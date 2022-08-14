Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»

Того Палацци попал в историю необычным путем.

После смерти Билла Расселла НБА решила вывести его 6-й номер из обращения во всей лиге.

Другой недавно скончавшийся экс-игрок «Селтикс» Того Палацци не получит такого признания, и даже «Бостон» никогда не выведет его 12-й номер. В «Селтикс» вообще этот номер как будто бы не принадлежит никому: рекордные 34 человека использовали его за 76-летнюю историю клуба, иногда – по трое за сезон. Запасной форвард Палацци провел под этим номером два с половиной сезона.

И, что совсем нетипично для игрока «Бостона» 1950-х, так и не стал чемпионом НБА. Он был в заявке на сезон-56/57, первый в истории клуба, увенчавшийся чемпионским кубком, но покинул команду в середине сезона.

Причина?

Наклон оси вращения Земли.

Из-за этого лето в южном полушарии наступает зимой, а значит, Летние Олимпийские игры в Мельбурне проходили в ноябре-декабре. Билл Расселл, выбранный «Бостоном» на драфте-1956, принимал в этих Играх участие – и его дебют в НБА был отложен до Рождества, ведь из Мельбурна еще нужно было вернуться на круизном лайнере и акклиматизироваться.

Пока Расселл играл на Олимпиаде, «Бостон» неплохо справлялся – 16-8 к середине декабря, первое место в лиге. Но под приплытие Билла «Селтикс» нужно было освободить место в заявке. В ней уже были максимальные 10 человек, а значит, одного надо было обменять, отчислить или хотя бы перевести в неактивный список. Им и оказался Того. Палацци в итоге продали в «Сиракьюз», чтобы заявить Билла Расселла.

И Билл с «Бостоном» понеслись к первому титулу, а за ним – еще к десяти.

Палацци не получил чемпионский перстень, но долгое время учитывался в справочниках как часть первой чемпионской команды «Селтикс» и даже наравне с чемпионами оставил автограф на памятном мяче, его подпись – рядом с закорючками Ауэрбаха, Расселла, Кузи, Шармана, Хайнсона, Рэмзи и остальных.

Но вообще Палацци стал бостонской легендой раньше Расселла или Ауэрбаха. Первая местная команда-чемпион – совсем не «Селтикс», а «Холи Кросс Крусэйдерс», команда университета Святого Креста из Вустера, пригорода Бостона.

Что нетипично, одна из сильнейших студенческих программ послевоенного баскетбола обычно рекрутировала не местных игроков, а школьников из Нью-Йорка и его окрестностей. Боб Кузи и Джордж Кафтан приехали с Манхэттена, Дерми О’Коннелл – из Бронкса, Джо Маллейни – с Лонг-Айленда, вместе они стали чемпионами NCAA в 1947 – а потом, уже с «бостонской» родословной, подписали контракты с «Селтикс».

Палацци, как и его сокурсник/одноклубник Том Хайнсон, был родом из Юнион-Сити, штат Нью-Джерси. Отец Того был иммигрантом, до эмиграции служил в Швейцарской гвардии Ватикана и, как отмечается в старых газетных вырезках, был ростом 210 см. Того вырос всего лишь до 193 см, но в баскетболе 40-х этого хватало, чтобы быть тяжелым форвардом и даже доминировать на щитах (в «Холи Кросс» он однажды он собрал 99 подборов за 4 игры).

А странное неитальянское имя «Того»? Отец дал его Палацци в честь японского адмирала Того Хэйхатиро, потопившего русский флот в 1905 году.

У Того-баскетболиста были победы, но скромнее, чем у адмирала. «Крестоносцы» с Палацци и Хайнсоном тоже выиграли престижный студенческий турнир – NIT, который в 1954-м еще ценился наравне с «Мартовским безумием» NCAA. А Того стал Самым ценным игроком турнира.

После этого Палацци выбрали на драфте НБА – под 5-м пиком. Но в те годы даже такой высокий номер не гарантировал места в составе. Палацци прошел отбор тренировочного лагеря, но через пару недель после старта сезона развалился «Балтимор», и «Бостону» перешли права на пару игроков «Буллетс». Палацци снова пришлось бороться за последнее место в заявке «Селтикс» – на этот раз с будущим членом Зала славы баскетбола, центровым Бобом Хубрегсом.

Палацци эту борьбу выиграл, Хубрегса отчислили.

Конкурировать с другим будущим членом Зала славы оказалось сложнее.

Проблема Палацци была в том, что Ауэрбах не видел в энергичном бомбардире Палацци игрока старта. В «Селтикс» уже были топовые атакующие баскетболисты: Кузи и Шарман в задней линии, Маколи на позиции центра. Среди форвардов он искал игроков для обороны и подборов. Все 2,5 года в клубе Того набирал 20+10 в пересчете на 36 минут… но не играл эти 36 минут, а стабильно был девятым-десятым игроком в ротации.

А еще Того постоянно велся на пранки Боба Кузи, что немного раздражало руководство. Перед первым стартом Палацци в карьере Боб подговорил охрану запереть дверь в раздевалку, когда там оставался один Того – тот стучал в дверь кроссовкой, чтобы его услышали и выпустили, и так и прибежал на паркет во время гимна – обутый на одну ногу. Ауэрбах снял его с игры на второй минуте.

В другой раз Кузи в присутствии Того как будто невзначай отметил, что очень вовремя всем повысили суточные на $2 – еще и Шарман просек каверзу и подыграл одноклубнику, а наивный Палацци побежал пересчитывать деньги, не нашел там «прибавки» и тут же отправился требовать их от ничего не подозревающего Ауэрбаха.

Оптимизируя состав перед включением Расселла, Ред убрал из заявки Палацци. Итальянская кровь забурлила в Того, и он отправился прямиком к владельцу клуба Уолтеру Брауну, требуя обмен. Браун умолял дождаться объяснений Реда, когда тот приедет в офис после выходных, но Палацци был слишком обижен: «Кто же должен хотеть, чтобы я играл за них, если тут не хотят!» – «Например, где?»

Палацци предложил «Сиракьюз Нешеналз», Браун связался с их владельцем и быстро заключил сделку. Когда Ред узнал об этом, он тут же позвонил Того и попытался объяснить, что Палацци не так все понял: Ауэрбах еще не принял решение, кто лишний, и хотел посмотреть в игре на двух других кандидатов на отчисление, потому что роль Палацци была ясна – быть бомбардиром со скамейки запасных. Но было уже поздно, Того стал игроком «Нэтс».

На первую игру в новой команде Того успел только к четвертой четверти, вышел на паркет без разминки и тут же набрал 10 очков, отыграв отставание от «Никс». Во второй игре – набрал 26 очков. А в четвертой, на арене в Бостоне (тогда в НБА практиковались сдвоенные матчи, играли четыре команды друг за другом на одной площадке) накидал 23 очка «Филадельфии» за четверть, повторив рекорд лиги.

Но за 3 года в новой команде Того так и не стал стартером – и, возможно, ему стоило остаться в «Бостоне». Ведь роль, которая отводилась Редом Палацци, в итоге досталась вернувшемуся из армии Фрэнку Рэмзи – первому великому «шестому игроку» в истории баскетбола. Ауэрбах позднее называл Палацци лучшим игроком один-на-один, которого он тренировал.

«Старея, ты понимаешь, где совершил ошибки. Я часто думаю об этом, когда смотрю под своды арены «Гардена» и вижу баннеры с номерами. Иногда меня это съедает, но потом я благодарю судьбу, ведь мой номер тоже висит – в «Харт-Центре» [арена «Холи-Кросс»].

«Бостон» вернул Палацци, когда того отчислили в «Нэтс», но в качестве игрока резерва, и за основу он больше не играл. После окончания карьеры игрока Того устраивал баскетбольные лагеря, давал лекции молодым игрокам, а также много тренировал: сначала на школьном уровне, потом как ассистент в университете Святого Креста, а в 1980-е взял женскую команду университета – и под его руководством она впервые вышла в «Мартовское безумие».

«Бостон» на долгое время «потерял» Палацци, думая, что тот на пенсии вернулся домой в Нью-Джерси. Но для Того уже давно домом стал Вустер, откуда он еще в 1950-е приезжал на игры и тренировки «Селтикс» на одном автомобиле с соседями Кузи и Хайнсоном. В XXI клуб наладил контакт с Того. В 2006-м он даже провел мотивационную лекцию для игроков «Селтикс», и позднее постоянно участвовал в клубных мероприятиях – что оказалось кстати для Палацци, потому что типичное хобби экс-игрока НБА ему не подходило: «Никогда не любил гольф. Надо мной уже шутят: я не могу играть в игру, где нужно забросить мячик за минимальное количество бросков. Что поделать, я всегда был шутером!»

В прошлом сезоне в честь 75-летия НБА и клуба «Бостон» устраивал тематические матчдэи – в честь каждого десятилетия. 1950-е должны были представлять Боб Кузи и Билл Расселл, но из-за плохого самочувствия ни один ни смог присутствовать. И тогда позвали Того: «И вот меня снова вызывают со скамьи запасных. Как обычно, я готов войти в игру».

В 2007-м «Бостон» отмечал 50-летний юбилей первого титула. На праздничный ужин позвали Палацци – впервые он мог рассказать Расселлу, почему они не пересеклись в «Селтикс» и как великий центровой «занял его место». Все присутствующие были в восторге от этого анекдота, фантастический смех Билла заглушал все остальные, а когда центровой отсмеялся, то признался: «А у меня есть продолжение этой истории.

В те годы билеты на выезд и номера в отелях бронировались и распределялись между игроками заранее, на старте сезона. И меня весь год заселяли под именем «Того Палацци». Пришлось спросить Реда: «Того Палацци» – это что вообще за хрень такая?»

В итоге Билл узнал. Теперь и вы знаете.

Фото: facebook.com/HolyCrossBasketball; celticslife.com; eu.telegram.com; Gettyimages.ru/Hy Peskin; bostoncelticshistory.com