«Сакраменто» – №1 Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы «Космической Пушкой»

Light The Beam! 🔦🟪

Лишь дважды в год у всех команд НБА одинаковое число игр – перед матчами открытия сезона, когда у всех 0, и в последний день регулярки, когда у всех по 82. Из-за неровностей календаря разница в сыгранных матчах между командами может достигать 5-6 игр.

Промежуточные результаты иногда нужно высчитывать в технических целях (например, при определении тренеров на Матч всех звезд). И тут используется старый добрый процент побед.

Но из мира бейсбола, спорта, где тоже не существует ничьих, в НБА пришла традиция и другой промежуточной классификации: «games behind». Показатель GB фиксируется даже на официальном сайте НБА, а клубы с равным значением GB могут отличаться по проценту выигранных матчей. По сути, games behind – это отрыв от лидера конференции, при котором сравнивается разность побед-поражений, а не частное побед:игр. То есть клубы с результатом 12-10 и 13-11 встают вровень.

Хотя GB не самый понятный нашему болельщику показатель, логика тут тоже присутствует – пускай команда с 12-10 и имеет немного лучший процент побед, но при этом она все же отстает от 13-11 по фактическому количеству побед.

На прошедших выходных в НБА случилось что-то, чего не видели в турнирной таблице уже полтора десятилетия: «Сакраменто Кингс» впервые с сезона-2004/05 оказались выше всех остальных команд из Калифорнии – и по проценту побед, и по games behind, то есть безальтернативно.

Звучит странно, да? Из трех последних чемпионов НБА два клуба – калифорнийские, у одного есть Леброн, у другого – Карри. Еще одна местная команда «Клипперс» сейчас платит своим игрокам больше, чем кто-либо когда-либо в истории НБА (191 млн в зарплатах, даже больше, чем у «Уорриорс»).

И при этом самый побеждающий клуб штата прямо сейчас – это «Сакраменто Кингс». Те самые, что в прошлом сезоне в 16-й раз подряд остались без плей-офф – антирекорд НБА и самая длинная действующая засуха во всех лигах в американском спорте.

По совпадению, на чистую первую строчку в условном «калифорнийском дивизионе» (в реальном Тихоокеанском дивизионе НБА присутствует еще и «Финикс», и он все еще первый в нем) «Сакраменто» вышел после победы над прямым конкурентом, разгромив «Клипперс» 123:96 на гостевой площадке. В концовке игры в Лос-Анджелесе трибуны зарядили кричалку «Light The Beam!» («Зажигай Луч»), которая сбила с толку расстроенных игроков «Клипперс» на скамейке.

Если кричалка, которая добирается уже и до гостевых площадок, сбивает и вас с толку, этот текст все объяснит.

Что за «Луч»?

Многие еще помнят бодрую банду «Королей» начала 00-х с дерзкими передачами, самым быстрым темпом в лиге и лавиной трехочковых. В 2002-м яркий коллектив Рика Адельмана остановился в одном шаге, одном овертайме, одном судейском решении от финала НБА. Команда еще несколько лет оставалась в списке претендентов, но уже старела (Дивацу и Кристи было хорошо за 30, коленям Криса Уэббера как будто хорошо за 50), и несмотря на прогресс Предрага Стояковича, больше до высоких стадий не добиралась. Лучшими партнерами серба на пике были Майк Бибби и Брэд Миллер, а затем и менеджмент начал совершать ошибки, в том числе из-за включившейся жадности владельцев.

После вылета в первом раунде-2006 Адельман, выводивший клуб в плей-офф в каждый из 8 своих сезонов, был уволен. С тех пор в клубе было 12 главных тренеров, 5 генменеджеров, продажа новому владельцу – и ни одного сезона хотя бы с 40 победами. Соответственно – ни одного выхода в плей-офф, и даже никаких реальных шансов зацепиться за последнюю путевку.

Но перед текущим сезоном руководство команды почувствовало, что судьба постепенно поворачивается к «Кингс» лицом.

16 сентября в Сакраменто впервые отмечали День города (точнее, «День 9/16», потому что 916 – телефонный код города), и в рамках торжеств представители единственного спортивного клуба из столицы Калифорнии объявили о планах отмечать все победы команды особенным лазерным шоу.

Вдохновение эта идея получила от другой калифорнийской команды: бейсбольные «Лос-Анджелес Эйнджелс» подсвечивают большую букву «А» на парковке стадиона после каждой победы. Но тут – не просто подсветка, а «Лазерная Пушка»!

Именно так, а точнее как «Космическая Пушка-Лазер» («Laser Space Cannon») зарегистрировано устройство, запускающее яркий луч мощностью 1000 ватт – в шесть раз более яркий, чем самый мощный ламповый прожектор.

Над центральным входом на домашнюю арену «Кингс» установили 4 таких луча.

Вот только прошло четыре матча, а пушку так и включили. 0 побед. На старте сезона казалось, что она будет использоваться крайне редко, что рановато в «Сакраменто» задумали подсвечивать свои победы. В пятом матче «Кингс» все-таки выиграли – у «Майами» 119:113 – и впервые врубили запущенный вертикально в небо луч. Но в тот момент этого почти никто не заметил, кроме жителей Сакраменто, испугавшихся окрашенного в фиолетовый цвет неба.

Затем были еще несколько побед, еще несколько поражений, и 15 ноября «Сакраменто» с результатом 6-6 принимал «Бруклин». Эта игра транслировалась по национальному ТВ, что редкость для «Кингс» с середины 00-х. Но момент был выбран идеально: «Кингс» разгромили команду Кевина Дюрэнта 153:121.

153 очка – пока что лучший результат сезона не только для «Королей», но и среди всех команд НБА. А также, не считая игр с овертаймами, в топ-10 за весь XXI век. Самый результативный игрок самого результативного матча Теренс Дэвис (31 очко) закончил свое послемачтевое интервью криком «Зажигай луч!» и получил почетное право нажать комически гигантскую фиолетовую кнопку.

Луч зажегся в седьмой раз за сезон, и о нем узнала вся страна.

Конечно, луч запускает не кнопка – работник внутри арены сигнализирует другому работнику на крыше, что нужно включать пушку. Если победа гостевая – а таких у «Сакраменто» уже пять – подсветка вечернего калифорнийского неба включается сразу с финальным свистком.

Правда, та самая знаковая победа над «Клипперс» в ЛА была одержана в 3 часа дня, матч был ранний, поэтому лазер пришлось включать через несколько часов после игры. В команде уже шутят, что для таких случаев нужна пушка помощнее.

Конечно, все это происходит по согласованию с властями – экстренные службы Сакраменто и так уже получают слишком много сообщений о неопознанных объектах в небе после побед «Кингс». Федеральное управление гражданской авиации разрешает клубу держать подсветку включенной до полуночи.

Луч быстро стал объектом мемов и шуток, причем добрых – впервые за полтора десятка лет люди ждут побед «Сакраменто», а не удивляются им, но все еще чувствуют необычность происходящего.

От культового аккаунта nba paint:

До национальных медиа и психически нестабильного сабреддита «Кингс».

Слоган «Light The Beam» быстро разошелся по соцсетям, арену клуба на картах в Гугле обозначили «религиозным сооружением» (уже больше 100 пятизвездочных оценок!), а в конце ноября «Сакраменто Кингс» отправили в патентное бюро заявку на торговый знак «Бим-Тим». Это как «Дрим-Тим», только с фиолетовой лазерной пушкой.

«Бим-Тим» уже тринадцать раз зажигали луч, в том числе 10 раз за последние 13 игр, и благодаря этому не только опередили бьющихся над внутренними проблемами соседей из «Клипперс», «Лейкерс» и даже «Уорриорс», но и запрыгнули на 4-е место на Западе.

Что же изменилось в команде, которая в прошлом сезоне была 4-й на Западе с конца?

Причин успеха «Кингс» на старте сезона много.

Тут и не самый сложный календарь: лишь 4 победы – над командами, которые на момент встречи имели положительный баланс побед-поражений. Двухнедельный отрезок, на который пришлась победная 7-матчевая серия, клуб почти полностью провел внутри штата – единственные два выезда были в соседний Сан-Франциско и в Лос-Анджелес, и только в последний день отрезка пришлось лететь в Мемфис (а после победы над «Гриззлиз» было три поражения подряд).

И лучшее, чем у конкурентов, здоровье. Игроки «Сакраменто» из-за травм и болезней пропустили суммарно всего 11 игр – при этом предпоследние по этому показателю «Никс» уже имеют 24 (а у лидеров, «Мэджик», 138 пропущенных человекоигр). На дальним конце скамейки скучают старые знакомые нового главного тренера Майка Брауна (Окпала, Монеке, Деллаведова). А Алексей Лень – четвертый центровой клуба – за весь сезон сыграл 23 минуты в сумме. Его услуги просто не нужны.

Кто-то даже приписывает успех амбассадору команды – 50 Cent (его алкогольная компания Sire Spirits – официальный поставщик шампанского для клуба; ну, вдруг понадобится для чемпионской раздевалки?)

Конечно, больше всего сейчас хвалят Майка Брауна. Еще до того, как Майк получил свой 4-й чемпионский перстень в роли ассистента (один в «Сан-Антонио», три в ГСВ), «Кингс» смогли увести востребованного экс-главного «Кливленда» и «Лейкерс» у конкурентов. Главные задачи, стоявшие перед Майком – улучшить атмосферу и защиту.

С первым все стало отлично еще в тренировочном лагере:

Второе… скажем так, пока в процессе. «Кингс» – 22-е в НБА по пропущенным очкам, но, по крайней мере, игроки к Брауну прислушиваются и готовы следовать его рекомендациям:

Но Майк, которого всю жизнь критиковали за унылость атаки – что в первых кливлендских командах Леброна, что в забуксовавших пост-ФилДжексоновских «Лейкерс» – очень быстро реанимировал «Сакраменто» именно в нападении.

«Короли» быстро бежали и много набирали и при Уолтоне, и при Джентри – нельзя ожидать иного от команды, в которой мяч находится у скоростного забиваки Де’Аарона Фокса. Зато при Брауне Фокс стал атаковать эффективнее – он набирает столько же очков, что и в прошлом сезоне, только проводит 32 минуты, а не 36, и выполняет почти на 2 броска меньше в среднем за игру, при этом значительно повысив и долю, и точность трехочковых (а заодно и точность штрафных).

Все это – эффект синергии Фокса с Сабонисом. Сразу после обмена литовца из «Индианы» в прошлый дедлайн многие ждали позитивного влияния от этого перехода на игру «Сакраменто» (при этом признавая, что отдали все равно много – и тоже пока верно: Тайрис Халибертон лидирует в лиге по ассистам, претендует на МВЗ, а «Индиана» выступает не хуже «Сакраменто»; да, здесь Халибертон был не так нужен, как хороший бигмен, но, похоже, при идеальном раскладе за него можно было бы выручить что-то даже покруче Домантаса).

С Сабонисом, который выполняет роль диспетчера из «краски», время нахождения мяча в руках у Фокса изменилось почти на секунду за владение (это очень существенное падение для разыгрывающего), и в этом случае меньше значит больше. Домантас – де-факто основной плеймейкер, именно он, а не Фокс, теперь лидирует по результативным передачам. Как и по подборам. А играя центрового, а не форварда, как в «Индиане», недостатки литовца в защите не так критичны против большинства команд.

Двукратный олл-стар Сабонис – уже самое статусное приобретение «Сакраменто» со времен Криса Уэббера (или, по крайней мере, со времен проследовавшего в 2003-м по такому же маршруту «Инди» – «Менто» Брэда Миллера), ведь обычно «Кингс» сформировавшихся или будущих звезд теряют, а не получают: тот же Уэббер, Стоякович, Джеральд Уоллес, Казинс, даже Айзейя Томас.

Возможно, Сабас-младший – это и самое полезное приобретение клуба за много-много лет.

Польза от плеймейкерских навыков Сабониса проявилась не только потому, что они наконец-то сыграли с Фоксом больше дюжины матчей (концовку прошлого сезона оба пропускали из-за травм). В прошлом сезоне у литовца было очень мало опций для передачи – Фокс, Харрисон Барнс, а дальше ненадежные варианты вроде Джастина Холидэя (35% с игры), Донте Дивинченцо (36%) или Мо Харклесса (42%).

Сейчас, даже несмотря на просадку в точности дальних бросков от Барнса (едва за 30%!), адресатов для передач намного больше.

Во-первых, один из лучших новичков сезона и MVP Летней лиги Киган Мюррэй. Выбранный под 4-м номером драфта форвард пока плохо создает себе возможности для броска, но когда их ему создают другие, совершенно не стесняется запускать издали: 5,7 попыток за игру. В том самом матче против ЛАК он чаще всех атаковал кольцо соперника:

Во-вторых, там, где объем бросков не сочетается с точностью, прикроет Кевин Хертер – один из лучших снайперов НБА. Совсем недавно он попадал 50% дальних бросков, и только в последних играх сбил прицел (4 из 31). Теперь понятно, почему за него «Короли» летом отдали в «Атланту» пик первого раунда – Хертер стал идеальным растягивающим для связки Фокса-Сабониса, в том числе потому что эпизодами и сам может исполнять роль плеймейкера (что отличает его от предшественника Бадди Хилда и призраков прошлого: Стаускаса и Фредетта). Старые поклонники «Кингс» уже спешат наречь эту тройку реинкарнацией Стояковича-Бибби-Уэббера.

Во второй пятерке зажигает Малик Монк, которого не смогли удержать в «Лейкерс»: 14,7 очка за игру, 4,3 передачи – по обоим показателям он третий среди всех запасных НБА – и вновь открытая химия с Фоксом, с которым они вместе зажигали в университете Кентукки.

А за спинами этих героев сезона – цепной пес Дэвион Митчелл, опекающий лучших плеймейкеров и снайперов соперника; зажигалка Теренс Дэвис, набирающий 7 очков в среднем всего за 13 минут; растягивающий бигмен Трей Лайлс; и ветеран с чемпионским опытом и неофициальный капитан команды Харрисон Барнс, которого каждый год отправляют в обменах в клуб-претендент, а он твердит, что ему очень нравится именно тут, в «Кингс».

Когда Барнс только перешел в «Сакраменто» в 2019-м, он заявил, что не будет бриться, пока команда не выберется на 50-процентный баланс побед-поражений. Когда Барнс стал напоминать бездомного и охрана стадиона норовила выгнать его с площадки, пришлось обещание нарушить, а история стала очередным объектом насмешек над нелепыми «Кингс» и их неудачами.

С «Лучом» была такая же опасность – слишком яркая мишень. Но в «Кингс» с их антирекордами, ужасными драфтами, текучкой тренеров и менеджеров, а также слегка сумасбродным владельцем уже не боятся испортить имидж. Не можешь выиграть – так хотя бы веселись.

А если можешь? Веселись вдвойне.

«Мы светим прямо в космос, дальше, чем видно невооруженным глазом, – шутит владелец Вивек Ранадиве. – Я технарь по профессии, и для меня эти четыре лазера – очень круто. Хочу, чтобы их заметили инопланетяне. Чтобы все заметили».

Насчет инопланетян уверенными быть пока нельзя, а вот баскетбольный мир начинает замечать «Сакраменто Кингс». И не только благодаря экстравагантному лазерному шоу.

У «Уорриорс» есть «световые годы» и 4 чемпионских перстня за последние 8 лет. Но когда-то и они обитали на дне НБА два десятилетия (1994-2012) почти без перерыва.

У их соседей пока что есть только световая пушка. Но с чего-то же надо начинать.

Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Sergio Estrada-USA TODAY Sports; Twitter/Sacramento Kings