставке с четырьмя фигурками игроков, подставка – на четырех колоннах, колонны – на еще одной подставке, на которой стоит вторая чаша с еще одной с фигуркой игрока. То есть почему-то набирается шесть игроков в этой гигантской композиции ростом с человека (не Карима и Билла, а обычного). Вдобавок и дизайн самих чаш не был постоянным.

В 1980-е дизайн обновили, приз стал компактнее, для него не нужно было заказывать отдельный шкаф. Так появилась уже знакомая всем скульптура баскетболиста в позе с логотипа НБА (который, в свою очередь, создан на основе фотографии Джерри Уэста). Именно такие получали Майкл, Леброн (4 штуки), Карри (2) и все вплоть до Янниса и Йокича. А теперь и этот дизайн – в прошлом.

Новая бронзовая (но значительно более блестящая) статуэтка тоже изображает игрока, но теперь он держит мяч над головой. Сам «мяч» – это 23-гранный кристалл диаметром 1,23 дюйма (23 – игровой номер Джордана).

Другие отсылки к карьере Майкла:

• высота статуэтки – 23,6 дюйма, весит 23,6 фунта, «6» в данном случае – число чемпионских титулов Джордана;

• пять наград MVP вдохновили пятигранную форму основания кубка;

• плашка на основании – шестиугольная, также в честь чемпионских перстней Майкла;

• основание скошено на 15 градусов, что обозначает 15-летнюю карьеру Джордана в НБА.

Дизайн трофея в сотрудничестве с Jordan (куда же без торговой марки самого Майкла) создавал Марк Смит – бывший дизайнер Nike и конкретно Jordan Brand. И это единственный из трофеев НБА, новых и переделанных, имеющий индивидуальный дизайн.

Потому что «Лучший обороняющийся», «Лучший новичок», «Лучший запасной» и остальные хоть и обрели новые имена, но потеряли внешнюю уникальность. Такие же хрустальные вазы-кубки-корзины, как и «Лучший тренер» или «Лучший одноклубник».

Награда лучшему игроку в «клатче» – Трофей Джерри Уэста

Как уже говорилось, до редизайна Уэст, пускай косвенно и неофициально, был вдохновением прежней статуэтки MVP. Поскольку до сих пор великий защитник и менеджер «Лейкерс» оставался без именной почести, лига решила придумать ради него совершенно новый приз – лучшему игроку в решающие моменты матчей.

Как-никак, одно из прозвищ Уэста – «Мистер Клатч».

Победителя могли бы определять и по сухой статистике, как вычисляют «Самого самоотверженного игрока сезона» (Hustle Award), но решили действовать традиционным субъективным способом: тренеры определят пул номинантов, журналисты выберут лучшего.

В тексте 2020 года я предлагал назвать именем Уэста другой приз. НБА определила другого великого игрока на эту позицию:

Награда самому прогрессирующему игроку сезона – Трофей Джорджа Майкана

Откровенно говоря, в игре Майкана в НБА прогрессировала разве что близорукость. Он пришел в лигу уже сформировавшимся доминирующим центровым, и до карьеры в НБА даже признавался MVP НБЛ, более сильного турнира на тот момент. Самой высокой звезде ранней НБА просто некуда было расти ни в прямом, ни в переносном смысле.

Но за 70 с лишним лет до того, как Майкан дал имя награде, он дал его одной из фундаментальных баскетбольных тренировок: «Упражнению Майкана». Студенческий тренер Рэй Майер разработал для неуклюжего центрового упражнение, при котором нужно, чередуя руки, забивать мячи из-под корзины и сразу подбирать их. Это развивало подвижность ног и ловкость обеих рук сначала самого Майкана, а затем и его последователей, и именно с того момента баскетбол стал игрой высоких людей.

Многие поколения баскетболистов прогрессировали благодаря таким базовым упражнениям, как Mikan Drill – отсюда и идея НБА назвать приз самому прогрессирующему именно так.

Это вторая дань памяти Майкану в текущем сезоне – ранее его №99 наконец-то официально вывели из обращения в «Лейкерс» (Джордж играл за команду до переезда в Лос-Анджелес, игроков «Миннеаполис Лейкерс» ЛАЛ за своих легенд обычно не считают, зато считают их чемпионские титулы).

С остальными наградами угадать новые имена было совсем просто:

Награда лучшему новичку сезона – Трофей Уилта Чемберлена

У этого приза было имя и раньше – Трофей Эдди Готтлиба, первого тренера, а позднее менеджера и владельца «Уорриорз» по прозвищу «Могул». Теперь награду переименовали – жаль, не послушали меня, потому что было и более изящное решение.

Уилт – ярчайший новичок в истории НБА, в дебютный сезон он стал MVP, лидером всей лиги по очкам, подборам и игровому времени. 37,6 очка в среднем за игру!

Но кто именно обеспечил этот суперяркий сезон новичка Уилта в 1959/60? Тот самый Эдди Готтлиб. Еще в 1955-м он закрепил права «Филадельфии Уорриорз» на еще школьника Чемберлена (который уже мог исполнить трюк с двумя мячами, изображенный на награде) благодаря действовавшему в те годы «территориальном драфту». Вообще-то такой драфт предназначался для студентов из близлежащих колледжей, но Готтлиб потребовал права на Уилта, который заканчивал школу в Филадельфии и поступал в университет Канзаса, далеко от территорий других клубов НБА. Никогда до или после этого случая НБА не давала клубам права на местных школьников.

Но права – это только права, а в 1959-м Готтлибу еще и нужно было перекупить Уилта у «Гарлем Глобтроттерс», с которыми он предыдущий год путешествовал по миру, до того бросив колледж. В общем, не просто так в честь Готтлиба раньше называлась награда – и жаль, что имя Уилта перечеркнуло, а не добавилось к имени Эдди.

Награда лучшему оборонительному игроку сезона – Трофей Хакима Оладжувона

Только один человек повлиял на оборонительные практики и стратегии баскетбола больше Хакима – Билл Расселл. Но у легенды «Селтикс» уже есть именной приз, так что «Мистер Замок» не мог «достаться» никому, кроме Оладжувона.

Если Расселл был первым центровым, который защищался против всей пятерки соперника, но Оладжувон был первым центровым, который защищался не как центровой – точнее, не только как центровой. Хаким был не только великим «рим-протектором», закрывающим на замок пространство под кольцом и блокирующим броски оппонента, но и одним из лучших по подстраховке, по нейтрализации пикенроллов и даже по перехватам – что вообще нетипично для «большого».

Награда лучшему запасному игроку сезона – Трофей Джона Хавличека

Если Хаким был самым универсальным игроком в защите, то Хавличек был самым универсальным игроком в принципе в баскетболе. Он играл и в задней линии, и в передней, мог набирать очки, разыгрывать, был элитным защитником, а главное – совершенно не стеснялся выходить со скамейки запасных, если команде это было выгоднее.

Будучи «шестым», Хавличек выигрывал титулы, попадал на Матчи звезд и даже в символическую сборную сезона, и хотя к концу 60-х стал не просто основным игроком, а главной звездой клуба, спокойно возвращался к роли запасного и в 30, и в 35. В том числе – в знаменитом финале-1976.

Что дальше?

Легенд еще много, призов – меньше, но безымянные остаются. Во-первых, уже упомянутые призы «за хасл» и лучшему менеджеру НБА.

Во-вторых, кроме названия спонсора, нет имени у трофеев для победителей конкурсов данков, трехочковых, мастерства, а также MVP Матча восходящих звезд; а также нет даже самих трофеев для лидеров сезона по результативности, подборам, передачам и другим ключевым статистическим показателям. И если вручают призы за «хасл» и «клатч», можно давать и за «грайнд», «хэндлз» или «свэг», почему нет.

В-третьих, как выяснилось, ни одно имя на кубке или статуэтке не может быть в безопасности: если надо – обнулят и переименуют. Поэтому не удивляйтесь, если уже в следующем плей-офф игроки будут бороться не за «Лэрри» – чемпионский Трофей Лэрри О’Брайена, носящий имя третьего комиссионера НБА с 1984-го, – а за какого-нибудь «Дэвида», «Шакила» или, например, «Романа».

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, BRIAN BAHR/AFP; NBA