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НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?

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Коротко.

Джеймс Харден официально подписал новый контракт с «Филадельфией», 68.6 млн на два года – на этом межсезонье клуба как будто было завершено.

А вот и нет.

НБА запускает расследование этого соглашения – Харден в июне отказался от большей зарплаты за сезон-2022/23, чтобы подписаться самым последним в команде через месяц.

Эта ситуация уже много раз разбиралась, в том числе здесь:

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку

Но не все заинтересованные судьбой Хардена и «Филадельфии» прочитали тот текст. Точно не читал его Гилберт Аренас. Экс-игрок НБА раскритиковал решение Хардена сделать скидку по контракту, считая, что в данном случае «миллионер помог миллиардеру», что Харден лишь позволил владельцу клуба избежать крупного налога на роскошь.

Поэтому мы снова погрузимся в эту историю – коротко и по фактам.

Зачем Харден отказался от зарплаты в 47 млн?

Аренас ошибочно думает, что дело в помощи владельцу – дело в помощи генменеджеру, старому знакомому Хардена по «Хьюстону» Дэрилу Мори.

Клубы НБА в течение каждого отдельного сезона могут работать с платежкой в одном из двух вариантов. Или у команды есть жесткий потолок (157 млн в новом сезоне), или его нет.

По второму сценарию в этом году функционируют «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Клипперс», «Селтикс» и другие клубы, чьи зарплаты превышают 157 млн. И даже многие, кто не превышает, но просто не включил себе «хард-кэп». Такие клубы могут тратить сколько угодно на переподписание своих собственных свободных агентов – тут вопрос как раз лишь в налоге на роскошь (он платится с превышения черты в 150.3 млн по прогрессивной ставке).

А клубы с жестким потолком фиксируют максимальный лимит зарплат на отметке в 157 млн и не могут ни на цент и ни на секунду его превысить – но за это получают доступ к дополнительным возможностям подписать свободных агентов. Во-первых, это переход игроков по схеме сайн-энд-трейд, во-вторых – пара контрактов: на 10.5 млн и 4.1 млн.

Именно такие от «Сиксерс» получили два экс-игрока «Рокетс» Хардена-Мори – форварды Пи Джей Такер (33 на 3) и Дэньюэл Хауз (8.4 на 2).

И с момента подписания Такера/Хауза у «Сиксерз» – жесткий потолок. Под него требовалось уместить новый контракт Хардена (и желательно оставить еще немного пространства на дополнительные маневры – 3-4 млн) – 47 млн не влезали бы, а точнее, если бы Харден взял эти 47 в июне, «Филадельфия» не смогла бы дать контракты Такеру и Хаузу выше, чем 6 млн в год и минималка соответственно.

То, что скидка Хардена (около 14 млн) практически совпадает с совокупным окладом Такера и Хауза (14.6 млн) – просто совпадение, которое путает Аренаса и ему подобных.

Что расследует НБА?

Лига будет искать два нарушения.

Первое – старый добрый «тамперинг». Харден в июне принял решение отказаться от опции, а через несколько недель сказал, что беседовал с Мори на предмет возможного усиления – и как именно игрок может помочь при переподписании.

Только вот в июне Мори не имел права даже устно общаться с Такером и Хаузом на предмет возможных соглашений. И, вообще-то, с Харденом тоже – окно для любых переговоров открывается только в июле.

Инсайдеры часто объявляют о контрактах в первые минуты открытого окна (Такера тоже объявили одним из первых) – лига закрывает глаза на нарушение тамперинга, если нет жалоб от других клубов и если все обставлено хотя бы в минимальных рамках приличий – «после гонга», без каких-то четких деталей сложных сделок, не как факт подписания, а как факт уверенных переговоров – ну вот просто кто-то успел за минуту договориться, бывает.

Но иногда жалобы от конкурентов проявляются – и тогда бывают истории вроде перехода Лаури в «Майами», Болла в «Чикаго», Богдановича в «Милуоки» (сорвавшегося).

Второе нарушение – более серьезное, это попытка обойти правила потолка зарплат.

Коллективное соглашение – это документ с «презумпцией запрета»: в нем не прописываются все действия менеджемента, которые могут быть нелегальны, потому что легально лишь то, что написано в Соглашении. Попытка что-то найти между строк или придумать контракт в обход фиксированных правил будет расследоваться, пресекаться и караться.

Пристальнее всего лига следит за тем, чтобы при подписании нового контракта игрок не получал обещание чего-то другого – как от команды, так и от связанных или не связанных с ней третьих сторон. Игроку нельзя пообещать новый контракт по истечении старого, например.

Именно это и будет проверять лига: не было ли сговора между Харденом и «Филадельфией» о том, что сейчас он подпишется на более удобный для клуба контракт (на 14 млн меньше опции), а следующим летом снова станет свободным агентом и компенсирует все это новым долгосрочным соглашением. Ведь такое запрещено в НБА.

Что делает НБА и какие могут быть санкции?

Лига запросила всю электронную переписку и телефонные разговоры между менеджментом «Сиксерс» и представителями игрока. Она проверит эти записи, проведет беседы с Мори, Харденом и остальными – и тогда примет решение, где еще искать или не искать следы нарушений.

Три года назад лига ужесточила штрафы за нарушение правил переговоров – верхний предел денежных штрафов повысили до 10 млн, но еще там прописаны серьезные дисквалификации для нарушающих менеджеров и агентов, а также право НБА отнять будущие выборы на драфте и даже аннулировать контракт.

Как раз драфтпики и отнимают в такой ситуации – «Майами», «Милуоки», «Чикаго» лишились по пику второго раунда за свои вольности. То же можно ожидать в отношении «Филадельфии».

Аннулирование контракта – практически нереальный приговор, такое случилось только несколько раз в 90-е и 00-е, причем самый известный случай – как раз в сценарии, когда баскетболист подписался за меньшие деньги, потому что так клуб обходил правила потолка, а игроку пообещали долгосрочный контракт позднее: Джо Смит в 2000-м в «Миннесоте».

Об аннулировании контракта Хардена речи не идет.

Но это даже не самый жесткий сценарий, который теоретически (впрочем, не на практике) возможен. Если вскроется не просто факт сговора и нелегальных обещаний, а попытка заплатить Хардену «всерую» (как предлагают обычно у нас в комментах), то тут уже будет не бан менеджеру или игроку – а бан владельцу «Сиксерс». НБА – это ассоциация 30 владельцев клубов, и она имеет право выкинуть одного из членов в случае злостного нарушения правил – которые собраны не только в знакомом нам Коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков, но и в Уставе НБА.

Рисковать миллиардным бизнесом ради экономии на налоге на роскошь или ради подписания Пи Джея Такера, конечно, никто не станет.

Разве что Гилберт Аренас. Но у него, слава богу, нет клуба НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer, Tim Nwachukwu

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