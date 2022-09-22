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«Сакраменто» – №1 Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы «Космической Пушкой»

Малик Монк Малик Монк
Харрисон Барнс Харрисон Барнс
Кевин Хертер Кевин Хертер
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Майк Браун Майк Браун
Де'Аарон Фокс Де'Аарон Фокс
Сакраменто Сакраменто
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Light The Beam! 🔦🟪

Лишь дважды в год у всех команд НБА одинаковое число игр – перед матчами открытия сезона, когда у всех 0, и в последний день регулярки, когда у всех по 82. Из-за неровностей календаря разница в сыгранных матчах между командами может достигать 5-6 игр.

Промежуточные результаты иногда нужно высчитывать в технических целях (например, при определении тренеров на Матч всех звезд). И тут используется старый добрый процент побед.

Но из мира бейсбола, спорта, где тоже не существует ничьих, в НБА пришла традиция и другой промежуточной классификации: «games behind». Показатель GB фиксируется даже на официальном сайте НБА, а клубы с равным значением GB могут отличаться по проценту выигранных матчей. По сути, games behind – это отрыв от лидера конференции, при котором сравнивается разность побед-поражений, а не частное побед:игр. То есть клубы с результатом 12-10 и 13-11 встают вровень.

Хотя GB не самый понятный нашему болельщику показатель, логика тут тоже присутствует – пускай команда с 12-10 и имеет немного лучший процент побед, но при этом она все же отстает от 13-11 по фактическому количеству побед.

На прошедших выходных в НБА случилось что-то, чего не видели в турнирной таблице уже полтора десятилетия: «Сакраменто Кингс» впервые с сезона-2004/05 оказались выше всех остальных команд из Калифорнии – и по проценту побед, и по games behind, то есть безальтернативно.

Звучит странно, да? Из трех последних чемпионов НБА два клуба – калифорнийские, у одного есть Леброн, у другого – Карри. Еще одна местная команда «Клипперс» сейчас платит своим игрокам больше, чем кто-либо когда-либо в истории НБА (191 млн в зарплатах, даже больше, чем у «Уорриорс»).

И при этом самый побеждающий клуб штата прямо сейчас – это «Сакраменто Кингс». Те самые, что в прошлом сезоне в 16-й раз подряд остались без плей-офф – антирекорд НБА и самая длинная действующая засуха во всех лигах в американском спорте.

По совпадению, на чистую первую строчку в условном «калифорнийском дивизионе» (в реальном Тихоокеанском дивизионе НБА присутствует еще и «Финикс», и он все еще первый в нем) «Сакраменто» вышел после победы над прямым конкурентом, разгромив «Клипперс» 123:96 на гостевой площадке. В концовке игры в Лос-Анджелесе трибуны зарядили кричалку «Light The Beam!» («Зажигай Луч»), которая сбила с толку расстроенных игроков «Клипперс» на скамейке.

Если кричалка, которая добирается уже и до гостевых площадок, сбивает и вас с толку, этот текст все объяснит.

Что за «Луч»?

Многие еще помнят бодрую банду «Королей» начала 00-х с дерзкими передачами, самым быстрым темпом в лиге и лавиной трехочковых. В 2002-м яркий коллектив Рика Адельмана остановился в одном шаге, одном овертайме, одном судейском решении от финала НБА. Команда еще несколько лет оставалась в списке претендентов, но уже старела (Дивацу и Кристи было хорошо за 30, коленям Криса Уэббера как будто хорошо за 50), и несмотря на прогресс Предрага Стояковича, больше до высоких стадий не добиралась. Лучшими партнерами серба на пике были Майк Бибби и Брэд Миллер, а затем и менеджмент начал совершать ошибки, в том числе из-за включившейся жадности владельцев.

После вылета в первом раунде-2006 Адельман, выводивший клуб в плей-офф в каждый из 8 своих сезонов, был уволен. С тех пор в клубе было 12 главных тренеров, 5 генменеджеров, продажа новому владельцу – и ни одного сезона хотя бы с 40 победами. Соответственно – ни одного выхода в плей-офф, и даже никаких реальных шансов зацепиться за последнюю путевку.

Но перед текущим сезоном руководство команды почувствовало, что судьба постепенно поворачивается к «Кингс» лицом.

16 сентября в Сакраменто впервые отмечали День города (точнее, «День 9/16», потому что 916 – телефонный код города), и в рамках торжеств представители единственного спортивного клуба из столицы Калифорнии объявили о планах отмечать все победы команды особенным лазерным шоу.

Вдохновение эта идея получила от другой калифорнийской команды: бейсбольные «Лос-Анджелес Эйнджелс» подсвечивают большую букву «А» на парковке стадиона после каждой победы. Но тут – не просто подсветка, а «Лазерная Пушка»!

Именно так, а точнее как «Космическая Пушка-Лазер» («Laser Space Cannon») зарегистрировано устройство, запускающее яркий луч мощностью 1000 ватт – в шесть раз более яркий, чем самый мощный ламповый прожектор.

Над центральным входом на домашнюю арену «Кингс» установили 4 таких луча.

Вот только прошло четыре матча, а пушку так и включили. 0 побед. На старте сезона казалось, что она будет использоваться крайне редко, что рановато в «Сакраменто» задумали подсвечивать свои победы. В пятом матче «Кингс» все-таки выиграли – у «Майами» 119:113 – и впервые врубили запущенный вертикально в небо луч. Но в тот момент этого почти никто не заметил, кроме жителей Сакраменто, испугавшихся окрашенного в фиолетовый цвет неба.

Затем были еще несколько побед, еще несколько поражений, и 15 ноября «Сакраменто» с результатом 6-6 принимал «Бруклин». Эта игра транслировалась по национальному ТВ, что редкость для «Кингс» с середины 00-х. Но момент был выбран идеально: «Кингс» разгромили команду Кевина Дюрэнта 153:121.

153 очка – пока что лучший результат сезона не только для «Королей», но и среди всех команд НБА. А также, не считая игр с овертаймами, в топ-10 за весь XXI век. Самый результативный игрок самого результативного матча Теренс Дэвис (31 очко) закончил свое послемачтевое интервью криком «Зажигай луч!» и получил почетное право нажать комически гигантскую фиолетовую кнопку.

Луч зажегся в седьмой раз за сезон, и о нем узнала вся страна.

Конечно, луч запускает не кнопка – работник внутри арены сигнализирует другому работнику на крыше, что нужно включать пушку. Если победа гостевая – а таких у «Сакраменто» уже пять – подсветка вечернего калифорнийского неба включается сразу с финальным свистком.

Правда, та самая знаковая победа над «Клипперс» в ЛА была одержана в 3 часа дня, матч был ранний, поэтому лазер пришлось включать через несколько часов после игры. В команде уже шутят, что для таких случаев нужна пушка помощнее.

Конечно, все это происходит по согласованию с властями – экстренные службы Сакраменто и так уже получают слишком много сообщений о неопознанных объектах в небе после побед «Кингс». Федеральное управление гражданской авиации разрешает клубу держать подсветку включенной до полуночи.

Луч быстро стал объектом мемов и шуток, причем добрых – впервые за полтора десятка лет люди ждут побед «Сакраменто», а не удивляются им, но все еще чувствуют необычность происходящего.

От культового аккаунта nba paint:

До национальных медиа и психически нестабильного сабреддита «Кингс».

Слоган «Light The Beam» быстро разошелся по соцсетям, арену клуба на картах в Гугле обозначили «религиозным сооружением» (уже больше 100 пятизвездочных оценок!), а в конце ноября «Сакраменто Кингс» отправили в патентное бюро заявку на торговый знак «Бим-Тим». Это как «Дрим-Тим», только с фиолетовой лазерной пушкой.

«Бим-Тим» уже тринадцать раз зажигали луч, в том числе 10 раз за последние 13 игр, и благодаря этому не только опередили бьющихся над внутренними проблемами соседей из «Клипперс», «Лейкерс» и даже «Уорриорс», но и запрыгнули на 4-е место на Западе.

Что же изменилось в команде, которая в прошлом сезоне была 4-й на Западе с конца?

Причин успеха «Кингс» на старте сезона много.

Тут и не самый сложный календарь: лишь 4 победы – над командами, которые на момент встречи имели положительный баланс побед-поражений. Двухнедельный отрезок, на который пришлась победная 7-матчевая серия, клуб почти полностью провел внутри штата – единственные два выезда были в соседний Сан-Франциско и в Лос-Анджелес, и только в последний день отрезка пришлось лететь в Мемфис (а после победы над «Гриззлиз» было три поражения подряд).

И лучшее, чем у конкурентов, здоровье. Игроки «Сакраменто» из-за травм и болезней пропустили суммарно всего 11 игр – при этом предпоследние по этому показателю «Никс» уже имеют 24 (а у лидеров, «Мэджик», 138 пропущенных человекоигр). На дальним конце скамейки скучают старые знакомые нового главного тренера Майка Брауна (Окпала, Монеке, Деллаведова). А Алексей Лень – четвертый центровой клуба – за весь сезон сыграл 23 минуты в сумме. Его услуги просто не нужны.

Кто-то даже приписывает успех амбассадору команды – 50 Cent (его алкогольная компания Sire Spirits – официальный поставщик шампанского для клуба; ну, вдруг понадобится для чемпионской раздевалки?)

Конечно, больше всего сейчас хвалят Майка Брауна. Еще до того, как Майк получил свой 4-й чемпионский перстень в роли ассистента (один в «Сан-Антонио», три в ГСВ), «Кингс» смогли увести востребованного экс-главного «Кливленда» и «Лейкерс» у конкурентов. Главные задачи, стоявшие перед Майком – улучшить атмосферу и защиту.

С первым все стало отлично еще в тренировочном лагере:

Второе… скажем так, пока в процессе. «Кингс» – 22-е в НБА по пропущенным очкам, но, по крайней мере, игроки к Брауну прислушиваются и готовы следовать его рекомендациям:

Но Майк, которого всю жизнь критиковали за унылость атаки – что в первых кливлендских командах Леброна, что в забуксовавших пост-ФилДжексоновских «Лейкерс» – очень быстро реанимировал «Сакраменто» именно в нападении.

«Короли» быстро бежали и много набирали и при Уолтоне, и при Джентри – нельзя ожидать иного от команды, в которой мяч находится у скоростного забиваки Де’Аарона Фокса. Зато при Брауне Фокс стал атаковать эффективнее – он набирает столько же очков, что и в прошлом сезоне, только проводит 32 минуты, а не 36, и выполняет почти на 2 броска меньше в среднем за игру, при этом значительно повысив и долю, и точность трехочковых (а заодно и точность штрафных).

Все это – эффект синергии Фокса с Сабонисом. Сразу после обмена литовца из «Индианы» в прошлый дедлайн многие ждали позитивного влияния от этого перехода на игру «Сакраменто» (при этом признавая, что отдали все равно много – и тоже пока верно: Тайрис Халибертон лидирует в лиге по ассистам, претендует на МВЗ, а «Индиана» выступает не хуже «Сакраменто»; да, здесь Халибертон был не так нужен, как хороший бигмен, но, похоже, при идеальном раскладе за него можно было бы выручить что-то даже покруче Домантаса).

С Сабонисом, который выполняет роль диспетчера из «краски», время нахождения мяча в руках у Фокса изменилось почти на секунду за владение (это очень существенное падение для разыгрывающего), и в этом случае меньше значит больше. Домантас – де-факто основной плеймейкер, именно он, а не Фокс, теперь лидирует по результативным передачам. Как и по подборам. А играя центрового, а не форварда, как в «Индиане», недостатки литовца в защите не так критичны против большинства команд.

Двукратный олл-стар Сабонис – уже самое статусное приобретение «Сакраменто» со времен Криса Уэббера (или, по крайней мере, со времен проследовавшего в 2003-м по такому же маршруту «Инди» – «Менто» Брэда Миллера), ведь обычно «Кингс» сформировавшихся или будущих звезд теряют, а не получают: тот же Уэббер, Стоякович, Джеральд Уоллес, Казинс, даже Айзейя Томас.

Возможно, Сабас-младший – это и самое полезное приобретение клуба за много-много лет.

Польза от плеймейкерских навыков Сабониса проявилась не только потому, что они наконец-то сыграли с Фоксом больше дюжины матчей (концовку прошлого сезона оба пропускали из-за травм). В прошлом сезоне у литовца было очень мало опций для передачи – Фокс, Харрисон Барнс, а дальше ненадежные варианты вроде Джастина Холидэя (35% с игры), Донте Дивинченцо (36%) или Мо Харклесса (42%).

Сейчас, даже несмотря на просадку в точности дальних бросков от Барнса (едва за 30%!), адресатов для передач намного больше.

Во-первых, один из лучших новичков сезона и MVP Летней лиги Киган Мюррэй. Выбранный под 4-м номером драфта форвард пока плохо создает себе возможности для броска, но когда их ему создают другие, совершенно не стесняется запускать издали: 5,7 попыток за игру. В том самом матче против ЛАК он чаще всех атаковал кольцо соперника:

Во-вторых, там, где объем бросков не сочетается с точностью, прикроет Кевин Хертер – один из лучших снайперов НБА. Совсем недавно он попадал 50% дальних бросков, и только в последних играх сбил прицел (4 из 31). Теперь понятно, почему за него «Короли» летом отдали в «Атланту» пик первого раунда – Хертер стал идеальным растягивающим для связки Фокса-Сабониса, в том числе потому что эпизодами и сам может исполнять роль плеймейкера (что отличает его от предшественника Бадди Хилда и призраков прошлого: Стаускаса и Фредетта). Старые поклонники «Кингс» уже спешат наречь эту тройку реинкарнацией Стояковича-Бибби-Уэббера.

Во второй пятерке зажигает Малик Монк, которого не смогли удержать в «Лейкерс»: 14,7 очка за игру, 4,3 передачи – по обоим показателям он третий среди всех запасных НБА – и вновь открытая химия с Фоксом, с которым они вместе зажигали в университете Кентукки.

А за спинами этих героев сезона – цепной пес Дэвион Митчелл, опекающий лучших плеймейкеров и снайперов соперника; зажигалка Теренс Дэвис, набирающий 7 очков в среднем всего за 13 минут; растягивающий бигмен Трей Лайлс; и ветеран с чемпионским опытом и неофициальный капитан команды Харрисон Барнс, которого каждый год отправляют в обменах в клуб-претендент, а он твердит, что ему очень нравится именно тут, в «Кингс».

Когда Барнс только перешел в «Сакраменто» в 2019-м, он заявил, что не будет бриться, пока команда не выберется на 50-процентный баланс побед-поражений. Когда Барнс стал напоминать бездомного и охрана стадиона норовила выгнать его с площадки, пришлось обещание нарушить, а история стала очередным объектом насмешек над нелепыми «Кингс» и их неудачами.

С «Лучом» была такая же опасность – слишком яркая мишень. Но в «Кингс» с их антирекордами, ужасными драфтами, текучкой тренеров и менеджеров, а также слегка сумасбродным владельцем уже не боятся испортить имидж. Не можешь выиграть – так хотя бы веселись.

А если можешь? Веселись вдвойне.

«Мы светим прямо в космос, дальше, чем видно невооруженным глазом, – шутит владелец Вивек Ранадиве. – Я технарь по профессии, и для меня эти четыре лазера – очень круто. Хочу, чтобы их заметили инопланетяне. Чтобы все заметили».

Насчет инопланетян уверенными быть пока нельзя, а вот баскетбольный мир начинает замечать «Сакраменто Кингс». И не только благодаря экстравагантному лазерному шоу.

У «Уорриорс» есть «световые годы» и 4 чемпионских перстня за последние 8 лет. Но когда-то и они обитали на дне НБА два десятилетия (1994-2012) почти без перерыва.

У их соседей пока что есть только световая пушка. Но с чего-то же надо начинать.

Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Sergio Estrada-USA TODAY Sports; Twitter/Sacramento Kings

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